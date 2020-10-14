Меня никогда, особо, не волновал вопрос вреда алкоголя, пока проблема от чрезмерного употребления горячительных напитков не коснулась моего старшего брата. При этом, коснулась так, что последствия от алкогольной зависимости стали катастрофическими.

Если говорить коротко, то мой брат всегда выделялся на фоне остальных. Активный, физически развитый, да и школу закончил с золотой медалью. Чем не пример для подражания и предмет зависти для сверстников?

100% с акцизов на пиво и 40% с остального алкоголя идет в региональные бюджеты: считаю, что будет с экономикой, если количество пьющих уменьшится вполовину

Конечно, такие успехи позволили ему без проблем поступить в приличный вуз на экономиста, а после, устроиться на хорошую работу в банке.

Согласитесь, картина практически идеальная, если бы не один омрачающий фактор – любовь к алкоголю. И знаете, поначалу это не оказалось большой проблемой. Да, выпивал после работы или в выходной день, ну а кто этого не делает?

Вот и я думал, что проблем с этим никаких не будет – взрослый человек, волевой, умеет держать себя в руках и знает меру. Но вода камень точит и постепенно увлечение крепкими напитками начало перерастать в зависимость.

Начались опоздания на работу, а в выходной день найти его полностью трезвым было практически невозможно. Первой ласточкой надвигающейся катастрофы стала потеря работы. Пожалуй, именно тут была точка невозврата, когда мой брат опустил руки и запил по-настоящему.

Постепенно, от него начали отворачиваться друзья, а вместо поисков новой работы он все глубже опускался на дно бутылки. Когда подобное касается лично тебя, начинаешь задумываться, почему государство не предпринимает эффективных мер по борьбе с алкогольной зависимостью.

А может все наоборот и чиновникам невыгодно бороться с чрезмерным употреблением алкоголя? Разобраться в этом вопросе нам поможет статистика и аналитика.

Каковы объемы торговли и потребления алкоголя в России

Уверен, вы слышали утверждение, что русские много пьют. Так вот, по данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), Россия в списке самых пьющих стран мира занимает лишь 26-ю строку.

Вопрос в другом – что мы пьем? Данные я буду приводить за 2019 год, чтобы у тебя, читатель, сложилась цельная картина импорта и потребления алкогольной продукции.

Производство алкоголя за 2019 год (по данным Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации).

Всего Россия производит около 900 млн декалитров алкоголя. Если переводить в литры, то умножаем эту цифру на 10.

Если посмотреть на статистику Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, то по объему производства лидирует пиво - на него приходится около 85% от общей доли продукции.

Остальные места в хмельном поезде занимают водка и вина (столовые, сладкие, игристые и т. д.), на которые приходятся оставшиеся 15%.

Цифры импорта

Если вы думали, что исконно русским напитком мы обеспечиваем себя сами, разочарую, даже водка вполне себе импортируется из-за границы. Крупнейшим поставщиком водки является Беларусь, на нее приходится больше половины общего объема.

Но, что самое забавное, среди стран поставщиков отметились не только привычная нам Финляндия, но и Франция со Швецией.

Обращаясь к годовому отчету (2019 год) Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, суммарно к нам привозят свыше 82 752 тыс. дал алкоголя. И это только официальная статистика, т. е. оценивается продукция, которая прошла сертификацию.

На алкоголе государство зарабатывает трижды:

на производстве;

на продаже;

на налогах.

Суммарный «алкогольный бюджет» страны оценивается в 1 трлн рублей и составляет около 5% от всех финансовых поступлений в бюджет (согласно данным Минфина России).

Кроме продаж внутри страны, часть произведенного идет на экспорт. Крупнейшими потребителями нашего алкоголя являются Армения, Великобритания, Германия, Казахстан и Украина (по данным ФТС России).

Сколько денег государство зарабатывает на акцизах

К счастью, ответить на вопрос доходов государства от акцизов на алкоголь очень просто: достаточно обратиться за статистикой в Казначейство России.

Данные Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Тут внимание привлекает доход от акцизов на водку. При многократно меньшем, чем пиво производстве, именно эта категория товаров облагается наибольшим налогом.

Становится интересно, сколько в стоимости купленной в магазине бутылки составляет цена за водку и сколько там акцизов и иных государственных сборов?

А теперь начинается самое интересное – куда идут полученные государством деньги? Все доходы с акцизов на алкоголь идут в федеральный бюджет, после чего 40% собранного распределяется по регионам, в зависимости от доли в производстве.

Другими словами, чем больше алкогольной продукции было произведено в регионе, тем большая сумма вернется в местный бюджет.

В этом вопросе пиво стоит отдельно, 100% с акцизов за его реализацию сразу поступает в региональный бюджет. Теперь мы понимаем, почему в структуре производства именно пиво занимаем доминирующую позицию – это банально выгодно для регионов.

Подсчитываем ущерб - если русские начнут вдвое меньше пить

А есть ли такой ущерб вообще? Тут вопрос не столько сиюминутной прибыли, сколько инвестирования в социальный капитал. Допустим, наше население резко отказывается от алкоголя и сокращает его потребление вдвое. Наступит ли тогда экономический кризис – вопрос сухих цифр.

Показательная статистика.

Согласно данным Единого портала бюджетной системы России, доходы федерального бюджета за 2020 год составляют чуть больше 21 триллиона рублей, а расходы всего 18.2 триллиона. Получается, что мы имеем 2.8 трлн. руб. профицита т. е. тех денег, которые уйдут в резервный фонд.

Грубо говоря, сокращение потребления алкоголя наполовину приведет к пропорциональному уменьшению доходов от акцизов (т. е. на 50%).

Теперь берем калькулятор и статистику, собранную нами, и понимаем, что потеря на акцизах составит около 177 млрд руб. или около 6% от этого фонда, что не кажется существенной цифрой.

Конечно, есть еще потери самих предприятий, возможное сокращение рабочих мест и связанные с этим недополученные налоги, но подобные факторы компенсируются введением государственного регулирования, налоговых льгот и повышения цен на алкоголь.

Алкогольный бизнес — это целая цепочка из производителей, реализаторов и потребителей, которая одних делает богаче, а других послушнее. Чтобы распутать эту цепочку нужно время, деньги и, главное, желание государства работать на благо людей.

К сожалению, у меня нет рецепта, как разорвать этот порочный круг. А как вы думаете, сможем ли мы побороть «Зеленого змия» или останемся в его хмельном рабстве?