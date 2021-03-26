В мире существует огромное количество алкогольных напитков, отличающихся между собой по крепости, вкусу, аромату, способу приготовления. Но в наших краях люди, делающие спиртное в домашних условиях, по большей части гонят самогон. Я в их числе.

Этим делом занимался мой дед, а я перенял его умения. Сейчас условия для этого занятия немного лучше. То есть, существует куча магазинов со всякого рода примочками, а также есть интернет, где есть много информации и единомышленники.

Это подтолкнуло меня к экспериментам. То есть, я узнал про специальные ароматизаторы для самогона, и решил попробовать их. Могу с вами поделиться своим опытом.

Что это такое и зачем нужны

Когда я узнал о существовании этих ароматизаторов, то долго не мог поверить, что это правда. То есть, с одной стороны, здесь ничего странного нет, ведь подобные вещества уже давно используются в пищевой промышленности. Меня больше поразило то, почему мне такая идея не пришла в голову раньше. Мой заранее заготовленный самогон.

Если говорить простыми словами, то ароматизаторы для самогона - это концентрат определенного вкуса и запаха. Изготовляется он из натуральных или идентичных натуральным, ингредиентов. Основная его задача заключается в том, чтобы придать продукту (в данном случае самогону) нужный вкус и запах.

Мой ароматизатор «Чача».

Скажу честно, я использовал много вариантов таких концентратов. Сказать однозначно, насколько они хороши, сложно. С одной стороны, чистый вкус самогона может, как минимум надоесть, да и в целом он не совсем приятный.

Но с другой стороны, ты понимаешь, что полученный после ароматизатора вкус - все равно ненастоящий. Тут каждый должен пробовать и делать свой выбор. Единственное, чего я не приемлю, так это попыток выдать такой, к примеру, «ром» за настоящий.

Важно! Нормальный результат будет только в том случае, если ароматизатор будет использоваться хорошего качества и самогонка будет должным образом очищена.

Виды ароматизаторов

Классифицировать их лучше всего по вкусам и ароматам, которые они могут придать. То есть, что касается их производства и использования, то здесь все примерно одинаково. А вот говоря о конечном результате - тут много всяческих отличий.

Если выделять конкретные виды ароматизаторов для самогона, то один из них - это имитация настоящих алкогольных напитков. То есть, свой дистиллят можно превратить в спиртное, похожее на коньяк, виски, ром, бренди и т. д. Есть даже имитации конкретной марки.

Ко второму виду можно отнести ароматизаторы, которые просто придают вкусы и ароматы каких-то продуктов. Другими словами, они сделают что-то похожее на настойку или ароматизированную водку.

Например, имитируя апельсиновые корки, грецкие орехи, имбирь, клюкву и многое другое. Я пробовал оба варианта, но мое предпочтение остановилось на имитации другого алкоголя.

Важно! Приобретать ароматизаторы лучше в специализированных магазинах, там больше шансов не попасть на подделку.

Топ-3 ароматизатора на мой взгляд

Как я уже говорил, мною использовалось много разных ароматизаторов для самогона. Естественно, у меня есть свои фавориты. На первое место я бы поставил PRESTIGE Marty Romin Brandy, или, другими словами, классический коньяк. Вкус получается весьма мягкий, с шоколадным оттенком. Эссенция PRESTIGE Marty Romin Brandy.

Также я всегда хотел сделать свой собственный виски. До классического рецепта я еще не дошел, но вот с помощью Alcostar Scotch Whisky у меня получилось сымитировать шотландский виски. Отличительная черта этого алкогольного напитка - это ячменный вкус с нотками карамели.

Эссенция Alcostar Scotch Whisky.

И наконец, последнее, что мне понравилось больше всего - это PRESTIGE Raspberry Vodka. Это имитация простой водки, настоянной на малине. Вкус получается насыщенный, очень похожий на натуральную настойку. Вот с этих трех вариантов можно начинать знакомство.

Эссенция PRESTIGE Raspberry Vodka.

Важно! Можно найти и более дешевые варианты от российских производителей, но, на мой взгляд, они хуже по качеству.

Как правильно пользоваться ароматизаторами

Это, на мой взгляд, самое легкое во всем процессе. То есть, для использования ароматизаторов для самогона не требуется никаких дополнительных навыков. Главное, что нужно сделать, это найти хороший самогон.

Другими словами, нужно сделать его максимально мягким и постараться избавиться от его неприятного запаха. Добиться этого можно несколькими способами. Я либо прогонял его несколько раз, либо добавлял бонификатор, если не хотел тратить свои силы и время.

После этого, нужно добиться нужной крепости. Советуют использовать сырье не крепче 60˚. Затем все, что нужно сделать, это вылить в дистиллят содержимое пузырька с ароматизатором. Естественно, при этом следует соблюдать все пропорции, которые указаны в инструкции на флаконе. В противном случае аромат и вкус будут слишком приторными.

После этого, смесь нужно хорошо перемешать и дать ей настояться в темном месте хотя бы дней пять. Я всегда жду в течение недели, при этом периодически снова помешивая смесь. Как уже было сказано, вкусов существует достаточно большое количество, и чтобы все их перепробовать не хватит и целой жизни.

Поэтому хотел бы услышать ваше мнение, какие из ароматизаторов нравятся вам. Особенно это касается фруктовых сладковатых вкусов. Например, лимончело, вишневые настойки и т. д. Хочу сделать сюрприз своей жене.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!