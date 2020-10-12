В 90-е годы я был студентом. Что это такое, думаю объяснять не надо. Мы частенько собирались с одногруппниками и устраивали вечеринки. Поводом могло быть любое событие.

Самое уважительное – это, конечно, сдача экзамена по сопромату. Пили в основном водку - здоровья было много, денег было мало. На стипендию сильно не разгуляешься.

В то время алкоголя на полках магазинов и киосков было не просто много, а очень много. В названиях одной только водки легко было потеряться. Но если напрячь память, то можно вспомнить пять самых популярных названий.

Цены в цифрах вспомнить невозможно. Из-за инфляции ценники менялись каждый месяц, поэтому стоимость буду указывать в виде категорий «дорого» или «дешево».

Итак, поехали.

Водка Rasputin, 1 л

Та самая водка, где голографический Распутин на этикетке вам подмигивает мутным глазом. Ее рекламой были забиты все телеканалы. Для постсоветского потребителя такая водка была экзотикой благодаря названию и оформлению.

Покупали ее довольно охотно. Привозили Rasputin из Германии, но местные умельцы быстро научились ее разливать в гаражах.

Водка была несколько жестковата, но пить в принципе можно.

По цене - немного выше среднего водочного прайса. Что-то около пятнадцати тысяч рублей за литр. Буханка хлеба тогда стоила шестьсот рублей.

Водка Davidoff, Demidoff, Morozoff, Petroff, Romanoff, Smirnoff и далее по алфавиту

Этот продукт разливался отечественными подпольными производителями. Разливался из одной бочки в разнокалиберную стеклотару, на которую клеились разные этикетки. Главное, чтобы название заканчивалось на -off.

Мерзость была редкостная. Если мимо рюмки разливалась случайно на пол, половая краска меняла цвет.

Распитие этой водки можно было приравнять к игре в русскую рулетку со здоровьем. При употреблении, главное, было ее сразу запить и только потом, скривившись, закусывать.

Цена могла быть разная (зависела от наглости продавца и величины бутылки), но вполне подъемная. Колебалась от пяти до пятнадцати тысяч рублей за бутылку.

P.S. Аутентичная водка Smirnoff (США) изначально была достаточно качественная и недешевая, но ее быстро вытеснил суррогат, разливавшийся под этой маркой.

Водка «Русская», 0,5л

Классика жанра. Вполне приемлемый алкоголь.

Водка продавалась в невзрачных бутылках (в народе - «чебурашках»). Разливалась на местных ликероводочных заводах. Из-за неброского вида и простого названия ее практически не подделывали.

Так сказать, была не в моде. Однако ценители, которые знали, что форма не всегда соответствует содержанию, охотно ее покупали.

Вкус - стандартный, водочный.

Цена – около шести тысяч рублей (невысокая, демократичная).

Водка Stopka, 1л

Возили ее из Израиля. Продавалась в основном со вкусом лимона, но были и со вкусом дыни. Имела как 30, так и 40 градусов крепости.

Пилась легко и оставляла волшебное цитрусовое послевкусие, поэтому ее предпочитал слабый пол. Ничего плохого о ней сказать не могу. Приятный алкоголь, хоть и крепкий, хотя тот что с 30-ю градусами, я водкой бы не назвал.

По цене несколько дороговата. Двадцать пять тысяч рублей за литр лимонной.

Водка Absolut, 1л, 0,7л, 0,5л

Абсолютно качественная шведская водка. Из-за дороговизны ее в основном пили «белые» люди – бизнесмены и бандиты. Стоила около пятнадцати долларов за литр. Сейчас ее тоже можно найти в продаже за похожую цену.

Меня как-то угостили «Абсолютом». Впечатления были самые положительные. Пьется легко и непринужденно. Вкус очень мягкий и послевкусие приятное.

Цена неприятная. Потому, что высокая. Пятьдесят тысяч рублей литровая бутылка.

С тех пор много воды и водки утекло, много было выпито. Сейчас я водку не люблю. Может, это возрастное. С возрастом вкусы меняются, а о вкусах не спорят. Как сказал классик: «Кому-то горький хрен - малина, кому-то бламанже - полынь».

А как менялись ваши вкусы относительно водки и других похожих напитков? Поделитесь, если не трудно.