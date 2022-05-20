Для большинства людей в России самым популярным крепким спиртным напитком остается водка. Это почти национальный символ, по крайней мере в глазах иностранцев.

Вторым же по распространенности, скорее всего, является коньяк во всех его проявлениях – от классического французского за дурные деньги до дешевых бренди всех мастей и стран розлива.

В этой статье приведен рейтинг лучших коньяков, который поможет каждому определиться, что лучше пить самому, что можно купить в подарок, а что лучше обходить десятой стороной.

Даже если со скидкой в Пятерочке или Магните…

Даже если бесплатно нальют…

Топ-7 французских коньяков

Hennessy (Хеннесси)

Выбор действительно был немал. Аж глаза разбегаются. Определить, какой из них лучший в своей категории – непросто, поэтому лучше начать с классики французских марок. Французский алкоголь всегда был лучшим. И надо сказать – заслужено.Наверное, самый известный из коньячных домов и уж точно – самый прибыльный. Антуан Арно, которому принадлежит холдинг Louis Vuitton — Moët Hennessy, на секундочку, один из самых богатых людей в мире. По крайней мере, по данным журнала Форбс, он очень давно не покидал пятерку лидеров.

Линейку принято делить на классические коньяки и особые премиум сегмента. Хотя даже для искушенного россиянина найти недостатки в коньяках классического сегмента (Hennessy V.S., Hennessy V.S.O.P. Privilege, Hennessy X.O., Hennessy Paradis и Hennessy Richard) не представляется возможным, настолько они качественны и хороши.

Крепость Hennessy традиционно не превышает 40 % за исключением Hennessy Ellipse, у которого она 43,5 %. Выдержка спиртов варьирует от 2 до 100 лет в зависимости от линейки:

Hennessy V.S. (Very Special) — от 2 до 7 лет;

Hennessy V.S.O.P. Privilege (Very Superior Old Pale) — от 6 до 12 лет;

Hennessy X.O. (Extra Old) — от 7 до 30 лет.

Hennessy Paradis - от 15 до 100 лет.

Разброс цен на бренд поражает воображение – от вполне себе доступного Hennessy V.S. за 1810 за поллитра до Hennessy Ellipse в подарочной упаковке. За 0,7 л придется выложить 443 780 р.

Достоинства:

громкий иностранный бренд, поэтому сойдет за идеальный подарок;

разнообразие спиртов.

К недостаткам можно отнести разве что высокую цену.

Remy Martin (Реми Мартин)

Дом, расположенный в регионе Коньяк, который ведет свою историю с 1724 года. Технологи этого дома настолько гордятся качеством своего продукта, что самостоятельно повысили планку минимального порога выдержки спиртов.

Так классическая линейка состоит из:

Rémy Martin VSOP - от 4 лет выдержки и более;

Rémy Martin VS Superieur - от 3 лет и более;

Rémy Martin ХО Excellence - от 9 лет и более;

Rémy Martin 1738 Accord Royal.

Чтобы хоть примерно представить, сколько может стоит эта «история, разлитая по бутылкам», зайдем на сайт интернет-магазина. Итак, ординарный Remy Martin VS, 40 % 0,7 л обойдется в 2820 рублей, а элитный Remy Martin, Louis XIII, Time Collection II в подарочной упаковке будет стоить 423 290 р. за 0,7 л.

На большую компанию состоятельных людей можно прикупить Remy Martin VSOP на 3 л, который обойдется в 18 870 рублей, а для себя любимого стоит держать в баре Remy Martin Louis XIII Black Pearl. Чекушечка в 0,35 л этой прелести буде стоить совершенно невероятные 692 440 р.

Достоинства:

популярность;

суперкачество спиртов и максимальная выдержка;

настоящий коньяк из того самого региона.

Недостатки:

высокая цена;

мало представлены в России.

Augier (Ожье)

Старейший коньяк в мире, история которого берет начало в 1643. В настоящее время брендом владеет Vivendi, а само производство только начало восстанавливаться после перепродажи и накапливать запасы выдержанных спиртов.

В России в настоящее время можно встретить только Augier XO крепостью 40 % с выдержкой не менее 10 лет, да и то очень редко. В самой Франции доступны и более дорогие напитки - Augier Oceanique (40,1 %), Augier Singulier (40,7 %) и Augier Sauvage (40,8 %).

В связи с кризисом на производстве Augier стали редким гостем в наших магазинах, поэтому приобрести его можно, например, в Duty Free по цене 54 евро за 0,7 л Augier Sauvage.

Достоинства:

роскошные напитки из выдержанных спиртов старого образца.

Недостатки:

практически не встречаются в России.

Bisquit (Бисквит)

Это сравнительно молодой коньячный дом, которому едва исполнилось 200 лет. Однако коньяк этого бренда очень любил Уинстон Черчилль, а уж он знал толк в хорошем алкоголе. Компания получила новый импульс в развитии после смены владельца в 2009.

Все Bisquit имеют крепость в 40 % и отличаются только степенью выдержки:

Bisquit VS Classique – 3-5 лет выдержки, в букете преобладают тона груши, сливы и ежевики;

Bisquit VSOP – минимум 8 лет выдержки; тона черешни, липового меда и кураги;

Bisquit XO – выдержка 20-25 лет, преобладающие оттенки – фрукты и древесина;

Bisquit Prestige – выдержка не менее 15 лет; букет цветочно-фруктовый.

Стоимость Bisquit Classique в металлической упаковке объемом 0,7 л составляет 2350 рублей, а Bisquit XO такого же объема обойдется уже в 22 260 р.

Достоинства:

уникальность сорта винограда и дистилляции;

знаменитая история бренда;

богатый букет.

К недостаткам по-прежнему относим высокую стоимость бутылки. Все-таки, напиток не для среднего класса в РФ.

Camus (Камю)

Знаменитый французский бренд, история которого насчитывает уже чуть более 150 лет. Коньяки этого фамильного дома отличаются особым ароматным и бархатным вкусом.

В их составе совсем мало танинов и, чтобы сохранить эту изюминку, спирты выдерживаются в особых дубовых бочках. Древесина такого дуба тоже характеризуется низким содержанием танинов.

Портфолио бренда насчитывает несколько коллекций:

Элеганс – конечный продукт выпускается в категориях XO, VSOP, VS и EXTRA;

Бордери - коньяки маркировки HO и VSOP изготовлены из спирта из фамильной коллекции;

Иль-де-Ре – коньяки этой линии изготовлены из сырья, произрастающего в самом западном регионе Франции;

Рариссимы;

Шедевр – эксклюзивное собрание из пяти напитков в хрустале ручной работы.

Camus являются одними из самых продаваемых и рейтинговых в мире. В России цены стартуют от 2736 рублей за Camus VS 3* 0,5 л. Из элитного алкоголя можно порекомендовать Camus Cuvee 4.160 (Камю Кюве) в подарочной упаковке объемом 0,7 л. За такой раритет придется выложить чуть боле 400 000 рублей.

Из достоинств знатоки отмечают мягкий бархатный вкус и низкое содержание танинов. Также можно отметить повсеместное распространение Camus и доступную цену.

Courvoisier (Курвуазье)

Один из самых знаменитых брендов, входит в так называемую большую коньячную четверку. Отличается уникальным способом дистилляции вина. Исходные спирты имеют крепость не менее 72 градусов.

Спирты выдерживаются в бочках дважды: первый этап длится всего год, затем заготовку переносят в старые дубовые бочки, где собственно и формируется вкус и аромат легендарного напитка.

Продукцию Courvoisier можно условно разделить на два сегмента – классические линейки и коллекционные. Классические представлены следующим списком:

Courvoisier VS - выдержка спиртов примерно 4-8 лет;

Courvoisier VSOP - срок выдержки спиртов: 5-10 лет;

Courvoisier Napoleon - выдерживается в бочках 10-20 лет;

Courvoisier XO - срок выдержки 11-25 лет;

Courvoisier 18 Year Old - купаж спиртов области Гран-Шампань с выдержкой не менее 18 лет;

Courvoisier Initiale Extra - выдерживается в дубовых бочках 30-50 лет;

L’Essence de Courvoisier - возраст виноградного спирта от 50 лет.

Купить 4* Courvoisier VS у нас можно за 2031 р., а Courvoisier EXTRA 0,7 обойдется примерно в 53 тыс. р.

Достоинства:

агрессивная политика продвижения – Courvoisier можно купить практически в любом супермаркете;

уникальный сбалансированный вкус и аромат;

в линейке можно найти экземпляры на любой вкус.

К недостаткам можно отнести особенности маркетинга. Хотя это и позволяет встретить Курвуазье везде, само название становится все более попсовым.

Delamain (Деламэн)

Этот коньячный дом практически с уникальной историей. Один из его владельцев в свое время консультировал основателя торговой марки Hennessy по вопросам, как хранить и купажировать коньяки.

Delamain принадлежит огромная домашняя коллекция виноградных спиртов, которой могут позавидовать (и таки завидуют) все крупные производители бренди и коньяков.

Интересным является факт, что Delamain сегодня продолжает оставаться частной фамильной компанией. В руках семьи остается 23 % акций.

Что касается качества продукции, то в производстве не используется ни дистиллированная вода, ни красители, ни сахарный колер. До отметки в 40 % спирт доводят смешиванием с менее крепкими спиртами в определенных пропорциях.

Сравнительно бюджетный Delamain Pale & Dry XO, 0,7 л обойдется в 16 500 рублей, а элитный Delamain Le Voyage, на 0,7 л в уникальной кожаной упаковке стоит 664 000 р.

Достоинства Delamain:

фруктовый аромат и отсутствие танинов во вкусе;

натуральность – нет ни красителей, ни вкусоароматических добавок;

проект в большей степени семейный, нежели коммерческий.

Из недостатков можно отметить малый объем производства. Всего в год выпускается не более 1 млн бутылок, поэтому компания не занимается агрессивным маркетингом.

Топ-12 лучших российских коньяков

С импортными – понятно, а как дела с отечественно продукцией? Есть ли на прилавках магазинов хороший российский алкоголь? Давайте выясним и это.

Не будем ориентироваться на цену, а пройдемся по лучшим маркам конька, которые стоят на прилавках практически всех алкомаркетов. Для удобства каждый бренд опишем по отдельности:

Россия, Багратион, Петр Великий, Император Всероссийский, Старейшина, Черчилль, Троекуров… И названия у нас своеобразные, и качество что надо. Аж гордость берет за страну.

«Россия», Кизлярский коньячный завод

Выпускается с 1976. Является официальным напитком встреч на самом высоком уровне, которые проходят в Кремле. Подается на фуршеты главам государств, а это что-нибудь да значит!

Для производства берется виноград, выращенный в Дагестанском и Ставропольском крае. Крепость напитка – 40 %, минимальный возраст виноградных спиртов, используемых для купажа, – 15 лет. Во вкусе превалируют шоколадно-ванильные тона с легким цветочным ароматом.

Стоимость сосуда 0,7 составит от 6500 до 10 000 рублей в зависимости от магазина. Коньяк продается в подарочной упаковке.

Несомненным достоинством помимо вкуса является его легендарность. В конце концов не каждый раз удается попробовать коньяк, который пьют на самом верху.

Недостаток – откровенно малый товарный ряд. В линейке всего один вид.

«Багратион», Кизлярский коньячный завод

История создания этого коньяка полна оригинальных поворотов. Впрочем, такой и должна быть легенда о культовой вещи. Изначально этот напиток назывался «Олимпийским» и задумывался, как коллекционное издание, приуроченное к московской Олимпиаде-80. Однако это событие было омрачено противостоянием двух полюсов – советского союза и Западных стран, многие из которых бойкотировали соревнования. На этом сотрудничество ККЗ и Олимпийского Комитета закончилось, а из спиртов с 20-летней выдержкой создали новый купаж и назвали его «Багратион». Великий полководец, кстати, родился и вырос именно в Кизляре.

Позже возник конфликт с Грузинской стороной, которая была против использования РФ этого имени, но Центральная дегустационная комиссия оставила это право за ККЗ.

С 2008 года «Багратион» также стал завсегдатаем протокольных мероприятий на самом высоком уровне.

Крепость напитка составляет не менее 40 %, а материал для него выдерживается бочках, изготовленных из столетних дубов. Выпускается в объемах 0,5 и 0,7 л в подарочных упаковках. Пробка отдельных экземпляров заливается сургучом.

Достоинства:

приемлемая цена от 2810 р. за поллитра «Багратион» OC, которая не зависит от курса рля;

отличное качество.

Недостатки:

малое разнообразие линейки;

не производит впечатление на иностранцев.

«Петр Великий», Кизлярский коньячный завод

Очень молодой бренд. Был создан в 2003 к 300-летию Санкт-Петербурга. Технология изготовления держится в секрете. Напиток изготовлен из спиртов не менее, чем 25-летней выдержки. Имеет крепость 40 % и раскрывается тонами шоколада, ванили и корицы.

Стоимость «Петра Великого» варьирует от 4541 р. за 0,5 литра с пробкой, залитой сургучом, до 11 442 р. за 0,7 литра в подарочной коробке.

Достоинства:

отличное качество;

приемлемая цена.

Недостатки:

судя по отзывам, вкус у этого коньяка несколько тяжеловат.

«Император Всероссийский», Кизлярский коньячный завод

Самый старый из алкоголя ККЗ с выдержкой не менее 30 лет. Аромат раскрывается аккордами ванили, корицы и шоколада с благородным древесным оттенком.

Выпускается в ординарных бутылках, укупоренных сургучом по цене в 5810 р. за 0,5 литра, а также в подарочном оформлении – 0,7 л за 15 000 рублей. Крепость напитка – 40 %.

Достоинства:

длительная выдержка;

отличная цена для коньяка такого возраста.

Недостатков у «Императора Всероссийского» нет, судя по отзывам о нем в сети.

«Старейшина», Ставропольский винно-коньячный завод

Это ординарный коньяк 3*. В букете преобладают аккорды древесины, цветов и сухофруктов. Крепость напитка – 40 %.

Линейка представлена достаточно широко:

«Старейшина» Трэвел - 646 р.;

«Старейшина» Альпин Хани - 662 р.;

«Старейшина» Шерри Баррель - 806 р.;

«Старейшина» 5* - 866 р.;

«Старейшина» 5* в подарочной упаковке - 900 р.;

«Старейшина» Дали, 10-летний - 1000 р.;

«Старейшина» КВ, 7-летний - 1027 р.;

«Старейшина» Империал 12-летний - 1117 р. и другие

Достоинства:

низкая цена – в магазине Бристоль, например, от 450 р.

Недостатки:

по мнению Роскачества, имеет неудовлетворительный вкус.

«Черчилль», ОАО Росинка

Это насыщенный коньяк класса «премиум», для изготовления которого в ход идут только французские коньячные спирты. Прародителем линейки считается армянский «Двин», которым Сталин угощал Черчилля на Ялтинской конференции. Английский политик пришел в восторг от презента и выпивал не менее бутылки в день.

Как мы знаем, Черчилль знал толк в качественном алкоголе, который он сравнивал с женщиной.

Остается тайной, как связаны между собой «Двин» и современный «Черчилль». Скорее всего только слухами и легендами, однако, последний быстро завоевал расположение покупателей, выйдя на рынок в 2006.

Поллитровую бутылку пятилетней выдержки можно купить за 800 рублей. Крепость напитка – традиционные 40 %.

Достоинства:

более 80 наград на различных конкурсах;

по качеству сравним с «Араратом»;

отличный подарок, который можно привезти из Тольятти.

Недостатков нет.

«Троекуров», Жемчужина Ставрополья

Крепкий середнячок, по мнению покупателей. Расположиться в нашем рейтинге на средних позициях ему позволяют вменяемая цена и повсеместная представленность на рынке. Коньяк имеет традиционную крепость и изготавливается из отечественных спиртов (сорта винограда Пино Гри, Каберне Совиньон, Мускат и Ркацители).

Аромат – фруктово-цветочный, вкус полный, характерный для молодого бренди.

Купить бутылочку «Троекурова» можно за 788 р. 3-летка обойдется в 621 рубль.

Из достоинств покупатели выделяют дизайн бутылки, что, согласитесь, так себе достоинство-то. А вот недостатков будет побольше:

сивушный привкус;

резкий аромат спирта;

отсутствие букета;

не тянет на 5*.

Посоветовать не могу. Подходит разве что в качестве маски для волос.

«Французский стандарт», SORDIS, Нижний Новгород

Этот коньяк поступает на рынок, как в привычной нам выдержке на 5 звезд, так и в более дешевом варианте – 3*. Отличаются друг от друга они незначительно. Крепость – 40 %. Для изготовления берутся исключительно французские спирты из 4-х провинций, которые согласно международным правилам, могут изготавливать спирты для коньяков.

Цена «Французского стандарта» составляет 519 рублей. 3* обойдутся в 490.

Достоинства:

низкая цена;

легко пьется;

прилично выглядит.

Недостатки:

низкое качество; создается впечатление, что это не коньяк, а подкрашенная водка;

редко встречается в продаже.

«Великая Династия», Алкогольная Сибирская Группа

Еще один недорогой коньяк, выпускающийся в двух вариантах выдержки – 3 и 5*. Также есть премиум линейка «Выбор экспертов», которая характеризуется авторскими купажами. Чтобы составить букет, профессионалы используют ноты, характерные для регионов юга России, Армении и Грузии.

Цена 5* составляет 603 рубля за поллитра. 3* обойдется несколько дешевле.

Достоинства:

низкая цена;

легко пьется в большой и дружной компании.

Из недостатков выделяют стандартное для этой группы низкое качество. Вкус отдает рябиной. С настоящими армянскими или грузинскими коньяками этот продукт не сравнить, хотя он на это претендует и имеет сертификат соответствия от «МОС RCT».

«Три звездочки», Татспиртпром

Сравнительно недорогой коньяк, который по качеству значительно уступает оригинальным бренди. Однако низкая цена с лихвой покрывает этот недостаток. Поллитровая бутылка 3* обойдется в 467 рублей.

Заявленный срок выдержки – 3 года, крепость – 40%.

Обыватели практически не находят в нем достоинств, а вот Роскачетво считает его приемлемым. По мнению покупателей, и вкус, и аромат напитка – один сплошной недостаток, что в принципе объяснимо. Достаточно лишь взглянуть на цену.

«Дагестанский коньяк», Дербентский ВКЗ

Это коньяк насыщенного янтарного цвета, в букете которого раскрываются нотки чернослива и какао. Выпускается крепостью 40 %. Выдерживается в дубовых бочках 3 и 5 лет. Приобрести бутылку можно за 480 рублей.

Достоинства:

низкая цена;

пристойный аромат и букет;

хорошее соотношение цены и качества.

Из недостатков стоит отметить, что «Дагестанский коньяк» и «Дербент» с этого же завода все же даже близко не стояли рядом с настоящими коньяками по раскрытию букета и полноте вкуса.

«Коктебель», Коктебель, Крым

Коктебель 3*

Коктебель 4*

Коктебель Блюз 4*

Коктебель Джаз 5*

Коктебель Резерв, 3*, 4* и 5*

Коктебель, 7 лет выдержки – 1691 р.

Коктебель, 11 лет выдержки

Коктебель Раритет, 15 лет выдержки

Коктебель, 25 лет выдержки – 11 673 р.

Коктебель Кутузов ОС, 25 лет выдержки – 6977 р.

Коктебель Македонский ОС, 30 лет выдержки – 14394 р.

Хороший коньяк с большой историей. Бренд выпускает несколько линеек, среди которых:

Все напитки представлены крепостью 40 %.

Каждый образец из представленных линеек отличается хорошим качеством в своем ценовом сегменте. Однако и без недостатков не обошлось. Главный – нестабильное качество.

Дегустаторы отмечают, что вкус и аромат варьируют в зависимости от партии, а именно – места розлива и года. Хотя, учитывая нюансы производства, это считается нормальным для небольших заводов.

Гурманы же отмечают, что недорогие коньяки представляют собой просто дистиллят (практически как из самогонного аппарата) без купажа, выдержанный в дубовых бочках приемлемого качества.

Топ-7 лучших крымских коньяков

Раз уж мы заговорили о южном городе Феодосии, трудно не вспомнить об остальной части солнечного Крыма. Тем более, до крупных спиртных заводов не так уж и далеко ехать. Прям рукой подать!

Итак, рассмотрим и лучшие крымские коньяки, а тут, уж поверьте, есть из чего выбрать!

«Крымский отборный», Симферопольский вино-коньячный завод

Приемлемый за свои деньги напиток. Ранее жители России приобретали его под маркой «Украинский отборный». Выпускается Украиной с выдержкой 3 и 5 лет.

Чаще всего покупатели отдают предпочтение V.V.S.O.P. с крепостью в 40 % в подарочной упаковке. У большинства нет претензий к его аромату и цвету, пьется легко, оставляя приятное коньячное послевкусие. Однако сравнивать его с дорогими брендовыми французскими коньяками нельзя.

Главным достоинством «Крымского отборного» является цена – всего 420 рублей за поллитровую бутылку.

Недостатков – помимо того, что это на самом деле не совсем коньяк – не обнаружено.

«Ай-Петри», Симферопольский вино-коньячный завод

Ай-Петри KVVK;

Ай-Петри 3*;

Ай-Петри 4*;

Ай-Петри 5*;

Ай-Петри 5* в подарочной упаковке.

Эта линейка отличается мягкостью вкуса, легким ароматом и полным отсутствием похмелья у дегустаторов. Выпускается в республике Крым. Линейка включает:

Выпускается в объемах от 100 мл до 0,5 л стандартной крепости 40 %. Цена на него варьирует от 320 рублей за бутылку до 1160.

Достоинства:

мягкий аромат;

приятный классический вкус;

низкая цена.

Недостатки:

сравнительно низкое качество, если говорить о настоящих коньяках;

редко встречается в продаже.

Вполне приемлемый вариант коньячка под шашлычок на дачу.

«Коктебель», Коктебель

Коктебель 3* - 600 р.

Коктебель 4* - 580 р.

Коктебель 5* - 570 р.

Коктебель Резерв 4* - 750 р.

Коктебель Резерв 5* - 790 р.

Коктебель 7-летняя выдержка – 1540 р. за 0,7 л

Коктебель 7-летняя выдержка, Gift Box

Коктебель 11-летняя выдержка, Gift Box – 2420 за 0,7 л

Коктебель 15-летняя выдержка, Gift Box – 3030 за 0,7 л

Коктебель 25-летняя выдержка – 11 100 р. за 0,7 л

Коктебель 30-летняя выдержка – 12 610 р. за 0,7 л

Коктебель Раритет, 11-летняя выдержка – 2420 р. за 0,7 л

Коктебель Раритет 15-летняя выдержка – 3030 р. за 0,7 л

Коктебель «Македонский» ОС, 30-летняя выдержка, Gift Box – 13 690 р. за 0,7 л

Коктебель «Кутузов» ОС, 25-летняя выдержка, Дерево – 6640 р. за 0,7 л

Наверное, лучший крымский коньяк , обладающий ярким вкусом и грамотно подобранным букетом. На рынке можно встретить в следующих вариантах:

Все линейки поступают на прилавки в самых разных объемах – от 250 мл до 700 мл (кроме марочных). Крепость – 40 %.

Достоинства:

отличный вкус;

оригинальный букет;

узнаваемый бренд, что делает его отличным подарком.

Недостатки:

можно нарваться на подделку;

непредсказуемое качество.

«Массандра», завод Маглив

Скромная линейка, которая состоит из 3, 4 и 5-звездочных коньяков. Крепость спиртов составляет 40 %. Объем бутылок – 0,5 л.

Достоинства:

низкая цена;

хорошее качество;

мягкий приятный вкус;

отличный дизайн упаковки.

Недостатков на форумах и отзовиках нет, а значит, потребителей вполне устраивает качество этого коньяка.

«Остров Крым», Алеф-Виналь

Еще один представитель небольшого производства, на котором выпускаются коньяки с выдержкой виноградных спиртов – 3, 4 и 5*.

Коньяк крепостью 40 % разливается по затейливой формы бутылкам объемами 250 и 500 мл. Стоимость полулитра не зависит от зрелости и составляет порядка 650 рублей за штуку.

Достоинства:

хороший аромат;

неплохой вкус;

приемлемая цена;

дизайн упаковки и бутылки.

Недостатков у него также нет, что, скорее, говорит не об идеальном качестве напитка, а о непритязательности покупателей в этой ценовой категории.

«Гранд Крым», Маглив

Выпускается объемом 0,5 л крепостью 40 %. Стоимость бутылки – 640 рублей.

Судя по отзывам покупателей, весь коньяк состоит из сплошных достоинств. К недостаткам можно отнести то, что он довольно редко встречается за пределами полуострова Крым.

Виноградная водка «Форос Премиум», Симферопольский винодельческий завод

Хоть это и не коньяк, однако, этот продукт тоже изготовлен из виноградного дистиллята. Выпускается в бутылках объемом 500 мл. Крепость составляет классических 40 %.

Водка имеет мягкий маслянистый вкус. В аромате различают тона персика, цветов и айвы. Цвет нежный, персиковый.

Стоимость бутылки варьирует от 400 до 600 рублей.

К достоинствам можно отнести оригинальность напитка. Из недостатков же стоит отметить цену, нетипичную для ординарной водки.

Топ-7 лучших армянских коньяков

А что у нас с соседними странами? Не только же Франция и Крым славятся своими коньяками и бренди. Какие, скажем, стоит везти или заказывать родственникам из Армении?

Итак, опыт пользователей сети интернет выдает нам следующий список:

Шато Намус;

Арарат;

Царь Тигран;

Прадед;

Шуши;

Арвест;

Кремлин.

Атмосферные названия, что сказать. Да и вкус у них очень своеобразный. Все-таки в Армении делают отличные коньки, в чем мы сейчас и убедимся.

«Шато Намус», армянское вино-коньячное предприятие МАП

Предприятие МАП является уникальным в своем роде, потому что на нем тесно переплелись современные технологии и бережное отношение к традициям.

Шато Намус изготавливается из смеси автохтонных сортов белого винограда, названия которых обывателю по большей части незнакомы – Арени, Гарандмак, Кахет, Воскеа и, конечно, Ркацители. Бочки для выдержки компания приобретает в Европе, в регионах, славящихся своими коньяками.

Для купажа используются спирты возрастом до 50 лет, что дает Шато Намус характерный привкус чая, шоколада, дуба, меда и даже апельсиновой цедры.

В линейке представлены:

Chateau Namus White 7 лет, 40 % выдержки – 1945 р. за 0,7 л (это уникальный коньяк белого цвета, то есть напиток полностью прозрачный и по внешнему виду и аромату скорее напоминает граппу или чачу)

Chateau Namus 10 лет, 40 % - 2345 р. з 0,7 л

Chateau Namus 15 лет, 47 % - 3515 р. за 0,7 л

Chateau Namus 20 лет выдержки, 40 % - 4410 р. за 0,7 л

Chateau Namus 30 лет, 41 % - 7245 р. за 0,7 л

Chateau Namus 40-летний, 41 % - 12 512 р. за 0,7 л

Chateau Namus 50-летний, 41 % - 17 838 р. за 0,7 л

Достоинства:

экспрессивный вкус и аромат;

уникальное запоминающееся послевкусие.

Недостатки:

высокая цена, особенно, для выдержанных марок (хотя, говорят, оно того стоит).

«Арарат», Ереванский коньячный завод (ЕКЗ)

Линейка Арарат – это, наверное, визитная карточка армянских коньяков. Названы они в честь горы, где, по преданию, Ной построил свой ковчег. Для приготовления используется только местный армянский виноград и родниковая вода.

Из всего разнообразия продукции ЕКЗ выделяются следующие линейки:

3 звезды, 40 % - 737 р. за 0,5 л

5 звезд, 40 % - 850 р. за 0,5 л

Ахтамар, 10-летний, 40 % - 1620 р. за 0,5 л

Ани, 6-летний, 40 % - 1278 р. за 0,5 л

Васпуракан, 15-летний, 40 % - 2935 р. за 0,5 л

Отборный, 7-летний, 40 % - 1575 р. за 0,5

Двин Коллекционный, 10-летний, 50 % - 4160 за 0,7 л

Наири, 20-летний, 40 % - 4199 р. за 0,5 л

Ереван, 10-летний, 57 % - 4290 р. за 0,75 л

Арарат, 25-летний, 40 % - 29 286 р. за 0,75 л

Эребуни, 30-летний, 40 % - 49 970 р. за 0,7 л

Достоинства:

выдерживается в бочках из армянского дуба, поэтому коньяк является на 100 % автохтонным;

перед розливом все бутылки промывают спиртом с 10-летней выдержкой;

для купажей используются в том числе и спирты, заложенные в 1902 году;

великолепная репутация.

Недостатков у Арарата нет. По крайне мере у оригинальных напитков, которые, к сожалению, стали часто подделывать.

«Царь Тигран», Арташатский винно-коньячный завод

«Царь Тигран» является самым титулованным из всех армянских коньяков. Причисляется к премиум сегменту. Изготавливается исключительно из местных сортов винограда – Гарандмак и Воскеат, которые дают уникальное послевкусие с тонами инжира, яблока и гвоздики.

Сегодня Царь Тигран разливается в следующих вариантах:

3* выдержки, 40 % - 1136 р. за 0,5 л

5* выдержки, 40 % - 982 р. за 0,5 л

7 лет выдержки, 40 % - 1368 р. за 0,5 л

10 лет выдержки, 40 % - 1919 р. за 0,5 л

12 лет выдержки, 40 % - 2424 р. за 0,5 л

25 лет выдержки, 40 % - 8308 р. за 0,5 л

30 лет выдержки, 40 % - 24 247 р. за 0,7 л

Достоинства:

тонкий аромат, который появляется благодаря выдержке в бочках ручной работы;

безупречный вкус и букет;

идеальный вариант для подарка или пополнения частной алкотеки.

Из недостатков ценители отмечают непостоянное качество, которое колеблется от великолепного до «ужасное пойло». Полагаю, что это связано с просто огромным количеством.

«Прадед», Прошянский коньячный завод

Это оригинальный подарочный вариант, который гораздо младше своих собратьев. Традиционно изготавливается из местного сырья с соблюдением всех традиций, однако, на новейшем оборудовании.

«Прадед» выпускается выдержкой в 8 лет и крепостью 40 %. За 0,5 в подарочной тубе придется выложить 945 р., а 1,75 – тоже в оригинальной упаковке – обойдется в 3266 р.

«Шуши», предприятие Самкон

Это тоже относительно новый бренд, который изготавливается, настаивается и разливается в Араратской долине. Продвижением и экспортом занимается знаменитый ЕКЗ.

Шуши разливается в бутылки французского стекла и укупоривается пробками из португальского пробкового дерева.

Стоимость 0,75 л 17-летнего коньяка составляет 3777 р. Крепость – 40 %. Идеальный вариант для подарка. В аромате преобладают имбирные тона.

«Арвест», завод Арегак

Arvest VS 3* – 780 р. за 0,5 л

Arvest ВСОП 5* – 945 р. за 0,5 л

Arvest Napoleon 7* – 1414 р. за 0,5 л

Cognac Arvest XO 10* – 2121 р. за 0,5 л

Cognac Arvest XO Extra 15* – 2983 р. За 0,5 л

Arvest XO 20 лет – 4146 р. за 0,5 л

Выпускается старейшим предприятием Армении. Первая бутылка была приурочена к 120-летию завода. В букете преобладают тона сухофруктов, лесного ореха, пряностей и сахара. На рынке можно приобрести следующие линейки:

К достоинствам можно смело отнести весьма приемлемую цену, а вот качество хромает. Большинство отзывов на форумах сводятся к тому, что если это и коньяк, то не очень хороший.

Kremlin, Ереванский коньячно-винно-водочному комбинат «Арарат» (ЕКВВКА)

Уникальная линейка, в купаж которых входят спирты урожая 1966 года. Название подсказывает, что этот бренд задумывался для укрепления русско-армянской дружбы. Так и произошло.

Сейчас в магазинах можно купить:

Kremlin Award 7 лет – 1644 р.

Kremlin Award 10 лет – 2139 р.

Kremlin Award 15 лет – 2523 р.

Kremlin Award 20 лет – 3793 р.

Крепость линейки – 40 %.

Достоинства:

сбалансированный вкус и аромат;

дизайн бутылки;

является официальным поставщиком Кремля, поэтому станет оригинальным и даже элитным подарком.

Из недостатков покупатели выделяют только цену.

Топ-7 лучших грузинских коньяков

А что у нас с Грузией? При СССР коньяки там были высший сорт, это точно помню, но остались ли они сейчас? Остались, почти в один голос говорят пользователи интернета, причем все того же качества, т. е. откровенно лучшие из лучших.

Итак, из грузинских стоит попробовать:

Сараджишвили;

Тбилисо;

Дугладзе;

Асканели;

Кварели;

Старый Кахети;

Кахетинский.

Многие ценители рекомендуют пить только их, но я считаю, что лучше расширять свой кругозор.

Sarajishvili, АО «Сараджишвили»

Это достаточно старый бренд, который поставлял коньяки к столу российских императоров. Сегодня на заводе искусно сочетают новейшие технологии, аутентичное сырье и вековые традиции изготовления конька.

Сараджишвили имеет сбалансированный вкус с оттенками пряностей, инжира, шоколада, имбиря и кураги. На российском рынке представлен следующие линейки крепостью 40 %:

Сараджишвили 3* - 880 р.

Сараджишвили 5* - 944 р.

Сараджишвили VS – 1304 р.

Сараджишвили VSOP – 1841 р.

Сараджишвили XO – 4620 р. за 0,7 л

Достоинства Sarajishvili:

в купаже присутствуют спирты, которые были выгнаны в 1905, 1915, 1918 и 1925 годах;

в качестве сырья используются сорта винограда очень близкие к французским по органолептике;

бочки для выдерживания коньячных спиртов изготавливаются вручную из дуба, растущего на территории Грузии.

Недостатки:

часто подделывают в России (по данным Росконтроля);

легкий аромат спирта в послевкусии.

«Тбилисо», АО «Давид Сараджишвили и Энисели»

Тбилисо 3* или VS

Тбилисо 5* или VSOP

Тбилисо VVSOP

Тбилисо XO

Один из старейших коньяков, выпускаемых брендом. Сейчас продается под маркой «Ивериони». Имеет характерный ванильный аромат. В линейке были представлены все классические позиции:

Достоинства:

в купаж каждого коньяка входят спирты с 20-летней выдержкой;

завоевал более 150 медалей и наград.

Однако, судя по отзывам рядовых покупателей и данным Роспотребнадзора, то, что сейчас продается в «Ашане» и «Пятерочке» под этикеткой этого бренда не имеет ничего общего с оригинальным грузинским коньяком. А значит, к недостаткам можно отнести очень высокий шанс нарваться на подделку.

Dougladze, ООО «Винная компания «Дугладзе»

Это продукция семейного бренда, которая отличается ярким узнаваемым вкусом. Сырье для производства выращивается в собственных угодьях. Речь идет о сортах винограда Цицка, Энисели, Мцване, Ркацители, которые растут в мягком, идеальном для виноградарства климате Кахетии, Имерети и Картли.

Во вкусе преобладают оттенки ванили, черешни, дуба и кожи.

В портфолио бренда входят следующие коньяки крепостью 40 %:

Dougladze (Дугладзе) 5* – 756 р. за 0,5 л

Kutaisi (Кутаиси) 5* – 809 р. за 0,5 л

Egrisi (Эгриси) 6 лет – 958 р. за 0,75 л

Batumi (Батуми) 12 лет – 1549 р. за 0,5 л

Eniseli (Энисели) 14 лет – 1946 р. за 0,5 л

Tbilisi (Тбилиси) 17 лет – 2322 р. за 0,5 л

Достоинства:

приемлемая цена;

известное имя, поэтому отлично подойдет в качестве подарка.

Недостатки:

тяжело найти в продаже – это объясняется тем, что помимо РФ, Грузия экспортирует эти коньяки еще в десяток стран.

Askaneli, «Братья Асканели»

Это современный суперпремиальный бренд, который располагает собственными производственными мощностями и угодьями в Кахетии. Вкус выдержанного коньяка раскрывается нотами меда и сухофруктов.

Завод выпускает несколько разновидностей коньяков одинаковой крепости 40 % (не менее знаменитый «Галавани» тоже разливается тут):

Асканели 3* - 824 р.

Асканели 5* - 868 р.

Асканели, 6-летней выдержки – 969 р.

Асканели, 8-летней выдержки – 1071 р.

Из достоинств покупатели отмечают:

идеальный аромат и безупречный вкус;

приятная цена.

Из недостатков линейки:

трудно найти в продаже;

неприметная бутылка без элементов защиты от фальсификата.

Kvareli Cellar, Kvareli Cellar

Это один из новейших брендов, выпускающих коньяки в Грузии, который появился в 2008. Несмотря на отсутствие «истории», которую так любят именитые алкогольные марки, Кварели уже экспортируется в 15 стран мира, включая РФ. Перегонка производится по французской методике на новейшем итальянском оборудовании.

Вкус и аромат у Кварели классические. Преобладают ноты чернослива, кофе, фундука, ванили и шоколада.

На рынке сегодня представлены следующие коньяки:

Kvareli cellar VS, 3* – 697 р.

Kvareli cellar VSOP, 5* – 696 р.

Kvareli cellar XO, 8-летний – 867 р.

Kvareli cellar XO, 10-летний – 1038 р.

О достоинствах нового бренда покупатели пока умалчивают, а вот к недостаткам отнесли сомнительное качество и явное спиртовое послевкусие.

«Старый Кахети», «Кахетинское традиционное виноделие»

Эта линейка тоже сравнительно новая – бренд был запущен в 2001. Однако «Старый Кахети» можно встретить на прилавках повсеместно. Компания делает ставку не на эксклюзивный продукт, а на массовый охват.

В качестве сырья используется виноград сорта Ркацители, а конечный продукт имеет классическую крепость в 40 %.

Линейка состоит из:

Stariy Kaheti выдержка 3* – 626 р.

Stariy Kaheti выдержка 4* – 791 р.

Stariy Kaheti выдержка 5* – 736 р.

Stariy Kaheti выдержка 7 лет – 926 р.

Потребители отмечают хорошее соотношение цена/качество, однако, в сравнении с другими грузинскими коньяками этот немного жестковат.

«Кахетинский», «Кварельский погреб»

Сравнительно молодой бренд, который производит свои коньяки в соответствии с французскими и местными традициями.

На рынке представлены напитки крепостью 40 % четырех и пятилетней выдержки. Цена варьирует от 500 до 700 рублей за бутылку.

Топ-10 коньяков других стран

Ну а в других странах СНГ производят хороший коньяк? Да, производят. И качество у него ничуть не хуже французского.

Решил внести в свой своеобразный топ лучшие марки.

«Абхазия», «Вина и воды Абхазии»

Достаточно старый бренд, который представлен спиртами не менее 5-летней выдержки, крепостью в 40 %.

За бутылку придется выложить 700-800 рублей, однако, не стоит ждать от него особенной глубины вкуса. Хотя для своей цены – коньяк вполне качественный и натуральный.

«Калараш», вино-коньячный завод «Калараш»

Бренди Калараш – 873 р.

Бренди Алдэмаш – 887 р.

Орфей 3* - 1016 р.

Легенда 3* - 1060 р.

Орфей 5* - 1078 р.

Легенда 5* - 1114 р.

VSOP Аурум 5* - 1126 р.

VSOP Special Collection 5* - 1183 р.

Легенда 7 лет выдержки – 1501 р.

Легенда 7 лет выдержки, Gift Box – 1683 р.

XO Аурум 7лет выдержки – 1524 р.

Status Regal 7 лет выдержки – 1638 р.

Special Collection 7 лет выдержки – 1683 р.

Золотая Коллекция 7 лет – 2234 р.

Status Regal 8 лет выдержки – 1774 р.

XO Аурум 10 лет выдержки – 1747 р.

Status Regal Лучафэр 10 лет выдержки – 1842 р.

Status Regal Лучафэр 10 лет выдержки, Gift Box – 1956 р.

XO Лучафэр 10 лет выдержки – 1783 р.

Золотая Коллекция Лучафэр 10 лет выдержки – 2980 р.

Status Regal 12 лет выдержки – 2366 р.

Золотая Коллекция 12 лет – 3326 р.

Золотая Коллекция Виктор 15 лет – 4691 р.

Золотая Коллекция Норок 20 лет – 8099 р.

Элитная Коллекция Норок 20 лет – 20 202 р.

Золотая Коллекция Штефан Водэ 25 лет – 10 840 р.

Элитная Коллекция Штефан Водэ 25 лет – 24 786 р.

Золотая Коллекция 30 лет – 18 341 р.

Элитная коллекция 30 лет – 26 865 р.

Золотая Коллекция 40 лет – 29 812 р.

Элитная Коллекция 40 лет – 34 173 р.

Элитная Коллекция Империя Калараш 50 лет – 68 000 р.

Великолепный молдавский коньяк от бренда с более чем столетней историей. Выпускает как классические коньяки, так и бренди.

По версии покупателей, коньяки этой марки сотканы только из достоинств. Недостатков для такой цены – нет.

«Квинт», тираспольский завод KVINT

Этот производитель является одним из старейших на территории Молдовы и широко известен еще со времен СССР.

Выпускает очень широкую линейку:

Юбилейный 3* - 768 р.

Квинт VSOP 5* - 793 р.

Белый Аист 4,5* - 793 р.

Юбилейный 5* - 823 р.

Кошерный 3* - 832 р.

Квинт 6 лет – 891 р.

Тирас 6 лет – 916 р.

Квинт 6 лет, Gift Box – 970 р.

Кошерный 5* - 985 р.

Тирас 6 лет, Gift Box - 1059 р.

Квинт 8 лет – 1069 р.

Квинт 8 лет, Gift Box – 1118 р.

Дойна 9 лет – 1126 р.

Нистру 8 лет – 1126 р.

Квинт XO 10 лет – 1126 р.

Сюрпризный 10 лет – 1128 р.

Сюрпризный XO 10 лет – 1683 р.

Квинт XO 14 лет – 2424 р.

Тирасполь 15 лет – 2877 р.

Квинт XO 20 лет – 6238 р.

Квинт XO 25 лет – 6874 р.

Квинт XO 30 лет – 7500 р.

Квинт XO 33 лет – 7502 р.

Солнечный 20 лет – 11 703 р.

Виктория 25 лет – 11 915 р.

Sheriff 25 лет – 12 428 р.

Из недостатков россияне отмечают в разы увеличивающуюся при экспорте цену. Да и найти его на прилавках в последнее время тяжело.

«Арома», кишиневский коньячный завод «Арома»

Еще один торговый дом с историей, которая начинается с 1898. Выпускает огромный ассортимент алкоголя с выдержкой от 3 до 45 лет. Крепость также варьирует от 40 до 55 %.

Разброс цен поражает воображение от 1000 р. за поллитра 3* до $2000 за 0,5 дистиллята выдержкой 45 лет.

К недостаткам можно отнести тот факт, что продукцию этого бренда тяжело найти в России.

«Абшерон-Шараб», ОАО «Абшерон-Шараб»

Это преимущественно винный бренд из Казахстана (Алмата), который также делает отличный коньяк! Бутылка казахстанского розлива в 0,5 л 5* обойдется в гуманные 1000 рублей.

«Искандер», «Агро-Азеринвест»

Это бренд из Азербайджана, который выпускает алкоголь 3 и 5-летней выдержки крепостью 40 %. Iskander 5* обойдется в 1170 р.

Отзывы об нем самые радужные. Потребители находят его совершенно натуральным с классическим вкусом и ароматом. Единственным недостатком (причем, весьма условным) является цена.

«Ширван», Ханларский агропромвинкомбинат

«Иссык-Куль», ООО «Кыргыз Коньягы»

Еще один просто звездный представитель Азербайджанского солнца – коньяк XO с 15-летней выдержкой. Бутылка обойдется примерно в 2340 р., однако, ценители отмечают, что оно того стоит.Уникальный представитель Киргизского коньячного дела. Выпускаются коньяки крепостью 40 % выдержкой 3, 5 и 7 лет. Стоимость, например, в Барнауле варьирует от гуманных 540 до 690 рублей за бутылку.

Российский ценитель отмечает, что это шикарный алкоголь за умеренную плату и сетует на скудный ассортимент бренда.

«Бишкек», ShampanVinKombinat

Тоже Киргизкий коньяк, который стоит 689 рублей за поллитра 40 % дистиллята.

Судя по отзывам, немного резковат и обладает характерным спиртовым послевкусием, что ожидаемо за такую привлекательную цену.

Но в общем, есть из чего выбрать и в странах СНГ. И вкус у коньяков тут своеобразный, и сам товар лучший в своей категории.

Лучшие коньяки из недорогих

Лучшие коньяки до 1000 рублей

А теперь посмотрим, что же можно прикупить, имея в кармане вполне определенную сумму денег.Итак, со странами разобрались. Продолжим изыскания и составим своеобразный рейтинг коньяков в зависимости от цены в условной Ленте или Перекрестке в Амурском.

Начнем обзор с дешевого масс маркета – искать будем в сегменте до 1000 рублей:

Фанагория Анри (ANRI VSOP) – 650 р. в магазинах Геленджика, например;

Манэ (Mane VS 3*, Армения) – 781 р.;

Золотой аист 5* (белорусский, Минск) – 647 р.;

Кизляр 3* - 530 р.;

Кубань KVVK 8 лет – 880 р.;

Fathers Old Barrel 5* - 539 р.;

Аур де Баланешть 5* (Молдова) – 462 р.;

Каспий, 8 лет – 868 р. (он оказался в этой ценовой категории весьма условно, поскольку чаще всего его цена превышает заветную тысячу);

Старая страна, 8 лет – 734 р.;

Бастион 5* – 593 р.;

Arevik 5* (Армения) – 524 р.;

Штурман 5* - 434 р.;

Старая Гвардия 5* - 841 р.;

Прасковейский 5* - 749 р.

Выбрать есть из чего. Да и отзывы о них чаще всего положительные

Лучшие коньяки до 2000-3000 рублей

Ной Традиционный, 7 лет (Армения) – 1853 р.;

Арвест Наполеон (Arvest Napoleon, Армения) – 1267 р.;

Шахназарянин, 7 лет (Митридат, Армения) – 1252 р.;

Иорели Греми, 7 лет (Грузия) – 1185 р.;

Кремлин, 10 лет – 2595 р.

Если не останавливаться на достигнутом и немного повысить планку, то можно выбирать из следующего. Хотя для спиртного 2000 рублей не так уж и много, вот что за эти деньги может попасться:

Здесь уже речь может идти не только об эконом сегменте, но и о марочных напитках хорошего качества.

Лучшие коньяки до 5000 рублей

Барон Отард (Baron Otard, Франция) – 4054 р.;

Хеннеси, 6 лет (Hennessy V.S.O.P, Франция) – 3985 р.;

Ной Классик, 15 лет (Армения) – 4718 р.

Продолжаем составлять наш топ. Решили выделить бюджет в 5 тыс. рублей, а почему бы нет? Какой же продукт в этой категории подскажет сомелье?

Выбора все меньше, но названия все более из тех, что на слуху.

Лучшие коньяки до 10 000 рублей

Если вы решили посмотреть на самые дорогие и, возможно, лучшие коньяки, то они сплошь окажутся французского происхождения. Неудивительно.

В итоге в топ попали:

Монне (Monnet VSOP, Франция) – 5029 р.;

Боуэн (Bowen VSOP, Франция) – 7508 р.;

Мартель (Martell VSOP, Франция) – 5408 р.;

Ланди (Landy HO, Франция) – 7289 р.

Хотя и 10 тыс. рублей это не предел. За лучшие экземпляры придется накинуть много свыше этой суммы. Например, Шато де Монтифо (Chateau de Montifaud) XO Миленниум Петит Шампань обойдется в 11 600 руб., а Хайн Винтаж (Hine Vintage) 1957 Шампань Жарнак – вообще в сумасшедшие 170 тыс. руб.

Какой коньяк лучше для застолья

Для дижестива

Для торжеств и свадеб обычно берут марочный коньяк. Идеален для этих целей - французский, пускай и недорогой. Желательно, чтобы у него было не менее 5 лет выдержки. Для душевной компании друзей, кстати, подойдут и армянские, к примеру, «Арарат».Для этих целей обычно приобретают алкоголь из сегмента Extra Old. Ну или коллекционные марочные сорта алкоголя из ближайшего зарубежья. Главное, чтобы это был достойный производитель страны.

Если же планируется устроить себе своеобразный релакс, отдохнуть после обеда и посидеть с сигарой за бокалом, то следует выбрать крепкие марки, к примеру, тот же «Хэннэсси».

В подарок для мужчины

Если же речь зашла о том, какой коньяк не стыдно подарить на праздник, к примеру, на день рождения, то это вопрос спорный. Большинство мужчин будут рады любой бутылке нормального коньяка. Для них он все равно будет лучшим.

Однако некоторые эксперты, чтобы ненароком не отравить именинника, рекомендуют все же придерживаться элитных марок, которые у всех на слуху:

Hennessy;

Martell;

Remy Martin;

Raymond Ragnaud

Courvoisier;

Киновский Пятилетний;

Арарат Васпуракан;

Французский Стандарт;

Ной;

Дагестанский Трехлетний;

Camus;

Bisquit;

Магарач;

Троекуров;

Kazumian;

Армянский Символ;

Бахчисарай;

Delamain;

Старый Кенигсберг;

Jatone;

Анри;

Klinkov;

Старый Кахети;

Арцруни;

Лезгинка;

Петр Великий;

Сенатор;

Кутузов;

Президент;

Россия.

Конечно, многое зависит от повода. Для случайной встречи можно выбрать хороший даже из недорогих марок. Просто сходить за бутылкой в Красное и Белое или отовариться в Пятерочке. Хорошо бы дополнить подарок, скажем, сигарами и пожелать человеку долголетия и финансового благополучия. Именно с этим и ассоциируется у многих хороший коньяк.

В подарок для женщины

Коньяк пьют не только мужчины, но и женщины. И если для мужчины важен сам факт того, что ему кто-то подарил спиртное, то с женщинами ситуация иная.

Прекрасной половине лучше дарить коньяки, названия которых всемирно известны. Скажем «Хэннэсси» или что-нибудь подобное. Важен дизайн упаковки. В идеале презент дополняют аксессуарами вроде подарочного бокала или шоколадки.

Марки с женским именем

Camus Josephine. Такой коньяк дарят женщине вместо букета цветов – настолько приятным ароматом он обладает. У бутылки очень красивая этикетка, что тоже должно понравиться даме. Courvoisier VSOP Exclusif. Имеет приятный вкус и аромат, однако, очень крепкий. Fleur de Lis. Он отличается от остальных формой бутылки – она напоминает силуэт стройной девушки.

Если все же дарить женщине коньяк, можно проявить оригинальность и купить марку, названную женским именем. Или имеющую хотя бы косвенное отношение к прекрасной половине человечества. Такой подарок доставит даме двойное удовольствие и повысит в ее глазах авторитет дарителя.

Если проявить должную фантазию, то вполне можно удивить женщину и бутылкой мужского коньяка и не обращать внимание на стереотипы.

Как выбрать качественный коньяк - на что обращать внимание

Итак, как выбрать лучший алкоголь в магазине?

Запомнить нужно самое главное - спиртное вообще приобретается в алкомаркетах (например, МАВТ) и известных сетевых магазинах, а не в каких-то подозрительных кибитках. В супермаркеты подделкам проникнуть несколько сложнее.

На многие бутылки сейчас наносят цифровые коды, которые можно считать с помощью мобильного телефона, сделав фото. Там отображается вся информация о товаре. Если такого кода нет, это повод отказаться от покупки.

Ну а если по существу, то подделку можно определить по многим признакам: этикетка, форма бутылки и т. п.

Классификация коньяков

VS. Аббревиатуру можно расшифровать как «Очень особенный». Такое спиртное выдерживают в дубовых бочках не менее 2 лет.

VSOP - перевод будет звучать несколько странно, но суть в принципе отображает: «Очень Особенный Старый Бледный». Обычно это бледно-желтая жидкость, которая была выдержана в дубовых бочках не менее 4 лет. XO - Extra Old или «невероятно старый». Прям в точку! Потому что такие спирты выдерживаются не менее 6 лет, а для алкоголя это срок немаленький. Это и есть лучший товар, который могут предложить нам коньячных дел мастера.

На бутылке зарубежного коньяка хорошей фирмы можно встретить странные буквы. Чтобы не попасть впросак при покупке важно уметь расшифровать их значение:

Для спиртного, которое производят в России, Армении, Молдавии, Дагестане, Беларуси, Болгарии, Узбекистане и Грузии есть обозначения звездами:

3 звезды – выдержан 2 года;

4 звезды – стоял в бочках 4 года;

5 звезд – 5 и более лет.

Или тоже буквами:

КВ – выдержанный:

КВВК – коньяк, выдержанный высшего качества;

КС и ОС – коньяк старый и очень старый (выдержка более 10 лет).

В общем, если обращать внимание на эти странные буквы, можно сразу узнать, сколько был выдержан, перед тем как попасть в бутылку. Если же конкретный коньяк представляет собой смесь спиртов, то маркировка показывает возраст самого молодого.

Место производства

Гранд Шампань - здесь разливают легкий напиток длительной выдержки с цветочным ароматом. Пти Шампань - схож с таковым из Гранд Шампань, однако, в аромате преобладают цветы и фрукты. Бордери - мягкий, с ароматами фиалки и ириса. Фэн Буа - с фруктовым букетом, отличается быстрым созреванием. Бон Буа - здесь кроме фруктовых ароматов раскрываются морские нотки. Буа Ординер - схож с Бон Буа, однако, морские аккорды тут в разы сильнее.

Хорошее спиртное, производится во Франции, но и здесь следует быть внимательным. Если говорить про настоящий французский алкоголь, происхождение которого не вызывает сомнений, то каждая географическая область будет выделяться какими-то нюансами, практически незаметными для обывателя, но так ценящимися в кругу профессионалов:

Бывает, что производители смешивают спирты из нескольких регионов одновременно. Это позволяет сделать коньяк еще более вкусным.

Армянские марки отличаются сильным ароматом ванили, грузинские и краснодарские – легкостью и цветочными тонами. Какой из них лучший – каждый ценитель решает для себя самостоятельно.

Выдержка

Здесь все просто. Чем старше продукт, тем лучше должно быть его качество. Однако многое зависит от техники выдерживания и, конечно, от материала бочек. Удачно подобрать дерево, которое будет соприкасаться со спиртами в течение нескольких лет – целая наука, поэтому молодые заводы даже перекупают у мэтров с мировым именем их бочки, бывшие в употреблении.

В целом же качество напитка напрямую зависит от времени нахождения жидкости в дубовой бочке. С каждым годом вкус алкоголя улучшается.

Впрочем, тут каждый решает сам. Некоторые предпочитают пить только четырехлетний напиток, считая, что он идеален по соотношению цена/качество, а отдать большие деньги и нарваться на аналогичную сивуху – такое себе удовольствие!

Купажирование

Купажирование – это процесс сложный для непрофессионала, поэтому не станем на нем останавливаться надолго. Тем более что определить его качество в магазине, не вскрывая бутылку, будет непросто. Для саморазвития стоит знать о нем в общих чертах.

Если коротко – купажирование – это один из этапов приготовления. При этом виноградный спирт смешивают с различными дополнительными компонентами для придания продукту особенного вкуса. Определить купаж в магазине не получится. Для этого нужно попробовать напиток.

Правильная пробка и внешний вид

При выборе спиртного нужно обязательно обратить внимание и на пробку. Она должна иметь Т-образную форму. Верхняя ее часть изготавливается из различных материалов, в основном в дело идут стекло, керамика и пластик. Ножка пробки, которая непосредственно укупоривает бутылку, выполняется из пробки, собственно.

Естественно, на фирменном товаре будет хорошая пробка, обжатая специальной оболочкой. Причем вряд ли она будет выполнена из пластика.

В большинстве случаев пробка будет закрыта этикеткой с картинкой. Продавцы не разрешат вам ее повредить до покупки. Поэтому оценить качество по этому признаку, не заплатив деньги, невозможно.

А вот по внешнему виду в основном и можно понять, какой продукт стоит взять. Тут все просто. Коньяк должен быть без цветных переливов. Чем он старше, тем темнее. Также жидкость внутри должна иметь чуть маслянистую структуру. При переворачивании бутылки она будет плавно стекать по стенкам или даже оставлять так называемые «дамские ножки» - тянущиеся капли.

Еще одним способом, как определить качественный коньяк, будет просто взболтать бутылку. Если образовавшиеся при этом пузырьки будут плавно подниматься вверх, можно смело брать – перед вами если не лучший, то достаточно неплохой продукт алкогольной промышленности.

Аромат

Ну и финальную пробу можно провести уже непосредственно перед самим употреблением. Для этого коньяк достаточно просто понюхать. Для чистоты эксперимента лучше плеснуть немного алкоголя из бутылки в специальный бокал – снифтер.

Если над стеклом запахло ароматом дуба, ягод и сухофруктов, в качестве напитка можно не сомневаться. Перед вами хороший алкоголь, даже если он и недорогой.

Однако если в воздухе повеяло запахом ацетона, спирта или пахнет клопами с душным аккордом ванили, лучший вариант – просто вылить ароматизированную сивуху.

Стоит ли ориентироваться на цену

Может ли напиток, который перед тем как попасть на прилавки магазинов несколько лет выдерживался в дубовых бочках, быть недорогим? Нет, не может.

Вряд ли стоит покупать коньяк, цена которого ниже 500 рублей. Продавать такой алкоголь за более низкую сумму производителям просто не выгодно, а еще и акцизы! За такие деньги вероятнее всего человек купит подкрашенный и ароматизированный спирт, и это в лучшем случае.

Отличие коньяка от бренди

А как, собственно говоря, отличить недорогой коньяк от бренди? Или это одно и то же?

Нет, любой коньяк отличается от бренди. В общепринятом понимании бренди – это коньяк, который не выдерживался в дубовых бочках. Если разобраться более подробно, то для выгонки бренди может использоваться сок практически любых фруктов, в то время как коньяк, даже недорогой, изготавливается только из определенных сортов винограда.

Вкратце, отличия будут такими:

География - настоящий коньяк может быть изготовлен только в 6 регионах Франции -Гран и Пти Шампань, Бон Буа, Фен Буа, Бордери и Буа Ординер. Даже Арманьяк из Гаскони уже не коньяк в традиционном понимании. Однако есть исторический анекдот, когда в 1900 году французы выдали разрешение марке Шустов называть свою продукцию коньяками. Технология – изготавливается из виноградного сырья методом двойной дистилляции. Бренди же является результатом непрерывной, двойной или даже тройной перегонки виноградного сока, жмыха или сырья, полученного из других фруктов. Сырье – коньяк на 90 % состоит из определенных сортов винограда, а именно - Уньи Блан, Фоль Бланш или Коломбар. Все остальное – это сырье для бренди. Выдержка – минимальный срок выдерживания – 2 года в бочках из дуба. Кстати и ареал распространения дубов для этого дела тоже строго ограничен. Бренди же можно выдерживать, а можно и нет.

Коньяк, даже недорогой, по сравнению с бренди – это все-таки элитный алкоголь.

Отличие коньяка от виски

В первую очередь разница в технологии производства. У коньяка она намного сложнее. Ну и сырье. Коньяк, как уже говорилось, готовится только из определенного сорта винограда. Для производства виски же используют в основном зерновые культуры, такие как рожь, пшеница, ячмень, кукуруза и т. п. Схожесть этих напитков (а еще и рома) в том, что они выдерживаются в дубовых бочках для придания алкоголю специфичного вкуса.

А если конкретно, то:

Сырье – виски выгоняется из злаковых культур, а коньяк из винограда. Вкус и аромат – совершенно разные, благодаря первому пункту. Крепость – у коньяка держится в пределах 40-41 градуса. Виски же может быть чуть менее крепким, а может и превышать ту отметку почти в два раза. Технология производства – используется медный перегонный куб – классический аламбик, а виски выгоняется последовательно при помощи двух дистилляторов. Кстати, некоторые сорта требуют и тройной перегонки. Выдержка –виски может выдерживаться в любых бочках. Часто для этого этапа используются б/у бочки из-под вина. Похмелье - после коньяка похмелье более легкое, чем после употребления виски.

Часто задаваемые вопросы

Повышает или понижает давление коньяк?

Учитывая, что элитный алкоголя является сравнительно молодым удовольствием для отечественного ценителя, очевидно, что возникает много вопросов - что да как. Чаще всего возникают вопросы следующего порядка.Этот вопрос задают в основном люди в возрасте, у которых то ли от спиртного, то ли от букета хронических болезней к вечеру начинает болеть голова. Специалисты наперебой предлагают свои варианты, причем мнения делятся ровно поровну – одни утверждают, что алкоголь повышает давление, другие - что понижает.

Как это ни странно покажется, но правы абсолютно все. Коньяк способен как повысить, так и понизить артериальное давление. Тут все дело в дозировке. Если употреблять по 30-70 грамм в сутки, как лекарство, давление будет понижаться. Если выпивать его в больших количествах, то давление будет повышаться. Да и вообще для здоровья не полезно.

Это мнение, между прочим, подтверждают даже врачи-кардиологи. Связано это необычное свойство с наличием в его составе дубильных веществ, которых не бывает, например, в водке.

Бывают ли французские коньяки плохими?

Известно, что коньяк во Франции считается национальным напитком. Что ж, утверждение не сильно далеко отстоит от истины. А бывают ли французские марки плохими или они там все хорошие?

Интересная задачка. В самой Франции вы вряд ли найдете плохой бренд, даже если он недорогой. Все из-за того, что процесс производства в Европе контролируется соответствующими надзорными службами. Встретить подделку на прилавке магазина там сложно.

Максимум – вам попытаются выдать пятилетний алкоголь за лучший пятнадцатилетний в каким-нибудь придорожном баре на периферии. При этом качество коньяка все равно будет высоким.

Это вам не дядя Ваня, который торгует Самогоном Саныча (латгальская настойка на щепе по рецепту с ютуба) на заднем дворе своего дома. Там с этим строго.

Но вот то, что в других странах выдают за французский коньяк, особенно недорогой, легко может оказаться подделкой. Правда, корни здесь будут расти не из Франции, виной всему мошенники из того самого государства, где пытаются продать некачественный алкоголь.

Если коротко – во Франции коньяк всегда хороший, даже если он недорогой. В других странах можно нарваться на подделку. Ну не йодом же его проверять в самом деле!

Как правильно пить коньяк и чем закусывать?

Неожиданный вопрос для мужчин, но ответим и на него. Коньяк пьют из специальных стаканов или рюмок, разливая его по 30-50 грамм. Сам алкоголь подается комнатной температуры.

Коньяк пьют небольшими глотками, слегка задерживая его во рту. Если его выпить сразу, то ощутить всю вкусовую палитру и аромат будет затруднительно.

В России традиционно закусывают лимоном. На западе, напротив, считают, что цитрусовые, впрочем, как и другие фрукты, заглушают весь аромат коньяка.

В Европе и Америке предпочитают закусывать сыром или холодной нарезкой. Некоторые говорят, что лучшей добавкой к этому виду алкоголя выступают яблоки и груши.

Единственное мнения, которое поддерживают жители большинства стран это, что коньяк лучше всего закусывать шоколадом. Вероятнее всего корни тут уходят в ту же самую Францию.

Как пьют коньяк во Франции?

А вот сами французы, между прочим, к употреблению коньяка относятся как к священному ритуалу. Сначала они пьют кофе, затем сам коньяк, далее закуривают сигару и дегустируют шоколад. Шикарный пример dolce vita по-французски из фильма.

На закуску к аперитиву во Франции подают паштет или легкие блюда, которые приготовили поварами по старинным домашним рецептам. Впрочем, большинство местных жителей предпочитают не закусывать вовсе.

Русскому человеку эти традиции покажутся странным (это про паштет на закусь), но французы нам тоже наверняка удивляются. Например, идее разбавлять марочный коньяк сладкими газированными напитками типа колы или мешать с пивом в коктейле.

Заключение

Коньяк - это, конечно, легендарный напиток, вокруг которого уже успело возникнуть много традиций. А как вы считаете – какой самый лучший из недорогих? Поделитесь мнением?