Многие табу нам прививают с детства. Можно сказать, что антибиотики и алкоголь – табу, которое мы впитывали с молоком матери (разумеется, мы немного утрируем). Нельзя и всё тут. Почему? Как так? Объясните? Нет – просто нельзя, так врачи говорят и дядя Коля из соседнего подъезда. Но бывает, когда заболел и врач назначил злобный антибиотик, а завтра Новый Год или День Рождения, или ещё какой-нибудь праздник. И хочется выпить немного, подлечить душевные раны, ан нет, табу, алкоголь и антибиотики – НЕСОВМЕСТИМЫ!

Мы ни в коем случае не пропагандируем употребление алкогольных напитков (разве что умеренное, как в статье о пользе алкоголя), и, тем более, употребление их во время или незадолго после курса лечения антибиотиками. Просто дадим вам проверенную информацию, а вы решайте сами, делайте сами.

Антибиотики и алкоголь – табуированный тандем

Алкоголь не оказывает влияния на фармокинетику большинства антибиотиков в организме.

Не будем вас томить большим перечнем лабораторных исследований, которые проводились с 80-х годов прошлого столетия. Просто приведем краткую выборку:

Исследования показали, что алкоголь не изменяет фармокинетические показатели различных антибиотиков, следовательно, миф о том, что спиртное ослабляет действие антибиотика, и курс лечения придется проводить снова, действительно является мифом. Правда, отчасти. Если кратко:

Pihlajamäki KK, Huupponen RK, Viljanen S, Lindberg RL (1987) – фармокинетика феноксиметилпенициллина осталась неизменимой;

Lassman HB, Hubbard JW, Chen BL, Puri SK.(1992) – цефпиром без изменений;

Morasso MI, Chávez J, Gai MN, Arancibia A.(1990) – эритромицин (не значительная задержка всасывания препарата);

Seitz C, Garcia P, Arancibia A. (1995) – тетрациклин значительно меняет свои фармокинетические показатели;

Neuvonen PJ, Penttilä O, Roos M, Tirkkonen J. (1976) – хроническим алкоголикам нужно больше доксициклина из-за укорочение периода полураспада;

Preheim LC, Olsen KM,Yue M, Snitily MU,Gentry MJ.(1999) – азитромицин, тровафлоксацин и цефтриаксон без изменений (опыты проводились на крысах);

Barrio Lera JP, Alvarez AI, Prieto JG. (1991) – цефалексин и цефадроксил увеличивают экскреции цефалексина в желчи и снижают экскреции цефадроксила в моче (у крыс).

Dattani RG, Harry F, Hutchings AD, Routledge PA. (2004) – изониазид без изменений.

Алкоголь в связке с антибиотиками не оказывает повреждающего действия на печень.

Отчасти усиление гапатотоксичности антибиотиков под влиянием этанола также является мифом. На самом деле вероятность повреждения печени в результате одновременного приёма антибиотика и алкоголя не велика – от 1 случая на 10 тыс. до 10 случаев на 100 тыс. Специальных исследований практически не проводилось, в публикациях изредка упоминались случаи повреждения печени. Тем не менее, следует исключить приём алкоголя во время курса лечения антибиотиками и препаратами, которые имеют печеночный путь метаболизма – в большинстве случаев это противотуберкулезные препараты.

Дисульфирам и дисульфирамовая реакция (эффект Антабуса)

Именно на этой главе просим вас заострить внимание, так как именно с понятием «дисульфирам-подобная реакция» связаны основные риски и большинство громких отзывов на сайтах и форумах касаются именно его.

Дисульфирам (disulfiram), он же Антабус (Antabuse), Тетурам, Эспераль, - препарат, применяемый при лечении алкоголизма. Действие препарата просто как мир – изменяется цикл расщепления продуктов распада алкоголя (метаболизм этанола), что в конечном итоге приводит к высокой концентрации в крови ацетальдегида. Интоксикация ацетальдегидом проявляется в виде дисульфирамовой реакции, которая схожа с симптоматикой похмелья, только в разы сильнее.

Дисульфирамовой реакции может наступить через 2 недели после последнего приёма дисульфирама, начинается практически сразу после приёма спиртного, по истечении 10-30 минут. Продолжается несколько часов. При этом симптомы мало радостные:

тошнота, рвота;

озноб, головные боли;

судороги конечностей;

тахикардия (учащенное сердцебиение);

покраснение кожи и жар в зонах покраснения;

затруднение дыхания.

В то же время, после приёма большой дозы алкоголя наблюдается снижение артериального давления, бледность, спутанность сознания, боли в груди, отдышка. Летальный исход наступает в результате ишемии миокарда и мозга.

И здесь самое интересное – некоторые антибиотики блокируют или снижают выработку фермента алкоголь-дегидрогеназы, который является непосредственным участником метаболизма этанола. Это, в свою очередь, приводит к повышению в крови уровня ацетальдегида и, как следствие, к дисульфирамовой реакции. Эту реакцию и назвали дисульфирам-подобной (disulfiram-like reaction). Внимательно изучите эти списки.

Нитроимидазолы

Как минимум два препарата из этой группы в 100% случаев вызовут дисульфирам-подобную реакцию:

Метронидазол (Metronidazole, также выпускается под ТМ «Метрогил», «Метроксан», «Клион», «Розамет», «Трихопол», «Флагил» и т.д.);

(Metronidazole, также выпускается под ТМ «Метрогил», «Метроксан», «Клион», «Розамет», «Трихопол», «Флагил» и т.д.); Тинидазол (Tinidazole, также «Тиниба», «Фазижин»).

Дисульфирам-подобной реакции не было выявлено при приёме других нитроимидазолов - орнидазола, секнидазола,тернидазола.

Цефалоспорины

Эти антибиотики имеют боковую цепь (methyltetrazolethiol), которая частично схожа с молекулой дисульфирама. Вероятность дисульфирам-подобной реакции велика, если запивать спиртным:

Цефамандол (Cefamandole);

(Cefamandole); Цефоперазон (Cefoperazone);

Цефотетан (Cefotetan);

(Cefotetan); Цефоперазон/Сульбактам (Cefoperazone/Sulbaktam);

(Cefoperazone/Sulbaktam); Моксалактам (Moxalactam).

Другие антибиотики

Кетоконазол (Ketoconazole);

(Ketoconazole); Левомицетин (Laevomycetin);

(Laevomycetin); Хлорамфеникол (Chloramphenicol);

(Chloramphenicol); Триметоприм - сульфаметоксазол (Trimethoprim-sulfamethoxazole);

(Trimethoprim-sulfamethoxazole); Бисептол (Biseptol);

(Biseptol); Бактрим (Bactrim);

(Bactrim); Ко-тримоксазол (Co-trimoxazole);

(Co-trimoxazole); Фуразолидон (Furazolidonе);

(Furazolidonе); Низорал (Nizoral).

Следует помнить, что дисульфирам-подобная реакция наступит во всех случаях контакта антибиотика со слизистыми оболочками. Другими словами, не важно, как вы его применяете – в виде пилюль, инъекций, глазных капель или свечей. Пить алкоголь во время лечения вышеуказанными антибиотиками не просто опасно, а смертельно опасно. Соответственно, пить спиртное после приёма этих препаратов можно только по истечении 2 недель.

Скорее всего, вы не запомните и половины из этих препаратов, а если и запомните, то просто забудете о них вспомнить, когда примите очередной антибиотик (их сейчас выписывают по любому случаю), поэтому наш ответ: пусть для вас сочетание «алкоголь и антибиотики» останется ещё одним социальным табу, привитое с молоком матери. Еще один довод в пользу отказа от алкоголя во время лечения – после пару бокалов вина можно с легкостью забыть о приёме препарата, а это может свести на нет своевременное выздоровление. Потерять здоровье ради одной рюмки – разве оно того стоит?

