Как пить по-индейски? Немного о «еще не мертвых, но уже хороших»

Об индейской культуре потребления спиртных напитков известно очень мало. Кроме текилы, которую, собственно, придумали европейцы, да всяких пульке-октли и не вспомнишь ничего. Но то, что коренные американцы пьют, и пьют много, сомнений ни у кого не вызывает.

Итак, самый распространенный способ пить по-индейски:

На протяжении 10 лет глотать скверный виски, опуститься, пропить мустанга и томагавк, за моток стеклянных бус продать все свои пастбища колонистам.

Способ №2, менее известный:

Когда-то я прочитал о нем в какой-то из книжек Кинга. Якобы, так делали перуанские индейцы, потребляя спиртное огромными дозами. Ни в коем случае не рекомендую никому использовать данный метод. Но лично я пробовал, причем не без удовольствия.

Понадобится: пивной бокал; виски, бренди, водка или текила – 0.5 литра; лимон – несколько долек; настоящий индеец – 1 шт.

Перед началом употребления берете 2 дольки лимона, запрокидываете голову и выжимаете их прямо в нос. После этого можно выпить залпом целую кружку любого алкоголя и даже не заметить его вкуса.

Неизвестно, пьют ли так индейцы на самом деле, или же «Король ужасов» в очередной раз пытался испугать читателя. Я таким образом употреблял текилу (на мой взгляд, это куда эффектнее, чем надоевшая соль с лаймом), а также один раз выпил на спор 400 граммов водки одним махом без закуски. Бодрит!

Что русскому хорошо, индейцу – смерть!

«Плох тот индеец, который не мечтает стать мертвым.»

А теперь серьезнее. Тысячи раз слышал о том, что индейцы, как чукчи и другие северные народы, спиваются намного быстрее европейцев или американцев, потому что у них, якобы, «нет фермента, который переваривает алкоголь». Это, конечно, чушь – каждый человек на Земле имеет одинаковый набор ферментов. Но вот действуют они по-разному и с разной скоростью, поэтому расовые особенности все же есть. Попробуем вкратце понять, чем отличается употребление спиртного представителями разных народов.

Для начала вспомним, как происходит расщепление алкоголя в организме.

Собственно питие, вызывает приятные ощущения, от ферментов не зависит. Разложение этанола. Легким движением алкогольдегидрогеназы этиловый спирт превращается в крайне токсичный этиловый альдегид. Страдая утром после вечеринки, можете с полным правом обвинять во всех бедах именно это вещество. Разложение альдегида. Тут начинает работать второй фермент – альдегиддегидрогеназа, отнимающая водород у альдегида, из-за чего он разлагается до безобидного уксуса.

Чем быстрее действуют эти волшебные дегидранты – тем вы а) быстрее пьянеете и б) быстрее отходите от похмелья. За скорость работы ферментов отвечают аллели генов. Больше всего не везет человеку с аллелями ADH1B47His (мгновенное опьянение) и ALDH22 (длительное разложение токсинов). Такой бедолага будет очень долго мучиться похмельем, даже толком не успев ощутить чудесное состояние постепенного опьянения. Обидно, не так ли? Но не спешите его жалеть!

Наш товарищ – для простоты дадим ему кодовое имя «ADH1B47His+ ALDH22» – никогда не сопьется. ADH1B47His+ ALDH22 – скорее всего, китаец, японец или кореец, он почти моментально «косеет» (простите за невольный каламбур), но алкогольная зависимость ему не грозит.

Иная крайность – другой любитель спиртного, южноамериканский индеец или метис ADH1B*47His+ ALDH7. Сочетание двух самых интенсивных аллелей позволяет ему почти мгновенно трезветь и отходить от похмелья. Такую гипотезу, кстати, подтверждают и наблюдения того самого персонажа Кинга, которого я упоминал в начале статьи: «индейцы [перуанские] пьют спиртное, как кока-колу, я редко видел там пьяных, и ни разу никого - с похмелья».

Славянские народы, как и скандинавы, пьянеют медленно, западные европейцы – еще медленнее, а замыкают этот парад коренные жители Северной Америки и Южной Африки. Но отходят от похмелья в данных регионах одинаково быстро, поскольку аллель ALDH2*2 тут весьма редок. В общем, вполне можно сказать, что средний могиканин, апач, якут или чукча точно так же подвержен алкоголизму, как и средний белорус, латыш или швед. Так откуда же берутся целые племена и резервации краснокожих пьяниц?

Весь секрет – в закуске!

Есть мнение, что не гены сгубили индейские племена, а изменение рациона. До колонизации пища коренных американцев была преимущественно животной, так называемый белково-липидный тип питания, формировавшийся веками. Жиры и белок в больших количествах снижают уровень кортикостероидов – гормонов стресса.

Но к индейцам пришли европейцы, а к якутам – русские, заставили их отложить луки и взяться за мотыги. Земледелие не оставляло времени на охоту, прерии, кишащие бизонами, опустели, пришлось переходить на кашки и винегрет. А тут еще меняется культура, попираются многовековые устои, чужаки правят землями твоих предков, насаждают религию и ценности. Все это – стресс. А как лечиться от стресса? Только «огненной водой», которую заботливые пилигримы бочками привозят в обмен на шкурки пушных зверьков.

Южная Америка, где и до европейцев было развито земледелие, не так полна алкоголиками. Да и в Северной индейцы, которые живут в городах, как ни странно, гораздо чаще страдают от пьянства, чем те, которые переселены в резервации. Ведь там можно охотиться или разводить домашних животных, а в городе мясо позволяет себе не каждый белый.

В общем, если вы – настоящий индеец, слушайте голос предков – закусывайте жирным мясом!