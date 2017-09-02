AliExpress для самогонщика: находки не дороже 500 рублей

Самогонщику, виноделу и пивовару в 21 веке не положено полагаться только на свой профессионализм и «что под руку попадётся». Существует огромное количество инструментария, который не только облегчает жизнь в области приготовления домашних напитков, но и является обязательным при этом. Мы решили поделиться с вами нашими находками на просторах каждому известного китайского магазина AliExpress. Находками очень полезными и очень-очень дешевыми. В подборке только проверенные продавцы с хвалебными отзывами коллег по цеху. Поехали!
Цифровые ювелирные весыКомпактные ювелирные электронные весы с точностью измерения до 0,01 г. Максимальный груз: 200 г. Идеальны для навески трав и пряностей в ваших домашних напитках.
Цена: от 250 рублей
Кухонные электронные весыУдобные кухонные весы с точностью измерения до 1 г. Максимальный груз: 5 кг. Помогут отмерить более крупные ингредиенты: сахар, фрукты и т.д.
Цена: от 265 рублей
Пластиковый мерный цилиндр 100 млПростой, точный, не разобьется во время доставки. Для измерения крепости самогона при помощи ареометров лучше и не придумаешь. В ассортименте продавца есть цилиндры большей ёмкости.
Цена: 124 рубля с доставкой
Стеклянный мерный цилиндр 100 млМенее практичный, но долговечный и точный мерный цилиндр из стекла – самого инертного материала. В ассортименте продавца есть цилиндры, как меньшего, так и большего объема.
Цена: 203 рубля
Набор ареометровТри ареометра с возможностью измерения растворов спирта в диапазоне от 0 до 100% алкоголя по объёму. Показания совпадают с АСП-3. В комплекте градусник с возможностью измерения температуры до 50оС. Весь комплект хранится в удобном пластмассовом футляре.
Цена: 371 рубль
Цифровой термометр со щупомУдобный электронный термометр со щупом, измеряющий температуру в диапазоне -50оС..300оС. Измеряет температуру в Цельсиях и в Фаренгейтах. В комплекте удобный футляр для щупа.
Цена: 187 рублей
Цифровой термометр со щупом 180оАналогичный предыдущему термометр, только с вращающейся головой на 180о. Удобно использовать для варки пива и измерения температуры на узлах отбора в самогонных аппаратах.
Цена: 119 рублей
Цифровой термометр с выносным щупомСтоит копейки, пригодится при сборке оборудования для перегонки, а также для пивоварения и других бытовых нужд.
Цены: 57 рублей
S-образный гидрозатворНадежный S-образный пластиковый гидрозатвор для бродильной ёмкости. В комплекте уплотнительная резинка.
Цена: 177 рублей
ЖК-термометр на бродильную ёмкостьСамоклеющийся ЖК-термометр с диапазоном от 10оС до 40оС. Можно наклеить непосредственно на бродильную ёмкость для контроля за температурой брожения.
Цена: 42 рубля
Подогреватель браги (аквариумный)Удобный аквариумный обогреватель, который можно использовать для подогрева браги. Диапазон работы: 20-34оС. Самая дешевая версия на 100 Ватт дешевле 500 р.
Цена: от 468 рублей
Цифровой pH-метрПригодится для замера кислотности сусла, что очень важно, если вы рассчитываете на быстрое брожение браги или вина. Диапазон: 0,0-14,0 pH. В комплекте кислота для калибровки.
Цена: 434 рубля
Сифон для слива вина и брагиДешевый сифон с фильтровальной насадкой и ручным подсосом жидкости. Длина 1,8 метра. Изготовлен из пищевого пластика.
Цена: 161 рубль с доставкой
Набор мерных ложекШесть соединенных вместе мерных ложек из нержавеющей стали объемом от 0,6 мл до 20 мл. На каждой ложечке есть гравировка с обозначением объема, в том числе в чайных ложках. Удобны для быстрой навески сыпучих ингредиентов.
Цена: 296 рублей
Цифровая мерная ложкаУдобная цифровая мерная ложка с точностью до 0,1 г для быстрой и удобной навески ингредиентов. Максимальный груз: 500 г.
Цена: 254 рубля
Цифровые пружинные весыУдобные пружинные весы с точностью до 5 г и максимальным грузом до 40 кг. Выполнены из прочного ABS пластика. Пригодятся для взвешивания солода, фруктов, ягод и прочего.
Цена: 228 рублей
Нейлоновый мешок для затиранияПрочный нейлоновый мешок для затирания солода на 18 литров (45*30 см). Некоторые используют такие мешки для перегонки густых браг в обычных самогонных аппаратах. Цена не маленькая, но те, кто возился с фильтрацией солода без подходящего оборудования, сочтут её приемлемой.
Цена: 456 рублей
Кран для ферментераУдобный пластиковый краник для бродильной ёмкости под отверстие 1 дюйм. В комплекте 2 крана с уплотнительными резинками.
Цена: 284 рубля
P.S. Цены актуальны на момент публикации статьи. По возможности будем актуализировать и менять не работающие ссылки.