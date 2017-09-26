AliExpress для самогонщиков и виноделов: лучшие находки сентября

В прошлой подборке товаров из Китая мы были ограничены пятьюстами рублями, поэтому много полезного и нужного инструментария в неё не вошли. В данном случае мы не стали делать каких-либо ограничений по цене, но постарались сохранить тематичность находок. Итак, встречайте инструментарий и ингредиенты с AliExpress, которые пригодятся в быту, но прежде всего станут хорошим подспорьем самогонщикам и виноделам. И начнём мы, пожалуй, с тяжелой артиллерии…

Двухвальцовая мельница для солода

Надёжная двухвальцовая мельница для солода из нержавеющей стали, проверенная сотнями пивоваров и самогонщиков. Вальцы выполнены из нержавейки, стенки бункера, вмещающего до 3,5 кг зерна, из алюминия толщиной 1 мм. Помол регулируется в диапазоне 0.635-2.54 мм. Вместо ручки можно подключить дрель или шуруповёрт для автоматизации процесса.

Цена: 5590 рублей с доставкой

Ферментер из нержавейки на 65 литров

Бак из нержавеющей стали объемом 65 литров. В крышке есть клапан для установки гидрозатвора. В комплекте фальшдно с крупной ячейкой (у этого же продавца можно заказать хорошее фальшдно с мелкой ячейкой за 2000 рублей) и уплотнительное силиконовое кольцо. Врезать сливной кран и цены этому ферментеру не будет. Теоретически можно использовать как перегонный куб или сусловарочный котёл (нагревать точно можно).

Цена: 6849 рублей с доставкой

Ферментер на 65 литров с подогревом

Аналогичный предыдущему, но с встраиваемым подогревателем, который идёт в комплекте. Нагреватель помещается в стальной цилиндр и не контактирует с суслом, автоматически соблюдает установленный температурный режим. Нагрев от 10оС до 40оС.

Цена: 8219 с доставкой,

Подогреватель ферментера поясной

Неожиданная находка – поясной подогреватель для бродильных ёмкостей объемом от 25 литров и больше. Длина нагревательного элемента составляет 90 см – как раз хватает, чтобы «обнять» стандартный стеклянный или пластиковый ферментер. В подарок идёт ЖК-термометр.

Цена: 768 рубля

Укупорщик винной пробки

Толковый укупорщик для винных бутылок рычажного типа. Выполнен из нержавеющей стали, увесистый (5 кг). Простая регулировка по высоте. Есть приспособления попроще, например это, но рычажный укупорщик безусловный ТОП 1 для дома, особенно если приходится оперировать большими объемами. Пробки лучше брать в магазинах СНГ, как и упрощённые двуручные укупорщики.

Цена: 7077 рубля

Термоусадочный пистолет

Для тех, кто любит красиво чтоб. Пистолет для термоусадочных винных колпачков. Теперь ваша коллекция домашнего вина будет смотреться более презентабельно. Мощность: 1600 Вт.

Цена: 1878 рубля

Термоусадочные колпачки (200 штук)

Собственно, термоусадочные колпачки для нашего пистолета диаметром 30 и 33 мм. Поставляются в трёх цветах: черный, красный и золотой.

Цена: 892 рублей

Сургучный штамп

Для тех, кто любит, чтоб вообще красиво чтоб. Сургучный штамп с одной из букв английского алфавита. Можно делать печати на веревочках и вешать их на горлышко бутылки с любимым домашним алкоголем – классный подарок. Дешевый сургуч можно купить здесь или здесь. Также можно заказать штамп со своим рисунком, но стоить это будет намного дороже (например).

Цена: от 145 рублей

Сахарный рефрактометр

Лучшее приспособление для измерения сахара в напитках. В комплекте сам рефрактометр, пипетка для взятия пробы, калибровочная отвертка, микрофибра и инструкция на английском. Хотите делать качественное вино? Надо брать! Диапазон: 0-32% Brix, точность: 0,2%.

Цена: 807 рублей

Спиртовой рефрактометр

Рефрактометр для измерения содержания спирта в растворе. Работает по тому же принципу, что и сахарный, то есть на измерении коэффициента преломления жидкости. Обычно совпадает с показания АСП, удобен для моментального измерения крепости в струе. В комплекте удобная пластиковая коробка для хранения. Есть инструкция на русском. Диапазон: 0-80% по объему, точность: 1%.

Цена: 810 рублей

Погружной насос для браги и дистиллятора

Достаточно мощный погружной насос для перекачивания браги из одной ёмкости в другую, а также для подачи воды в дистиллятор. Обратите внимание, именно этот лот продавец плохо упаковывает, но помпа обычно приходит в целости и сохранности. Мощность: 15 Вт, производительность: 800 л/ч.

Цена: 561 рубль с доставкой

Узкий насос для браги и дистиллятора

Более компактная и мощная помпа. Пригодится, если нужно перекачать брагу или вино из ёмкости с узким горлом. Нужен блок питания на 12 Вольт (можно взять от ноутбука). Мощность: 23 Вт, производительность: 1000 л/ч.

Цена: 617 рублей

Сифон

Помповый сифон для перекачки вина и браги. В комплекте силиконовый шланг и прищепка для удобной фиксации на ферментере.

Цена: 886 рублей

Аквариумный сифон

Ещё один вариант для перекачки жидкости из одной ёмкости в другую. Работает от батареек (в комплекте не идут). Создаёт завихрение, поэтому для снятия с осадка не подходит.

Цена: 468 рублей

Фильтр для спирта-сырца

Система для фильтрации воды обратного осмоса. Загружаем внутрь активированный уголь, подключаем насос, купленный под одной из ссылок выше, и получаем крутой фильтр для СС.

Цена: 425 рублей

Пирометр

Пирометр для бесконтактного измерения температуры. Диапазон измерения: -50..+330оС, точность: ± 5%. Питается от двух батареек ААА. Есть функция запоминания данных и автоотключения.

Цена: 502 рубля

Дешевые S-образные гидрозатворы

Всего 75 рублей за качественный пластиковый S-образный гидрозатвор. Посадка на 10 мм. В комплекте 5 штук. А ещё здесь можно приобрести в таком же количестве, но немного дороже (110 рублей), цилиндрические гидрозатворы, которые подойдут для больших объемов ферментера.

Цена: 374 рубля

Прокладки для гидрозатворов

Дешевые гидрозатворы идут без уплотнительных резинок, которые необходимы для их герметичной посадки на ферментер. Не беда, такие прокладки продаются отдельно. В комплекте 10 штук.

Цена: 294 рубля

Ёршик для мытья бутылок

Не убиваемый жёсткий ёршик для мытья винных бутылок и другой тары. В СНГ такую с огнём не сыскать. Общая длина: 44 см.

Цена: 168 рублей

Чипсы из французского дуба

Лежала эта щепа возле французского дуба или нет – точно никто не скажет, но отзывы исключительно положительные. Облагородят вашу имитацию коньяка или виски 100%. В ассортименте обычная и обожжённая щепа. Партия: 100 г.

Цена: 475 рублей

Дрожжи кодзи

Дрожжи для холодного осахаривания и сбраживания крахмалосодержащего сырья. Могут переработать любой сырье, содержащее крахмал (рис, пшеница, ячмень и т.д.), в достойную брагу без термической обработки. Партия: 500 г.

Цена: 743 рубля

P.S. Цены актуальны на момент публикации статьи. По возможности будем актуализировать и менять не работающие ссылки.