С чем пьют бренди – выбор правильных закусок и компонентов для смешивания

Бренди считается одним из самых популярных алкогольных напитков. Его получают путем дистилляции виноградного вина, а также браги из фруктов или ягод. [1] Перед употреблением этого напитка важно выбрать закуски и компоненты для смешивания. Они влияют на вкус и аромат бренди, а также на его восприятие.

Как пить бренди - правила употребления

Этот алкогольный напиток нужно пить из бокалов в виде тюльпана. Также допускается использование коньячного бокала. Правильный выбор позволит раскрыть вкус напитка.

Бокал должен быть заполнен не больше чем на 25% от общего объема.

Напиток подают при комнатной температуре. Также допускается его незначительный подогрев. При этом его не стоит нагревать над огнем или в микроволновке. Такие действия негативно отразятся на качестве.

Спиртное употребляют не спеша, делая небольшие глотки.

Данный напиток рекомендуется закусывать фруктами, орехами, сырами, мясными блюдами, шоколадом или мороженым. При этом рекомендуется избегать рыбы и грейпфрута.

Бренди следует смешивать с колой, соками, ликерами, вермутами или шампанским. Для разбавления крепости можно добавить лед.

Напиток лучше пить в спокойной обстановке. Его часто сочетают с кофе и кубинской сигарой для полного наслаждения

Перед тем, как пить бренди, рекомендуется обязательно узнать несколько важных правил:

Выдержка

VS (Very Special) – от 2 лет;

VSOP (Very Superior Old Pale) – от 4 лет;

XO (Extra Old) – от 6 лет.

Определившись с тем, как пить бренди, следует сказать, что это спиртное нужно хранить в бочках из дерева. Выдержка нужна для придания ему определенных ароматических свойств. Она может быть совершенно разной. Например, выдержку традиционного бренди классифицируют так:

А вот выдержка хересного бренди классифицируется так:

Solera – от 6 месяцев;

Solera Reserva – от 1 года;

Solera Gran Reserva – от 3 лет.

В чем подают бренди

Перед тем, как пить бренди, стоит знать, что он требует особого внимания к деталям при подаче. Только так можно насладиться его изысканным вкусом. Бренди не подходит для шумных праздников. Это напиток для спокойных и уютных дружеских посиделок или неформальных встреч с деловыми партнерами. Он создает атмосферу доверия и располагает к общению.

С бренди великолепно сочетаются безалкогольные напитки. Например, можно выбрать кофе. Причем сначала нужно выпить ароматный кофе, а затем попробовать спиртное.

Бокалы

Температура подачи

Как правильно пить бренди

Бокалы имеют особую форму, которая позволяет лучше раскрыть вкус напитка. Они имеют широкое основание и сужающийся кверху ствол. Такая форма называется снифтер. Бокалы могут быть изготовлены из стекла, хрусталя или керамики. Дополнительно они украшаются гравировкой, оптикой и прочими декорами.Этот параметр влияет на то, как человек воспринимает вкус и аромат спиртного. Чересчур холодный или горячий бренди может потерять свои главные качества. Поэтому его рекомендуется подавать при комнатной температуре или слегка подогретым. Для достижения требуемой температуры можно погреть бокал в руках. При этом не стоит нагревать его над огнем или в микроволновой печи.

Употребление бренди – это настоящее искусство, требующее знания некоторых правил и рекомендаций. Они касаются бокалов, обстановки, температуры и т.д. Если говорить о том, с чем пить бренди, то нужно отметить, что его часто употребляют с легкими закусками. Также допускается и употребление сытных горячих блюд: стейка, бургера, теплого салата и т.д.

Чем можно разбавить

Лед. Это наиболее простой и востребованный способ охладить и разбавить алкоголь. Достаточно добавить 5-6 кубиков льда в бокал и наслаждаться освежающим напитком. Но стоит учитывать, что лед может снизить его температуру (ниже 22 градусов) и затруднить раскрытие аромата.

Минералку или содовую. Эти напитки также помогут охладить и разбавить бренди, не изменяя его вкусовых характеристик. Рекомендуется применять либо минеральную негазированную воду, либо слабо газированную содовую. Пропорция может быть 1:1 или по вкусу.

Тоник. Это еще один способ придать алкогольному напитку свежести и легкости. Тоник содержит хинин, который придает ему горьковатый привкус и особенный аромат. Пропорция также может быть равной или по вкусу.

Сок. Если не учитывать лед, то это самый популярный способ разбавить бренди. Это напиток добавляет фруктового вкуса, сладости и кислотности. Рекомендуется выбирать осветленные соки без мякоти (на основе апельсина, лимона или винограда). Пропорция может быть равной или 2:1 в пользу сока

Те, кто интересует, с чем мешают бренди, должны знать, что для смягчения крепости спиртного и добавления ему разнообразия можно использовать:

В чистом виде

Можно ли запивать бренди

Коктейли с бренди

«Эггног» (Eggnog). Это традиционный рождественский напиток, в состав которого входит бренди, молоко, сливки, яйца и специи. Для приготовления коктейля нужно взбить в миксере 2 желтка с 50 г сахара до пышной пены. Затем следует добавить 100 мл бренди и 200 мл молока. Полученную смесь нужно хорошо перемешать. Далее в отдельной емкости следует взбить 100 мл сливок до устойчивых пиков. После этого нужно перелить содержимое в стаканы и украсить сливками.

«Сайдкар» (Sidecar). Это классический коктейль, в состав которого входит бренди, апельсиновый ликер и сок лимона. Для его создания следует смешать в шейкере со льдом 100 мл бренди, 50 мл ликера Куантро и 30 мл сока лимона. Затем полученную смесь нужно процедить в предварительно охлажденный бокал для мартини. Для декора используют ломтик лимона или апельсина.

«Бренди-мартини» (Brandy Martini). Это простой и освежающий коктейль, в состав которого входит только бренди и тоник. Для его приготовления нужно добавить в высокий стакан со льдом 100 мл бренди и затем долить тоником до верха. Далее необходимо перемешать содержимое стакана ложкой. Для декора также можно использовать ломтик лимона или апельсина.

Если соблюдать традиции, то бренди следует употреблять именно в чистом виде. В данном случае можно почувствовать его полный вкус. Прежде чем насладиться бренди, рекомендуется пару раз слегка повернуть бокал так, чтобы спиртное в нем растеклось по стенкам и высвободило аромат. Дополнительно рекомендуется аккуратно вдохнуть аромат спиртного, не засовывая нос в бокал.Бренди не принято запивать. Данное правило обусловлено тем, что такое решение может снизить его вкусовые качества. Однако для смягчения крепости его можно запивать соком, тоником или минералкой. При этом категорически не рекомендуется запивать бренди газированными напитками, молоком или пивом. Такое решение может вызвать неприятные ощущения в желудке или испортить вкус спиртного.С бренди можно приготовить множество разнообразных коктейлей. Если выделять наиболее популярные коктейли, то особого внимания заслуживают:

Лучшие варианты закусок к бренди

Выбор закуски к этому спиртному зависит от того, в какой ситуации его будут употреблять. Если напиток будут подавать в ходе фуршета, то рекомендуется делать выбор в пользу легких закусок. Если бренди подают в ходе застолья, то наилучшим вариантом будут сытные закуски. При этом не рекомендуется закусывать данное спиртное рыбными блюдами (исключением могут считаться только креветки и омары). Рыба может негативно повлиять на вкус спиртного.

Если конкретизировать, то отвечая на вопрос, чем закусывают бренди, стоит выделить:

сыр;

морепродукты;

десерты;

мясо;

грибы.

Сыр

швейцарский – сыр с большими дырками и сладковатым вкусом;

эмменталь – сыр с острым и ореховым вкусом;

чеддер – сыр с твердой текстурой и насыщенным желтым цветом;

пармезан – сыр с твердой и сухой текстурой и терпким вкусом.

Сыр является одной из самых популярных и подходящих закусок к бренди. Для этого напитка подходят твердые и полутвердые сорта сыра:

Морепродукты

мидиями в томатном соусе с базиликом;

жульеном из грибов и морепродуктов;

салатом из морепродуктов с лимоном и оливковым маслом.

Когда обсуждают, чем закусывают бренди, редко вспоминают о морепродуктах. Это обусловлено тем, что данные продукты не являются традиционной закуской к бренди. Тем не менее, многие предпочитают закусывать этот алкогольный напиток:

Десерты

Фрукты: яблоки, бананы, белый виноград, гранат и клюкву. Они придают бренди свежесть и легкость, а также усиливают его фруктовый аромат.

Арахис (желательно несоленый) и грецкие орехи. Они добавляют бренди хрустящую текстуру и ореховый вкус, а также снимают излишнюю крепость напитка.

Черный шоколад. Он создает контраст с бренди своей горечью и сладостью, а также усиливает его шоколадные нотки.

Мороженое. Оно хорошо сочетается за счет своей нежности и прохлады. Мороженое также смягчает спиртовой вкус.

Десерты являются куда более популярной закуской к этому алкогольному напитку. Они чаще всего употребляются вместе с фруктовым бренди. С этим напитком можно подавать:

Мясо

Мясные нарезки из ветчины. Они хорошо сочетаются с бренди своим мягким и ароматным вкусом. К тому же такие нарезки утоляют голод.

Горячие блюда из телятины и других нежирных сортов мяса. Они добавляют бренди теплоту и сытость, а также подчеркивают его букет. Можно подавать мясо с картофелем, овощами или салатами.

Блюда национальной кухни той местности, где произведен бренди. Это может быть французская фуа-гра или рататуй, итальянская пицца или лазанья, а также армянский шашлык или долма.

Мясо является сытной и вкусной закуской особенно к традиционному бренди. С ним часто подают:

Грибы

Грибные нарезки из маринованных или соленых грибов (например, опят, шампиньонов или вешенок). Они придают напитку свежесть.

Горячие грибные блюда из свежих или замороженных грибов. Примером могут быть жареные шампиньоны с луком и сметаной, запеченные грибы с сыром и травами, а также грибной паштет с курицей или индейкой.

Грибные закуски. Это может быть паштет соус и т.д. Они создают гармоничное сочетание с бренди своим вкусом и ароматом.

FAQ

Грибами обычно закусывают фруктовый бренди. К этому напитку подают:

Да, в некоторых случаях бренди может иметь положительное влияние на здоровье человека. Его употребление тонизирует нервную систему, снимая стресс и улучшая настроение. Это спиртное также стимулирует пищеварение и усиливает действие витамина С, укрепляя иммунную систему и защищая от простуды.

При выборе закусок нужно учитывать крепость и сорт бренди, время и повод употребления, сочетания вкусов и ароматов и множество других факторов.

