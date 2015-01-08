Как избавиться от похмелья – 12 универсальных рецептов

Постпраздничным утрам посвящается (а также всем тем, кто не читал эту статью).

За всё в этой жизни нужно платить и, как это ни прискорбно, валютой очень часто становится наше с вами здоровье. Похмельный синдром, он же «бодун», является бичом всего человечества и это как раз тот случай, когда организм наш становится универсальной валютой, которой каждый платит за хорошо проведенное «вчера». Но сегодня уже настало и приходится думать, как избавиться от похмелья, да ещё и в домашних условиях, то есть, имея под рукой только ограниченный набор «инструментов». Но это не беда.

Как избавляться от похмелья не следует

– это опасно для здоровья. Если чего-то нужного не оказалось под рукой, а сил на экспедицию в аптеку нет, лучше попросите друга или близкого человека.

Не ешьте через силу – если организм не принимает в себя пищу, значит, она ему не нужна. Кроме того, не вся еда одинаково полезна (в этой статье описана пища, которая помогает бороться с алкоголем и продуктами его распада).

Не принимайте аспирин, парацетамол, цитрамон, феназепам и их аналоги – аспирин после пьянки может повредить кишечник, парацетамол и цитрамон в период интоксикации опасны для печени, а феназепам просто несовместим с алкоголем и очень опасен для здоровья.

Не боритесь с тошнотой – не стоит подавлять естественные защитные механизмы организма, лучше пить больше воды (!но с умом) и промывать желудок, пока тошнота не пройдет. Еще раз – ни каких таблеток от тошноты!

Не принимайте сорбенты одновременно с лекарствами – активированный уголь и прочие сорбенты могут поглощать лекарства. Между приемами сорбентов и лекарственных препаратов следует выдерживать интервал в 2-3 часа.

Не пренебрегайте своим здоровьем – почувствовали сильные боли в груди, нечёткость зрения, увидели кровь в моче – без раздумий вызывайте врача.

Что при похмелье бесполезно

Как лечить похмелье правильно

Следующие народные средства не повредят при похмелье, но и не принесут ни какой пользы: кофе (разве что увеличит давление и сухость во рту, что не есть хорошо), томатный сок, маринады (не путать с рассолом), сода, поливитамины (витрум и т.д.), гепатопротекторы (препараты расторопши и т.д.), афобазол. Не тратьте на это время, а лучше перейдите к списку ниже.Для начала рекомендуем вам ознакомиться с теорией (если есть силы и возможность): статья раз – здесь описаны первопричины помелья, статья два – здесь описаны базовые принципы лечения похмелья.

Это быстрый, но одновременно с тем и кратковременный способ избавиться от похмелья, который лишь убирает некоторые симптомы, но не лечит саму «болезнь». Если выпить бутылку пива или 50-100 мл водки, получится на краткий промежуток времени улучшить общее состояние организма, так как алкоголь окажет успокаивающее и анестезирующее воздействие. За этот короткий промежуток времени следует с ещё большим энтузиазмом приступить к чистке организма от продуктов распада алкоголя. Кстати, опохмелиться можно и безалкогольным пивом, что менее вредно для организма.

Опохмеляться лучше водкой, как самым чистым алкогольным продуктом. Сторонние примеси в «благородных» напитках, типа виски, текилы или джина, дополнительно нагружают печень, а это очень и очень не хорошо.

Горячая вода способствует потоотделению, а этот процесс сопутствуется выводом из организма токсинов и прочих вредных веществ. Кроме того, обильное потоотделение выравнивает баланс жидкости в организме, который нарушен в результате возлияний. Контрастный душ следует начинать с горячей воды, а затем чередовать с холодной, которая будет смывать пот и очищать поры. Не подходит для гипертоников, а также людей, страдающих заболеваниями крови, сердечнососудистой системы и с нарушениями кровообращения мозга.

Посещение бани сродни контрастному душу, но баня также ускоряет обмен веществ, усиливает кожное дыхание, устраняет обезвоживание, убивает нежелательные бактерии. Рекомендуется именно сауна, а не русская баня, которая создает большую нагрузку на сердце. Для лечения похмелья будет достаточно три подхода по 5, 10 и 20 минут.

[warning]Внимание! Не следует заходить в парилку людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями. Если ваш пульс выше 110 ударов в минуту, а давление выше 140/90 – не ходите в баню, лучше избавляйтесь от похмелья другими способами.[/warning]

Продукты распада алкоголя являются ядами, и именно они травят ваш организм. Чтобы от них избавиться, выпейте: активированный уголь (1 таблетка на 10 кг) или любой другой сорбент, янтарную или лимонную кислоту, настойку элеутерококка, кисломолочные продукты (особенно полезен при похмелье кумыс), не пастеризованный квас.

Лучше огуречного или капустного – в нем много солей-электролитов, которые нормализуют осмотическое давление в плазме крови. Важно выпить не больше 1 стакана, иначе отёчность тканей только усилится. Кстати, лучше пить именно капустный рассол, так как в нём уже содержится янтарная кислота.

Неправильное распределение жидкости – одна из первопричин плохого самочувствия с похмелья (в тканях воды много, а в сосудах - нехватка). Это устраняется приемом большого количества воды и мочегонных (безалкогольное пиво, зеленый чай, верошпирон, клубника и т.д.), но здесь важно поддерживать баланс солей в крови, иначе от всего этого толку будет мало. Именно поэтому сначала нужно выпить рассол.

Когда похмелье наступило, следует пить столько воды, сколько требует организм. В принципе, будет достаточно 0,5 воды на каждые полчаса. Если большое количество воды вызовет рвоту, то это только к лучшему – токсичные продукты покинут ваше бренное тело ещё быстрее.

В цитрусовых содержится лимонная кислота, которая ускорит метаболизм и, как следствие, выведение из организма токсинов. В бананах много калия, который выводится из организма во время частых посещений туалета по-маленькому.

Отвар зверобоя оказывает седативное (расслабляющее), антидепрессивное и анксиолитическое (снимает тревогу и беспокойство) действие. Также он улучшает кровообращение, оказывает тонизирующее действие. Как принимать: 4 ст. ложки измельченной травы зверобоя залить 0,5 л кипятка и подержать на кипящей бане 20-30 минут. Пить отвар каждые час-полтора по полстакана.

Отвар шиповника содержит огромное количество аскорбиновой кислоты, а также витамины А, Р и К. Заваривать шиповник следует как чай, а не кипятить, так как при интенсивной термообработке аскорбиновая кислота частично разрушается.

Всё та же лимонная кислота. Выдавите сок двух-трёх лимонов, и развести его в двойном количестве кипяченой воды.

Эксперименты показывают, что в домашних условиях избавиться от похмелья можно интенсивной чисткой кишечника и приемом мёда. Лакомство нужно употреблять небольшими порциями. Мёд содержит много фруктозы, которая ускоряет метаболизм и стимулирует так называемый «пентозный шунт» — процесс восстановления важнейшего кофермента никотинамид-динуклеотидфосфата (НАДФ, NADP).

Сон – лучшее лекарство от похмелья, поскольку во сне в организме активизируются холинергические процессы, направленные на восстановление гомеостаза (постоянства физиологических процессов). Здесь важно, чтобы за пьяным человеком кто-нибудь следил, так как в этом состоянии у «пациента» может начаться рвота и его нужно будет перевернуть набок. Кроме того, нежелательно долгое время лежать в одном положении, так как это может привести к почечной недостаточности в результате краш-синдрома (синдром длительного раздавливания, который возникает в результате продолжительного зажатия частей тела).

После сна можно заняться спортом, но это вариант подходит только для тренированных молодых людей, которые не имеют проблем с сердцем. Во время физических нагрузок организм быстрее избавляется от вредных веществ за счёт потоотделения, перераспределения сосудистого тонуса, клубочковой фильтрации в почках.

Как не болеть с похмелья, когда «просто плохо»

Есть такое понятие, как дисфория (противоположность эйфории) – это когда ни чего конкретного не болит, но настроение подавленное и кажется, что всё пропало. Это связано с тем, что во время возлияний был нарушен баланс некоторых нейромедиаторов, веществ, за счёт которых и работает мозг (серотонины, дофамины и т.д.)

Чтобы выиграть время и заняться серьезным лечением следует: выпить какао, пантогам, пикамилон, препараты магния или энергетик, если к последнему нет противопоказаний. К примеру, таурин, содержащийся во многих энергетиках, играет роль нейромедиаторной аминокислоты, которая снимает тревожность, улучшает отток крови, уменьшает головную боль (здесь главное знать меру). А какао содержит целый ряд антидепрессантов, только готовить его нужно на воде, так как молоко ухудшает «биодоступность» напитка.

Как видите, избавиться от похмелья в домашних условиях не так сложно, как это может показаться из-за дурного самочувствия. Следуйте этим рекомендациям, расскажите о них всем тем, чьё здоровье вам не безразлично. В следующей статье мы расскажем вам о препаратах, которые следует и не стоит принимать во время похмелья.

В статье использовался материал с сайта pohmelje.ru, авторами которого являются квалифицированные врачи. Рекомендуем для ознакомления.