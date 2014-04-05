Решил продолжить тему бренди, а именно переработку отходов виноделия. В прошлой статье мы рассмотрели, что такое граппа и как ее правильно пить, сегодня же вы узнаете, как готовится домашняя чача, именитый грузинский бренди из все тех же виноградных выжимок. Кстати, немного прошелся по Сети, так сказать, интеллектуальным Крестовым походом и узнал, что аналогов у бренди из виноградных выжимок намного больше, чем может показаться на первый взгляд.

В Италии готовят граппу, в Грузии – чачу, в Перу и Чили – Писко, в северо-западной части Испании – Оруху, на Балканах – ракию, в Португалии – Багасейру, в Венгрии – жмыховую палинку (Törkölypálinka). Уверен, это далеко не весь список бренди данного типа. Все равно суть одна – крепкий алкогольный напиток, полученный путем дистилляции перебродивших виноградных выжимок.

Впервые грузинский напиток я попробовал в Крыму, правда это была не домашняя чача, а заводская, крепостью где-то 60%, но пилась она на ура. А вообще, чача – это грузинский алкогольный напиток крепостью 55-70%, является не чем иным, как виноградным бренди. Традиционно ее производят из виноградного жмыха, который в Грузии так и называется – «чача».

На родине напиток готовится следующим образом: выжимки, оставшиеся после производства вина, помещают в квеври (керамические сосуды наподобие амфор, но без ручек) на всю зиму, а весной, когда брага полностью перебродила, перегоняют содержимое в специальных перегонных кубах. Брага переливается в большой медный казан, который закрывается крышкой с носиком, зазоры замазываются землей и сажей. К носику крышки крепится медная труба (аналог змеевика), которая пропускается через емкость с холодной водой, эти соединения замазываются тестом из кукурузной муки. Под казан кладутся дрова, и перегон чачи начинается.

Квеври закапываются в землю и служат частью винного погреба. В них просто засыпается виноградный жмых и там брага вызревает.

В разных районах Грузии напиток готовят по-разному. На западе страны, где виноградников не так много, чачу делают двойной перегонки. В Гурии и Самегрело чачу перегоняют три раза; в Кахетии и Картли, где винограда мерено-немеряно, виноградные выжимки перегоняют только один раз – двойную дистилляцию считают здесь тратой времени. Как правило, выгонку дробят, то есть делят на фракции: отделяют голову и хвост, которые затем добавляют в следующую партию браги перед ее перегонкой. В общем, все, как и с благородным виски.

Серединную фракцию, то есть сердце, выдерживают в бочках, где напиток становится более мягким, душистым и ароматным. Бочки, как правило, делают из тутового дерева, иногда при настаивании используют перегородки грецких орехов, а также различные растения – делают вкусные, целебные настойки.

Музейный экспонат.

Готовим чачу в домашних условиях

Если желаете отведать настоящей, грузинской чачи, то постарайтесь раздобыть ее подлинный аналог, а не современные суррогаты. После эмбарго на вино со стороны России дела в винодельческой Грузии пошли совсем худо, и на складах образовалось большое количество продуктов виноделия. Вино могло скиснуть, и многие производители перегнали его в коньячный спирт, разлили его по бутылках и назвали чачей, но напиток таковым не является.

По мнению экспертов, лучшую чачу производит компания «Хохбис цремлеби» («Слезы фазана»). Также отличным продуктом является «Чача платина» и «Чача окро» («Чача золото») компании «Асканели дзмеби» («Братья Асканели»), а также продукция компании «Телавис гвинис марани» («Телавский винный погреб») – она производит аж целых три вида чачи из сортов винограда шардоне, ркацители и саперави.

Почти музейный экспонат, который можно часто встретить в СМИ.

Но лучше приготовить чачу дома. Для браги нам понадобится (закладка взята в качестве примера и может изменяться в зависимости от количества выжимок):

10 кг виноградного жмыха;

30 литров чистой воды (можно прокипятить);

5 кг сахара;

100 г спиртовых дрожжей.

Жмых, как вы поняли, получается в результате изготовления домашнего вина. Можно также отжатый виноградный сок закатать в банки и оставить на зиму детишкам. Я бы рекомендовал использовать слабый отжим, чтобы в жмыхе осталось хотя бы 20-30% сока. Для браги нам потребуется 50-литровая емкость, стеклянная или эмалированная.

Выжимки засыпьте в емкость и добавьте туда сахар с сухими дрожжами. Залейте воду, но только теплую, до 35 градусов, чтобы дрожжи не погибли. Перемешайте все хорошенько и накройте крышкой. В таком состоянии жидкость должна бродить 1-2 недели до полного сбраживания (пока не перестанут выделяться пузырьки). Пару раз в день брагу нужно перемешивать. Полученную брагу нужно тщательно процедить, чтобы в ней не осталось мезги – она может пригореть и передать напитку не приятные ароматы и вкус. Заливаем процеженную брагу в самогонный аппарат и полностью перегоняем, без дробления. Полученный спирт перегоняем еще раз, на этот раз с дроблением на «головы» и «хвосты». Исходный продукт разбавляется до нужной крепости и разливается по бутылкам.

Еще одна конструкция самогонного аппарата для чачи. Перегонный куб практически не изменяется во всех вариантах.

Рекомендую опробовать второй рецепт, без дрожжей. Брага бродит дольше, но риски меньше - в конечном продукте не будет дрожжевого привкуса 100%. Для этого нам понадобится:

15 кг недозрелого винограда (в наших широтах идеально подходит Изабелла);

5 литров воды сначала и на потом 40 л;

8 кг сахара.

Виноград не мыть!!! Это очень важно, так как на его поверхности будет белый налет – «дикие» винные дрожжи. Вместе с веточками давим виноград и пересыпаем в большую эмалированную емкость (давим хорошенько, чтобы все ягодки были смяты). Дальше добавляем в сусло 5 л отстоянной и фильтрованной воды и закрываем емкость марлей. Ставим ее в теплое место и ждем 3-4 дня.

Когда в браге поднимется «шапка» из пены, отожмите ее через дуршлаг или марлю, а жмых верните обратно в емкость. Добавьте туда 40 л воды и 8 кг сахара, закройте крышкой и поставьте в теплое место. Оставляем вторую брагу до тех пор, пока она не перебродит полностью, при этом обязательно ее 3-4 раза в день перемешиваем. Рекомендуется пробовать брагу на вкус, чтобы не скисла. Если во вкусе появилась горечь или не типичная кислота, значит самое время приступать к перегонке.

Первый перегон делаем из браги на жмыхе без дробления. Дистилляцию нужно проводить на слабом огне или на водяной бане (паром гнать лучше и безопаснее), жмых можно собрать в марлю и подвесить внутри перегонного сосуда. После выгона получится порядка 10-12 л спирта. К нему добавляем еще 10 л воды и перегоняем второй раз. На этот раз отсекаем головную часть (порядка 300 мл), забираем все «тело» и немного «хвостов» (подробнее о процессе дистилляции здесь). На выходе получим 5-6 литров крепкой чачи (где-то градусов 80). Разбавляем и разливаем по бутылкам; если есть возможность, выдерживаем в дубовой или тиковой бочке.

https://www.youtube.com/watch?v=wn1_4SXGJrc

Еще домашнюю чачу можно сделать непосредственно с виноградным соком, но это уже будет не чача, а коньячный спирт, который после выдержки в боках превратиться в благородный напиток. В любом случае, дома вы настоящую чачу не приготовите, потому как для этого нужно специальное оборудование (хоть и не сложное, но со своей спецификой), а также особые сорта винограда и технология, которую знают только грузины.

Но прелесть приготовления чачи в домашних условиях заключается в том, что можно не только контролировать ее качество, а и экспериментировать, делать все, чтобы напиток получился максимальной вкусным и полезным.