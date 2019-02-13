В Китае, как известно, с пивом дела обстоят ни как. Зато смирившиеся с этим фактом продавцы на AliExpress стараются помочь остальному миру варить вкусный хмельной напиток, предлагая для этого широкий ассортимент товаров и приемлемые цены на них (к сожалению, не всегда). Большую часть ходовых позиций вы без проблем найдёте самостоятельно, но вот некоторые редкие экземпляры, о существовании которым многие даже и не подозревали, мы решили собрать в этом материале. Итак, встречайте редкие и не очень товары для пивоваров на китайской торговой площадке AliExpress!
Китайская пивоварня “под ключ”
Такое тоже бывает. В комплекте: сусловарочный котёл на 28 или 38 литров, мельница для солода типа «Корона», ферментер на 25 литров с гидрозатвором и пробкой под него, фильтр-мешок, медный чиллер, термометр, ареометр, мерный стакан для них, полуавтоматический сифон, щётка для мытья бутылок, 2 бугельных крышки, тест-полоски pH, укупорщик кронен-пробки и ещё чего-то там. В общем, «под ключ». О целесообразности судите сами!
Цена: от 30500 рублей
Тестер воды Xiaomi Mi TDS
Удобный, компактный, информативный. Тестер измеряет показатель TDS (total dissolved solids), общую минерализацию воды, то есть содержащиеся в ней соли, органику и тяжёлые металлы. Не решает всех проблем водоподготовки, но с ним легко контролировать качество водопроводной воды и фильтрующих систем.
Цена: 570 рублей
Защита для газовой плиты
Без лишних комментариев. Комплект из 4 фольгированных ковриков для защиты поверхности газовой плиты. Кто любит чистоту? Мы любим чистоту!
Цена: 199 рублей
Лопатка-мешалка
Металлическое пивоваренное весло из безопасной нержавеющей стали AISI 316. Общая длина составляет 62 см, само весло – 11,5х5,5 см. Красивое, функциональное, прочное.
Цена: 879 рублей
Пластинчатый противоточный чиллер
Охлаждай пиво так, как делают это профессионалы – моментально. Пластинчатый чиллер устроен по принципу противотока (похожий принцип работает в рекуператорах): пивное сусло и холодная вода направляются в противоположных направлениях внутри пластинчатой теплообменной системы. Устройство на 30 пластин охлаждает 50 литров пива до 26оС всего за 15 минут. Удовольствие не из дешевых (учитывая, что нужно добавить термостойкий насос и силиконовые шланги), но полностью себя оправдывает.
Цена: 5000 рублей (30 пластин)
… и старый добрый змеевик: [Чиллер]
Насос для перекачки сусла
А вот и насос к пластинчатому чиллеру. Мощный магнитный агрегат из пищевой нержавейки AISI 304. Работает с жидкостями температурой до 120-140оС, качает до 16/19 литров в минуту, все крепления стандартные – на ½ дюйма. Максимальный напор: 2,7/3,4 м. Подключение через стандартную европейскую вилку! Применений масса, от подключения пластинчатого чиллера, до самостоятельной сборки системы HERMS или пивоварни с хмелеотделителем (Hop Back).
Цена: 4832 рубля
… и мощный, но не термостойкий (макс. 80оС), зато дешевле: [Тыц]
Камень для аэрации сусла из нержавейки
На начальной стадии брожения дрожжи сильно нуждаются в кислороде, который уходит из сусла во время его кипячения. Аэрацию можно провести примитивными методами (энергичными перемешиванием, переливанием и т.д.), но с помощью специального камня этот процесс происходит максимально эффективно и просто. В ассортименте камни на 0,5 и 2 микрона. Для подачи кислорода используется обычная аквариумная помпа или баллоны со сжатым воздухом.
Цена: 338 рублей
Магнитная мешалка
Незаменимая вещь для быстрого приготовления мощного дрожжевого стартера – дрожжи гораздо лучше размножаются и растут во взвешенном состоянии, так как имеют лучший доступ к экстракту (+факт аэрации во время перемешивания). Эта имеет массу положительных отзывов, готова к работе из упаковки и, в целом, внушает доверие.
Цена: 2000 рублей
Нагревательный коврик для сусла
Полезный девайс в холодном климате или зимой, когда температура в помещении не соответствует оптимальным температурам брожения. Мягко повысит температуру сусла на 2,5-8оС (так заявлено). В комплекте самоклеящийся ЖК-термомтер. Обратите внимание: всё работает на штекере типа AU Plug, для европейской розетки потребуется переходник. Обязательно снабдить термоконтроллером!
Цена: 1470 рублей
Металлический филлер
Для поклонников вечных и надёжных конструкций не из пластика. Филлер выполнен из нержавейки AISI 304, имеет длину 35 см и стандартную посадку под шланг 10 мм. А чтобы его легко было мыть, в комплект входит ёршик соответствующего размера.
Цена: 876 рублей
… а ещё дешевый пластиковый [филлер]
Укупорщик кронен-пробки
Стандартный ручной укупорщик без изысков, самая низкая цена на AliExpress. Пробки лучше покупать по месту – китайцы ломят цены.
Цена: 1527 рублей
Насадка на кран для мытья бутылок
Пластиковая насадка для мытья бутылок. Простая в подключении и использовании: с помощью дюймового коннектора (в комплекте переходник на ½ дюйма) насадка крепится на смесителе, мытьё осуществляется надавливанием бутылкой же на рычаг. Подходит для любой тары, диаметр горлышка которой больше 8 мм. Удобно!
Цена: 738 рублей
Гибкий ёрщик для чистки шлангов
Пожалуй, самая необычная и очень полезная находка. С таким ёршиком ухаживать за шлангами или, к примеру, тонким чиллером – одно удовольствие. Общая длина – 1,5 м, длина щётки – около 6 см, подходит для чистки шлангов диаметром 8-10 мм.
Цена: 285 рублей
Маленькие ёршики
Комплект из 10 нейлоновых ёршиков разного размера на все случаи жизни. Пригодятся для дезинфекции краников, фитингов и иже с ним. Диаметр: от 2 до 24 мм.
Цена: 127 рублей
Удачных вам покупок!
P.S. Цены актуальны на момент публикации статьи. По возможности будем актуализировать и менять не работающие ссылки.