Я большой любитель пива! Милое дело – выпить бокал-другой ароматного пенного, да ещё и с хорошей закуской! Но далеко не все сорта греют мою душу, ибо процесс пивоварения сегодня стоит не на качество, а на количество. Да и батя любит побурчать, мол в его советской молодости пиво было и вкуснее, и душистее, и мягче.

Мы решили провести эксперимент и продегустировать некоторые марки пива на предмет соответствия тому самому «СССРовскому» эталону.

Историю прислал подписчик блога Роман.

Популярное советское пиво

«Жигулевское». Тот самый пивной основатель рода всех современных «Жигулей», которые красуются на витринах магазинов. Тогда оно было по-настоящему освежающее! При небольшой крепости в 3,5 %, советское «Жигулевское» обладало той самой умеренной кислинкой, глубоким ячменным ароматом и некоторой сладостью послевкусия. Но позднее производители начали экспериментировать со сроками брожения, и качество «Жигулей» начало заметно хромать. «Ячменный колос». Терпкий солодовый вкус с характерной едва уловимой сладостью. Насыщенный аромат луговых трав и хлебной корочки. Крепость 3,2 %. Я бы многое отдал, чтобы попробовать это пиво! «Столичное». Оборот 3,9 %, в те времена такое пиво считалось достаточно крепким. Как говорит батя, в этом пиве не было ничего лишнего. И хоть «Столичное» не обладало утонченностью двух предыдущих сортов, оно было выдержанным и ароматным.

Решили определить ТОП-3 самых популярных и вкусных сорта советского пива. Батя немного поностальгировал, пуская грустные слюни, и вот что из этого получилось.

После этого мы понеслись в магазин искать пиво, хоть сколько-нибудь напоминающее о качественном советском пивоварении.

Жигулевское «Бархатное»

Начну с того, что вся линейка «Жигулей» является бюджетным вариантом для всех любителей пива. В розничных магазинах цена этого бренда варьирует от 37 до 50 рублей.

«Бархатное» является тёмным пивом и вполне оправдывает свое название. «Бархатное», как и большинство представителей тёмного, - сладковатое, но с горчинкой.

При обороте в 4 % обладает мягким вкусом, и если посмаковать, можно услышать нотки жженной карамели. Цветом напоминает квас или растворимый кофе.

В качестве закуски отлично подошли сырная и мясная нарезки, а также орехи.

Жигулевское «Светлое»

А вот тут батя расстроился. Дегустацию классического «Жигуля» он ждал больше всего, но в итоге его надежды не оправдались.

Пиво оказалось кислым и каким-то выдохшимся. Ни солодом, ни, тем более, ячменем, даже не пахло. Пенной шапки тоже не было, зато газиков было как в шампанском. Внешне светлый «Жигуль» больше напоминал лимонад «Буратино», а на вкус оказался, как «испортившийся лимонад «Буратино».

Крепости в 4 % и вовсе не чувствуется. Мы приготовили в качестве закуски сушеного кальмара и ставридку, но решили такие вкусные вещи светлым «Жигулем» не портить. Отложили до следующей дегустации.

К слову стоит светлое «Жигулевское» дороже «Бархатного». Стоимость варьирует от 45 до 60 рублей за нольпятку.

«Рижское» ГОСТ

Ещё один бюджетный сорт пива, ценовой диапазон от 29 до 40 рублей за бутылку 0,5.

Мы внимательно изучили состав: вода, ячменный солод и хмель. Но несмотря на громкое заявление о чистоте состава, результат пивоварения по ГОСТу нас с батей тоже не особо впечатлил. Несмотря на красивый «медовый» цвет и внушительную пенную шапку, запах и вкус не столь выражены.

Аромат хмеля присутствует, но слабый. Он хорошо ощущался, когда мы только наполнили бокалы, но потом быстро улетучился вместе с пеной. Хотя стоит признать, что в «Рижском» присутствует характерная горчинка и кислым его не назовешь.

Крепость достаточно высокая – 4,8 %. Пиво к сожалению, не оправдало наших ожиданий.

Однако кальмары мы все же съели.

Хамовники «Столовое»

Наконец-то мы нашли сорт пива, хоть отдаленно напомнивший бате о его счастливой советской молодости. Поняли мы это, как только открыли бутылку, потому как нас сразу же окутал аромат душистого хмеля! Тут тебе и уместная кислинка, и в меру сердитая горчинка, и даже легкая ненавязчивая сластинка.

У пива приятный янтарный цвет и средняя пенная шапка. «Хамовники Столовое» в меру газированное, без «эффекта» першения в горле, идет очень мягко.

Оборот всего 3,7 %, но пиво очень годное, так же в ход пошла сушеная рыбка, без которой, к слову, я вообще не представляю себе употребление пенного.

Кстати, цена вполне доступная, от 38 до 60 рублей в зависимости от магазина. Один только недостаток мы нашли у этого пива – его мало где можно найти. Если знаете еще какие-то сорта, напоминающие советское пиво, то пишите, батя точно попробует!