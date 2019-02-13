В Китае, как известно, с пивом дела обстоят ни как. Зато смирившиеся с этим фактом продавцы на AliExpress стараются помочь остальному миру варить вкусный хмельной напиток, предлагая для этого широкий ассортимент товаров и приемлемые цены на них (к сожалению, не всегда). Большую часть ходовых позиций вы без проблем найдёте самостоятельно, но вот некоторые редкие экземпляры, о существовании которым многие даже и не подозревали, мы решили собрать в этом материале. Итак, встречайте редкие и не очень товары для пивоваров на китайской торговой площадке AliExpress!

Для начала рекомендуем ознакомиться с нашими предыдущими подборками, маркированные тегом #aliexpress . В каждой из них есть товары, которые обязательно пригодятся во время варки пива. К примеру, в подборке «до 500 рублей» масса измерительных приборов и прочей мелочёвки, а в сентябрьской – рефрактометры, ферментеры, обогреватели к ним и многое другое.

Китайская пивоварня “под ключ”

Такое тоже бывает. В комплекте: сусловарочный котёл на 28 или 38 литров, мельница для солода типа «Корона», ферментер на 25 литров с гидрозатвором и пробкой под него, фильтр-мешок, медный чиллер, термометр, ареометр, мерный стакан для них, полуавтоматический сифон, щётка для мытья бутылок, 2 бугельных крышки, тест-полоски pH, укупорщик кронен-пробки и ещё чего-то там. В общем, «под ключ». О целесообразности судите сами!

Цена: от 30500 рублей

Тестер воды Xiaomi Mi TDS

Удобный, компактный, информативный. Тестер измеряет показатель TDS (total dissolved solids), общую минерализацию воды, то есть содержащиеся в ней соли, органику и тяжёлые металлы. Не решает всех проблем водоподготовки, но с ним легко контролировать качество водопроводной воды и фильтрующих систем.

Цена: 570 рублей

Защита для газовой плиты

Без лишних комментариев. Комплект из 4 фольгированных ковриков для защиты поверхности газовой плиты. Кто любит чистоту? Мы любим чистоту!

Цена: 199 рублей

Лопатка-мешалка

Металлическое пивоваренное весло из безопасной нержавеющей стали AISI 316. Общая длина составляет 62 см, само весло – 11,5х5,5 см. Красивое, функциональное, прочное.

Цена: 879 рублей

Пластинчатый противоточный чиллер

Охлаждай пиво так, как делают это профессионалы – моментально. Пластинчатый чиллер устроен по принципу противотока (похожий принцип работает в рекуператорах): пивное сусло и холодная вода направляются в противоположных направлениях внутри пластинчатой теплообменной системы. Устройство на 30 пластин охлаждает 50 литров пива до 26оС всего за 15 минут. Удовольствие не из дешевых (учитывая, что нужно добавить термостойкий насос и силиконовые шланги), но полностью себя оправдывает.

Цена: 5000 рублей (30 пластин)

… и старый добрый змеевик: [Чиллер]

Насос для перекачки сусла

А вот и насос к пластинчатому чиллеру. Мощный магнитный агрегат из пищевой нержавейки AISI 304. Работает с жидкостями температурой до 120-140оС, качает до 16/19 литров в минуту, все крепления стандартные – на ½ дюйма. Максимальный напор: 2,7/3,4 м. Подключение через стандартную европейскую вилку! Применений масса, от подключения пластинчатого чиллера, до самостоятельной сборки системы HERMS или пивоварни с хмелеотделителем (Hop Back).

Цена: 4832 рубля

… и мощный, но не термостойкий (макс. 80оС), зато дешевле: [Тыц]

Камень для аэрации сусла из нержавейки

На начальной стадии брожения дрожжи сильно нуждаются в кислороде, который уходит из сусла во время его кипячения. Аэрацию можно провести примитивными методами (энергичными перемешиванием, переливанием и т.д.), но с помощью специального камня этот процесс происходит максимально эффективно и просто. В ассортименте камни на 0,5 и 2 микрона. Для подачи кислорода используется обычная аквариумная помпа или баллоны со сжатым воздухом.

Цена: 338 рублей

Магнитная мешалка

Незаменимая вещь для быстрого приготовления мощного дрожжевого стартера – дрожжи гораздо лучше размножаются и растут во взвешенном состоянии, так как имеют лучший доступ к экстракту (+факт аэрации во время перемешивания). Эта имеет массу положительных отзывов, готова к работе из упаковки и, в целом, внушает доверие.

Цена: 2000 рублей

Нагревательный коврик для сусла

Полезный девайс в холодном климате или зимой, когда температура в помещении не соответствует оптимальным температурам брожения. Мягко повысит температуру сусла на 2,5-8оС (так заявлено). В комплекте самоклеящийся ЖК-термомтер. Обратите внимание: всё работает на штекере типа AU Plug, для европейской розетки потребуется переходник. Обязательно снабдить термоконтроллером!

Цена: 1470 рублей

Металлический филлер

Для поклонников вечных и надёжных конструкций не из пластика. Филлер выполнен из нержавейки AISI 304, имеет длину 35 см и стандартную посадку под шланг 10 мм. А чтобы его легко было мыть, в комплект входит ёршик соответствующего размера.

Цена: 876 рублей

… а ещё дешевый пластиковый [филлер]

Укупорщик кронен-пробки

Стандартный ручной укупорщик без изысков, самая низкая цена на AliExpress. Пробки лучше покупать по месту – китайцы ломят цены.

Цена: 1527 рублей

Насадка на кран для мытья бутылок

Пластиковая насадка для мытья бутылок. Простая в подключении и использовании: с помощью дюймового коннектора (в комплекте переходник на ½ дюйма) насадка крепится на смесителе, мытьё осуществляется надавливанием бутылкой же на рычаг. Подходит для любой тары, диаметр горлышка которой больше 8 мм. Удобно!

Цена: 738 рублей

Гибкий ёрщик для чистки шлангов

Пожалуй, самая необычная и очень полезная находка. С таким ёршиком ухаживать за шлангами или, к примеру, тонким чиллером – одно удовольствие. Общая длина – 1,5 м, длина щётки – около 6 см, подходит для чистки шлангов диаметром 8-10 мм.

Цена: 285 рублей

Маленькие ёршики

Комплект из 10 нейлоновых ёршиков разного размера на все случаи жизни. Пригодятся для дезинфекции краников, фитингов и иже с ним. Диаметр: от 2 до 24 мм.

Цена: 127 рублей

Удачных вам покупок!

P.S. Цены актуальны на момент публикации статьи. По возможности будем актуализировать и менять не работающие ссылки.