Водка сейчас позиционируется едва ли не как русский национальный напиток. Так это или не так, сейчас, наверное, уже не выяснить, однако у иностранцев мы четко ассоциируемся именно с ней. Это мнение я услышал еще во время первой своей поездки заграницу. И вот тогда мне стало интересно – а что, собственно говоря, вообще такое водка, каково ее происхождение и из чего она производится.

Что такое водка

После небольшого исследования выяснился интересный факт. Водка, оказывается, появилась не в России! Ее прототип был изготовлен в Персии в XI веке. Изготовил ее врач по имени Ар-Рази.

Как несложно догадаться, этот человек был мусульманином, а им строго запрещено употреблять спиртное, поэтому сначала водка использовалась для медицинских целей и при изготовлении парфюмерии, да и не водка это была тогда, а скорее зерновой дистиллят. Роскачество сейчас бы такой забраковало.

С этим все ясно. Но тут встал следующий вопрос. Транспортная инфраструктура в то время насколько я знаю, была развита так себе, так как же водка докатилась до России-матушки? И опять же корни уходили не в какую-нибудь Николаевку под бугром, а аж в саму Италию.

Разработал ее некий алхимик Валентиус. Искали философский камень, а нашли нечто более интересное… Так в принципе и появилась водка во второй раз. И тут, как говорится, понеслось. Быстренько появились и перегонные кубы, и прочие необходимые принадлежности.

А вот тут уже водка потихоньку приближается к границам России. В 1386 году на Руси оказалось генуэзское посольство, а с ним и подарочки, в числе которых оказалась так называемая аква вита (живая вода). Правда, в то время она не прижилась, да и не водочка это была, а лишь ее разновидность. Нашим тогда хотелось пить что-нибудь покачественнее.

В следующий раз спирт представили уже не как алкоголь, а как лекарство. И привезли его все те же итальянцы. Но уж больно крепким показался новый вид алкоголя для русского человека, привыкшего к вину и медовухе, которые тогда были покачественнее водки. Спирт стали разбавлять водой до приемлемого градуса, так в принципе и появилась водка в России.

Далее технология приготовления модернизировалась, и веке так в XVII-XVIII русская водка уже стала похожа на современные аналоги. В окончательном виде она сформировалась в 1894 году после проведенных Менделеевым и Зелинским исследований.

Роскачество вряд ли бы пропустило ее на прилавки магазинов, но в то время новый продукт понравился многим, да и получше он был, чем предыдущие варианты.

Из чего делают

Основой водки в России, как и во всем остальном мире, является спирт, который изготовляется на основе зерновых культур. Вторым важным компонентом является вода. Оказывается, к ней предъявляются не меньшие требования, чем к спирту. Здесь стараются все сделать покачественнее, чтобы и не отравился никто, и денежку акцизную брать было не стыдно.

Ну ладно, с историей водки мы закончили. Но ведь явно кроме спирта и воды, в ней содержится еще что-то? Решил разобраться и в этом.Воду, естественно, берут не из-под крана. Нормальные бренды стараются использовать родниковую или талую воду. Это сильно влияет не только на конечную крепость продукта, но и на его вкус. Это требование также утвердило Роскачество. Поэтому – чем лучше вода, тем качественнее водка. Никогда бы не подумал, однако, это действительно так.

Получается, водка изготавливается только из специально подготовленного спирта и воды? Неожиданно, однако, но, как говорится, факт, который, кстати, подтверждают специалисты.

Формула и pH водки

Когда мой друг, который в школе ну уж очень любил уроки химии, узнал о начале моих своеобразных исследованиях, он решил, что все должно быть по науке и подсказал формулу водки.

Зачем это было нужно я, конечно, так и не понял, но на всякий случай решил ее записать.

Вот она:

C2H5OH 40 % + H2O 60 %

pH 8,0-8,7

По словам товарища, не совсем понятно, кто впервые официально выделил ее. Считается, что это был Менделеев, но у некоторых историков на этот счет имеются сомнения. Ну да ладно, мы тут не исторические дебаты проводить собираемся, а пытаемся узнать все и вся про водку.

Чем хорошая водка отличается от плохой

Ну ладно, с историей и химическими составляющими водки мы более-менее разобрались. Но ведь алкоголь редко покупают для проведения каких бы то ни было исследований. Его приобретают, чтобы выпить.

И тут у меня возник новый вопрос, а как, собственно говоря, отличить хорошую водку от плохой? В России, согласитесь, это вопрос довольно актуальный, который, между прочим, контролирует кто? Правильно, Роскачество.

Здесь на помощь мне пришли друзья, которые уже много лет проводили на себе опыты с этим продуктом, не жалея свой организм, чтобы докопаться до истины. Выслушав несколько нелестных замечаний в адрес некоторых производителей, я, услышал от своих товарищей и дельные советы, которые могут пригодиться в обычной жизни.

Самой лучшей водкой, между прочим, считается крафтовая и элитная.

На что обращать внимание при выборе водки в магазине

В первую очередь нужно обращать внимание на наличие осадка на дне бутылки. Если он есть, это свидетельствует о примесях, которые не встречаются у нормальных производителей. Это подтверждают и мои знакомые, и Роскачество в один голос.

Выдать плохой продукт могут и акцизные марки. Здесь следует обращать внимание абсолютно на все, начиная от бумаги покачественнее и заканчивая четкостью нанесения знаков. Если что-то из этого вызывает сомнение, лучше поискать другую бутылку.

Здоровье, как говорится, дороже. Также следует обращать внимание, сколько процентов алкоголя содержится в водке. Сильно завышенные или заниженные показатели могут помочь определить подделку.

Современные производители в России наносят на этикетку индивидуальный цифровой код (требование Роскачества). Стираешь защитный слой, вбиваешь цифры на сайте и получаешь полную информацию о находящемся перед тобой продукте.

Всех сложнее, оказывается, нелегальным производителям подделать бутылки из окрашенного стекла. Поэтому покупая, к примеру, водку «Пять озер», можно быть уверенным в ней.

В общем, как утверждали мои собеседники, придерживаясь этих простых правил, можно более-менее обезопасить себя от покупки плохой водки.

Качество воды и спирта в составе

Мое любопытство все не унималось. Передо мной встал новый вопрос, а как, собственно говоря, определить качество воды и спирта в составе водки, не прибегая при этом к химическим экспериментам?

Здесь мне помог другой друг, который работает на винно-водочном заводе. По его словам, для производства этого вида алкоголя применяют спирт трех видов:

высшей очистки;

экстра;

альфа;

люкс.

Первый из них по качеству является самым низким. Его изготавливают путем смешивания картофеля, сахара, свеклы и злаков. Для остальных спиртов используют только картофельный и злаковый концентраты.

Визуально определить, из какого вида спирта изготовлен тот или иной продукт не представляется возможным. Остается лишь надеяться на добросовестность производителей и бдительность Роскачества. Это же относится и к качеству воды.

Чем отличается спирт люкс от альфа, и что лучше

Я вспомнил, что на некоторых бутылках есть непонятные мне обозначения Альфа и Люкс. Пришлось обратиться к товарищу за разъяснениями.

Он объяснил мне, что Люкс и Альфа это обозначение видов спирта. Их отличие в технологии изготовления. Первый производится исключительно из пшеничного зерна, во втором - смешивают пшеницу и рожь.

Разница есть и в содержании метанола, который является сильнодействующим ядом. В Альфа его намного меньше чем в Люксе, соответственно – это уже другой сорт.

Технология производства

Пока сотрудник вино-водочного завода не ушел, я решил уточнить у него некоторые производственные моменты, а то в Роскачестве у меня знакомых не было. Ну не может же водка изготавливаться просто смешением воды и спирта? Этот вопрос я и задал своему товарищу.

Да, не может. Перед тем как попасть в бутылки, составные части водки проходят через целую систему фильтрации. Сначала их пропускают через кварцевый песок, затем через батареи с активированным углем.

Некоторые производители дополнительно используют очистку яичным белком, молоком и драгоценными металлами. Это, естественно, касается только водки премиум класса. В основу большинства марок входит просто пшеничный спирт (требование утвердило Роскачество).

Во время фильтрации из водки удаляются механические примеси и опасные для здоровья человека вещества (также требование Роскачество).

Есть еще так называемая organic vodka (органик водка). Она не только покажется вам вкуснее, но и позиционируется производителем, как полезная, из-за лечебных трав. Ну и стоит она соответствующе, это вам не Балтика безалкогольная!

Натуральные добавки

Меня все мучил вопрос, что же еще добавляют в водку в России? Неужто она состоит только из спирта и воды? Да быть такого не может!

Оказалось, да, не может. В классическом варианте водки используются только спирт и вода, но вот в так называемой особой водке, присутствуют натуральные добавки растительного происхождения.

Их получают путем повторной дистилляции настоек трав, ягод и орехов. На цвет это не влияет, зато в разы улучшает вкус водки.

Стоит ли ориентироваться на цену

Я решил выжать из своего друга максимум информации про водку, и спросил его, насколько качество водки зависит от ее цены, и что об этом думает Роскачество? И тут выяснился интересный факт. Оказывается, минимальную планку в ценах на водку в России до сих пор устанавливает государство. На 1 января 2021 года эта цифра составляет 243 рубля за бутылку в поллитра.

Т. е. все, что стоит выше этой стоимости и имеет соответствующие сертификаты качества, в принципе не может считаться плохой водкой (это согласовано со специалистами Роскачества). Интересное открытие.

Теперь мне стало ясно, что при покупке водки дешевле 243 руб. в России шансы нарваться на подделку значительно повышаются.

Известные российские и зарубежные бренды

Тут как-то так интересно вышло, что в одном помещении собрались все три группы моих главных советчиков по вопросу исследования водки, а именно химик, сотрудник ликероводочного завода и друзья экспериментаторы.

Как-то плавно мы подошли к перечислению основных видов водки российских и зарубежных производителей. Люди наперебой вспоминали известные фирмы и марки водки. Мне оставалось только запоминать и записывать.

Самая лучшая российская водка, по общему мнению, была представлена следующими марками:

Beluga;

Мороша;

Gallant;

Архангельская Северная Выдержка;

Царская;

Romanov;

Kremlin Award;

Чистые росы;

Доходная Оригинальная;

Хаски;

Русский стандарт;

Деревенька;

Императорская Коллекция;

Солодовая Ярмарка;

Серебряная Гора

Пять озер;

Stolichnaya;

Легенда Кремля;

Байкал;

Mamont.

Эти марки водки, как уточнил химик, получают наивысшие оценки в ежегодных рейтингах Роскачества.

Так, отечественную продукцию мы перебрали, но что же с зарубежными марками водки? Или нормальную водку со знаком качества производят только в России? Вопрос был вынесен на общее обсуждение. Здесь слово держали в основном друзья-экспериментаторы.

По их мнению, из зарубежных брендов в России наиболее качественными являются:

шведский Absolut;

финские Koskenkorva, Finlandia, Nordic, Laplandia;

французские Summum и Grey Goose;

армянский Armenia Pomegranate;

белорусская Река особая;

польский Hlebnik;

украинская Хортица;

исландский Reyka Small Batch.

Половину этих названий я лично услышал впервые. Я даже не знал, что они продаются в России.

Самая лучшая водка по мнению Роскачества

Вопрос об этом был задан преимущественно химику. Он все-таки как мы поняли, немного смыслил в официальных документах и разных там рейтингах, а нам хотелось выяснить, какую водку покачественнее можно приобрести в России и какая из них самая правильная, по мнению экспертов Роскачества.

Наши надежды оправдались, и уже через пару минут мы получили исчерпывающий ответ по заинтересовавшей нас теме.

Так выяснилось, что по проведенным в 2020 году исследованиям лучшей маркой водки в России признана Stolichnaya. Кроме нее, эксперты Роскачества хорошо отзывались о продукции следующих марок:

Московская особая;

Белая березка золотая;

Gallant;

Чистые росы;

Стопарик;

Байкал;

Tundra;

Medoff;

Зубровка классическая;

Птичка Синяя;

Кристалл;

Русский Размер;

Архангельска Северная Выдержка;

Белое золото.

Список на самом деле оказался немаленьким. Ну, спасибо Роскачеству за совет.

Лучшая водка до 500 рублей

После такого исследования не грех было и передохнуть. Однако мы столько наговорились про водку, что просто уже захотелось ее купить. Все-таки столько новых марок узнали за последние несколько часов, не каждый день такое случается.

И вот тут началась новая дилемма. Скажем так, свободный бюджет у каждого из нас имел несколько разные значения. В магазине общими усилиями решили выяснить, какая же водка является лучшей для каждого отдельного ценового сегмента в России (ух ты, какими словами я заговорил!) и составить свой небольшой рейтинг.

Начали наш своеобразный топ с самой дешевой – до 500 рублей:

Русский стандарт;

Царская оригинальная;

Хаски;

Столичная;

Ханская.

Ну, неплохо. В России, известное дело, недорогая водка – самая популярная. Да вот только достать ее можно далеко не везде. Как нам сказал присоединившийся к нашей компании вахтовик, в районах Крайнего Севера и на Дальнем Востоке вряд ли встретишь хоть одно такое название водки.

Здесь популярностью пользуется Tundra Authentic (Тундра), а вот в наших магазинах, напротив, мы ее не нашли.

Лучшая водка до 1000 рублей

Решили присмотреться и к более дорогим маркам. Здесь мнения разделились. Кто-то утверждал, что не хочет тратить такие деньги на алкоголь, кто-то, напротив, говорил, что лучше взять водку подороже.

К единому мнению мы так и не пришли, но любопытство взяло верх, и мы сделали своеобразный список водки в этой ценовой категории.

В ценовом диапазоне между 500 и 1000 руб. мы нашли только одну марку – Чистые росы, причем судя по всему, она еще и самая крепкая, то есть самая лучшая по соотношению цена-качество.

Лучшая водка до 2-3 тысяч рублей

Решили замахнуться на категорию повыше и посмотреть водку за 2-3 тыс. руб. Интересно просто было оценить дорогие марки.

Дороже тысячи, но дешевле трех мы нашли тоже лишь только одну марку водки – Нефть (Neft Black Barrel). Красивая такая бутылка, в подарочной упаковке.

Не судьба, видимо, но зато, хоть посмотрели на дорогой алкоголь. В этот отдел алкомаркета я вообще заглядываю очень редко.

Лучшая водка до 5000 рублей

Мы уже собирались уходить, когда один из друзей-экспериментаторов предложил зайти в отдел самой дорогой водки.

Согласились все. Здесь выбора было как-то побольше. На полке магазина мы нашли только Грей Гус, однако продавцы сказали, что в той же ценовой категории в России периодически появляются Перепелка Фермерская и Белуга Нобл. Селебрейшен.

Ну, хотя бы есть из чего выбрать. Правда, такая водка, пускай по утверждению продавца, и была очень мягкая, даже химику оказалась не по карману, да и пить ее, как ни странно, никто не захотел. Не про нашу честь, как грустно ухмыльнувшись, сказал один из друзей, больно много берут за бутылку. В России вряд ли кто-то согласится отдать за водку больше 1000 рублей.

А как приготовить водку в домашних условиях

Этим вопросом мы задались после посещения алкомаркета. Уж больно нас впечатлили цены на некоторые марки. А в России, как известно, все, что дорого, народ пытается сделать самостоятельно. Все внимание обратилось к товарищу, который здесь как бы представлял ликеро-водочный завод. Начали с банального – возможно ли это в принципе?

Да, как выяснилось, это вполне реально. Нужно лишь правильно подобрать компоненты и грамотно их соединить, а также соблюсти необходимые этапы изготовления напитка, которые на самом деле не сильно отличаются от производственных. Правда, по комментариям химика, в России подобные продукты можно делать только для себя, а не на продажу.

Посовещавшись немного, мы решили приготовить водку в домашних условиях.

Необходимое оборудование и компоненты

Для начала решили разобраться с необходимыми ингредиентами и оборудованием. Одним из главных компонентов является вода. Один из друзей сказал, что использовать ту, что течет из-под крана вариант не самый лучший.

Решили оставить этот вопрос на потом. Все-таки найти в городе пару литров чистой воды это не такая уж большая проблема. Также по совету товарища мы решили купить глюкозу.

Оставался один важный момент – спирт. Его в России можно купить в магазине или изготовить самостоятельно.

Процесс приготовления и очистки

От покупного спирта мы сразу же отказались, все-таки не хотелось понапрасну рисковать своим здоровьем, да и не следует забывать – мы все-таки в России. Тем более что у друзей-экспериментаторов дома стоял качественный аппарат, на котором они и не такие чудеса вытворяли, а первак как известно – это лучший компонент для домашней водки.

В общем, спирт мы добыли на самогонном аппарате. В России многие покупают спирт в аптеке, но медицинский аналог здесь явно был бы лишним. Затем спирт понадобилось очистить. Для этого использовали угольный фильтр и толстый слой ваты. Воду было решено набрать из расположенного неподалеку от нас родника.

Дальше оставалось лишь смешать компоненты водки. В нашем случае мы взяли 2 литра родниковой воды, 1250 мл спирта (96 %) и 40 мл глюкозы. Все это поместили в одну тару и тщательно встряхнули. Затем поставили все это дело в холодильник и оставили настаиваться на 4 часа. Друзья сказали, что для улучшения вкуса водку можно соединить с обжаренным солодом, однако, такого компонента у нас не было.

Что получится в итоге

Домашняя водка была практически идентичной натуральной. Мне кажется, если бы человек не знал, что он пьет продукт кустарного производства, он бы не смог пожаловаться на алкоголь в Роскачество.

Вкус, цвет и запах соответствовали магазинным аналогам. Речь, конечно же, не идет об алкоголе высокого качества. Я говорю о водке средней ценовой категории.

В общем, первый мой опыт по изготовлению водки из спирта в домашних условиях я считаю, прошел вполне успешно. По крайней мере пожаловаться на качество или дороговизну продукта я не мог.

Как правильно пить водку

Итак, мое исследование водки почти подошло к концу. Я разобрался с ее историей, химическим составом и многим другим. Дело осталось за малым. Вникнуть, так сказать, в культуру потребления, которая успела сформироваться в России за последние века.

Здесь мне помог химик. Умный и начитанный парень все-таки. По его словам, водку в России традиционно пьют сильно охлажденной. Это, кроме всего прочего, скрывает некоторые недостатки алкоголя. Употреблять ее можно как из рюмок, так и из высоких узких бокалов.

Пьют алкоголь небольшими глотками. Выпивать водку залпом, это чисто русская традиция, которая, однако, не получила распространения в остальных странах.

Чем закусывать

Ну, правильно пить почти научились, осталось разобраться с закуской. В России люди для этих целей предпочитают использовать хлеб, лимон и огурец. Это позволяет разбудить вкусовые рецепторы и скрыть неприятные нотки алкоголя.

Кроме этого, на закуску подают мясо и рыбу. Не в России для этих целей используют оливки, фрукты и бутерброды с икрой.

Вообще, при употреблении любого вида алкоголя, закуске нужно уделять особое внимание. Если этого не сделать, человек быстро опьянеет.

Заключение

Под конец нашей дискуссии выяснился интересный факт. Оказывается, в 1982 году, Советский Союз выиграл у Польши судебное дело по поводу национального приоритета в производстве водки. С тех пор этот напиток с полным правом можно называть русским. А вы что думаете по этому вопросу?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!