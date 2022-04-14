Сангрия

— популярный винный

напиток испанского производства. Один из лучших тонизирующих и согревающих напитков, который поможет поднять настроение в наступившие холода.

Сангрия вино

, относящееся к категории недорогих, продается повсеместно в магазинах Москвы.

1. История производства Сангрии

Один из лучших производителей

испанской Don Simon Sangria

считается концерн GARCIA CARRION.

Компания работает с 1890-ых годов прошлого столетия и производит качественные, недорогие вина. Свое название вино получило от испанского sangre (в переводе “кровь”), благодаря кроваво-красному цвету. И хотя многие произносят название как

Сангрия, правильным произношением считается

sangría

(сангрИя).

На протяжении многих веков в Испании Сангрию считали напитком аристократов и подавали в богатых домах. Но в истории страны есть упоминания о том, что простые пастухи на пастбищах пили вино с фруктами, чтобы утолить жажду. С тех пор

vinos de pasto это традиционное название столовых вин Испании.

Лишь полвека назад рецепт приготовления фруктового коктейля вылился в массовое производство столовых вин. Сегодня

Sangria известна не только в Испании, но и далеко за ее пределами. Напиток со вкусом фруктов пользуется неизменной популярностью

у покупателей, его

можно приобрести во многих магазинах, ресторанах и барах Москвы.

2. Состав вина Сангрия

Изначально вино производили по старинному традиционному рецепту,

добавляя фрукты, ягоды и сахар. Со временем технология напитка изменилась, добавились новые ингредиенты. При использовании в основе газированной воды или содовой, получаются игристые напитки. За счет небольшого количества крепкого алкоголя, увеличилась крепость вина. Технология производства позволяет применение различных пряностей и трав: гвоздики, кардамона, имбиря, ванили, корицы, мелиссы.

3. Разновидности Сангрии

В современных алкомаркетах Москвы большой выбор разновидностей Сангрии на любой вкус, в любой ценовой категории. Вино можно приобрести в крупных магазинах, ценовая категория от 250 до 500 рублей в зависимости от производителя и литража бутылки.

Сангрия напиток

удивительный. У него нет единого рецепта, которого необходимо придерживаться. Поскольку

sangría это вино с различными фруктами, его вкус отличается друг от друга. Условно его делят на 5 видов:

3.1. Классическое

В основе

сухое красное вино , в которое добавлены апельсин и сок лимона. Для приготовления используются цитрусовые соки, сахарный сироп, добавляют

корицу и цедру апельсина.

3.2. Фруктовое

В к

расное или розовое полусладкое вино добавляются фрукты (персик, яблоко, груша, банан) и ягоды (клубника, виноград, вишня). Или экзотические фрукты: лайм, ананас. Интересен вкус пиренейской розовой Сангрии, в составе которой сочетание арбуза, лайма и мяты.

3.3. Белое

В основе с

ухое белое вино с добавлением фруктов (яблоко, апельсин, груша и другие). Для тех, кто любит вино послаще добавляют мед и пряности (мяту или мелиссу, имбирь, корицу). Один из популярнейших напитков в магазинах

—

“Sangria Blanca” для любителей белых вин.

3.4. Игристое

Sangría

de Cava — вино

производится на основе игристых напитков, например шампанского. В составе обязательны присутствие апельсина, лимона, яблок. Чтобы вкус вина раскрылся полностью, фрукты не чистят от кожицы.

3.5. Крепленое

Для тех, кто предпочитает крепкие напитки, производители запустили линию крепленых вин. Крепость 15-20% достигается за счет добавления крепкого алкоголя: вермута, коньяка, ликера, виски.

4. Полезные свойства Сангрии

Sangria вино

фруктовое, с приятным вкусом и ароматом. В его составе витамины С, В1, В6, полезные минералы. Сочетание ингредиентов в составе вина согревает в холодную погоду, утоляет жажду в жару. Влияние на человеческий организм:

повышение аппетита;

расслабление и снятие усталости;

расширение сосудов;

укрепление иммунитета;

нормализация работы поджелудочной железы;

восстановление обмена веществ.

5. Как правильно пить алкогольное фруктовое вино

Сангрию часто путают с глинтвейном , и хотя составы вин похожи, пьют их по-разному. Глинтвейн подают в горячем виде, с помощью напитка согреваются в холодное время. Сангрию подают в холодном виде, с добавлением льда. Оно прекрасно подходит для утоления жажды в жаркий день, температура вина не выше 10-15 градусов.

Традиционно, фруктовое вино не закусывают, а употребляют как освежающий напиток после еды. Но если есть необходимость накрыть стол, последуйте следующим советам.

Яркий цвет будет лучше виден в прозрачном кувшине или графине из стекла. Игристое вино разливают в высокие бокалы, в которых видна игра пузырьков. Красное вино прекрасно сочетаются с мясом, приготовленном на открытом огне или жаровне. Белую Сангрию подают к сырам, холодным закускам, бутербродам с рыбой. Прекрасным дополнением к подаче станут нарезки из сыра, фруктов или запеченные овощи, красиво разложенные в большой тарелке. Вино Сангрия станет приятным сюрпризом к фруктовым десертам.

6. Заключение

Чтобы не попасть на фальсификат продукции, внимательно отнеситесь к выбору вина. При покупке обратите внимание на тару. Форма напрямую зависит от производителя, литраж варьируется от 1 до 3 л. Это может быть стеклянная бутылка или тетра пак.

Узнать о том, как выглядит оригинальное оформление упаковки, можно посетив официальный сайт производителя. На бутылках с качественным вином не бывает подтеков краски или клея, сколов на бутылке, мятых упаковок и другого заводского брака. Вино внутри бутылки прозрачное и чистое, без осадка. Приобретать вино лучше в специализированных магазинах, у которых есть сертификаты на продаваемую продукцию.

Проверьте наличие акцизных марок, размеры стандартные 90Х26 мм. На бутылках отечественного алкоголя наклеены федеральная специальная марка, на импортном алкоголе акцизные марки. С января 2022 года зарубежные упаковки будут оснащены специальными федеральными марками, которые будет контролировать служба ФС РАР.