В культовом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» персонажи по воле сценариста несколько раз употребляют спиртные напитки. Являясь автором блога об алкоголе, я решил провести собственное расследование. Меня интересовал вопрос: что именно пили герои.

В бане

Судя по мелькнувшим в кадре этикеткам на пивных бутылках советских времен, мужчины пили светлое пиво «Венское» или «Ленинградское». Возможно, это было «Жигулевское» с зеленоватой этикеткой.

Как известно, все недоразумения начались из-за распития алкогольных напитков в бане. В Сандунах друзья традиционно употребляли пиво, а потом догнались водкой.Интересно, что светлое нефильтрованное пиво «Венское» до сих пор выпускается ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский».

Оригинальный винный привкус «Ленинградского» пива был возрожден к 300-летию Петербурга. В пастеризованном «Ленинградском светлом» используется карамельный ячменный солод и хмель, что дает содержание алкоголя около 4% об.

В «Ленинградском крепком» больше аналогий с советским пивом. Оно более плотное, крепость до 7,5 %.

Пиво «Жигулевское» можно отведать в исполнении многих пивоваренных компаний.

Водка «Столичная» до сих пор производится по традиционной рецептуре и ценится за кристально-прозрачный цвет и классический вкус.

В аэропорту

В аэропорту предложить нашим героям могли продукцию пяти основных центров производства коньяков. Теоретически у друзей был выбор: армянский, грузинский, молдавский, азербайджанский или дагестанский крепкий напиток.

Неугомонные персонажи решили отпраздновать отъезд друга коньяком. В результате вместо Павла в Ленинград отправляется Женя Лукашин.Каждый из этих напитков выпускается и сейчас. При желании в магазинах можно найти все, несмотря на то, что республики уже давно не входят в состав России.

При этом конкурентоспособность армянских коньяков столь высока, что Евросоюз предложил Армении отказаться от брендового названия, заменив его на какое-нибудь другое. Так что после 2043 года попробовать армянского коньяку уже не удастся. Хотя, по сути, какое бы название ни носил прославленный напиток, он все равно останется качественным спиртным продуктом.

На 3-й улице строителей

Пятизвездочный коньяк оказывается и в бокале персонажа в новогоднюю ночь в Ленинграде, усиливая возникшую неразбериху, развивая комедию ситуаций.

Впрочем, на столе у интеллигентной Нади Шевелевой стоят легкие напитки. Для встречи Нового года традиционно открывается бутылка «Советского шампанского».

Ракурс показа бутылки таков, что определить, какое именно шипучее вино налито в бокалы, не представляется возможным. Думаю, что предпочтение было отдано полусладкому, наиболее популярному среди советских людей шампанскому.

На столе было и вино «Мускат», которое до сих пор производится и пользуется спросом.