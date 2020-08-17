По закону Исландии опьянение оправдывает преступника: рассказываю как с этим в других странах

Приветствую вас, дорогие друзья! Буквально недавно я задался вопросом: «В каких странах и как ужесточается наказание лиц, совершивших преступление в нетрезвом состоянии?». Решил почитать об этом на просторах интернета.

В поиске показываются лишь те ресурсы, в которых говорится о пьяных водителях, хотя мне нужно знать и об отягчении преступлений вообще.

Я нашел интересную информацию, как ни странно, не в привычных блогах типа «лайфжурнала», а только в научных работах. Видимо, какая-то секретная информация, не для простого обывателя…

В каких странах нахождение в пьяном состоянии при совершении преступления ужесточает наказание

Естественно, тут же идет информация о законодательстве мусульманских государств, где действует Шариат. Это Иран, Саудовская Аравия и другие.

Здесь алкогольное опьянение не только отягчает наказание, но и становится самостоятельным преступлением. В каком-нибудь ауле за пьянство могут отлупить и в досудебном порядке, по Шариату это называется «100 палок».

Есть и немусульманская страна, ужесточающая ответственность для пьяных преступников – Дания.

138 параграф УК этой страны (кто бы мог подумать!) гласит, что гражданин, доведший себя до такого состояния, небрежен, опасен для общества и подлежит штрафу. А иногда и заключению под стражу.

В Болгарии опьянение является отягчающим обстоятельством, если преступник совершил убийство.

В Узбекистане (п. «о» ст. 56 УК), в зависимости от характера преступления, суд может не признать факт алкогольного опьянения преступника отягчающим обстоятельством.

В каких странах и в каких случаях это может смягчить наказание

В 35 главе УК Австрии говорится, что суд вправе смягчить наказание лицу, если он на момент преступления был пьяным вплоть до состояния невменяемости.

Интереснее в Исландии, там вообще могут освободить от ответственности человека, который напился до потери самоконтроля, это 17 статья УК.

В УК Литвы указано, что лицо, принужденное к употреблению одурманивающих веществ (алкоголя в том числе), от ответственности освобождается, если оно совершило не тяжкое преступление. При совершении тяжких деяний наказание может быть смягчено.

Где пьяное состояние никак не влияет на наказание

Германия и принцип «добровольного опьянения». Если преступник совершил преступление в нетрезвом виде, то его наказание не подлежит смягчению, так как обвиняемый принял спиртное добровольно, то есть, сам довел себя до такого состояния.

Это же касается Норвегии и Бразилии, статья 26 УК и параграф 45 соответственно. В Польше тоже указывается, что обвиняемый мог предвидеть или предвидел совершение преступления, когда употреблял алкоголь. Он это делал добровольно, поэтому ответственность смягчению не подлежит.

К примеру, в США и Швейцарии только отдельные преступления, совершенные лицами в нетрезвом виде, подлежат смягчению или отягчению.

15 статья УК Филиппин смягчает наказание, если человек не контролировал себя при совершении преступного деяния, а опьянение не было привычным (не алкаш) или принудительным. В противном случае – отягчение.

Где максимальная жесткость, а где - мягкость в обращении с пьяными

Максимальная жестокость, конечно же, наблюдается в арабских странах, где пьянство само по себе является преступлением. «Харам» - с арабского «запрет», и по сводам Шариата употребление наркотиков и алкоголя запрещено и должно жестко наказываться.

Дания, как мы увидели, вообще определяет пьяного человека как небрежную «скотину», которую надо штрафовать или закрыть.

В Китае с 2009 года пьяных водителей, совершивших ДТП, которые повлекли за собой смерть хотя бы одного гражданина, расстреливают, а родственников казненных принуждают выплачивать компенсацию порядка 23 000 долларов семьям погибших.

Мягче всего относятся в Исландии, Литве и Австрии, а теперь, дорогие друзья, обсудим Россию, где этот вопрос до сих пор остался спорным.

Ведь у нас то отягчаются, то смягчаются наказания для пьяных преступников, даже если это касается одного и того же характера преступления – «сколько Судов, столько и мнений». Формулировка в УК РФ, Украины и Республики Беларусь общая: «Подлежит уголовному наказанию» и все.

Вот, для водителей России, совершающих «пьяные ДТП» (трагедии), уже ужесточили наказания – как думаете, коснется такая мера борьбы и всех остальных преступников, действующих «под градусом»?

Как мне кажется, и ужесточение за ДТП в пьяном виде как-то несильно сокращает число таких происшествий, но бороться с ними все равно как-то нужно. Только вот как?