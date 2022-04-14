1. История производства СангрииОдин из лучших производителей испанской Don Simon Sangria считается концерн GARCIA CARRION. Компания работает с 1890-ых годов прошлого столетия и производит качественные, недорогие вина. Свое название вино получило от испанского sangre (в переводе “кровь”), благодаря кроваво-красному цвету. И хотя многие произносят название как Сангрия, правильным произношением считается sangría (сангрИя). На протяжении многих веков в Испании Сангрию считали напитком аристократов и подавали в богатых домах. Но в истории страны есть упоминания о том, что простые пастухи на пастбищах пили вино с фруктами, чтобы утолить жажду. С тех пор vinos de pasto это традиционное название столовых вин Испании. Лишь полвека назад рецепт приготовления фруктового коктейля вылился в массовое производство столовых вин. Сегодня Sangria известна не только в Испании, но и далеко за ее пределами. Напиток со вкусом фруктов пользуется неизменной популярностью у покупателей, его можно приобрести во многих магазинах, ресторанах и барах Москвы.
2. Состав вина СангрияИзначально вино производили по старинному традиционному рецепту, добавляя фрукты, ягоды и сахар. Со временем технология напитка изменилась, добавились новые ингредиенты. При использовании в основе газированной воды или содовой, получаются игристые напитки. За счет небольшого количества крепкого алкоголя, увеличилась крепость вина. Технология производства позволяет применение различных пряностей и трав: гвоздики, кардамона, имбиря, ванили, корицы, мелиссы.
3. Разновидности СангрииВ современных алкомаркетах Москвы большой выбор разновидностей Сангрии на любой вкус, в любой ценовой категории. Вино можно приобрести в крупных магазинах, ценовая категория от 250 до 500 рублей в зависимости от производителя и литража бутылки. Сангрия напиток удивительный. У него нет единого рецепта, которого необходимо придерживаться. Поскольку sangría это вино с различными фруктами, его вкус отличается друг от друга. Условно его делят на 5 видов:
- классическая сангрия;
- фруктовая;
- белая;
- игристая;
- крепленая.
3.1. КлассическоеВ основе сухое красное вино, в которое добавлены апельсин и сок лимона. Для приготовления используются цитрусовые соки, сахарный сироп, добавляют корицу и цедру апельсина.
3.2. ФруктовоеВ к расное или розовое полусладкое вино добавляются фрукты (персик, яблоко, груша, банан) и ягоды (клубника, виноград, вишня). Или экзотические фрукты: лайм, ананас. Интересен вкус пиренейской розовой Сангрии, в составе которой сочетание арбуза, лайма и мяты.
3.3. БелоеВ основе с ухое белое вино с добавлением фруктов (яблоко, апельсин, груша и другие). Для тех, кто любит вино послаще добавляют мед и пряности (мяту или мелиссу, имбирь, корицу). Один из популярнейших напитков в магазинах — “Sangria Blanca” для любителей белых вин.
3.4. ИгристоеSangría de Cava — вино производится на основе игристых напитков, например шампанского. В составе обязательны присутствие апельсина, лимона, яблок. Чтобы вкус вина раскрылся полностью, фрукты не чистят от кожицы.
3.5. КрепленоеДля тех, кто предпочитает крепкие напитки, производители запустили линию крепленых вин. Крепость 15-20% достигается за счет добавления крепкого алкоголя: вермута, коньяка, ликера, виски.
4. Полезные свойства СангрииSangria вино фруктовое, с приятным вкусом и ароматом. В его составе витамины С, В1, В6, полезные минералы. Сочетание ингредиентов в составе вина согревает в холодную погоду, утоляет жажду в жару. Влияние на человеческий организм:
- повышение аппетита;
- расслабление и снятие усталости;
- расширение сосудов;
- укрепление иммунитета;
- нормализация работы поджелудочной железы;
- восстановление обмена веществ.
5. Как правильно пить алкогольное фруктовое виноСангрию часто путают с глинтвейном, и хотя составы вин похожи, пьют их по-разному. Глинтвейн подают в горячем виде, с помощью напитка согреваются в холодное время. Сангрию подают в холодном виде, с добавлением льда. Оно прекрасно подходит для утоления жажды в жаркий день, температура вина не выше 10-15 градусов. Традиционно, фруктовое вино не закусывают, а употребляют как освежающий напиток после еды. Но если есть необходимость накрыть стол, последуйте следующим советам.
- Яркий цвет будет лучше виден в прозрачном кувшине или графине из стекла.
- Игристое вино разливают в высокие бокалы, в которых видна игра пузырьков.
- Красное вино прекрасно сочетаются с мясом, приготовленном на открытом огне или жаровне.
- Белую Сангрию подают к сырам, холодным закускам, бутербродам с рыбой.
- Прекрасным дополнением к подаче станут нарезки из сыра, фруктов или запеченные овощи, красиво разложенные в большой тарелке.
- Вино Сангрия станет приятным сюрпризом к фруктовым десертам.