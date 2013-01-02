Даже у КГБ есть своя методика, дабы в экстренных ситуациях агенту оставаться в светлом уме и твердой памяти, правда, узнать эту методу то же самое, что узнать все тайны мира. Впрочем, в свободном доступе предостаточно нужной нам информации, тем более информации проверенной – как минимум наркологам и токсикологам доверять можно. Теперь к делу.

Проверенные способы пить и не пьянеть

Зачем сначала предлагать способы лечения похмелья, если можно предложить вам несколько способов, как похмелье предотвратить, а также пить со всеми наравне и не пьянеть. Разумеется, самый простой способ – не пить. Как не пить, спросите вы? И верно подметите. Второй резонный совет – пить в меру. Тоже не для вас? Тогда читаем дальше.

[warning]Внимание! В нижеизложенных рекомендациях встречаются медикаменты и некоторые продукты, которые могут вызывать побочные эффекты и аллергические реакции. Прежде чем следовать им, проконсультируйтесь с врачом или внимательно читайте листок-вкладыш лекарства![/warning]

Меры до застолья

Совет №1: «Разогнать печень»

: за 2-3 часа до застолья выпить 50 мл водки, не больше.

Зачем: печень получит толчок к выработке ферментов, которые участвуют в окислении продуктов распада алкоголя, следовательно, организм уже будет готов к тяжелой участи.

Совет №2: Кирнуть йода

: за пару дней до обильных возлияний ешьте продукты с большим содержанием йода. Больше всего йода в продуктах морского происхождения: моллюсках (кальмары, креветки, мидии, рапаны), морской капусте (до 300 мкг/100 г), рыбе (хек, минтай, пикша, треска). Также в больших количествах йод встречается в некоторых растительных продуктах: фейхоа (до 350 мкг/100 г), хурме, черной смородине, картофеле. Из приятного – йод в огромных количествах содержится в зеленых грецких орехах, из которых можно приготовить домашний ликер Ночино и «готовится» к застолью со вкусом.

Зачем: йод с задержкой стимулирует выработку гармонов щитовидной железой, которые участвуют в процессе окисления продуктов распада алкоголя. Суть в том, чтобы принять ударную дозу этого элемента, где-то 2-3 суточные (суточная доза йода у обычного здорового человека где-то 100-150 мкг), именно за двое суток до застолья, так как усиление синтеза гормонов проходит примерно с такой задержкой.

Совет №3: Заправиться витаминкой

: за 12 и 4 часа до возлияний примите двойную дозу пиридоксина гидрохлорид, он же витамин В6. Процедуру можно повторить и перед сном после застолья для лучшего самочувствия с утра. Также можно подзаправиться витаминов В1 и С.

Зачем: пиридоксин необходим для нормальной работы печени. Он активирует фермент «алкогольдегидрогеназу», катализирующий окисление спиртов. Принимать витамин В6 лучше в виде витаминного препарата, которые посоветуют в аптеке. Внимательно читайте листок-вкладыш, а также не забудьте проконсультироваться на этот счёт с врачом. Витамин В1 стимулирует выработку Ацетилкофермента А, который завершает переработку спирта, а витамин С связывает токсины для их дальнейшего выведения.

Совет №4: Поддержать ЖКТ ферментами

: за час до события примите двойную дозу пищеварительных ферментов: Мезим, Панкреатин, Креон, Микразим и т.д.

Зачем: во время застолья важно разгрузить желудочно-кишечный тракт, дабы упростить задачу организма окислять и выводить алкоголь. Выбирайте препараты, которые не содержат желчь (к примеру, Фестал и Панзинорм), чтобы не снижать в организме выработку собственной желчной кислоты.

Совет №5: Разогнать метаболизм янтарём

: перед застольем принять дозу янтарной кислоты в таблетках (Янтарь антитокс, Янтарит, Янтарная кислота и т.д.), которая продаётся в аптеках за сущие копейки.

Зачем: янтарная кислота прилично разгоняет метаболизм, что в значительной степени помогает справляться с продуктами распада алкоголя. По легенде изучением и разработкой препаратов с янтарной кислотой изначальной занимались по заказу военный как раз для наших целей. Принимать янтарную кислоту также полезно и во время застолья, и после него, но не переусердствуйте, иначе закончится всё язвой!

Совет №6: Помочь печени глутаргином

: перед застольем выпить 2,5 таблетки глутаргина по 750 мг или эквивалент в таблетках по 250 мг (7 штук).

Зачем: глутаргин, соль аргинина и глутаминовой кислоты, стимулирует печень и предупреждает угнетение главного фермента утилизации этанола – алкогольдегидрогеназы. Препарат стоит копейки, хорошо работает в связке с янтарной кислотой, так как стимулирует её окисление. Часто используется при лечении алкогольных отравлений, так что возьмите на заметку!

Совет №7: Выпить сорбент

: до и после (можно и во время) застолья выпить активированный уголь или любой другой энтеросорбент: Смекту, Энтеросгель, Полифепан и т.д.

Зачем: для адсорбции вредных веществ в ЖКТ до того, как они попадут в кровь. Сорбент принимать в количестве, указанном в инструкции к препарату.

Меры во время застолья

Совет №8: Хранить верность

: не смешивать, пить только один напиток.

Зачем: почти во всех напитках есть чужеродные, то есть не спиртуозные, примеси, которые дополнительно нагружают печень и прочие органы, которые во время застолья работают на пределе своих возможностей. Кроме того, разные группы спиртов также воспринимаются организмом по-разному – одно дело зерновая водка и совсем другое виноградная граппа. В таких случаях печень занимается переработкой более сильных ядов, в то время как другие спирты и продукты их распада остаются без внимания и отправляют организм дальше.

Совет №9: Закуска градус не крадёт

: закусывать, но не много и что-то лёгкое.

Зачем: во-первых, часть алкоголя останется в избытках пищи в желудке, что отразится на вашем самочувствии позже. Во-вторых, жирная, жаренная, острая пища создаст дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную, которые и без того загружены на полную катушку во время обильных возлияний. О правильной закуске очень подробно написано в этой статье.

Совет №10: Водный баланс

: пить много жидкости, но делать это с умом.

Зачем: алкоголь – мочегонное, к тому же, для его утилизации организмом расходуется много воды. Что значит пить жидкость с умом? Жидкость нужно пить сбалансированно и постепенно, чтобы на утро не страдать отечностью лица и головной болью от дисбаланса жидкости в организме. Лучше пить не воду, а соки, богатые лимонной кислотой и витамином С. Избегать газированных напитков – они раздражают слизистую желудка.

Совет №11: Знать меру

: пить в рамках своей нормы, которую можно определить только опытным путём.

Зачем: из соображений логики и здравого смысла. Помните, что алкоголь – яд, и как любой яд он может нанести непоправимый вред вашему организму. Не превышайте дозу в 170 г чистого этанола в сутки (в среднем для человека весом 70 кг).

Совет №12: Даёшь залпы!

: пить крепкий алкоголь залпом.

Зачем: известно, что слизистая рта впитывает вещества значительно быстрее, чем органы ЖКТ. От элитных напитков, которые медленно смакуют, к примеру, виски, пьянеют быстро – не задерживайте алкоголь во рту. И вообще, если нужно выпить много, избегайте дорого выдержанного алкоголя, который даёт нагрузку на печень в разы больше.

Совет №13: Физкультура

: двигаться.

Зачем: это поможет постепенно выводить из организма токсины. Танцуйте, участвуйте в конкурсах, если опьянение настигло, можно погулять по улице. Физические нагрузки не лишними будут и после застолья.

Совет №14: Правильная миксология

: пить коктейля с соками и тониками

Зачем: напитки, богатые витамином С и лимонной кислотой облегчат вашу участь с утра. Настоящий тоник, с хиной, тонизирует печень. Из классических коктейлей это: Кровавая Мэри, Виски Сауэр, Текила Санрайз, Мохито, Отвертка, Джин-тоник и т.д.

Совет №15: Не правильная миксология

: не пить коктейли с большим содержанием сахара

Зачем: высокий уровень глюкозы в крови приведёт к тяжелому похмелью, головной боли и обезвоживанию с утра.

Меры после застолья

Совет №16: Повторение – мать учения

: повторить прием ферментов, витаминов и сорбента.

Зачем: читать предыдущие советы.

Совет №17: Чайная церемония

: выпить зеленого чая в любом количестве.

Зачем: зеленый чай помогает с выводом токсинов, а также улучшает работу ЖКТ.

Совет №18: Свежий воздух

: перед сном проветрить комнату, а лучше на ночь оставить форточку открытой.

Зачем: свежий воздух необходим для протекания всех необходимых процессов по очистке организма от продуктов распада алкоголя. Обязательно обеспечьте приток свежего воздуха в комнату – похмелье будет минимальным.

Совет №19: Облегчиться

: сходить перед сном в туалет

Зачем: меньше токсинов впитается через кишечник и мочевой пузырь.

Совет №19: Сон – лучший доктор

: выспаться!

Зачем: во время сна наш организм восстанавливается, с этим утверждением не поспоришь. Если тяжело заснуть из-за так называемых «вертолётов» (думаю, объяснять не нужно), попробуйте заснуть сидя. Также можно попробовать «заземлиться» - просто свесьте с кровати обе ноги и постарайтесь, чтобы ступни плотно прилегали к полу. Организм предположит, что вы находитесь в вертикальном положении. Если мучает бессонница – выпить успокоительное (валериана, пустырник, травяные сборы и т.д.) или снотворное (проконсультируйтесь с врачом).

Подводим итоги, делаем выводы

Итак, теперь вы знаете, как пить и не пьянеть, а также как минимизировать похмельный синдром с утра – все это можно свести к трем основным частям. Подготовительная часть заключается в облегчении задачи печени перерабатывать алкоголь и продукты его распада. Вторая часть, то есть то, что происходит во время застолья и после него, - обеспечение нормального вывода продуктов переработки алкоголя в печени. Третья часть – ускорение метаболизма и окислительных процессов.

Если вышеуказанные советы вам не помогли, а это значит, что вы что-то упустили, рекомендуем ознакомиться со статьей о похмелье. После просвещения можете смело приступать к лечению утреннего недуга – здесь написаны основные принципы лечения похмелья, а здесь вы найдете несколько антипохмельных коктейлей. Но мы искренне надеемся, что до этого не дойдет. Добавьте эту страницу в закладки и обязательно расскажите друзьям – будущие застолья могут превратиться из банальной попойки в интересное, культурное времяпрепровождение, пускай и с большим количеством алкоголя.

[warning]P.S. Все приведенные выше рекомендации не следует воспринимать как панацею от всех бед. Возможно, вы будете пить, не пьянея, и это самоотравление может продолжаться несколько дней, но хорошее самочувствие в таких условиях поддерживать очень сложно. Следуя рекомендациям в этой статье, вы сможете минимизировать последствия обильных возлияний, а также сохраните приемлемое самочувствие для дальнейшей жизнедеятельности и человеческий облик. Напомним, что самым лучшим средством от алкогольного опьянения по-прежнему является воздержание![/warning]