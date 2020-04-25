Пару месяцев назад мы с другом решили в пятничный вечер пригубить коньячка. Договорились, что с него коньяк, а с меня вкусный ужин. Сказано — сделано. Я приготовил стейки с овощами, а вот его выбор напитка меня удивил – он принес неизвестную мне бутылку с надписью: «Гугули».

На мой немой вопрос друг сказал, что это настоящий грузинский коньяк! Я, признаюсь, слышал, что этот кавказский народ славится приготовлением этого алкоголя, но думал, что в наших магазинах качественный найти сложно.

Могу сказать, что вкус напитка в тот вечер меня приятно удивил – насыщенный, мягкий. Поэтому я и решил узнать, а какие еще качественные грузинские коньяки можно приобрести в наших магазинах.

Где в Грузии изготавливают коньяки

В 1865 году в Грузии начались первые попытки изготовления коньяка. Этим делом занимался Георгий Болквадзе. Позднее к нему присоединился Давид Захарьевич Сараджишвили. Благодаря его образованию, опыту и знаниям им удалось разработать уникальную технологию изготовления напитка.

Его производили исключительно из сортов белого винограда, выращенного в Грузии. Он проходил 2 этапа дистилляции. Технология сохранилась и по сей день.

Даже в наше время, изготовленные по «методу Сараджишвили» коньяки, считаются одними из лучших. Они успешно конкурируют с французскими, хотя на мировом рынке и не имеют права называться коньяками – это эксклюзивное право дано только напиткам, произведенным во французской провинции Коньяк.

На данный момент старейшим и крупнейшим предприятием по изготовлению коньяков в Грузии считается Тбилисский коньячный завод. Актуальное название – ОАО «Давид Сараджишвили и Энисели».

На этом заводе производятся лучшие грузинские напитки по рецепту Давида Захарьевича. На предприятии хранится коньячный спирт, приготовленный еще под руководством самого Сараджишвили! Завод до сих пор не прекращает изготовление дореволюционного коньяка «ОС» («Очень старый»).

Кроме этого, напитки производятся и в регионе Кахетия на винном заводе «Энисели-Багратиони». На известной Алазанской долине расположены лучшие виноградники Кавказа. Здесь выращиваются самые лучшие сорта винограда для коньяка.

«Корпорация Киндзмараули» находится в городе Кварели и производит вино и коньяк с 23-х летней выдержкой. Предприятие является призером международных выставок.

Особенности изготовления грузинских коньяков

Изабелла;

Мускат;

Алиготе.

Главной «фишкой» грузинского коньяка является то, что его изготавливают из таких сортов винограда, которые многими производителями признаны непригодными для этого из-за вкусовых особенностей или окраса. Используются:

Процесс создания коньяка уникален для каждого вида и может отличаться в зависимости от производителя. Но общие принципы все же должны соблюдаться:

Сбор урожая. Получение сока из винограда. В большинстве случаев косточка остается целой. Брожение сока в чанах. Дистилляция. Вторичная дистилляция. Настаивание в дубовых бочках (минимум два года).

Иногда перед первичной дистилляцией вино фильтруют. Это усложняет процесс изготовления, но придает лучший вкус и аромат будущему коньяку.

Виды и стоимость грузинских коньяков

коллекционный;

марочный;

ординарный.

Время выдержки влияет на качество, вкус и аромат напитка, эту информацию производитель указывает на упаковке. Обычно чем больше срок, тем выше цена.В грузинских коньяках выделяют 3 вида напитков:

Ординарный коньяк – напиток с выдержкой от 2 до 5 лет. Эта информация указывается на этикетке в виде звездочек. Пятизвездочный коньяк можно приобрести от 900 рублей за 0,5 литра.

Марочный делится на 4 вида:

КВ (коньяк выдержанный) – от 1300 р.;

КВВК (коньяк выдержанный высшего качества) – от 1600 р.;

КС (коньяк старый) – от 2100 р.;

ОС (очень старый) – от 3000 р.

Коллекционный бывает следующих видов:

Энисели – 15 лет. Цена составляет от 2500 р;

Тбилиси – 20 лет. Стоимость – от 4000 р;

Юбилейный – 25 лет. Цена – от 5000 р;

Настоящим ценителям я рекомендую раскошелиться и приобрести коньяк с большей выдержкой. Такие напитки обладают терпкими вкусами, которые оценит по качеству любой ценитель.

10 лучших Грузинских коньяков

Далее хочу вам предложить ознакомиться с моим ТОПом грузинских коньяков. После того вечера с другом я попробовал много марок этого напитка. Могу сказать, что не все напитки имеют большой срок выдержки, но они достаточно качественны и вкусны.

10 лучших коньяков из Грузии:

Kartveli (Картвели) 3* – 800 рублей; Дугладзе Тбилиси – 2150 руб; Варцихе, 7 лет – 700 рублей; Асканели 4* – 650 рублей; Гугули, 7-летний – 700 рублей; Колхида ХО – 900 рублей; Амирани Эгриси, ККВ – 1400 рублей; “Sarajishvili” Extra, gift box – 29000 рублей; Сараджишвили ХО, – 5250 рублей (подарочная упаковка); Великий Моурави 5* – 600 рублей.

Несмотря на демократическую стоимость, я уверяю, что качество у этих напитков ничем не хуже более знаменитых и дорогих. В моем баре уже расположилось несколько бутылочек грузинских коньяков, и я уверен, что буду пополнять свою коллекцию.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какие марки грузинского коньяка вы мне посоветуете попробовать? Или вы предпочитаете другие страны-производители коньяка.