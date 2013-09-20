Порой появляется ощущение, что у наших братьев-славян-русских отсутствует чувство меры. Порой возникает чувство, что какая-то часть нашего мозга атрофирована и насытится практически невозможно. У америкосов, наверное, тоже что-то с мозгом не так, раз столько полных людей – фаст-фуд и все такое, но у нас другая беда – водочка. И ладно бы в хлам, так похмелье окоянное мучает. Только у нас, в бывшем совке, могут появляться целые сайты, посвященные похмелью – как предотвратить, как избежать, как лечить.

Конечно, если вы воспользовались нашими советами о том, как пить и не пьянеть, то похмелья быть не должно, ну может быть чуть-чуть, щадящее. Однако удержаться порой очень сложно и тогда оно… Решили мы вам рассказать о том, что такое похмелье, ибо это должно помочь не только в неравной борьбе, а и в жизни насущной.

Что такое похмелье: научный подход

Итак, похмелье, оно же похмельный синдром – это плохое самочувствие, наступающее через некоторое время после принятия алкоголя. И чтобы понять, как бороться с похмельем (можно, к примеру, выпить один из антипохмельных коктейлей ), нужно сначала разобраться, почему оно вообще возникает. В первую очередь, похмелье появляется в результате действия алкоголя на организм. Как правило, оно выражается в головной боли, рвоте и тошноте, дрожании рук (треморе), расстройстве пищеварительной системы, слабости, нарушении давления и общем недомогании.

Списочек еще тот, не правда ли? Еще стоит ко всему прочему добавить необоснованное чувство вины. Да, да. Это биохимический процесс, так что не обязательно быть виноватым в чем-то, чтобы чувствовать себя таковым. Ах да, еще человек испытывает глубокое отвращение к алкоголю с утра, а если не испытывает, то это верный знак на пути к алкоголизму (но это лишь мнение некоторых товарищей, не подтвержденное научным путем). У некоторых проявляется только один их симптомов, у других они комбинируются, а у третьих бывает очень тяжелое похмелье – все симптомы наваливаются скопом и просто разрывают организм. Но это все последствия, причин не намного меньше.

Аспекты воздействия алкоголя, вызывающие похмелье

Это, несомненно, является первопричиной. Алкоголь, попадая в наш организм, распадается на ядовитые вещества, среди которых самым матерым является ацетальдегид, который, в свою очередь, распадается на другие токсины. Биохимический процесс расщепления довольно сложный и он проходит в печени. Там ацетальдегид превращается в уксусную кислоту, которая после дальнейшей обработки превратится в воду и углекислый газ. К слову сказать, способность организма расщеплять и алкоголь и ацетальдегид влияет на индивидуальную чувствительность к алкоголю. Если оба процесса протекают быстро, то и влияние выпивки на организм будет минимальным.

Некоторые клиники используют этот принцип для лечения своих пациентов от алкоголизма. Им дают препараты, которые замедляют процесс расщепления ацетальдегида, от чего последний накапливается в большом количестве. В результате, выпивающему с каждой рюмкой становится все хуже и хуже, а со временем и вовсе появляется отвращение к алкоголю.

[help]А это для любопытных. Процесс расщепления алкоголя отразился на традициях некоторых народов. Я имею в виду культуру пития. У европейцев есть особая аллель генов, которые отвечают за выработку алкогольдегидрогеназы (скандинавы, к примеру). У них в организме ацетальдегид расщепляется в разы быстрее, поэтому пить они могут очень много. В то же время, у азиатов этот ген в дефиците и пить им приходится очень маленькими дозами (отсюда и маленькая питейная посуда). У женщин вышеописанный процесс работает намного хуже, чем у мужчин.[/help]

Стоит также упомянуть, что ацетальдегид замедляет процесс окисления некоторых веществ в клетках, которые также отравляют организм. Ах, да, еще один любопытный факт: спиртные напитки, которые содержат разные примеси (то есть вся элитка), дополнительно нагружают печень – об этом мы писали в статье о правильной закуске . Токсикологи, к примеру, всю элитку считают суррогатным алкоголем (кроме красного вина и непастеризованного пива, которые содержат полезные вещества).

Заблуждается тот, кто считает, что главной причиной похмелья является обезвоживание. Как раз в случае с опьянением жидкости у нас в организме предостаточно и даже больше, чем нужно. Не зря ведь с утра иногда проявляется отечность в разных местах – это сильное похмелье. Дело в том, что после пьянки нарушается распределение крови, что и приводит к нежелательным последствиям.

Во время неравной борьбы с алкоголем и продуктами его распада, человеческий организм расходуем много витаминов и различных микроэлементов. Больше всего расходуется витамин В, поэтому когда начнется первый поединок нужно его восполнить в первую очередь. На второй и третий день после попойки организм страдает от авитаминоза.

Этот страшный аспект вызывает утреннюю тошноту и учащенное дыхание. Дело в том, что все производные от алкоголя являются кислыми, что вносит некую дисгармонию в пищеварительную систему.

Алкоголь препятствует возникновению фаз «быстрого сна», во время которого наш мозг активно работает и мы видим сны. Именно в этот период наш организм восстанавливается и набирается новых сил. В общем, без этих фаз выспаться попросту невозможно. В результате, мы не можем выспаться после пьянки даже по истечении привычных 8-9 часов сна. Вы ведь наблюдали такой эффект? Ну, конечно же, наблюдали, не обманывайте =).

Это отдельная тема, которой мы обязательно посвятим отдельную статью. Вкратце, после интенсивного принятия алкоголя, мозг также подвергается воздействию продуктов распада «великого и ужасного». С утра вся нервная система превращается в сверхчувствительный механизм – яркий свет, громкие звуки, прикосновения, все раздражает и бесит, потому что повышена чувствительность.

Что тут можно сказать? Похмелье – не приговор =). Осведомлен – значит вооружен. Зная биомеханику этого процесса можно легко с ним бороться. Поэтому, когда вы следующий раз зададитесь вопросом: «похмелье, что делать?», не забудьте зайти Ромовый дневник и прочитайте эту статью. Дополнительно ознакомьтесь со статье об основных принципах лечения похмелья – в ней учтено все вышеописанное, а также даны базовые рекомендации по улучшению вашего положения.