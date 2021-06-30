Даже качественный алкоголь неизменно приводит к интоксикации организма, вызывая неприятные ощущения, портящие жизнь. Поделюсь рецептами от похмелья на основе натуральных средств, которые избавят от забега в ближайшую аптеку. Каждый проверил лично — помогает уже через полчаса.

«Какавокадо»

Быстро выводит токсины. Помог справиться с головной болью и тошнотой. Взбодрил и устранил неприятные ощущения в желудке.

1 небольшую свеклу и половину авокадо очистил от кожуры и порезал на куски. Засыпал в стакан блендера. Добавил по 1 ч. л. какао-порошка и меда.

1 яблоко зеленого цвета также нарезал небольшими кусками. Семена извлек. Рекомендую использовать яблоко именно зеленое, а не красное или желтое. Оно быстрее устраняет мигрень. Кстати, сок зеленого яблока также помогает избавиться от головной боли.

Закинул в стакан блендера кусок корня имбиря размером около 1 см. Добавил нарезанное яблоко. Измельчил и смешал ингредиенты до однородного состояния.

Полученное средство употреблял натощак. Чтобы избежать неприятных последствий, не советую запивать напитки из натуральных ингредиентов водой или смешивать с огуречным рассолом.

«Скорая помощь»

1 средний банан нарезал ломтиками. Соединил в стакане блендера с 15 г овсяных хлопьев и 50 г замороженных ягод. Подойдут любые. Я использовал малину.

«Кокосовый рай»

Этот напиток моментально привел в чувство. Однако некоторыми ингредиентами пришлось запасаться заранее. Советую заблаговременно поместить продукты для коктейля в холодильник. Тогда напиток намного приятнее употреблять.В получившуюся массу влил 150 мл несладкого миндального молока и 1 ч. л. кокосового масла. Добавил 2 ст. л. масла кешью и 1 ч. л. кокосового нектара. Взбил массу до однородной консистенции.Быстро утоляет жажду и облегчает самочувствие. Бодрит гораздо лучше кофе, не усугубляя обезвоживания организма.

2 банана среднего размера порезал на кусочки. Соединил с 0,5 ч. л. сушеной куркумы. Влил свежую кокосовую воду. Измельчил и смешал ингредиенты блендером.

Свежую кокосовую воду можно приобрести в некоторых супермаркетах либо заказать в интернете. Ее объем в коктейле зависит от желаемой консистенции. Чем больше воды, тем жиже напиток.

«Ликование печени»

Помогает вывести токсины. Не только облегчает самочувствие, но и пробуждает аппетит. После этого средства позавтракал без негативных последствий.

1 крупное яблоко (можно взять 2 среднего размера) порезал на куски, удалив семена. Соединил со свежим корнем имбиря и листьями шпината. Их отмерял горстями, взял три. Думаю, это примерно один пучок.

Добавил к смеси четверть авокадо. Благодаря ему смузи получился сливочным и густым. Добавил палочки сельдерея. Достаточно 3–4 в зависимости от размера.

1 ст. л. семян льна измельчил в кофемолке. Всыпал в уже имеющуюся смесь. Влил сок лимона и чистую воду. Смешал ингредиенты блендером до однородности.

Объем жидкостей советую отрегулировать так, чтобы консистенция итогового напитка соответствовала вашим предпочтениям. Воды можно взять 1–3 стакана. Я использовал 1,5. Сок выжимал из половины лимона.

Попробуйте приготовить — не пожалеете!