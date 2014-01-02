Это первая, базовая статья о принципах лечения похмелья с примерами конкретных способов и советов. Она является логическим продолжение записи о том, как пить и не пьянеть, благодаря которой вы, по идее, не должны были искать эту статью в Интернете – прочтите ее и применяйте на практике, тогда нижеизложенное вам не понадобится. Также обязательно ознакомьтесь со статьей о правильной закуске, которая поможет вам сохранить светлую голову в нужный момент.

Как отойти от похмелья народными и не очень способами

Отравление алкоголем и меры детоксикации

Эта статья также является логическим продолжением моих заметок о похмелье , где подробно рассказано, откуда берутся симптомы похмелья и, с недавних пор, как их предотвратить. Рекомендую их прочитать, ибо, как и указано в тех заметках, врага нужно знать в лицо. Другими словами: чтобы отойти от похмелья и почувствовать себя живым, нужно сначала понять, что и как именно нужно лечить. Если же у вас совсем нет времени и самочувствие свидетельствует о скорой «кончине», рекомендую прочитать следующее.Вы должны понять, что отравление является основным источником всех проблем во время похмелья. Не единственным, но основным. Вы не почувствуете себя лучше, пока не освободите организм от ядов, образующихся во время попойки. Это и остатки нерасщепленного алкоголя в организме, и уксусная кислота, и ацетальдегид, и прочие токсичные продукты расщепления спирта. При этом очищать организм нужно комплексно.

Основное количество ядов и не переработанного алкоголя оседает в пищевом тракте. В связи с этим его нужно очистить. Если вы принимали пищу недавно, то рекомендуется промыть желудок (самый простой способ выпить много воды, около 2 л, и вызвать рвоту). Если же с попойки прошло уже много времени, то нужно очистить кишечник. Для этого можно использовать клизму или слабительное, не токсичное, желательно.

Более гуманный способ – использовать сорбенты. Самым доступным и признанным является активированный уголь, который вступает в химическую реакцию с вредными веществами и «гасит» их. Если вы читаете эту статью в состоянии алкогольного опьянения, то пойдите прямо сейчас на кухню и примите около 8 таблеток активированного угля (приблизительно 1 таблетка на 10 кг). Разумеется, после этого ложитесь спать. Также врачи рекомендуют по истечении двух часов после приема таблеток опорожнить кишечник, так как сорбент со временем начинает возвращать вредные вещества.

Организм и сам может справиться с вредными веществами, но этот процесс длительный и вызывает некоторые синдромы похмелья. Очистку от токсинов можно ускорить, и лучшим лекарством от похмелья в этом случае является то, которое ускорит метаболизм и цикл Кребса в частности. Ускорить детоксикацию поможет янтарная кислота, лимонная кислота, мёд и настойка элеутерококка (об этой настойке было написано в статье о передозировке кофеином). Также можно ускорить переработку токсинов молочной кислотой, а именно молочнокислыми продуктами (йогурт, кефир, тан и айран, лучше всего кумыс – в нем много молочной кислоты и витаминов группы В) или квасом, разумеется, не пастеризованным.

Отдельно напишу статью об антипохмельных средствах, то есть медицинских препаратах, которые содержат в себе комплекс вышеперечисленных веществ. Такие препараты помогут быстро очистить организм от токсинов и вернуть хорошее самочувствие.

Клеточная мембрана имеет свойство отталкивать вредные вещества, то есть она не дает токсинам проникать в клетки. Если упрочнить это барьер, то в крови будет содержаться меньше вредных веществ – они не попадут в мозг и другие органы. Это актуально во время похмелья, так как остатки алкоголя при расщеплении будут в меньшем количестве влиять на дальнейшее состояние. Стабилизировать клеточную мембрану и упрочнить барьер можно настоем рябины, хинином (он содержится в тонике, поэтому если пить джин с тоником, похмелье будет не таким суровым) и дубильными веществами. Последние содержатся в коньяке, который, как правило, выдерживается в дубовых бочках.

Также очистить организм помогут препараты, которые замедляют выработку яда. Это может быть «Антипохмелин», который на западе известен как RU-21. Поможет препарат «Коррда». Для этих же целей стоит сходить в баню (разумеется, в состоянии сильного алкогольного опьянения этого делать не стоит - организм может не выдрежать), принять горячую ванну или контрастный душ.

Снять отечность и головную боль можно сбалансировав распределение жидкости в организме, которое нарушилось в результате алкогольного опьянения. Для этого можно сходить в баню или принять контрастный душ. Также поможет одновременное употребление жидкости и мочегонных веществ (о них я писал в статье о правильной закуске). Пейте кофе или безалкогольное пиво, ешьте фрукты и овощи. Из препаратов такой эффект оказывает Верошпирон (спиронолактон). Пить много воды можно, но перед этим рекомендуется восполнить дефицит солей-электролитов (при употреблении большого количества воды в ней растворяются нужные соли, вследствие чего постоянно хочется в туалет – запас жидкости не восстанавливается). Соли-электролиты можно восполнить рассолом, огуречным или капустным. Минеральная вода тоже должна помочь.

Повышенную кислотность в желудке и кишечнике можно убрать содой или щелочной минеральной водой. Сода может навредить, поэтому лучше обойтись минералкой. Также врачи рекомендуют налаживать кислотно-щелочной баланс не химически, а метаболически. То есть нужно укорить обмен веществ и тот самый цикл Кребса, о котором я писал в статье о правильной закуске. Для этого, как не удивительно, нужно скушать что-нибудь кислое: снова-таки, что-то содержащее молочную, лимонную или янтарную кислоту.

Чтобы вылечить похмелье, нужно не только позаботиться об изнеможенном организме, а уделить достаточно внимания пострадавшей нервной системе. В этом помогут все препараты, содержащие глицин и ноотропные таблетки: Пантогам, Кикамилон и Мексидол. Успокоит нервы и натуральные вещества: молоко, пиво (безалкогольное или слабое светлое), настойка хмеля. Антидепрессанты в изобилие содержатся и в какао.

Снять беспокойство и тревогу, а также вернуть здоровый сон поможет настойка зверобоя. Если такового под рукой не оказалось, можно выпить таблетки, содержащие эту траву: Персен, Негрустин и Ново-пассит. Восполнить дефицит магния, влияющего на нервную систему и сердце, помогут препараты: Магнезия, Магнесол или Панангин (Аспаркам).

Не лишним будет восполнить потерянные витамины группы В и С. Для витамина В кушайте: зерновые и молочные продукты, куриные яйца, гречневую кашу, печень и почки. Витамин С вы и так знаете, как восполнить, но специально для вас повторю: шиповник, черная смородина, болгарский перец, хрен, рябина, овес, облепиха, персики, хурма, дыня, помело, шпинат, помидоры, картофель, крыжовник, редиска, все цитрусовые, щавель, земляника, манго, брокколи, петрушка, абрикосы и наши, отечественные яблоки. Много витамина С все в том же кумысе.

Это была теория. В следующих статьях перейдем к активным действиям, то есть к практике. Похмелье нужно лечить по всем фронтам, поэтому прием одного препарата или стакан рассола – не спасение. Во многом нужно прислушиваться к своему организму и пытаться точно установить симптомы, дабы лечить уже не их, а первопричину.

Впереди еще не один праздник, поэтому запасайтесь терпениями и соответствующим багажом знаний. Во втором случае постараюсь помочь, чем смогу. А как вы отходите от похмелья? Поделитесь своими тайнами с другими читателями и будет вам счастье =)

Напоследок видео, в котором новогодний Эркин делится своим опытом:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=cQmLipUnrbI[/embed]