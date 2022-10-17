Янтарная кислота при похмелье: как принимать

Янтарная кислота от похмелья – эффективное средство, помогающее снять похмельный синдром. Головная боль, приступы тошноты, пересушенная слизистая оболочка рта – последствия злоупотребления алкоголем. Накопление этанола в организме образует токсическое вещество ацетальдегид, приводящий к возникновению похмельного синдрома.

Янтарная кислота – нейтрализатор токсических веществ, способствующий выводу их из организма

Что это за вещество

Янтарная кислота – выглядит как прозрачный кристалл, не пахнет, растворимый в воде, спирте, участвует в органическом синтезе метаболизма человека.

Соединение содержится во многих полезных пищевых продуктах:

сыр, простокваша, кефир;

квашеная капуста;

смородина;

свекла, спаржа, ревень;

вишня, крыжовник;

выпечка из ржаной муки;

морепродукты.

Белые таблетки янтарной кислоты способны быстро избавить от похмелья и вывести токсины, накопленные организмом.

Воздействие на организм

Добавка с сукцинатами – неспецифичное лекарство для лечения большого перечня различных заболеваний.

Пробиотик воздействует на организм следующим образом:

способствует ускорению обменных процессов, вследствие чего он очищается в кратчайшее время;

является хорошим антиоксидантом;

насыщает клетки кислородом, особенно печень;

оказывает тонизирующее действие, положительно влияет на работу головного мозга и нервную систему;

при ее участии синтезируется серотонин, помогающий преодолеть депрессивное состояние;

обладает иммуностимулирующим, противовирусным, антибактериальным, антигипоксическим действиями;

растворяет камни в почках;

регулирует выработку инсулина;

создает усиление эффектов от других лекарственных средств;

используется для тканевой регенерации (белкового синтеза);

способна поддержать организм при онкологии.

Данное средство употребляют как вспомогательный препарат при комплексной детоксикации. Оно должно быть в аптечке не только у любителей алкогольных напитков. Биодобавка эффективно действует при стрессах, умственном и физическом переутомлении, при необходимости быстрой адаптации к новым условиям.

Здоровым организмом вырабатывается около 200 мг янтарной кислоты в сутки. У людей, страдающих зависимостью от курения, алкоголя, испытывающих чрезмерные нагрузки, нерационально питающихся или серьезно болеющих, это вещество расходуется быстрее и внутренние ресурсы истощаются.

Янтарная кислота – промежуточное звено превращения различных элементов в организме. Этим объясняется ее важность и необходимость для гармоничной физиологии человеческого тела. Биодобавку часто используют в косметологии, медицине, спорте и пищевой промышленности. Это соединение может содержаться в продуктах под названием пищевой добавки Е363.

Побочные эффекты

повышением кислотности;

изжогой;

дискомфортными или болезненными ощущениями в области ЖКТ;

нарушениями в переваривании пищи;

повышением газообразования;

преждевременным насыщением.

После приема препарата обычно побочные эффекты не отмечаются. В единичных ситуациях могут наблюдаться проблемы в работе желудка. Это проявляется:

Изредка могут наблюдаться симптомы повышенного давления, головной боли, головокружения, появление тошноты и отеков, гиперемии лица.

Показания к применению при похмелье

Принимать янтарную кислоту от похмелья можно при синдроме легкой и средней тяжести. В случаях продолжительных запоев и развитии абсинентного синдрома, янтарная кислота может приниматься в составе комплексной терапии с препаратами мощного воздействия. Самолечение не допускается, следует обязательно обращаться к наркологу. При плохом самочувствии больного нужно вызвать врача на дом и строго выполнять все его назначения.

После употребления большого количества спиртного страдает система органов:

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы – происходит необратимая деформация сосудов;

кислородное голодание в тканях организма, приводящее к массовой гибели клеток головного мозга;

нарушение пищеварительных процессов, разрушение слизистой под действием продуктов распада спирта;

происходит повреждение печени ядовитыми компонентами, поэтому нарушаются ее функции, замедляется выведение вредных веществ из крови.

Симптомы отравления алкоголем

Похмелье может возникнуть у людей, равнодушных к алкоголю. Значение имеет не частота приема спиртного, а сколько пациент может выпить за один раз.

Отравление спиртными напитками сопровождается:

сильными мигренями;

жаждой, сухостью во рту;

тремором;

сильная тошнотой с потугами на рвоту;

бессилием;

депрессией;

ознобом;

раздражительностью;

отсутствием аппетита.

В зависимости от физиологических и психологических характеристик организма могут возникать дополнительные проявления похмельного синдрома.

Помогает ли от похмелья янтарная кислота, если выпить ее до употребления алкогольных напитков? Если принять средство заранее, то самочувствие наутро будет значительно лучше.

Как принимать

На вопрос как пить янтарную кислоту от похмелья можно ответить, что при превышении дозы негативные последствия не наблюдаются. Для получения нужного эффекта необходимо понимать механизм действия добавки. Одна таблетка содержит около 100 мг данного вещества. Сколько нужно пить таблеток взрослому мужчине средней весовой категории?

Чтобы устранить последствия похмельного синдрома следует принимать 7 штук с перерывом в час. Это максимально допустимое количество в сутки, которое можно употребить. Таблетки можно предварительно измельчить до состояния порошка или глотать целыми. При соблюдении правил приема пищи самочувствие улучшается в течение 3-4 часов. Есть разрешается через 30 минут после приема капсул. Через двухчасовой интервал между приемами пищи можно принимать капсулу.

Зная о свойствах компонента раздражать слизистую желудка, следует с осторожностью употреблять людям с гастритом или язвой, чтобы болезнь не обострилась. Пилюли рекомендуется рассасывать, они приятны на вкус. Для скорейшего достижения эффекта, рекомендуется предварительно очистить организм при помощи клизмы и промыть желудок. Если пить средство от похмелья с янтарной кислотой натощак утром – это улучшит его всасываемость в слизистые оболочки, и ускорит действие.

Прием препарата осуществляется курсом в течение десяти дней. После устранения всех проявлений абсинентного синдрома, для закрепления полученного результата, рекомендуется пропить еще несколько суток. Далее следует сделать перерыв на две-три недели, а затем повторить прием еще 10 дней по 2 капсулы 3 раза в сутки.

Для терапии алкоголизма янтарную кислоту необходимо принимать не менее месяца в максимально переносимых дозировках.

После похмелья также можно выпить биодобавку. При абстинентном синдроме по 250 мг – 3-4 раза в сутки. Сколько должен составлять курс терапии? В зависимости от степени тяжести продолжительность курса 4-10 суток. Существует другая схема приема в такой ситуации – через каждые двое суток приема – перерыв на трое суток. Быстрый способ избавиться от последствий горячительных напитков можно в стационаре при помощи капельницы.

Прием таблеток до употребления алкоголя

ускорится переработка этилового спирта;

повысится скорость обменных механизмов;

БАДы способствуют более позднему и не сильно выраженному опьянению.

Если предполагается прием большого количества алкоголя, медики рекомендуют пропить эти капсулы заранее, чтобы не допустить развитие алкогольного синдрома. Двух капсул, запитых соком или водой, вполне достаточно. Действие таблеток начнет ощущаться приблизительно через полчаса, они предотвратят или ослабят вредное воздействие спиртного:

Совместимость янтарной кислоты с другими медикаментами

Данное вещество усиливает действие определенных лекарственных средств. Перед его применением желательно получить бесплатную консультацию врача, и строго следовать его рекомендациям.

Одновременное применение янтарной кислоты с такими медикаментами может существенно навредить здоровью:

Транквилизаторы, глицин. Медикаменты с седативным действием не допускается совмещать с тонизирующими.

Магнезия. Может быть порошкообразной, в ампулах. Принимать биодобавку можно не ранее, чем полчаса после приема магнезии.

«Мезим». Интервал приема – не менее получаса.

«Глутаргин». Интервал – полчаса.

Сода. В результате химического взаимодействия соляной кислоты и щелочи образуется сукцинат натрия.

Сорбенты (активированный уголь, Энтеросгель). При приеме сорбентов пробиотик не успеет подействовать, следует дождаться дефекации.

Медикаменты, содержащие янтарную кислоту

Когнитума. Это натуральный пробиотик, помогающий при проблемах с ЦНС.

Цитофлавина. Устраняет последствия инфаркта мозга, противодействует раздражительности и усталости.

Инфлюнета. Избавляет от простуды, обезболивает, снижает температуру, отеки.

Лемонтара. Применяется для устранения похмелья, терапии от алкозависимости. В составе содержится лимонная кислота.

Ремаксола. От гепатитов. В состав дополнительно входят рибоксин, никотинамид. Оказывает стабилизирующее воздействие.

Реамберин. Дезинтоксикационный состав, используемый для устранения последствий токсического воздействия вредных микоорганизмов.

Отправляя заявку на сайт, в аптеке можно купить БАДы с янтарной кислотой. Стоят они недорого. В перечень входят:

Также янтарная кислота находится в составе некоторых растительных экстрактов:

Женьшень. Улучшает общую сопротивляемость организма, ускоряет очищение от токсинов.

Артишок. Сильный антиоксидант, нормализует давление, устраняет желание пить спиртное на уровне психики.

Пустырник. Устраняет последствия похмелья, обладает успокоительным действием на нервную систему, благоприятно воздействует на сердце.

Противопоказания

при наличии желудочной язвы;

период вынашивания ребенка, сопровождающийся поздним токсикозом, лактация;

отклонения в функционировании почек, камни в мочевом пузыре или почках;

стенокардия;

ишемия;

индивидуальная гиперчувствительность к компонентам;

язва двенадцатиперстной кишки;

гастрит с повышенной кислотностью;

гипертонический криз;

хроническая гипертония;

глаукома с частыми приступами повышения глазного давления;

Абсолютные противопоказания к приему препаратов на базе янтарной кислоты при похмелье отсутствуют, они не вызывают привыкания. Воздержаться от приема следует в следующих случаях:

Не рекомендуется принимать это средство перед сном, поскольку оно тонизирует и бодрит, что помешает уснуть.