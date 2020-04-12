Как и другие творческие люди, чья жизнь имеет специфический уклад и протекает на виду у миллионов, у звёзд эстрады особое отношение к алкоголю.
Многие именно в нём черпают вдохновение, а также получают возможность снять стресс и получить психологическую разгрузку. Некоторые из представителей богемы настолько невоздержанны в этом вопросе, что об их пристрастии ходят легенды.
Однако среди звёздных представителей эстрады есть и такие, которые вовсе не употребляют алкогольные напитки ни под каким предлогом, заменяя их физическими нагрузками и медитацией. Но их количество по сравнению с пьющими коллегами минимально.
Какой алкоголь предпочитают наши звёзды эстрадыСреди пьющих звёзд отечественной эстрады предпочтения при выборе алкоголя самые разнообразные, у каждого есть свой любимый горячительный напиток:
- виски – к нему неровно дышит Сергей Шнуров, не очень часто позволяет его себе также Дима Билан;
- водка – этот традиционный национальный напиток другим заморским изыскам предпочитают Николай Носков и Владимир Кузьмин. В своё время её выбирала и Алла Пугачёва, однако со временем предпочла более лёгкие напитки;
- коньяк – особенно дорогой и фирменный – уважает Леонид Агутин;
- вино – этот благородный напиток предпочитает Сати Казанова.
Какой алкоголь предпочитают иностранные певцыНе очень отличаются и пристрастия заокеанских коллег наших звёздных певцов:
- виски – то, без чего не представляет своей жизни Боно, лидер группы U2;
- коктейли на основе водки – любимый напиток Холли Берри;
- текила пришлась настолько по душе Джастину Тимберлейку, что вдохновила его на создание собственной марки этого напитка, который, кстати, пользуется большой популярностью в Америке;
- вино, которое производит Стинг в своих владениях в Тоскане, очень ценят истинные почитатели качественного алкоголя.
Топ 5 самых пьющих звёзд российской эстрадыСреди выпивающих периодически и по случаю звёзд отечественной эстрады особо выделяются некоторые почитатели Бахуса, без горячительных напитков просто не представляющих своей жизни.
При этом многие из них открыто говорят о своём пагубном пристрастии, а некоторые даже обращались за профессиональной помощью к специалистам в надежде побороть недуг.
- Григорий Лепс. Многим приходилось видеть записи с выступлений артиста под градусом, во время которых он даже падал со сцены. Однако это не мешает знаменитому певцу заявлять, что бросать пить в обозримом будущем он не собирается.
- Владимир Кузьмин. Певец давно пристрастился к горячительным напиткам, предпочитая среди всех водку. Довольно часто он выходит на сцену, изрядно приняв на грудь.
- Сергей Шнуров. Эпатажный певец никогда не скрывал своего пристрастия к крепким напиткам и частенько выступает на сцене после их приёма.
- Филипп Киркоров. О нездоровом увлечении «короля эстрады» спиртным известно многим, не скрывала это в своё время и сама Алла Пугачёва.
- Елена Перова. Бывшая солистка группы «Лицей» не только часто употребляет крепкие напитки, но и позволяет себе после этого садиться за руль.
5 российских певцов (певиц), не употребляющих алкогольА вот среди тех звёзд, кто абсолютно не приемлет спиртных напитков, есть те, кто ведёт трезвый образ жизни изначально, и те, кто сумел побороть болезненную зависимость и вернуться к нормальной жизни без алкоголя:
- Валерия. Певица уже давно заботится о правильном питании и категорически отказывается от крепких напитков.
- Валерий Леонтьев. Позволявший себе в молодости некоторые вольности в отношении алкоголя, певец давно стал приверженцем здорового образа жизни.
- Вячеслав Бутусов. Пережив в молодые годы зависимость, певец сумел преодолеть её благодаря вере в Бога и, боясь потерять семью.
- Ирина Аллегрова. Длительный период певица не решалась признаться самой себе в существующей зависимости, однако с помощью близких людей смогла это сделать и побороть её.
- Михаил Боярский. Кумир миллионов стал вести трезвый образ жизни из опасений за состояние своего здоровья.
Пить или не пить, каждый, будь то звезда или обычный человек, решает для себя сам. Однако все, пережившие алкогольную зависимость, подтвердят – алкоголь – не панацея от всех бед и отнюдь не способ решения проблем.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!
А как считаете вы, знаменитые певцы и певицы пьют из-за свалившейся на них славы? Или они просто слабые люди? А может быть это залог их успеха?