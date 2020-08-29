Нашел в интернете самогонный аппарат за 1 650 000 рублей - понты или реальный толк: сравниваю с моделями дешевле

Может, конечно, я не с теми людьми общался, но абсолютно каждый мой знакомый или даже друг хотя бы разок в жизни задумывался об изготовлении «эликсира молодости» у себя дома. Как правило, это представители именно мужского пола, хотя были и исключения.

Тема обсуждалась во время употребления спиртных напитков и начиналась в основном так: «Эх, вот бы не покупать алкоголь, а делать его самому. И чтобы сразу производить спирт, на основе которого можно делать все остальное, включая те же ликеры!».

Тут же начинался спор, мол, и соседи из дома выгонят с такими ароматами самогоноварения, и аппарат придется собирать или покупать, бражки, ингредиенты, «сопьешься нафиг» - всегда обсуждаются эти и другие минусы.

Признаюсь, лично я хотел собрать такой аппарат, но потом рассмотрел и варианты покупки. Понятное дело, мы все хотим найти самый дешевый путь к решению поставленных задач, и тут я задумался: «Есть ли самый дорогой и самый крутой самогонный аппарат?».

Самый совершенный, самый безопасный прибор, благодаря которому удовольствие приносит не только потребление алкогольной продукции, но и процесс ее приготовления!

Описание аппарата и чем он так хорош

Самое интересное впереди, уж поверьте! По крайней мере, лично я до последнего не верил своим глазам, когда приступил к поиску тех самых аппаратов, цена которых должна меня поразить. Начнем с того, как я нашел этот аппарат.

Я ввел в поиск «заветную», видимо, фразу, что дало мне увидеть вот это:

Получается, я могу найти что-то дороже, чем «какие-то» сто тысяч. На этом сайте полазил, ничего особо драгоценного там не нашел. Надо продолжить поиски или, все же, остановиться? Увидел другой сайт.

Зашел.

Его цена, как указано на сайте, внимание - 1 650 000 рублей! На этом я решил остановиться и изучить особенности конкретно этой модели. Хорош он якобы тем, что готовый продукт получается просто высочайшего качества.

Особенности OMD-100

100 литров, исключение подгорания браги, встроенный нагрев – видим электронную панель. Выбор режима дистилляции, стеклянная колонна тарельчатого типа, очищающая продукт от всякой дряни.

Аппарат может гнать самогон, виски, коньяк и даже текилу. Прибор изготавливается только на заказ.

Такой объем, я бы сказал, свойственен больше для изготовления напитков в промышленном масштабе. Этот аппарат весит 173 килограмма, его габариты – 2,5 м в высоту, 88 см в ширину. Электроэнергии он кушает 6 кВт.

Сравнение с конкурентами

Я полез в сеть и начал искать. Мне тут же предлагают оборудование «премиум» и громко заявляют, что перед тобой – элитный самогонный аппарат за сорок тысяч, он весь такой современный, крутой, «брагу налей – получишь пятизвездочный коньяк!» (утрирую).

Но я – человек упертый, продолжил искать. Зашел сюда. Ну, все! Думаю: «Вот! Написано, что VIP-класс, сейчас лопну от увиденных цен!». Вижу аппараты с подобными ценами, но листаю ниже. Ага, ДЖЗ-DF.

В принципе, достойный конкурент – такая же тарельчатая система, обеспечивающая отличную очистку. Цены я приведу в последнем разделе.

Есть интересный аппарат «Сатурн», он двухрежимный – ректификация и дистилляция. Есть терморегулятор, правда, перегонный куб всего на 20 и 30 литров. «Всего» - это по сравнению с ОМД-100, конечно. Есть встроенные тэны.

Вообще, их очень-очень много - и «Славянка», и «Финляндия» и даже «Япония», я больше теперь смотрю на возможности этих чудо-устройств, чем на цены.

Где купить в городах РФ и по какой цене

Как я понял, ОМД-100 можно купить только в том интернет-магазине и только под заказ.

К примеру, здесь я нашел ДЖЗ-ДФ, его цена 56 400 рублей, в комплект входит дефлегматор и 50 см царга. На выбор без нагревательного тэна или с ним. От 12 до 50 литров.

В этом магазине нашел «Сатурн», в комплект много чего входит, объем – 20 л. Цена ему 34 070 рублей.

Вот, кстати, новая модель 2020 года, «Финляндия Экстра», всего от 8 990 рублей, это на 15 литров. Максимум – 30. Такой стоит уже 10 990, что всего на 2 тысячи дороже. Всякие акции, скидки есть.

В больших городах, думаю, практически любая модель окажется в наличии, но покупка в интернет-магазине может оказаться выгоднее. Еще лучше – если магазин находится в том населенном пункте, который ближе всего к заводу-изготовителю.

Вот вы, люди, мне, простому обывателю, скажите: стоит ли вообще, даже если и есть такие деньги, покупать чудо вроде ОМД-100? Может, такие вещи делают для тех, кто занимается производством элитных напитков?

Неужели нельзя приобрести самогонный аппарат с теми же характеристиками и возможностями, который обойдётся пусть и в 60 000 рублей? Наверное, я просто мало в этом понимаю…