Приветствую тебя, читатель! Сегодня мы поговорим не о самих спиртных напитках, а о том, как вместе с ними можно весело провести время. Ведь степенные беседы за бокальчиком-другим могут со временем надоесть… да и собираемся мы с друзьями не для того, чтобы просто выпить, а для того, чтобы получить новые эмоции и впечатления. Поэтому конкурсы и игры с алкоголем – это отличный способ провести время в компании, познакомиться поближе с новыми людьми и зарядиться хорошим настроением!

Популярные игры и конкурсы с алкоголем

Собираетесь выпить как следует? Так сделайте это весело и с азартом! Предлагаю вам познакомиться с различными алкогольными играми, рассчитанными на разное количество человек: некоторые из них подойдут для компании, в другие же можно будет сыграть даже вдвоем.

В этом списке вы сможете подобрать себе игры и конкурсы, например, на день рождения, или просто на вечеринку для друзей. Главное – чтобы все пили! Потому что без алкоголя весело играть вряд ли получится.

Пиво-понг

высокие пивные стаканчики;

пиво;

шарик для пинг-понга.

Правила: на противоположных краях стола нужно выстроить два ряда стаканов. Их заполнить пивом примерно на 1/3. Соперники встают по обе стороны стола и кидают мяч для пинг-понга в стаканы, которые находятся на противоположном от них крае. Если мяч попадает в стакан, то соперник кидавшего его выпивает. Игра продолжается, пока один из участников не выпьет все свои стаканы.

Кстати, это очень популярная американская игра. Вы могли ее видеть в многочисленных фильмах и сериалах.

Алкогольный морской бой

две ручки;

бумага.

игра для двоих.

Правила: можно играть с любыми спиртными напитками (рекомендуется с крепкими, которые пьют рюмками). В целом, морской бой похож на традиционный – бумаге рисуются корабли по клеточкам, и соперники пытаются вслепую разбить флотилии друг друга. Разница только в том, что как только у игрока подбивают или топят корабль – он должен выпить стопку.

Правда или выпивка

от 2-х до неограниченного.

Потребуется: ничего, кроме спиртного и готовых к выпиванию веселых людей.

Правила: правила этой игры очень похожи на популярную «правда или действие», правда, действие всего одно – пить. Участники по очереди задают друг другу вопросы, и каждый участник выбирает – будет ли он отвечать правду или выпьет.

Русская рулетка с водкой

водка;

питьевая вода;

5-10 стопок.

от 3-х.

Правила: русская рулетка – это про везение. Поэтому перед участниками ставят ряд со стопками, в которых налита вода и водка (с виду не различишь). Как правило, водка находится только в двух из них, но можно пошутить и налить водку или воду везде. Суть в том, что участники пьют несколько рюмок наугад, не зная, что и чем им придется запивать.

Я никогда не…

Другое название этой игры «я ни разу».

Количество человек: от 2-х.

Потребуется: только спиртное. Можно играть как с одной бутылкой на всех и пить с горла, так и разлить напиток по стаканам для каждого отдельно.

Правила: каждый человек говорит какой-нибудь факт о своем опыте: «Я никогда не…». Действие может быть любым – до самых абсурдных. Те, кто делал это (включая говорившего) – пьют, те, кто не делал – не пьют.

То или это

Иногда игру еще называют «одно из двух».

Количество человек: от 2-х.

Потребуется: только фантазия и спиртное.

Правила: каждому игроку задается вопрос, в котором ему нужно обоснованно выбрать тот или иной вариант ответа.

Разумеется, для веселья вопросы должны быть несуразными, провокационными или даже «взрослыми» - 18+. Впрочем, если ни один из двух вариантов не подходит, есть еще третий: выпить.

Алкошахматы

обычные шахматы;

рюмки со спиртным;

навыки шахматной игры.

2.

Правила: это шахматная партия, но не совсем обычная. Ряд фигур необходимо заменить рюмками с выпивкой. Как только одна фигура повержена – ее хозяин должен выпить и закусить.

Титаник

высокий бокал с пивом;

рюмка;

водка.

от 2-х.

Правила: в бокал нужно налить пиво. После этого в него опускают рюмку (она остается плавать сверху). По очереди каждый участник должен наливать в плавающую рюмку немного водки. Тот, на ком «титаник» пошел ко дну, должен выпить получившийся ядреный коктейль.

Слова наоборот

от 4-х, четное.

Потребуется: только азарт и алкоголь.

Правила игры с алкоголем: участники разбиваются на две команды. Из каждой команды по очереди выбирается один человек, которые перед всеми должен произнести какое-нибудь длинное слово с конца к началу. Если участник сбивается – выпивает вся команда.

https://youtu.be/GLdCyRvVODU

Гонки арахиса в пиве

высокие бокалы с пивом;

арахис.

от 3-х.

Правила: несколько участников берут каждый себе по бокалу с пивом. В него все одновременно кидают по орешку арахиса и ждут. Чей орешек всплывает вверх последним – выпивает.

Слеза утконоса

от 2-х.

Потребуется: несколько видов алкоголя.

Правила игры с алкоголем: первый игрок берет бокал и льет в него первый вид спиртного. Он кидает монетку и загадывает сторону. Если угадывает – то передает следующему, и тот доливает другой вид алкоголя. Тоже кидает монетку. Цепочка длится до тех пор, пока очередной участник не ошибется со стороной монетки – тот, кто не угадал, должен выпить получившийся коктейль. Можно играть по кругу.

Прорыв

рюмка с крепким спиртным напитком;

салфетка;

монетка;

сигарета и зажигалка (курить всем необязательно).

от 3-х.

Правила игры с алкоголем: на рюмку с алкоголем нужно положить салфетку. На нее сверху – монетку. Каждый игрок по очереди должен прожигать салфетку зажжённой сигаретой. Тот, у кого монетка упадет в рюмку, должен выпить.

Распальцовка

от 3-х.

Потребуется: блюдце или стол.

Правила игры с алкоголем: все игроки ставят по одному пальцу на край стола или блюдца. На счет три каждый должен решить – убирать палец или оставить. Те, кто оказались в меньшинстве – пьют. Если количество участников четное и одинаковое количество убрали и оставили пальцы, то никто не пьет – играют заново.

Бесконечная история

от 3-х.

Потребуется: только спиртное.

Правила: первый участник называет слово. Каждый следующий участник должен называть слово, которое должно подходить по смыслу к предыдущим. Если компания решает, что названное слово не подходит по смыслу – назвавший его участник должен выпить.

Русская пивная рулетка

от 3-х.

Потребуется: пиво в одинаковых банках.

Правила: берутся банки пива по количеству игроков. Одна из банок сильно встряхивается. А потом банки перемешиваются так, чтобы не было понятно, какую из них встряхивали. Одному из участников в рулетку не повезет – его обольет с ног до головы.

Сдуй карты

колода с картами;

рюмка с алкоголем.

от 2-х.

Правила игры с алкоголем: на рюмку нужно положить колоду карт. По очереди игроки сдувают карты и упавшие собирают к себе. Когда колода заканчивается, игрок с наименьшим количеством карт должен выпить рюмку.

Бутылочка

от 3-х.

Потребуется: пустая бутылка, которая будет вращаться (подойдет из-под вина).

Правила: в традиционной игре «бутылочка» участники целуются. А в алкогольной бутылочке тот, на кого указало горлышко, должен выпить. Впрочем, можно пить и брудершафт – для пикантности тусовки.

Тир

рюмки с алкоголем – по количеству игроков;

монетка.

от 3-х.

Правила игры с алкоголем: рюмки со спиртным нужно кругом поставить в центр стола. За каждым игроком закрепляется определенная стопка. Нужно взять монетку, положить ее на край стола и щелчком запустить в сторону рюмок. Если игрок, делающий ход, промазал – он выпивает, если попал в рюмку другого человека – выпивает ее владелец, если попал в свою рюмку – пьют все, кроме него.

Четыре узла

от 4-х.

Потребуется: полная колода карт и, собственно, спиртное.

Правила игры с алкоголем: колоду карт нужно перетасовать и передавать по кругу. Игроки вытягивают по одной карте. Тот, кто вытянул первый туз – выбирает алкоголь, то, кто вытянул второй туз – выбирает позу, в которой нужно будет пить. Человек с третьим тузом придумывает тост, а тот, кто вытянул четвёртый – пьет в соответствии со всеми инструкциями.

52 Pickup

от 2-х.

Потребуется: колода карт и спиртное в бутылке.

Правила: для начала нужно запастись большим количеством алкоголя, так как пить придется много. Нужно подбросить колоду (можно взять только ее часть) так, чтобы карты рассыпались по столу или по полу. Потом первый игрок подбирает те карты, которые упали рубашкой вверх, и смотрит на их числовое значение. Какие числа выпали – столько глотков из бутылки он и должен сделать. Потом игроки меняются. Игра заканчивается вместе с колодой.

Переверни стакан

стол;

пластиковые стаканы;

газированный напиток – пиво или сидр.

от 4-х.

Правила игры с алкоголем: разлить пиво по стаканам и разделить участников на две команды. Первые участники выпивают пиво, ставят каждый свой стакан на стол и ударом снизу пытаются подкинуть его так, чтобы стакан перевернулся и встал вверх дном. Как только получилось – в игру вступает следующий член команды. Выигрывает та команда, которая раньше всех опустошила все стаканы.

Табу

от 3-х.

Потребуется: ручка и лист.

Правила игры с алкоголем: ведущий должен записать ряд запрещенных слов и действий. Они считаются табу, и никому из участников нельзя их совершать (произносить). Желательно записать популярные темы и действия, чтобы игроки чаще попадались, ведь те, кто нарушит запрет – называется рюмкой крепкого алкоголя.

Эдвард – руки-полторашки

от 3-х.

Потребуется: две бутылки крепкого алкоголя и скотч (канцелярский, но и виски можно прихватить).

Правила игры с алкоголем: один из участников назначается Эдвардом. К его ладоням с помощью скотча клеят две бутылки, и теперь все, что Эдвард может делать – это пить. Ему предстоит опустошить обе бутылки для того, чтобы освободиться… выживают немногие.

Укуси сумку

от 3-х.

Потребуется: большая сумка или коробка.

Правила: угадайте, что нужно сделать в игре «укуси сумку»? Да-да, именно это. В центр комнаты нужно поставить объемную сумку или коробку. Каждый участник должен встать на одну ногу, нагнуться и укусить. Помогать себе руками или второй ногой нельзя. Тот, кто смог дотянуться зубами, награждается выпивкой.

Это прорыв!

рюмки со спиртным;

монеты;

салфетки;

сигареты.

от 3-х.

Правила: правила игры похожи на те, которые я выше описал в пункте «прорыв». Только теперь у каждого игрока должна быть собственная рюмка, накрытая салфеткой. Сверху они кладут монетку и начинают по очереди прожигать салфетку сигаретами. Все, у кого монетка падает в алкоголь – выпивает. Выигрывает последний герой, умудрившийся сохранить монетку дольше всех.

Наркобарон

минимум 5-6 (чем больше, тем лучше).

Потребуется: игральные карты любого значения (по количеству игроков).

Правила игры с алкоголем: правила игры несколько схожи с «мафией». Нужно назначить две особенные карты: одна из них будет давать звание наркобарона, вторая – полицейского. Полицейский сразу говорит всем игрокам, о том, кто он, и пытается вычислить наркобарона. Барон же остается тайным и подмигивает одному из игроков, а тот кричит «Я в деле!». После этого полицейский пытается вычислить преступника. Если удается – выпивает наркобарон и его сообщник, а если нет – выпивающим становится полицейский.

Чтобы пьянка была интенсивнее, а игра – более смешной, игроки могут выкрикивать «Я в деле!», даже если им никто не помигивал.

Умелые руки

от 4-х.

Потребуется: стол, вокруг которого сможет сесть компания.

Правила игры с алкоголем: игроки садятся в круг и кладут руки на стол, перекрещивая их друг с другом (так, чтобы ладони располагались «через одного»). После этого один из участников начинает игру со словами «Влево!» или «Вправо!» и хлопает по столу ладонью. Это – сигнал к старту, и теперь игроки должны по очереди хлопать ладонью, не пропуская ни одной. Сложность в том, что руки перекрещены, и потому пропустить свою очередь и хлопнуть раньше времени можно легко. За любые такие оплошности начисляется алкогольный штраф. Чем более пьяной становится компания – тем сложнее играть.

К глотку приучен

от 3-х.

Потребуется: бумага и ручка, либо внимательность и способность быстро считать.

Правила: эта игра с пивом очень простая. Она состоит в том, чтобы соревноваться: за сколько глотков каждый участник выпьет большой стакан пива. Тот, кто выпил за наименьшее – побеждает. А проигравшие могут наказываться штрафной рюмкой или счетом за ужин (если вы играете в баре).

Кругом вода

от 3-х.

Потребуется: одинаковые рюмки.

Правила игры с алкоголем: еще один вариант рулетки на вписке. В одинаковые рюмки (их может быть больше, чем количество игроков) нужно разлить воду и водку (либо другой прозрачный алкогольный напиток – можно джин). Можно налить алкоголь только один раз, а можно – больше. Суть в том, что все игроки должны быстро выпить содержимое своих рюмок… кругом, может, и вода, но кому-то точно достанется что-то горячительное.

Слова на вечер

от 2-х.

Потребуется: телевизор или трансляция на видео хостинге.

Правила игры с алкоголем: включите фоном любую передачу или фильм и назначьте дежурное слово (или несколько). Каждый раз, когда кто-то будет произносить это слово в телевизоре – нужно выпивать.

К ногтю!

от 4-х.

Потребуется: ничего, кроме алкоголя.

Правила: в компании назначается ведущий. В течение всего вечера он должен периодически класть на стол большой палец левой руки, оставляя остальную ладонь под столом. Все, кто это замечает – должны поступить каждый. Последний член шумной компании, проворонивший общее действие, должен выпить штрафную.

Крутящий момент

от 3-х.

Потребуется: монетка.

Правила игры с алкоголем: один из участников раскручивает монетку на столе так, чтобы она не падала. Следующий должен успеть щелкнуть по ней, поддерживая вращение. И так по кругу. Тот, на ком цикл прервется – выпивает.

О братьях наших в меньшинстве

от 5-ти.

Потребуется: только выпивка.

Правила игры с алкоголем: каждый в компании по очереди задает всем остальным вопрос, предполагающий право выбора одного из двух (можно самый абсурдный). Те, кто поддерживают первый выбор, поднимают руку. Таким образом, вся компания делится на две команды – та, в чьей оказалось меньше человек, должна выпить.

Текиловое падение

от 3-х.бутылка серебряной текилы или другого прозрачного алкоголя, питьевая вода.заранее нужно придумать список каверзных вопросов, на которые неудобно отвечать. Далее все следуют принципам рулетки: ведущий разливает по стопкам текилу и воду (алкоголь только в одной) и все одновременно выпивают. Тот, кому досталось спиртное – должен ответить на вопрос.

Вопросы можно заменить интересными заданиями.

Пьяный «Тиндер»

от 2-х

Потребуется: смартфон с установленным приложением для знакомств Tinder.

Правила игры с алкоголем: заранее определяются критерии для потенциального знакомства. Также устанавливаются правила, например, сколько выпить за: совпадение симпатии, каждое полученное сообщение, определенный вопрос от собеседника и так далее. И пьяная охота начинается! Если игроки не сильно напьются, то можно даже завести несколько знакомств и пригласить новых людей присоединиться.

Бинго с «Игрой престолов»

от 2-х.

Потребуется: сериал «Игра престолов».

Правила игры с алкоголем: придумайте типичные ситуации для сериала: например, смерть одного из персонажей, или обращение к Дейнерис как к матери драконов и т. д. Каждый раз, когда такая ситуация будет происходить на экране – нужно выпивать. Можно устроить соревнование, когда каждый участник или команда выбирает для себя свой список типичных ситуаций: кто больше выпил – тот и победил.

P.S. «Настоящие американцы»

большая бутылка крепкого алкоголя;

банки с пивом;

комната с большим количеством мебели.

от 4-х.

Правила игры с алкоголем: у этой игры множество вариантов правил, но мы будем использовать самые простые. Нужно на стол в центре комнаты поставить бутылку крепкого алкоголя («Короля»), а вокруг него расставить банки с пивом («пешки»). Чтобы добраться до стола, игроки могут перемещаться только по мебели, не касаясь пола. Для того чтобы сделать ход (перебраться на другую мебель), участник должен продолжить то, что говорит предыдущий ходивший.

Поскольку игра родом из США, то вы называете список американских президентов, штатов, актеров и т. д. Если участник не может продолжить (или не успевает сделать это достаточно быстро) – он делает ход назад. Задача – как можно быстрее добраться до «пешек», выпить их (это тоже ходы) и, наконец, приступить к королю.

Алкобокс

от 2-х (главное – чтобы четное).

Потребуется: игральные кости.

Правила: пара участников садится друг напротив друга и кидает по очереди кости. Тот, у кого выпало меньше очков – выпивает стопку с алкоголем. Игра делится на раунды по три минуты и перерывы по 30 секунд. Играют до полного нокаута… ну или пока алкоголь не кончится.

Сигнал выпить

от 3-х.

Потребуется: только алкоголь.

Правила: игра похожа на «К ногтю!». Точно также выбирается ведущий и сигнал, который он начнет подавать. Например, поднять руку или встать. Все игроки, как только заметят, должны сделать то же самое. Последний зазевавшийся – пьет два раза, остальные (сигнал-то был все-таки выпить) – по одному.

Алкошашки

двое.

Потребуется: обычные шашки и рюмки с алкоголем.

Правила игры с алкоголем: все выглядит также, как и обычных настольных шашек… только вместо них самих используются рюмки (можно заменить только часть). Как только одну шашку «съедает» друга – тот, кто понес потери, должен выпить.

Крестики нолики

двое.

Потребуется: 9 рюмок, бумага или картон для создания игрового поля.

Правила игры с алкоголем: поле для крестиков-ноликов (3 на 3) нужно расчертить на клеточки с алкогольными заданиями. Например, произнести тост, выпить сразу две и так далее. Играют рюмками, помеченными крестами или нулями. Первыми ходят крестики, а проигравшему можно придумать особенное задание.

Пьяная башня

от 2-х.

Потребуется: бруски для игры в Дженга (можно купить готовую настольную игру).

Правила: каждый участник берет брусок и кладет его поверх другого лесенкой - так, чтобы башня не развалилась. Как только все будут использованы – нужно по одному вытаскивать бруски. Тот, на ком башня порушится, выпивает штрафную.

Луноход

от 4-х.

Потребуется: большое пространство.

Правила игры с алкоголем: ведущий садится на диван и объявляет себя лунной базой. Остальные игроки становятся луноходами (первым, вторым, третьим и т. д.). Они начинают двигаться вокруг базы, выкрикивая различные фразы вроде: «Я луноход такой-то, требуют от лунохода такого-то…», «Я луноход такой-то, собираюсь совершить столкновением с луноходом таким-то…». Тот, кто первый засмеется, следует на лунную базу – заправляться «горючим» и получать задание.

Соловей-разбойник

от двух.

Потребуется: бутылка с алкоголем, колода карт.

Правила: на горлышко бутылки нужно положить колоду карт. Каждый участник должен потихоньку дуть на нее, чтобы несколько карт упало. Тот, кто сдует все колоду – пьет из бутылки.

Угадай марку

от 3-х.

Потребуется: много разнообразного алкоголя.

Правила игры с алкоголем: все этикетки заклеиваются с одной стороны, а если бутылка уж слишком узнаваемая – алкоголь нужно перелить в нейтральную тару. Задача каждого игрока по очереди – отпить из бутылки и пантомимой показать, что именно он выпил. Остальные угадывают.

Батхед

от 2-х.

Потребуется: игральные кости, пиво, большая кастрюля, шоты с крепким алкоголем.

Правила игры с алкоголем: все игроки по очереди кидают кости. Если выпадает:

2 – пьет тот, кто сидит слева;

3 – ничего;

4 – пьет тот, кто сидит справа;

5 – штраф (нужно кинуть кости еще раз и выпить столько шотов, сколько выпадет);

6 – массовый штраф (опять кинуть кости, но выпавшее количество раз пьют уже все игроки);

7 – игроку загадывают желание;

8 – все быстро кладут на стол указательный палец, последний опоздавший пьет;

9 – участник никуда не выходит из-за стола, пока ему не выпадет следующая девятка;

10 – все пьют по шоту;

11 – батхед;

12 – батхед.

Батхед торжественно надевает на голову кастрюлю. Он пьет каждый раз, когда задание выпить выпадает другому игроку, а каждый штраф для него удваивается. Следующее выпавшее значение 11 или 12 звание батхеда аннулирует.

Бурый медведь

от 3-х.

Потребуется: водка, пиво и стойкость.

Правила: в кастрюлю выливается водка. Каждый игрок по очереди выпивает из нее рюмку, а вместо отпитого вливает рюмку пива. Когда вся жидкость в кастрюле становится пивом – нужно кричать: «Бурый медведь пришел!». Вся прячутся под стол вместе с кастрюлей и начинают провожать ушедшего белого медведя, заменяя пиво водкой. По команде «Бурый медведь ушел!» все выходят из-под стола… а тот, кто уже не может – проигрывает.

Ерш

от 4-х.

Потребуется: карточки с заданиями (можно купить готовый набор).

Правила игры с алкоголем: Карты делятся на задания и бонусы. Первым ходит самый трезвый игрок. Он может либо выполнить задание, либо выпить штрафную и лишиться всех своих бонусов. Карточки бонусов дают разные вольности игрокам и называются «ершами». А еще есть карточка «Медведь пришел!» - по этой команде все лезут под стол, а кто не успел или не влез – съедается медведем и пьет штрафную по такому поводу.

Четыре по двести и ты красавчик

от 3-х.

Потребуется: стаканы 0,2 л, алкоголь (крепость зависит от стойкости игроков).

Правила игры с алкоголем: все очень просто. Нужно разлить алкоголь в стаканы по 0,2 литра. Каждый выпивает по четыре стакана на скорость, проигравший – выполняет задание (если может).

Десять по сто и свободен!

от 3-х.

Потребуется: 10 больших шотов с алкоголем (или стаканов по 100 мл), дополнительные напитки.

Правила: очень похожи на предыдущую. Только теперь разливать нужно уже по 100 мл, и можно заменить в некоторых шотах алкоголь на сок или еще что-то более безобидное. Тогда вероятность того, что проигравший будет способен на задание, повысится.

Кубок короля

от 3-х.

Потребуется: игральные карты (можно купить специальные, с уже готовыми заданиями).

Правила игры с алкоголем: каждый игрок берет себе по напитку. Все по очереди тащат карты и выпивают заранее определенные алкогольные задания. Игра продолжается, пока из колоды не достанут четвертого короля. Те игроки, которые вытягивают королей, поднимают «кубок» и называют категорию (например, автомобили, кошки или фильмы ужасов). В течение пяти секунд все остальные должны назвать предметы, соответствующие этим категориям. Те, кто не успел – пьет штрафную.

Спортивный брудершафт

от 4-х (четное).

Потребуется: желательно разнополые игроки.

Правила игры с алкоголем: все делятся на пары и пьют на брудершафт, после чего целуются по 10 секунд перед тем, как закусить. Если пара уже не может какое-то время пить или целоваться, то оба игрока должны снять с себя по два предмета одежды. Игра заканчивается нокаутом или тогда, когда будут нарушены все нормы приличия.

Фирменный коктейль

от 3-х.

Потребуется: разные спиртные напитки и их список, один большой стакан.

Правила: игроки не видят стакан, им дают только карту напитков. Они называют по очереди ингредиент, а ведущий подливает по 20-30 мл названного напитка. Тот игрок, на ком стакан заполняется, должен выпить его содержимое.

Цветы на банкете

от 4-х.

Потребуется: предварительная подготовка истории, ролей и реплик.

Правила: это ролевая сказка, к которой нужно заранее подготовить карточки с репликам. Ведущий рассказывает сказку, в которой называет определенные цветы (закрепленные за игроками), а игроки, услышав свой цветок, читают смешную реплику. Периодически в тексте ведущего будут встречаться задания – произнести тост или выпить.

Стальная выдержка

от 3-х.

Потребуется: много пива.

Правила игры с алкоголем: суть игры простая – выпивать каждые 5-7 минут вместе с тостами, но не покидать стола. Пиво – вещь коварная, и очень скоро потребует от участников отлучиться в туалет… Последний, кто смог выдержать, получает самодельный призовой кубок и вкусный приз. Но лучше сначала все-таки дать ему сбегать по делам.

Знаток хмельных ароматов

от 3-х.

Потребуется: рюмки с разным алкоголем и повязка на глаза.

Правила: всем участникам завязывают глаза и предлагают определить налитый в рюмку алкоголь по запаху. Все ответы нужно записывать и подсчитывать – выигравший получает право выбрать, что именно он будет пить. Для того, чтобы добавить интерес к игре, можно часть напитков заменить безалкогольными.

Ловкий официант

от 4-х человек.

Потребуется: рюмки и различные небьющиеся предметы для создания полосы препятствий.

Правила игры с алкоголем: официантам выдаются полные рюмки, которые ставятся на «поднос» - тыльную сторону ладони. Они должны быстро донести рюмки до клиента, преодолевая по пути различные препятствия (их нужно перешагивать, а не обходить).

Хмельная поэзия

от 3-х.

Потребуется: предварительная подготовка стихотворений.

Правила игры с алкоголем: ведущий читает стихотворения про алкоголь, а игроки должны быстро придумать к ним последние строчки. Тот, кто не справился или не успел в установленное время – наказывается штрафной.

Искатель сокровищ

двое + ведущий.

Потребуется: пиво, 2 брелока, 2 глубоких тазика.

Правила: тазики наполняются пивом, и ведущий бросает на дно каждого из них брелок. Участникам нужно без помощи рук достать «сокровища» из пива, а как уж они будут это делать – это их выбор. Могут либо нырнуть, либо выпить, но веселое барное приключение им однозначно обеспечено.

Слепой бармен

бутылки с алкоголем (по количеству игроков);

стаканы (по 3 на каждого игрока);

повязка на глаза.

от 2-х.

Правила игры с алкоголем: перед участниками расставляются стаканы в ряд, в руки им вручается по бутылке с алкоголем. Их задача – с завязанными глазами максимально ровно разлить выпивку по стаканам, определяя уровень по весу бутылки и звуку.

Лечебная микстура

пипетки (по количеству игроков);

рюмки или стаканы.

от 2-х.

Правила игры с алкоголем: король заболел, и для того, чтобы приготовить ему лекарство, городу требуется самый быстрый аптекарь. Поэтому участникам нужно посоревноваться за это звание, переливая алкоголь из одного стакана в другой с помощью пипетки. Время ограничено – всего одна минута. Победит тот, кто за это время больше других наполнит стакан.

Раскрученный напиток

двое.

Потребуется: хулахупы (гимнастические).

Правила: каждому участнику выдается по бокалу пива. Задача – в течение одной минуты выпить как можно больше пива, крутя на талии хулахуп, и как можно меньше пролить. Если участников больше двух, то можно устроить несколько раундов спортивного конкурса.

Алкогольная викторина

от двух

Потребуется: предварительная подготовка интеллектуальных вопросов.

Правила: ведущий заранее должен приготовить интересные, смешные и даже каверзные вопросы про алкоголь. Это интеллектуальный конкурс, победителя в котором можно наградить ценным призом (например, подарочной бутылкой спиртного).

Крутой пивняк

от двух.

Потребуется: пиво и воздушные шарики.

Правила игры с алкоголем: каждому участнику выдается по бокалу пива и по одному воздушному шару. Задача – по команде ведущего «Пей!» и «Дуй!» выпить как можно больше и надуть шар как можно больше (нужно еще не забывать удерживать в нем воздух в то время, пока пьешь).

12 рюмок на столе

12 + ведущий.

Потребуется: 12 рюмок с водкой.

Правила игры с алкоголем: участники делятся на две команды. В каждой команде выбирается по одному участнику, который будет играть роль «столика». Все остальные должны брать по одной рюмке со стола и эстафетой передавать ее к «столику» (этот участник становится на четвереньки, а ему на спину ставится поднос). Задача – как можно меньше расплескать, ведь водка налита, что называется, «с горочкой». Также нужно уложиться в десять секунд. Победившая команда выпивает все свои рюмки, а их участник-«столик» - выпивает все рюмки проигравших.

Кто боится летающего слона

от 3-х.

Потребуется: большой стол, под которым смогут вместиться все участники.

Правила: играть нужно с шотами крепкого напитка. Все участники выпивают по рюмке, после чего ведущий объявляет «Слон летит!». Игроки должны быстро спрятаться под стол, а по команде «Стол улетел!» выбраться из—под него. И снова выпить. Игра продолжается до тех пор, пока один из участников не потеряет способности прятаться от летающего слона. Впрочем, ему это уже будет неважно.

Последняя капля

от 3х.

Потребуется: различные виды алкоголя.

Правила игры с алкоголем: все игроки садятся за стол и по кругу начинают передавать большой стакан. Каждый участник доливает в него понемногу какого-нибудь напитка с шуточным тостом. Тот, кто долил последнюю каплю в заполненный стакан, должен выпить получившийся коктейль… если остальные будут к нему так жестоки.

Коктейльная битва

от 4-х (четное число).

Потребуется: спиртные напитки, трубочки, соки, фрукты, сиропы.

Правила игры с алкоголем: все участники делятся на пары: «бармена» и «дегустатора». Дегустатору завязывают глаза. Он должен через трубочку пробовать коктейли, которые готовит бармен, и отгадывать их составляющие. Побеждает команда, в которой отгадывали чаще всего.

И сыт, и пьян, и доволен!

повязка на глаза;

бутерброд;

рюмка с водкой.

2 (мужчина и женщина).

Правила игры с алкоголем: пару разводят по разным углам комнаты и обоим завязывают глаза. Женщине в руки дают поднос с бутербродом и рюмкой водки. Она должна по голосу и подсказкам окружающих за одну минуту найти мужчину, чтобы он был накормлен, пьян и доволен.

Как стать лимоннонером?

от 2-х.

Потребуется: несколько лимонов, мерные стаканчики, водка.

Правила игры с алкоголем: двое участников соревнуются в различных лимонных испытаниях. Сначала они должны съесть лимонные дольки и не поморщиться, потом – выдавить как можно больше сока из цитруса в мерный стаканчик, а потом вылить этот сок в водку и как можно быстрее выпить получившийся коктейль через соломинку.

Забавный фонтан

от 2-х.

Потребуется: пустые стаканы и алкоголь в бутылках.

Правила игры с алкоголем: задача каждого участника – зажать между ног открытую бутылку и максимально точно наполнить из нее стакан, которые стоит на полу. Помогать себе руками при этом запрещено.

Ценный груз

водка (или другой крепкий алкоголь);

стулья;

блюдце;

столовые ложки (или чайные – для совсем искушенных игроков).

от 4-х (потребуется разделиться на две команды).

Правила игры с алкоголем: участники делятся на две команды и соревнуются в эстафете. С помощью ложек они должны перенести водку из блюдца в стакане, пересекая при этом всю комнату и передавая ложку друг другу. Побеждает команда, которая успеет первой и не расплещет свой ценный груз. Для большего веселья можно усложнить маршрут.

Свадебный генерал

любое.

Потребуется: только фантазия и алкоголь.

Правила игры с алкоголем: одного из участников назначают свадебным генералом. Он должен выполнять определенную очередность действий: выпить рюмочку, вытереть усы, крякнуть, пристукнуть рюмкой об стол и налить еще раз. Остальные участники повторяют за ним эти действия (можно добавить дополнительные). Когда идет второй круг, генерал комментирует каждое свое действие и начинает повторять их уже по два раза. С каждым новым кругом количество раз увеличивается, и повторить станет все сложнее. Игра заканчивается, когда первый участник сбивается – его наказывают штрафной от генерала.

Крутые бомбардировщики

монеты;

блюдца.

от 4-х.

Правила игры с алкоголем: мужчины назначаются бомбардировщиками. Им нужно зажать между колен монету и допрыгать так до заправочной станции, залить в себя крепкого «топлива» и вернуться обратно, сбросив монету в блюдце. Тот, кто принес больше всего монет за определенное время – выигрывает.

Что нам стоит дом построить

от 2-х.

Потребуется: домино.

Правила игры с алкоголем: участникам нужно построить как можно более высокий «домик» из домино в ограниченное время. Как только у кого-то постройка обваливается – он должен выпить. Шутка в том, что с каждым таким штрафом шансы на успешное строительство уменьшаются. Как правило, выигрывает не тот, кто построил действительно высокий дом, а тот, кто к концу игры остался на ногах.

Один пьет, другой закусывает

от 4-х (четное).

Потребуется: крепкий напиток в бутылке, закуска.

Правила игры с алкоголем: участники делятся на две команды. Первый игрок подбегает к столу на противоположном столе комнаты и наливает алкоголь. Второй – выпивает его, а третий – закусывает. Четвертому игроку приходится хуже всех, так как ему нужно сделать все это сразу. Игра проводится в команде эстафеты: можно сделать сколько угодно кругов, прежде чем определить команду-победителя.

Малопьющие, застенчивые и выносливые

от 6-ти.

Потребуется: бутылки с различным алкоголем, стаканы и авоська.

Правила игры с алкоголем: всех участников ведущий делит на малопьющих (они опустошают стаканы), застенчивых (выстраивают опустевшую посуду и бутылки вдоль стенок) и выносливых (они складывают всю посуду в авоську и несут куда скажут). В итоге формируется несколько команд.

Выигрывает та, которая за ограниченное количество времени выпьет, поставит и вынесет больше всего алкоголя.

Одиннадцатиметровый с сюрпризом

от 2-х.

Потребуется: футбольный мяч.

Правила игры с алкоголем: участникам создают полосу препятствий длиной 11 метров. Через каждый метр ставится стакан со спиртным. Задача участников– зажать футбольный мяч между подбородком и грудью и в таком положении преодолеть полосу, попутно выпивая все, что на ней стоит. Выигрывает тот участник, у которого мяч упадет меньшее количество раз.

Веселая лыжня

от 6-ти.

Потребуется: лыжи.

Правила игры с алкоголем: игроки делятся на пары. Каждая пара делит одну лыжню на двоих. В таком тандеме им нужно как-то добраться до финиша, доставив поднос с алкоголем и закусками и выпив. Вторая пара несет это все добро обратно, третья – вновь на место и снова пьет. Игра заканчивается вместе с тем, как заканчивается водка – побеждает самая быстрая пара.

Полезные рекомендации

Все перечисленные выше игры с алкоголем – это возможность весело провести время и разнообразить досуг. Но они подходят не каждому человеку. Кто-то может посчитать конкурс вульгарным, а кто-то просто не захочет слишком много пить. Поэтому перед организацией вечеринке следует уточнить у гостей – захотят ли они поучаствовать в тех или иных играх.

Ну а я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш блог, делитесь интересными идеями социальных сетях и выпивайте весело! До новых встреч!