Алкоголь снижает уровень дофамина в мозгу, что приводит к повышенной тревоге и раздражительности. В этом случае помогает прием небольшой дозы алкоголя, то есть опохмел. Стопка водки или бутылка пива оказывает успокаивающее и анестезирующее действие, облегчает синдромы похмелья . Разумеется, это временная мера, после которой обязательно следует заняться чисткой организма по всем фронтам.

О подобной чистке вы можете почитать в этой статье, где подробно описано, как бороться с теми или иными первопричинами похмелья. Сейчас же я вам предлагаю облегчить свои страдания, опохмелившись. Конечно, бывает, что даже думать об алкоголе противно, не то, чтобы пить. Как раз в этом случае на подмогу придут антипохмельные коктейли, которые облегчат страдания, а также уберут некоторые симптомы недуга. Ниже представлены рецепты таких коктейлей.

Рецепты коктейлей для опохмела

Это не просто коктейли, которые содержат в себе N-ное количество алкоголя, которое должно оказать вышеупомянутый эффект. Нет, эти напитки содержат в себе еще несколько компонентов, которые в купе представляют собой не что иное, как отличное лекарство от похмелья. Они восполняют в организме вещества, которые были утеряны во время застолья.

Коктейль Красный глаз

пивной бокал;

200 мл томатного сока;

200-250 мл светлого пива;

1 яичный желток.

налейте в пивной бокал холодный томатный сок высокого качества;

добавьте туда холодное светлое пиво;

выпустите в бокал яичный желток – пейте !!!залпом не перемешивая ;

; по вкусу в коктейль можно добавить соль, черный перец и, если вдруг завалялись, соус Табаско (450 рублей/150 мл) и Ворчестер (250 рублей/140 мл).

Этот коктейль мне знаком еще со времен «Коктейля», легендарного фильма с Томом Крузом. Его наставник, в исполнении Брайана Брауна, делал Красный глаз чуть ли не перед каждой рабочей сменой – похмельем страдал он часто. На вид ужасный, да и вкус не самый приятный, но в нем содержится все необходимое, что окажет оздоровительный эффект: богатый на витамин С томатный сок, небольшая доза алкоголя и богатый питательными веществами желток.

Коктейль Устрица прерий

стопка;

30 мл водки (можно коньяка);

1 куриное яйцо;

2 мл соуса Ворчестер;

соль и черный перец по вкусу.

добавьте в стопку куриный желток;

добавьте пару капель соуса, щепотку соли и перца;

аккуратно положите сверху водку, пейте залпом.

!Внимание: не рекомендуется употреблять данный коктейль лицам, имеющим серьезные проблемы с иммунной системой. В сырых и полусырых яйцах могут содержаться различные бактерии, которые не оказывают негативного влияния на здорового человека, но могут серьезно навредить часто болеющим людям.

Коктейль Устрица прерий 2

стопка;

20 мл водки (можно коньяка);

10 мл томатного сока;

1 куриное яйцо;

5 мл зеленого соуса Табаско (400 рублей/150 мл);

5 мл красного соуса Табаско;

5 мл соуса Ворчестер;

1 г черного молотого перца.

налейте в стопку томатный сок и аккуратно положите на него перемешанный яичный желток;

добавьте по стенкам стопки все соусы и поперчите;

при помощи ложки уложите сверху слой водки;

пить залпом, но не более 2-х коктейлей за раз.

Коктейль получает очень острым, что, как известно, оказывает антисептический эффект и благополучно сказывается на пищеварительной системе.

Коктейль Под холодец

стопка;

20 мл водки (можно коньяка);

20 мл томатного сока;

3 г хрена;

2 г соли.

налейте в стопку томатный сок;

добавьте соль по вкусу и ½ столовой ложки хрена;

положите сверху водку.

Все тот же богатый на витамин С томатный сок и не менее содержательный хрен.

Коктейль Аустер

широкая стопка или небольшой рокс;

20 мл водки (коньяка, джина, светлого рома);

1 яичный желток;

несколько капель растительного масла;

черный и красный молотый перец.

рюмку оросите несколькими каплями растительного масла, чтобы образовалась тонкая маслянистая пленка;

размешайте яичный желток с водкой/джином/ромом/коньяком;

поперчите и пейте залпом;

по желанию можно добавить соус Ворчестер, несколько капель лимонного сока, натертого с уксусом хрена или зеленой петрушки.

Немецкий коктейль, называние которого переводится как «устрица». Это даже целый подвид коктейлей, который, благодаря своим компонентам, оказывает антипохмельный эффект. Аустеры обычно подают в Германии между приемами крепких напитков или в конце застолья.

Коктейль Страдающий бастард (Suffering Bastard)

хайбол;

40 мл коньяка (бренди);

40 мл джина;

40 мл лимонного сока;

1-2 капли биттера Ангостуры.

наполнить бокал льдом и добавить все ингредиенты;

аккуратно перемешать барной ложкой;

можно долить минеральной водой для пущего эффекту.

Есть информация, что этот коктейль любил с утра заказывать сам Марк Твен. Придуман он был или барменом Джо Шаломом в баре «Шепперд», или Виктором Бержерони, также известным как «Трейдер Вик». Отличное средство от похмелья, но только если пить его в одном количестве за раз.

Промывка для поросенка

хайбол;

50 мл лимонного сока;

150 мл белого вина;

150 мл газировки;

3 капли биттера Ангостуры.

наполнить бокал льдом налейте лимонный сок и вино;

долейте доверху газировку и добавьте несколько капель Ангостуры.

Старинный французский рецепт от похмелья, а французы в этом шарят. Коктейль очень освежает и восполняет витамин С.

Что ж, теперь вы готовы к очередному утру под эгидой «нет похмелью». Напоминаю, что пить подобные напитки следует очень умеренно – чем больше вы выпьете, тем тягостней потому будет за них расплачиваться. Не забываем также о Кровавой Мэри – одном из лучших коктейлей для борьбы с похмельем. Также некоторые рекомендуют коктейль Виски Сауэр. Антипохмельные коктейли не выход, но пережить первые часы жуткого утра они помогут. Читайте Ромовый дневник, комментируйте, предлагайте, впереди еще не одна статья на эту тему.

