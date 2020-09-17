Впервые я попробовал домашнее вино в Ташкенте, будучи студентом. Мой однокурсник принес в общагу 3-литровую банку узбекского красного вина мусаллас. Мы пригласили девушек и в приятной компании за задушевным разговором вшестером распили больше половины.

После этого пошли на дискотеку. Хорошая музыка, красивые девушки. Вдруг один из наших друзей вскочил на колонку и стал танцевать прямо на ней. Сколько ни пытался диск-жокей спустить его, но это у него не получалось.

Все стали подбадривать танцора. Крики, шум, смех и аплодисменты. Вслед за ним, на вторую колонку вспрыгнула девушка из нашей компании, и тоже стала отплясывать. Веселье продолжалось почти до утра. Как говорится, есть что вспомнить, нечего детям рассказать.

История от моего подписчика Александра.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Идея самому приготовить домашнее вино витала у меня в голове еще с молодых лет. Согласитесь, это же замечательно, сделать что-то своими руками.

Тем более что после «горбачевского сухого закона» хорошее вино и днем с огнем нельзя было сыскать. Поэтому я и решил заняться виноделием. Но я не знал технологии, да и рецептов у меня не было.

И вот однажды, далекой осенью 1990 года мне на глаза попалась книжка «Вина домашние натуральные», автор Павел Шестов. Я купил ее и прочитав, понял: это то, что мне нужно.

Какие ингредиенты потребуются

Я живу на севере Туркменистана, где обилие различных ягод и фруктов. Все это может послужить сырьем для вина. Но у нас домашним виноделием почти никто не занимается, хотя небольшой виноградник в хозяйстве можно встретить часто, особенно в селах.

В книге говорится о том, что вино можно приготовить из груши, сливы, айвы, вишни, а также из лесных ягод - малины, земляники, смородины - все это отличный материал для виноделия. Однако лучшее сырье – это, конечно же, виноград.

В нашем саду росло несколько его сортов: дамские пальчики, кишмиш и тайфи - местный сорт, созревающий в октябре. Он и послужил сырьем, ну а такие общеизвестные ингредиенты, как сахар и дрожжи, я вообще не применял.

Процесс приготовления

Тщательно изучив «наставление для начинающих виноделов», я решил сделать сухое вино, так как именно его рецепт показался мне самым подходящим. В первую очередь нужно было сделать закваску.

Я выжал сок самых спелых ягод (мыть их нельзя), слил его в бутылку, закрыл горлышко ватной пробкой и оставил в теплом месте на несколько дней бродить.

Через шесть дней закваска была готова, и я начал готовить виноматериал. Выбрал самые лучшие и спелые ягоды, без гнили и плесени, отделил от гребней. Все сырье выложил в 30-литровый эмалированный бачок.

Выбор тары в виноделии важен, самый лучший вариант - это дубовая бочка, за неимением ее можно использовать стеклянные баллоны или эмалированную посуду.

Теперь предстояло давить плоды. Я хотел было все отжать руками, но вспомнив, как Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого» танцевал на большой бочке с виноградом, я снял обувь, вымыл тщательно ноги и стал давить ягоды таким оригинальным способом.

Сусло было готово, я добавил в него закваску (100 граммов на 10 килограмм виноматериала) и отнес в подвал, где была идеальная температура для брожения - как и требовалось по книге (18-21 градусов).

Виноград начал бродить, сусло поднималось шапкой доверху, а в повале стоял обалденный запах шампанского. Каждый день по нескольку раз я перемешивал его деревянной палкой, чтобы шапка опускалась вниз, иначе все превратилось бы в винный уксус.

Когда брожение закончилось, отжал сусло через марлю, а мезгу выбросил. Отжатый сок перелил в трехлитровые банки и снес их обратно в подвал, дображивать. Затем 2-3 раза переливал вино в другую посуду, снимая с осадка.

На заключительном этапе я перелил вино в бутылки, плотно закупорил их и убрал в подвал, где оно настаивалось полгода, набирая силу.

Какой результат я получил

Что в этих бутылках? - спросил он.

Вино, ответил я. Я сам его делал.

Отлично, налей мне его!

Второго апреля на свой день рождения я пригласил друзей. На праздничном столе рядом с водкой было и молодое вино. Кто-то из моих гостей обратил внимание на несколько бутылок без этикетки.

Попробовав, он сказал: ребята, замечательная вещь, водку мне теперь не наливайте. Через какое-то время почти все гости пили только вино. Радости моей не было предела, ведь друзья оценили мой труд по достоинству.

Мое первое вино получилось превосходным! Светло-розового цвета, с приятным легким вкусом и ароматом. Оно было намного лучше того «пойла», которое тогда пылилось на магазинных полках.

Ведь вино, которое ты приготовил сам и вложил в это душу, обязательно должно получиться хорошим. А как вы думаете, друзья?