Как определить свою норму алкоголя, чтобы не иметь похмелья и не было мучительно стыдно за вчерашнее

Зачастую когда я выпиваю в компании друзей, то наблюдаю одни и те же метаморфозы с некоторыми из них.

Так, благополучная пара уходит в жесткую ссору; тихоня начинает пускаться во все тяжкие, приходя на следующую встречу с опущенными глазами; а те, кто не выносит друг друга лишь пассивно, переходят на агрессивные ноты.

Честно говоря, я тоже не являюсь исключением, и порой перехожу черту. От этого возникает логичный вопрос – а что же предпринять, дабы «культурное времяпрепровождение» не превратилось в хаос? Чтобы ответить на него, важно понять саму суть проблемы и учесть некоторые важные факторы.

Почему иногда так сложно остановиться и чем это может закончиться

Причины у всех свои. Моей злободневной проблемой в этом вопросе является желание – забыться и абстрагироваться от рутины в приятной компании. Дать выход эмоциям и просто расслабиться.

Среди других причин может быть и то, что компания слишком частит с поднятием бокалов и фразами вроде: «Ну за это грех не выпить!». Это особенно остро сказывается на тех, у кого опьянение наступает слишком быстро.

Очень важно соблюдать свою индивидуальную меру. Помимо этого, следует понять для себя для чего вы пришли на этот банкет. Для приятного вечера в компании друзей, или это все просто прелюдия к завтрашним объятиям с унитазом. И с кем вы проведете сегодняшний вечер, уже не так и важно.

Отложенный эффект опьянения

Не нужно забывать про то, что эффект опьянения наступает только через некоторое время. От этого у «новичков» или тех, кто давно не пил, может создаваться ложное впечатление, что они невосприимчивы к выпивке и могут легко осилить достаточное количество крепкого спиртного.

В большинстве случаев это бахвальство заканчивается тем, что через час-два эти смельчаки валяются за спинами сидящих на диване, бормочут что-то неразборчивое и встают лишь за тем, чтобы добежать до уборной. И это еще не худший пример!

Тем, кто «меру знает», тоже не стоит забывать про отложенный эффект опьянения. Если вы понимаете, что вам предлагают выпить больше, чем вы пьете обычно, но опьянения вы так и не чувствуете, то не стоит торопиться и поднимать бокал.

Воздержитесь ненадолго, просто дайте своему организму небольшую передышку и сделайте паузу в застолье. Поверьте, это пойдет вам только на пользу.

И уж точно не стоит пить «на посошок» перед самым выходом из гостей домой или бежать в разгар веселья «за бутылкой», потому что обычного количества не хватило.

Есть избитый сериальный и киношный штамп. Нам показывают картину вечеринки, или бурного застолья, а следующим кадром идет картина, где два человека разного пола оказываются в одной постели.

И пусть такой прием в кино не использует только ленивый режиссер – он вполне обоснован и часто имеет реальную подоплеку в обыденной жизни. Пожалуй, такой исход будет самым негативным последствием, тем более для тех, кто связан отношениями.

Среди других неприятностей можно выделить те случаи, когда друзья, знакомые и близкие люди теряют контроль над собой и своими эмоциями.

Лично я видел, как культурный и адекватный молодой человек в пьяном виде пытался общаться со своей девушкой с позиции силы; как за вечер из-за пустяка рушилась дружба у людей, общавшихся долгое время; а один мой друг даже лишился переднего зуба из-за того, что просто свалился и ударился верхней челюстью об асфальт…

Опять же, это все личные примеры, но согласитесь - их уже вполне хватает для того, чтобы задуматься о важности нормы.

Норма адекватного опьянения

Многие по пути на банкет уже начинают задумываться о его последствиях. Возникает вопрос по поводу того, сколько стоит выпить, чтобы не было утреннего похмелья?

Считается, что плохого самочувствия можно избежать, если за вечер человек примет не более полутора миллилитров алкоголя на килограмм собственной массы.

Таблица с нормой беспохмельного принятия алкоголя:

Однако не стоит воспринимать эту формулу, как панацею от всех видов похмелья или опьянения. Ведь есть и частные случаи, например, когда здоровый детина валится с двух рюмок, а девушка, о которой говорят «метр с кепкой», выпивает одну за другой.

Поэтому представленная выше таблица является лишь подсказкой в поисках собственной меры.

Не стоит забывать и про такие составляющие как возраст и пол. В зрелости похмелье ощущается и протекает намного критичнее, чем в юности. И даже несмотря на представленный выше частный случай, женщины в большинстве своем пьянеют раньше мужчин.

Советы о том, как держать себя в руках

Психологи рекомендуют не поддаваться на провокации окружающих и не строить из себя «бывалого». Если вы не знаете собственной меры и находитесь в компании друзей, то попросите кого-нибудь с опытом, чтобы он проконтролировал вас и вовремя сказал «хватит». Меня в этом случае очень выручает жена, если можно так сказать. Еще одним простым способом самоконтроля в компании, где частят с выпивкой, будет – пить через один или через два тоста. Никто не обидится на вас, если вы периодически будете воздерживаться от предложения выпить. При этом вы вернетесь домой со светлой головой. И, конечно же, важно помнить о том, что для вас представляет застолье – желание напиться до беспамятства так, чтобы весь следующий день не вставать с постели, или приятно провести время в компании. Я уверен, что, только ответив на этот вопрос, можно избежать всех негативных последствий.

Из своего опыта я могу сказать вам следующее:

А вы согласны с такой позицией, или у вас есть свои методы самоконтроля?