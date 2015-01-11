Порой кажется, что такое обилие праздников придумали производители средств от похмелья – их, без преувеличения, сейчас больше, чем того требуется. Выпускаются «таблетки от похмелья» в большом ассортименте и представляют собой, как правило, комбинацию различных компонентов, направленных, прежде всего, на антитоксический эффект.

Мы решили проанализировать рынок антипохмельных препаратов и уже на основе этого анализа вы сможете выбрать лучшее средство от похмелья, которое подходит именно вам. В целом, все препараты выпускаемые фармацевтическими компаниями можно разделить на две большие группы: средства, которые предотвращают похмелье и «таблетки», которые похмелье лечат. Это разделение не всегда верно, так как большинство из антипохмельных средств, продающихся в аптеках и на кассах в супермаркетах, оказывают «двоичный» эффект, то есть одновременно могут, как предотвратить, так и вылечить похмельный синдром.

Препараты, предотвращающие похмелье

Предотвратить похмелье можно и народными средствами, почти все они описаны в этой статье. Также в этом смысле очень помогает правильная закуска . Нижеизложенные препараты направлены в первую очередь на профилактику похмелья, поэтому их следует принимать до, вовремя или непосредственно после обильных возлияний.

DrinkOff (ДринкOFF)

ДринкOFF – препарат производства российской компании «Мерцана Сервис». Выпускается в виде капсул и желе с тремя разными вкусами. Позиционируется как средство, предотвращающее похмелье – ускоряет метаболизм алкоголя, то скорость переработки продуктов распада алкоголя в безвредные вещества.

Состав: экстракты трав имбиря, солодки, элеутерококка, матэ, витамины и антиоксиданты.

Мнение врачей: отличное средство для предотвращения похмельного синдрома, а также от похмелья лёгкой и средней степени тяжести. Подходит для молодых (до 40 лет) и здоровых людей, не страдающих почечной недостаточностью, артериальной гипертонией, язвенной болезнью ЖКТ, гастритом типа «А», болезнью щитовидной железы и заболеваниями печени в острой стадии.

Как принимать: для человека массой 80 кг рекомендуется принять не менее двух-трех капсул или одну-две упаковки желе и далее в зависимости от количества выпитого алкоголя.

Противопоказания: корень солодки, содержащийся в препарате, при длительном приеме может вызвать вторичный застой желчи и другим проблем с печенью.

Security Feel Better

Security Feel Better – препарат на основе растений, позиционируется как средство предотвращающее похмелье. По заявлению производителя препарат также помогает быстро протрезветь: 1 бутылка средства выводит из организма 0,5 промилле алкоголя за 45 минут (обычно организму на это требуется около 4 часов).

Состав: артишок, витамины группы В, корень китайского дягиля, листья чая «Юннань», аскорбиновая кислота.

Мнение выпивающих: отличное средство, которое помогает не только предотвратить похмелье, но и уменьшить его отрицательный эффект в случае наступления синдрома.

Как принимать: просто выпить содержимое бутылки, не запивая его и не закусывая. Имеет смысл пить до застолья. Имеет приятный грушевый вкус.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Алко-буфер

Алко-буфер – препарат на основе экстрактов расторопши и соли янтарной кислоты. Позиционируется как средство для предотвращения похмелья.

Состав: янтарная кислота, экстракт расторопши.

Мнение врачей: имеет смысл принимать только после чистки кишечника.

Как принимать: до застолья следует растворить 3 таблетки по 0,8 г в воде и выпить раствор.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Антипохмелин (RU-21)

Антипохмелин (RU-21) – одно из немногих средств, которое действует на участке превращения алкоголя в ядовитый ацетальдегид, то есть препарат замедляет образование ядов, что позволяет организму быстрее справляться с их переработкой. На западе продается под названием RU-21. Из интересного: долгое время был засекреченным «лекарством» кгб-шников (KGB Pill), позволяющим им спаивать собеседников, а самим оставаться на ногах.

Состав: глутаминовая кислота (глутаминат натрия), янтарная кислота, фумаровая кислота, аскорбиновая кислота и глюкоза.

Мнение врачей: эффективное средство, которому нет аналогов.

Как принимать: пару таблеток до застолья и 1-2 во время на каждые 100 мл выпитого крепкого алкоголя и 250 мл слабого. С похмелья можно выпить 4-6 таблеток.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Бизон

Бизон – обычное средство на основе янтарной кислоты для предотвращения похмелья.

Состав: янтарная кислота, бикарбонат (сода).

Как принимать: содержимое 1 пакетика растворить в стакане воды и выпить раствор перед сном после приёма алкоголя. Также можно выпить раствор до приёма алкоголя, что, по заявлению производителя, повысит вашу «норму» на 30-50%.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Зеналк

Зеналк – фитопрепарат индийского производства.

Состав: экстракты цикория, эмблики лекарственной, терминалии хебуле, терминалии белерика, винограда, плодов финиковой пальмы, андрографиса метельчатого.

Мнение врачей: препарат является антидотом алкоголя, а не продуктов его распада.

Как принимать: 2 капсулы за полчаса до или вовремя возлияний, 2 – после.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Коррда

Коррда – распространенный препарат, представляющий собой природный комплекс биологически активных веществ, получаемый из виноградного сырья. Восполняет запасы кофермента NAD в печени, который окисляется в печени во время переработки продуктов распада алкоголя.

Состав: флаводинды и полифенолы.

Мнение врачей: Натуральный детоксикант, действие разворачивается медленно. Препарат пригоден в качестве поддерживающей терапии при длительном выведении из запоя, но не как средство скорой помощи при похмелье.

Как принимать: 2 таблетки за 30 мин до застолья, до 6 таблеток вовремя. При тяжелом похмелье по 2 таблетки 3 раза в сутки не больше 1-2 дней.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Средства от похмелья, которые лечат

Zorex (Зорекс)

Чтобы понимать, как действуют нижеизложенные препараты, рекомендуем вам ознакомиться со этой этой статьей. В качестве народных средств от похмелья можно использовать антипохмельные коктейли . В этой статье приведено 1 2 рецептов лечения похмелья подручными средствами.Зорекс – препарат, который ускоряет процесс окисления алкоголя и защищает печень. Также он эффективно выводит продукты распада спиртного, которые и являются одной из первопричин похмелья. Выпускается в капсулах и в виде шипучих таблеток.

Состав: основное действующее вещество унитиол.

Мнение врачей: см. противопоказания.

Как принимать: 1 капсулу сразу с утра, вторую в течение дня, в зависимости от самочувствия. Также можно принять капсулу сразу же после застолья, перед сном. Капсулы нужно пить за 30 мин до приема пищи, не разжевывая.

Противопоказания: Зорекс очень часто вызывают аллергическую реакцию, поэтому следует внимательно подумать перед тем, как принимать данный препарат.

Алка-Зельтцер (Alka-Seltzer, Алкозельцер)

Алкозельцер – одно из самых известных средств от похмелья, производится с 30х годов прошлого столетия. В основном борется с симптомами похмелья, а не с причинами. Препарат можно использовать и как средство, предотвращающее похмелье, и как средство от него.

Состав: аспирин, гидрокарбонат натрия (пищевая сода), лимонная кислота

Мнение врачей: отличное средство для подавления симптомов похмелья, но его следует рассматривать исключительно как временную меру, которая дает ресурс страдающему для активной чистки своего организма более радикальными методами.

Как принимать: две таблетки растворить в воде и выпить или перед сном после застолья, или с утра, уже с похмельем. Максимально допустимая доза – 9 таблеток. Между приемами следует выдерживать интервал в 4 часа.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Алкоклин

Алкоклин – таблетки или порошок, который нужно растворять в воде, на основе глутаргина. Действует приблизительно так же, как и Зорекс.

Состав: основное действующее вещество глутаргин.

Как принимать: для профилактики – 2 таблетки или 2 пакетика за 1-2 часа до возлияний. Для лечения – 1 таблетка или 1 пакетик 4 раза в сутки с минимальным интервалом в 1 час.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Алька-прим

Алька-прим – еще один известный препарат, состав которого почти не отличается от Алка-зельцера. Производится на Украине.

Состав: аспирин, натрия бикарбонат (сода), глицин.

Мнение врачей: хорошая альтернатива Алка-зельцеру.

Как принимать: 2 шипучие таблетки растворить в стакане с водой и выпить. При тяжелом похмелье можно принимать до 4 таких доз в сутки.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Вега +

Вега + - биологически активная добавка к пище, основой которой является экстракт перитонеальной жидкости млекопитающих (молочных поросят), который способствует процессам регенерации, выведению продуктов распада и токсинов из организма, обладает выраженным дезинтоксикационным свойством.

Состав: этаноловый экстракт перитонеальной жидкости, моносахара, небелковые тиоловые соединения, циклические нуклеотиды, витамины В1 и В6.

Как принимать: по 35-45 капель с интервалом в 20-30 минут до улучшения самочувствия. Препарат совместим практически со всеми продуктами и напитками, кроме молочных. Также можно принимать и во время застолья по 35-40 капель.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Встань-ка

Препарат на основе растительных экстрактов. Больше подходит для выведения из запоя.

Состав: зверобой, чабрец, сухой экстракт женьшеня, шиповник, лимонная кислота.

Мнение врачей: В целом хорошо сбалансированный состав, но больше пригодный для длительного выведения из запоя, лечения абстинентного синдрома, чем для оказания скорой помощи при похмелье.

Как принимать: 1 таблетку растворить в стакане воды и выпить после застолья перед сном, или с похмелья утром.

Противопоказания: читать листок-вкладыш.

Гутен Морген

Гутен Морген – представляет собой ни что иное, как сухой рассол в пакетиках, что гораздо удобнее трехлитровой банки.

Состав: концентрат сушеный соленого огурца, укроп, гвоздика, чеснок, чёрный перец и т.д.

Мнение врачей: как и рассол – очень эффективное средство от похмелья, восстановит запасы калия и магния.

Как принимать: растворить в обычной питьевой воде до 200 мл, пить с похмелья.

Противопоказания: нет.

Лимонтар

Лимонтар – смесь янтарной и лимонной кислоты. Производится отечественной компанией «Биотики».

Состав: янтарная кислота, лимонная кислота.

Как принимать: таблетку растолочь в стакане и залить водой, добавить на кончике ножа пищевой соды. Одну таблетку можно принять за час до застолья, во время застолья можно принимать по одной таблетке с интервалом в 1 час. Лучше ограничится 4 таблетками в сутки.

Противопоказания: читать листок-вкладыш, имеются противопоказания.

Медихронал

: формиат натрия, глюкоза, другое.

Мнение врачей: в состав «Медихронала» входит формиат натрия (натриевая соль муравьиной кислоты) — соединение, хорошо известное в химической, лёгкой промышленности (протравливание тканей и дубление кожи), строительстве (противоморозная добавка в бетон). Его особенность в том, что в отсутствие достаточных количеств ацетальдегида он сам оказывает токсичное действие, поэтому препараты на его основе лучше применять, будучи уверенным в тяжести похмельного синдрома.

Как принимать: содержимое обоих пакетиков с порошком следует растворить в стакане тёплой воды, раствор пить после еды. По заверению производителя облегчение приходит через 20-30 минут.

Противопоказания: см. мнение врачей.

Пиэль-Алко

Пиэль-Алко содержит в своём составе важнейшие соединения энергетического обмена, которые эффективно снимают неприятные симптомы похмелья.

Состав: витамины В1 и С, глюкоза, лактат кальция, пируват натрия и сульфат магния.

Мнение врачей: хороший, сбалансированный состав, но не средство скорой помощи. Препарат будет работать в сочетании с физическими методами детоксикации (то есть чисткой желудка и кишечника).

Как принимать: 2 капсулы до или 2 капсулы после принятия алкоголя вовнутрь.

Противопоказания: смотреть на листке-вкладыше.

Какое именно средство от похмелья подходит вам сказать трудно, но главное помните, что некоторые из них вызывают побочные эффекты и могут оказаться еще опаснее, чем сам похмельный синдром. Конечно, таблетки от похмелья помогут снять некоторые симптомы, но лучше не надеяться на полное выздоровление, а сразу же приступить к чистке организма более традиционными способами. В общем, лучше не болеть, так что – НЕ БОЛЕЙТЕ!