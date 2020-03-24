Хэджангук, квашенные сливы и селедка: как борются с похмельем в разных странах мира

Признаюсь честно, мне хотелось бы, чтоб похмелье не возникало вовсе. Ну или на крайний случай его можно было снять парочкой заговоров от бабушки Агафьи. Я убедился на собственном опыте, что это не работает после одних из пятничных посиделок с друзьями.

Промаялся всю субботу. Спасался традиционно – рассольчиком. Хоть бы слух в таких случаях отказывал – аккомпанемент жены и вовсе превратил этот день в невыносимый.

Позже у меня и возникла мысль разузнать, чем же борются с похмельем люди в разных уголках планеты. Некоторые способы меня откровенно удивили.

Из-за чего возникает похмелье

Похмелье развивается из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Причин, почему человек не может остановиться на одном бокале – масса. Я же расскажу о том, как возникает само это состояние.

При употреблении спиртного находящийся в нем этанол начинает распадаться. Продукты его разделения и вызывают интоксикацию, то есть похмелье. Оно носит временный характер и способно пройти самостоятельно через несколько часов. Иногда пережить этот период становится поистине невыносимо.

Если Вы пали жертвой вчерашней веселой вечеринки, то рассол – прекрасное русское средство. Не гарантирую, что действенное, но лично мне, например, нравится его вкус. Не менее экзотичные способы есть и у иностранцев. Не призываю пробовать их все, но познакомиться с ними стоит.

Необычные способы борьбы с похмельем в Азии

В Южной Корее готовят «хэджангук», что в переводе означает – суп от похмелья. Причем в разных частях страны он может отличаться составом. Например, в Сеуле – это паста из соевых бобов с бычьей кровью. А в Чонджу – бульон из говяжьей голени с чесночным пюре.

Филиппинцы устраняют последствия чрезмерной выпивки, поедая невылупившихся утят. Это древняя традиция, которая сохранена до сих пор. Для нас это звучит дико, но для жителей Филиппин – так же, как для нас рассол.

Перебравший с саке японец спасается квашенными сливами или абрикосами. Они настолько кислые, что ему, наверное, просто становится не до страданий. Хоть как-то облегчить вкусовое потрясение после «фруктов» им помогает зеленый чай.

Необычные способы борьбы с похмельем в Африке

Похмелье – оно и в Африке похмелье. В Намибии принято опохмеляться. Вот такие далекие, но такие понятные люди. Они готовят «молоко буйвола». В его состав входят темный ром, ликер и взбитые сливки.

В Южной Африке убирают последствия употребления алкоголя с помощью омлета из страусиного яйца. Главным условием является полное опустошение тарелки. Ну ведь и правда – с полным желудком и жить хочется.

Кроме этого на африканском континенте есть еще одно средство – смешивают сыворотку и творог. Но аборигены утверждают, что эффект эта смесь даст только при употреблении ее с яичницей из яйца страуса. Творог у меня дома есть, а вот страусиного яйца нет, поэтому о действенности этого рецепта судить не берусь.

Необычные способы борьбы с похмельем в Европе

Итальянцы даже к похмелью подходят утонченно. Кофе и банан на десерт избавляют их от адских мук. По их мнению, этот микс способен вернуть раскаявшегося к жизни. На мой взгляд, для русских – это «слону дробина».

Немецкий подход мы уже давно используем сами. Вот только у них это как-то четко и цивилизованно. Они заранее покупают 300 мл. бутылочку пива для опохмела. Животный голод им помогают побороть рулетики из сельди, лук и маринованные огурчики. Вот уж и не скажешь: «Что русскому хорошо, то немцу смерть».

Греки оказались предсказуемыми. От похмелья предлагают нанизывать листья лавра и носить их в качестве ожерелья. Не знаю, подходят ли сушеные, но если да, то у каждого из нас на кухне есть греческое средство.

У ирландцев есть два способа. Древний – закапывание по шею во влажный песок. Современный – плотный жирный завтрак. Каждый паб предлагает свой вариант антипохмельной еды. Обязательные ингредиенты: бекон, бобы, яйца, помидоры и хлеб.

В Норвегии предпочитают избавляться от последствий бурной алконочи, выпивая натощак стакан молока или любые другие молочные продукты – сливки, творог.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Как я понял у каждого народа есть собственное оружием в борьбе с похмельем. Для себя я решил, что при случае попробую некоторые из них. Потом расскажу Вам о результатах. Какие экзотические способы знаете Вы?