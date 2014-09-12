Heineken Star Serve. Искусство розлива. Без границ.

Наша редакция была приглашена на мероприятие, но так как мы находимся в Харькове, посетить Star Serve, к сожалению, нам не удалось. Тем не менее, мы не могли отказать представителям компании Heineken, чье пиво является эталоном вкуса (без рекламы), в публикации небольшого пресс-релиза этого мероприятия.

Каждый день по всему миру выпивается нескольких миллионов бокалов пива Heineken. И главный повод заказать второй бокал - это неизменное качество первого! Чтобы сохранить неповторимый вкус каждого из них, специалисты Heineken разработали уникальную программу Star Serve, которая способна сделать каждый бокал пива Heineken, поданного в баре, произведением искусства. В 2014 году программа Star Serve начинает вторую волну, чтобы покорить всех любителей разливного пива. В этом году куратором программы в России назначен Лоуренс Рейвен, Senior Global Draught Master Heineken.

Star Serve – это всего пять шагов. Пять простых правил, соблюдение которых поможет обеспечить идеальную подачу пива Heineken. Это совершенно новый взгляд на культуру потребления пива.

1. СПОЛОСНИ

2. НАЛЕЙ

3. СНИМИ ПЕНУ

4. УБЕДИСЬ

5. ПОДАВАЙ

Первые шаги к успеху были положены Heineken в 2013 году, когда лучшим барменом России по версии Heineken стал Константин Якименко из бара LaCantina. В 2014 году серия мастер-классов для барменов стартовала 8 сентября в Москве. В рамках курса Heineken ставит себе задачу обучить бартендеров лучших заведений искусству Star Serve (программа обучения технике «5 шагов»), формировавшейся несколько столетий и представляющей собой настоящий ритуал.

По итогам тренингов и проведения серии проверок тайными покупателями, будут выявлены лучшие бартендеры в Москве и Санкт-Петербурге, которые смогут принять участие в московском чемпионате Heineken Star Serve 16 февраля. Именно тогда станет известно имя лучшего бармена по версии Heineken в 2014 году, который поедет в Амстердам, на родину пива Heineken, чтобы сразиться с лучшими из лучших со всего мира.

Heineken – это компания, которая не только заботится о неизменно высоком качестве своего продукта и культуре потребления этого напитка, но и теперь выносит на новый уровень искусство правильной подачи пива Heineken!

NOTES TO EDITORS

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» – российское подразделение международного концерна HEINEKEN N.V. – лидирующей международной пивоваренной компании в мире, представленной в 71 стране мира.

Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года. На сегодняшний день компания владеет восемью пивоварнями в России. Сейчас в портфеле компании 29 брендов. Среди них: Heineken®, Amstel Premium Pilsner, Zlaty Bazant, Guinness, а также любимые национальные и региональные марки такие как «Охота», «Три медведя», Doctor Diesel, «Степан Разин», «Седой Урал», «Берег Байкала», «Окское», «Шихан», «Амур-пиво».

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития и предлагает своим сотрудникам благоприятные условия труда и возможности для развития, осуществляет социальные инвестиции, сокращает воздействие на окружающую среду, пропагандирует ответственное отношение к потреблению пива. С 2010 г. Компания HEINEKEN в России принимает участие в международной программе концерна Brewing a Better Future («Варим пиво - создаем будущее») по устойчивому развитию бизнеса. В качестве долгосрочной цели этой комплексной инициативы Компании HEINEKEN определила достижение статуса самого «зеленого», то есть самого социального ответственного производителя пива в мире к 2020г.