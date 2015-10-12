Фестиваль Drink Hunters. День первый – дегустации дистилляции.

О фесте я узнал случайно, благодаря подписке на Павла Яна, которого в Сети все знают как имбайбера Scomorokh. Давно хотел взять у него интервью, да как-то не складывалось. Увидел возможность и пошел. Даже не думал, что встречу там столько интересных людей. Что примечательно, организаторами этого движения стали девушки, которые в рабочее время занимаются организацией свадеб и тому подобных торжеств. Вот такой вот поворот.

За два дня фестиваля, а надо сказать подобное мероприятие в Харькове проводятся не часто, если не впервые (или я как обычно все пропустил), его посетило около 600 человек. Размах не ахти какой, но и не пусто. Вход был платный, чисто символическая сумма – 25 грн. Вооружившись зеркалкой я отправился за новым материалом не раздумывая.

Стенды

Раскачивались долго. Пришел я на полчаса позже заявленного времени, но большинство стендов еще были не готовыми. Людей было не много. Оно и понятно – 12 часов дня в субботу. Это я на работу, а у людей заслуженный отдых.

Сразу пробежался по стендам. Их было около десятка, но меня заинтересовали только три. Прежде всего, это стенд от Churrasco Bar, которым руководил Виталий Панченко (он же Вэл). Его я знаю более 5 лет, еще со времен работы в Кофеине. В какой-то степени он мой первый наставник по ремеслу бариста.

Вэл собственной персоной

Сейчас он работает не только за барной стойкой. Готовит вкусные настойки для всей сети Gastronomic Association («Кофеин», «Коффишка», «Свинья Бар», Kavaart, Churrasco Bar и Grill Churrasco). В ассортименте почти вся классика, типа малины на джине, хреновухи, перцовки и т.д. Все настойки готовятся на водке или джине (это не требует всякой разрешительной документации: водка + ингредиент = коктейль).

Ассортимент не полный

Очень понравилась пряная настойка. Что-то похожее на нашу Бехеровку, но гораздо мягче и жгучей. Попробовал Клюковку с мятой – не понравилось, слишком сладко и клюквы практически не слышно. Некоторые пробовал еще в Свинье. На любителя, я предпочитаю покрепче, а водка таких напитков дать не может. Потому отдаю предпочтение спирту.

Пообщался немного с Вэлом. Настойки готовит по принципу: взял сырье, залил водкой и жди. Ни чего сверхвыдающегося, но рецепты есть интересные. К примеру, в перцовку добавил немного розмарина – получил совсем другой напиток, с изюминкой. Обязательно возьму у него интервью в ближайшем будущем.

Настойки Ароновых

Неожиданно набрел на стенд небольшого семейного производства «Приватна Гуральня Аронова». Здесь ассортимент был гораздо богаче, так что у них в гостях я задержался основательно. Наконец-то попробовал Старку, продегустировал Калгановку и фирменную «Шинкарскую» на травах, в которой распробовал только чабрец и мелиссу/мяту. Другая фирменная настойка «Ароновка» оказалась просто вишневкой. У меня вкуснее.

Настойки Ароновых в маленькой таре

Ароновых всего четверо. Готовят 100% натуральные настойки из 100% натурального сельского сырья. Отец семейства очень интересный человек, но по ряду причин интервью давать отказался. Впрочем, в разговоре сказал много. Все настойки делаются на зерновом спирте. В ассортименте есть домашний виски, сделанный из солодового спирта и настоянный на дубовых чипсах. Рядом с ним стоял бренди – дистиллят виноградного сусла на дубовых чипсах.

Настойки Ароновых в большой таре

Все настойки достаточно крепкие и очень-очень домашние. Именно такими они получаются у меня и, вероятно, должны получаться у вас. К сожалению, ничего больше сказать о семействе Аронова не могу, попросили.

Аронов старший

Еще один стенд, который меня заинтересовал, представлял небольшой магазинчик крафтового пива с незамысловатым названием Craft Beer Store. Ребята открылись недавно. Сотрудничают с крафтовыми пивоварнями по всей Украине. Меня незамедлительно надегустировали очень крепким элем (сильно охмеленным) и еще каким-то экземплярчиком, что-то там про кролика.

Крафтовое пиво

Крафтовое пиво мне понравилось. Густое, насыщенное, в общем, как я люблю. Но бутылочного не покупал – уж слишком много берут.

Много крафтового пива

Мастер-классы и лекции

В рамках Drink Hunters проводились лекции и мастер-классы. Я обычно скептически отношусь к подобного рода инициативам. Обычно ни чем не прикрытая реклама. Но на этот раз было действительно интересно и весело. Первый мастер-класс проводил представитель салона вин и алкоголя In vino. Банальная тема «Как открыть игристое» не была такой уж и банальной.

Перед мастер-классом

Сначала была небольшая лекция по игристым винам, а затем мастер-класс, как эти самые игристые вина открывать. Было весело, полезно и, что немаловажно, вкусно.

Рассчитывает траекторию полета пробки

Второй мастер-класс с дегустацией мне понравился гораздо больше. Тем более на нем присутствовал мой любимые алкогольный напиток – виски. Руководил Андрей Косачев, бренд-бармен компании William Grant & Sons в Украине. Сначала была очень интересная лекция касательно самой компании, а затем дегустация ирландца Tullamore Dew и двух шотландцев Grant’s Ale Cask Finish Whisky и Grant’s 8 Year Old Whisky.

Андрей Косачев

Ирландец как ирландец, а вот самый обычный скотч Grant’s Ale Cask Finish удивил своим достаточно сбалансированным мягким вкусом. Напротив, 8-летний скотч показался резковатым, но его аромат покорил всех. На второй день фестиваля именно Grant’s 8 Year Old добавляли в каждый коктейль участники соревнования по миксологии.

Продегустировано

Но больше всего меня впечатлил джин Hendrick’s. Это действительно что-то новое и свежее, очень вкусное и ароматное. Теперь он у меня №1, правда цена немного кусается.

После мастер-классов я изрядно проголодался (аперитивы и дижестивы сделали свое). Пока бегал перекусить, пропустил, как уже оказалось потом, интересный мастер-класс с дегустацией от кофейни Mr.Bourbon. Их представитель рассказывал о кофе и новых способах его приготовления. Основная тема: «Альтернативный кофе vs. Коммерческое зерно». Разумеется, альтернативный кофе победил по всем пунктам. Но я, к сожалению, подоспел только к завершению дегустации, что, впрочем, не помешало мне отведать хороший напиток, заверенный в аэро-прессе.

Тарас Клипин, шеф-повар Yummy Food. Кормил всех на террасе спагетти.

Второй день был гораздо насыщенней и интересней. Повод для второй части отчета, потому как этот может оказаться неимоверно длинным. Кстати, после первого дня дегустаций чувствовал я себя не очень, башка раскалывалась. Видимо намешал домашнего…