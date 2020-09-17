Впервые я попробовал домашнее вино в Ташкенте, будучи студентом. Мой однокурсник принес в общагу 3-литровую банку узбекского красного вина мусаллас. Мы пригласили девушек и в приятной компании за задушевным разговором вшестером распили больше половины.
После этого пошли на дискотеку. Хорошая музыка, красивые девушки. Вдруг один из наших друзей вскочил на колонку и стал танцевать прямо на ней. Сколько ни пытался диск-жокей спустить его, но это у него не получалось.
Все стали подбадривать танцора. Крики, шум, смех и аплодисменты. Вслед за ним, на вторую колонку вспрыгнула девушка из нашей компании, и тоже стала отплясывать. Веселье продолжалось почти до утра. Как говорится, есть что вспомнить, нечего детям рассказать.
История от моего подписчика Александра.
Почему я решил сделать алкоголь самИдея самому приготовить домашнее вино витала у меня в голове еще с молодых лет. Согласитесь, это же замечательно, сделать что-то своими руками.
Тем более что после «горбачевского сухого закона» хорошее вино и днем с огнем нельзя было сыскать. Поэтому я и решил заняться виноделием. Но я не знал технологии, да и рецептов у меня не было.
И вот однажды, далекой осенью 1990 года мне на глаза попалась книжка «Вина домашние натуральные», автор Павел Шестов. Я купил ее и прочитав, понял: это то, что мне нужно.
Какие ингредиенты потребуютсяЯ живу на севере Туркменистана, где обилие различных ягод и фруктов. Все это может послужить сырьем для вина. Но у нас домашним виноделием почти никто не занимается, хотя небольшой виноградник в хозяйстве можно встретить часто, особенно в селах.
В книге говорится о том, что вино можно приготовить из груши, сливы, айвы, вишни, а также из лесных ягод - малины, земляники, смородины - все это отличный материал для виноделия. Однако лучшее сырье – это, конечно же, виноград.
В нашем саду росло несколько его сортов: дамские пальчики, кишмиш и тайфи - местный сорт, созревающий в октябре. Он и послужил сырьем, ну а такие общеизвестные ингредиенты, как сахар и дрожжи, я вообще не применял.
Процесс приготовленияТщательно изучив «наставление для начинающих виноделов», я решил сделать сухое вино, так как именно его рецепт показался мне самым подходящим. В первую очередь нужно было сделать закваску.
Я выжал сок самых спелых ягод (мыть их нельзя), слил его в бутылку, закрыл горлышко ватной пробкой и оставил в теплом месте на несколько дней бродить.
Через шесть дней закваска была готова, и я начал готовить виноматериал. Выбрал самые лучшие и спелые ягоды, без гнили и плесени, отделил от гребней. Все сырье выложил в 30-литровый эмалированный бачок.
Выбор тары в виноделии важен, самый лучший вариант - это дубовая бочка, за неимением ее можно использовать стеклянные баллоны или эмалированную посуду.
Теперь предстояло давить плоды. Я хотел было все отжать руками, но вспомнив, как Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого» танцевал на большой бочке с виноградом, я снял обувь, вымыл тщательно ноги и стал давить ягоды таким оригинальным способом.
Сусло было готово, я добавил в него закваску (100 граммов на 10 килограмм виноматериала) и отнес в подвал, где была идеальная температура для брожения - как и требовалось по книге (18-21 градусов).
Виноград начал бродить, сусло поднималось шапкой доверху, а в повале стоял обалденный запах шампанского. Каждый день по нескольку раз я перемешивал его деревянной палкой, чтобы шапка опускалась вниз, иначе все превратилось бы в винный уксус.
Когда брожение закончилось, отжал сусло через марлю, а мезгу выбросил. Отжатый сок перелил в трехлитровые банки и снес их обратно в подвал, дображивать. Затем 2-3 раза переливал вино в другую посуду, снимая с осадка.
На заключительном этапе я перелил вино в бутылки, плотно закупорил их и убрал в подвал, где оно настаивалось полгода, набирая силу.
Какой результат я получилВторого апреля на свой день рождения я пригласил друзей. На праздничном столе рядом с водкой было и молодое вино. Кто-то из моих гостей обратил внимание на несколько бутылок без этикетки.
-
Что в этих бутылках? - спросил он.
-
Вино, ответил я. Я сам его делал.
-
Отлично, налей мне его!
Попробовав, он сказал: ребята, замечательная вещь, водку мне теперь не наливайте. Через какое-то время почти все гости пили только вино. Радости моей не было предела, ведь друзья оценили мой труд по достоинству.
Мое первое вино получилось превосходным! Светло-розового цвета, с приятным легким вкусом и ароматом. Оно было намного лучше того «пойла», которое тогда пылилось на магазинных полках.
Ведь вино, которое ты приготовил сам и вложил в это душу, обязательно должно получиться хорошим. А как вы думаете, друзья?