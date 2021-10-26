Здравствуй, дорогой читатель! Женщины (а в век Инстраграма и многие мужчины) обычно следят за фигурой. И практически каждая в определенные моменты жизни считает, что «надо худеть». А поддерживать стройность так сложно, когда вокруг столько вкусной еды, кофе на вынос, фастфуд на каждом углу и… стресс. И да, мы ищем способ расслабиться и находим его, как и истину, в вине.

Так каким же образом совместить в своей жизни правильное питание и любовь к «винишку» или другим спиртным напиткам? Какой алкоголь можно пить на диете, как правильно это делать, нужно ли его «отрабатывать» в спортзале? Давайте разбираться.

Описание алкогольной диеты

Универсальной алкогольной диеты не существует, но есть системы похудения, которые позволяют употребить вино. Оно имеет небольшую энергетическую ценность, но при этом терпкий или полусладкий вкус способны умерить аппетит.

Я расскажу вам о комплексной диете, разработанной доктором Гаттерсеном, во время которой можно пить алкоголь. Она включает в себя:

ежедневное употребление красного вина;

ограниченный рацион, включающий в себя низкокалорийные продукты;

запрет на прием пищи за несколько часов до сна.

В целом, последние два пункта отлично сработают и без алкоголя. Почему тогда в диету включено вино? Дальше я расскажу вам об этом.

Ключевые преимущества

Интересно: небольшое количество красного вина благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и нормализует уровень глюкозы в крови.

Позволяйте себе маленькие радости – и тогда вас не будет тянуть на большие срывы.

Дело в том, что бокал вина после еды способствует ее лучшему усвоению организмом. После вина у человека нет желания продолжить трапезу, так как он уже расслаблен, а в желудок начинает переваривать то, что в него попало.Еще один важный момент – это человеческая психология. Жесткие ограничения даются нам очень тяжело. Поэтому очень важно сказать себе: мне можно пить алкоголь на диете, если вы действительно хотите его пить.Теперь немного о продолжительности диеты, на которой можно пить алкоголь. Если вы будете придерживаться более или менее здоровой системы питания и время от времени баловать себя вином, то жить в таком режиме можно от нескольких месяцев до нескольких лет. Итальянцы и французы так и вовсе живут так всю жизнь! Главное – время от времени проверять здоровье и убедиться, что алкоголь не влияет на него негативно.

А вот если вы решили «влезть вон в то платье» или просто сбросить очень быстро несколько килограмм и сели на жесткую диету с алкоголем, но с минимальным количеством калорий, то придерживаться ее можно не более трех-пяти дней. А лучше, если честно, вообще не таких диетах не сидеть – нагрузка на организм будет колоссальная, а сброшенные килограммы, скорее всего, вернутся.

На сколько можно похудеть на алкоголе

Например, чем больше у человека лишнего жира, тем быстрее уходят первые несколько килограмм, а в промежутке с 20 до 30 лет метаболизм работает активнее, чем в более зрелом возрасте.

Тут есть один важный момент: ни у одной диеты нет четкого количества килограмм, которые она помогает сбросить. Все зависит от индивидуальных параметров человека: его роста, веса, возраста.

Однако есть одно универсальное правило, которое работает абсолютно у всех во время похудения: в 1 кг жира примерно 7500 ккал. То есть, такой дефицит необходимо выдержать, чтобы этот жир ушел. При жесткой диете такой недостаток калорий накапливается за неделю (есть человек будет съедать на 1000 ккал меньше, чем требуется его организму), при более здоровом и полном рационе – за две недели. И дело тут не в вопросе пить или не пить при этом алкоголь.

Кому подходит диета на спиртных напитках

Режим питания, включающий в себя спиртные напитки, подходит всем, кому не противопоказан алкоголь по состоянию здоровья. Также нельзя выбирать эту диетическую программу людям, которые работают с повышенной концентрацией внимания или водят автомобиль – даже незначительно алкогольное опьянение в этих случаях может привести к очень печальным последствиям.

Сидеть на диете и пить при этом алкоголь можно как мужчинам, так и женщинам (если только женщина не беременна и не кормит грудью).

Какой алкоголь можно пить на диете

Любой. Вам можно позволить себе пить на диете какой угодно алкоголь, но только в меру. Бокал вина? Пожалуйста! Шампанское? Почему нет? Виски? Да, но не более 50 мл!

Если вы придерживайтесь низкокалорийной диеты с алкоголем, то вы вполне можете выпивать немного на постоянной основе. Очень важно не переусердствовать, и если вы выбираете вино или шампанское в качестве продукции худеющих – не стоит пить более двух бокалов в день, а пива рекомендуется не более 0,5 литра в день.

Если пить алкоголь слишком много и часто, то можно не заметить, как твой организм привыкнет регулярно употреблять спиртные напитки. С алкогольной зависимостью, может, и можно похудеть, только вот до добра она все равно никого не доводила.

Вино

Мы уже пришли к выводу, что алкоголь и диета – вещи вполне совместимые, если подходить к ним с умом. Наиболее рациональным напитком для худеющих считается вино, так как в малых количествах оно благотворно влияет на организм, имеет приятный вкус и малое содержание спирта.

А еще оно позволяет расслабиться. Это очень важно – особенно для тех, кто напрягает свой организм диетами и упражнениями.

Красное

Белое

Сухое

Шампанское

Пиво

Что нельзя пить во время диеты

Главный враг худеющих – это сладкие коктейли с алкоголем. Например, Мохито наполовину состоит из сахара, да и все коктейли на основе ликера имеют очень высокую калорийность.

Терпкий вкус красного вина – отличный способ завершить трапезу. Вино имеет небольшую калорийность в отличие от других видов алкоголя, поэтому вам можно выпить бокальчик-другой в течение дня, чтобы расслабиться и усмирить аппетит.Белое вино имеет освежающий вкус, поэтому его можно с удовольствием пить на обед или ужин (особенно если вы едите птицу или рыбные блюда). Желательно выбирать полусухое или сухое вино – чем меньше вы будете пить жидкого сахара, тем эффективнее будет похудение.Сухое вино является предпочтительным алкоголем для диеты (да и для правильного питания в целом). Оно имеет насыщенный вкус, которым вы сможете насладиться, но при этом содержание сахара, а, соответственно, и калорий в нем минимальное.К этому же пункту я отношу все игристые вина, поскольку в России и странах СНГ многие называют их шампанскими. Пить их во время диеты тоже можно, особенно если у вас торжественное событие, однако, следует выбирать сухое игристое вино брют. Опять-таки это обусловлено минимальным содержанием сахара, а ведь всем известна народная мудрость: «Чем меньше ты ешь сахара, тем лучше твоя фигура».Несмотря на то что в народе есть такое определение, как «пивной живот», сам по себе этот напиток не слишком калорийный, да и содержание спирта в нем невелико. Полнеют люди от того, что вместе с пивом потребляют калорийные и соленые закуски, а они как раз являются причиной лишнего веса и отеков. Поэтому вам можно пить до 0,5 литра чистого пива в день – никакого вреда вашей фигуре не будет, если вы не будете при этом переедать.

Также следует избегать крепких спиртных напитков – водки, рома, коньяка, текилы. Водочная диета – это вообще что-то за гранью фантастики, похудеть на ней без серьезного вреда организму невозможно.

А что делать, если вам настойчиво предлагают рюмочку водки или шот текилы? Или просто захотелось – и все тут? Пригубить. И при этом не ругать себя, а следить за тем, чтобы не выпить слишком много.

Таблица калорийности алкогольных напитков

Вид напитка Размер порции Калорийность Бокал белого сухого вина 150 мл 66 ккал Бокал игристого вина 100 мл 105 ккал Рюмка водки 50 мл 117 ккал Кружка пива (крепость 0,3%) 500 мл 227 ккал Рюмка коньяка 100 мл 239 ккал Порция джина 100 мл 263 ккал Порция вермута 100 мл 158 ккал Рюмка ликера 100 мл 327 ккал

Принципы и правила питания

Главный принцип диеты с алкоголем состоит в том, чтобы потреблять меньше калорий, чем расходует организм. Рассчитать свою норму на основе роста, веса и возраста можно по специальной формуле.

Оптимальный суточный дефицит – около 500 ккал. Его можно сделать и больше, но тогда сидеть на диете будет сложно, а при срыве все сброшенные килограммы точно вернутся.

Разрешенные продукты

Запрещенные продукты

Основу питания должны составлять продукты, богатые белком – нежирное мясо и рыба. Также следует включить в рацион свежие овощи, а на завтрак есть клетчатку (крупы, злаки, бобовые). Важное правило – пить не менее 1,5 литра чистой воды в день. Можно больше, главное – чтобы вам было комфортно.Многие говорят, что на диете необходимо исключить все сладкие, жирные, и, чаще всего – любимые продукты. Я же считаю (как и многие диетологи с психологами), что строгие запреты навредят куда сильнее, чем калорийные блюда. Вам можно есть и пить все что угодно.

Я серьезно. Главный смысл диеты – в умеренности. Поэтому вам можно пить алкоголь (если чуть-чуть), съесть кусочек торта (если сильно хочется), пить чай с шоколадкой (но не больше 20 грамм в день). Научитесь ограничивать себя не в продуктах, а в количестве.

Алкогольные диеты для похудения: меню

Разгрузочный день на вине

Если чувствуете опьянение или тошноту, позволительно вареное яйцо или стакан кефира.

Пивная диета

На виски

Есть несколько вариантов диет, на которых можно пить алкоголь и при этом худеть. Есть, правда, при этом, практически нельзя. Поэтому сидеть на таких жестких диетах можно не более нескольких дней.На такой диете можно сидеть не более трех дней. На ней можно пить ежедневно не более 0,5 л сухого вина, белого или красного. В качестве закуски – небольшое количество сыра, орехов или фруктов (желательно исключить виноград и бананы).На пивной диете вам можно завтракать чем-нибудь полезным и сытным – например, кашей или омлетом. Потом в течение дня нужно только пить пиво, но не более 1,5 литра суммарно. Посещать туалет придется чаще, но на утро вы увидите минус 1-2 кг на весах.Один из спорных вариантов, но тем не менее рабочий. В течение дня вам можно выпить 0,3 литра виски, плотно позавтракав. Желательно сделать это до вечера, чтобы утром не было отека.

Я не рекомендую придерживаться этой диеты. Виски на голодный желудок может обжечь пищевод, вызвав изжогу. Да и вкусно с урчащим животом и плохим настроением вам тоже не будет. Разве несколько сброшенных килограмм стоят такого стресса?

Мартини для снижения веса

На алкогольных коктейлях

Совместимость популярных диет и алкоголя

Система питания Магги

Диета Протасова

На этой диете очень четкий список продуктов, которые можно есть, и алкоголь в них никак не входит. Поэтому пить спиртные напитки запрещено.

Дюкана

«Атака» - преимущественно белковое питание, из организма выводится лишняя жидкость. Пить желательно только воду и чаи. «Чередование» - питаться нужно поочередно белковыми продуктами и разрешенными овощами. «Закрепление» - на этом этапе в рацион можно включить сыр, фрукты, хлеб. Допустимы читмилы (калорийные блюда, которые никак диетическими не назовешь) два раза в неделю. «Стабилизация» - можно вернуться к привычному режиму питания с некоторыми поправками. Каждый день нужно есть отруби, раз в неделю устраивать разгрузочный день на белковой пище и пользоваться лестницей вместо лифта. Это поможет не набирать вес снова.

Сухой вермут тоже можно пить на диете. На нем можно устроить разгрузочный день. Его суть в том, чтобы выпить по бокалу три раза в день и съедать по порции овощной закуски. Например, если вместе с мартини вы будете есть нарезанную морковь, ягоды или яблоко, то наутро вы увидите отвес.На разгрузочном дне можно пить наименее калорийные коктейли с алкоголем – Мартини, Беллини или Кровавую Мери. Также подойдет Спритцер или Бакс Физ.Есть несколько распространенных систем питания, которых придерживаются люди, чтобы сбросить лишний вес. Например, это Кремлевская диета, Магги или Аткинса. Давайте посмотрим, на каких из этих систем можно пить алкоголь.На диете Магги пить алкоголь нельзя даже в малых количествах. Основный ее смысл состоит в очищении организма, а спиртные напитки никак этому не способствуют.Диета Дюкана основана на том, чтобы максимально сократить потребление углеводов. Организм будет черпать энергию из собственных запасов (то есть – из жира, который накопил ранее). Диета делится на три этапа:

На третьем этапе как раз можно пить алкоголь. Поскольку большинство алкогольных напитков – калорийные, их нужно умещать в «читмилы» два раза в неделю. Но если вдруг вам потребовалось расслабиться бокалом вина «прямо здесь и сейчас» - не ограничивайте себя. Лучше выпить этот один бокал, чем сорваться с диеты и решить, что вы неспособны на похудение.

На четвертом этапе алкоголь тоже можно пить. Поскольку этот этап рассчитан на всю жизнь, то нужно снять с себя все жесткие ограничения и делать то, что хочется. Но знать меру и заботиться о своем здоровье.

https://youtu.be/7I-MmilhZF4

Кремлевская

Диета Аткинса

Кетогенная диета

Рецепты диетических алкогольных коктейлей

На Кремлевской диете можно пить небольшое количество алкоголя с минимальным содержанием сахара. Например, это может быть 150 мл сухого вина или 40 грамм водочки.На этой диете можно пить джин, водку или скотч. Время от времени также вам также можно позволить себе сухое вино.На Кето-диете нельзя употреблять алкоголь в первую неделю или две. После того как организм немного привыкнет к этому режиму питания, можно позволить себе небольшое количество безуглеводных алкогольных напитков – виски, рома, коньяка, джина.Один из самых вкусных низкокалорийных коктейлей – это Беллини. Его готовят из небольшого количества персикового пюре, пары капель лимонного сока и сухого игристого вина.

Еще один коктейль, который вам можно пить на похудении – это Мартини (не путайте с чистым одноименным вермутом). Чтобы приготовить этот коктейль, нужно добавить по 45 мл сухого джина и сухого вермута, а также одну оливку.

Но на самом деле, говорить о «диетических» коктейлях – это все-таки себя обманывать. Алкоголь совсем не является низкокалорийным продуктом. Но его все еще можно пить, если вы этого хотите. Главное – узнайте заранее энергетическую ценность коктейля и просто впишите ее в ваш рацион так, чтобы не было профицита калорий.

Правила потребления алкоголя для похудения

Считать калории

Для того чтобы диета не приносила вреда и действительно помогала худеть, необходимо соблюдать несколько важных правил. Ниже я расскажу вам о них – если вы будете их игнорировать, то диета просто не будет работать.Без дефицита калорий похудение невозможно. Поэтому обязательно считайте, сколько вы съедаете в течение дня. Все, что вы будете есть и пить в течение дня, а также «я только попробую» тоже нужно включать в общую калорийность.

https://youtu.be/MHxd8i-hKRQ

Употреблять в пищу белки и овощи

Избегать переедания

Помним о том, что алкоголь расслабляет, и в состоянии «бей посуду – я плачУ» каждый из нас может сорваться и наесться до отвала.

Выбирать низкокалорийные напитки

Не переусердствовать

Как худеть и пить алкоголь, не считая калории

У многих худеющих есть распространенная ошибка – они нарушают диету и думают, что смогут все «отработать» физическими упражнениями. Так делать не нужно. В первую очередь потому что во время бега или других нагрузок тратится не так много калорий. Две кружки пива по 0,5, например, обойдутся вам в час бега на дорожке. Оно вам надо?

Вред и противопоказания

Советы и рекомендации

Белки помогают сохраняться мышцам, а в овощах содержатся сложные углеводы, которые дают сытость и способствуют хорошему пищеварению. На самом деле, если вы будете есть нежирное мясо с овощами, то вы похудеете и без алкоголя… Но вот бокальчик вина вполне способен сделать ваш рацион более вкусным и разнообразным. И поднять настроение в принципе!Переедание – это профицит калорий. Всю энергию, которую организм не успевает расходовать, он начинает копить в виде жировых отложений. Поэтому вам необходимо питаться в рамках своей суточной калорийности и создавать дефицит для того, чтобы организм черпал энергию из ранее сделанных запасов.В сладких газировках, ликерах, кофе со сливками и соке тоже содержатся калории, причем их там немало. Однако сытости такие напитки не дают. Поэтому не следует пить их во время похудения, чтобы не выпивать незаметно для себя лишние калории. Можно заменить их несладкими альтернативами (кола зеро, натуральные лимонады) в том числе и для приготовления коктейлей.Не создавайте слишком жесткий дефицит калорий. Если организму будет сильно не хватать энергии, то он быстро даст вам об этом знать неприятными симптомами, а потом спровоцирует вас на срыв. И вы тут же наедите все сброшенные килограммы обратно. Можно, конечно, подержаться несколько недель в таком режиме, если у вас железная воля… Но природа возьмет свое.Если подсчетом калорий вам заниматься некогда и неинтересно, то можно пойти более простым путем – выбирать нежирные продукты. Например, включите в ваш рацион мясо на пару, овощи, каши и крупы, немного орехов. Тогда вы сможете выпить бокальчик и не беспокоиться о том, что переели.Второй момент – это, опять же, психология. Вам можно пить алкоголь просто потому, что вам этого хочется. Никаких отработок не нужно, так как такими обещаниями вы создаете себе лишний стресс. Занимайтесь спортом для удовольствия и выпивайте тоже для удовольствия.Диеты, включающие в себя алкоголь, запрещены всем, кто имеет повышенное артериальное давление и другие болезни сердечно-сосудистой системы, а также мигрень или заболевания печени.Главный совет – работайте не только со своим телом, но и с головой. Зачастую переедание является не просто привычкой, а средством борьбы со стрессом или получения положительных эмоций. Вам нужно научиться делать это без большого количества вредной еды. Спорт, кстати, как альтернатива, вполне подойдет.

А вот пить алкоголь только(!) ради эмоций – плохая идея. Так вы рискуете променять пищевую зависимость на алкогольную.

Факты о похудении и алкоголе

Мнение экспертов

Отзывы и результаты

Не так страшно пить алкоголь, как калорийно его закусывать. Именно от «сопровождающих» блюд вы получайте больше всего калорий. Следите за тем, что вы едите, и не допускайте переедания. Если, например, вы будете пить вино на диете, но будете закусывать каждый бокал сырной и мясной тарелками, то результатов вы не достигнете.Врачи-диетологи отмечают, что пить алкоголь можно только людям с крепким здоровьем. Тем, у кого ослаблен организм, такая диета строго противопоказана. Также при похудении необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и получать достаточное количество энергии (а это возможно только с пищей).Отзывы о диетах с алкоголем противоречивые. Те люди, которые строго соблюдали принципы правильного питания, и при этом позволяли себе пить немного спиртного, действительно похудели. Однако многие отмечают, что алкоголь сильно разжигал аппетит, и они просто переставали себя контролировать, из-за чего только набирали вес, а не сбрасывали его.

Итак, мой главный совет: вам можно пить алкоголь, когда вам действительно этого хочется. Но нужно знать меру и помнить о том, что единственная причина лишнего веса – это профицит калорий. Алкоголь сам по себе вашей фигуре не повредит. Но вот много алкоголя с калорийными закусками ведут к прибавке в весе и неприятным отекам.

До новых встреч!