Как и другие творческие люди, чья жизнь имеет специфический уклад и протекает на виду у миллионов, у звёзд эстрады особое отношение к алкоголю.

Многие именно в нём черпают вдохновение, а также получают возможность снять стресс и получить психологическую разгрузку. Некоторые из представителей богемы настолько невоздержанны в этом вопросе, что об их пристрастии ходят легенды.

Однако среди звёздных представителей эстрады есть и такие, которые вовсе не употребляют алкогольные напитки ни под каким предлогом, заменяя их физическими нагрузками и медитацией. Но их количество по сравнению с пьющими коллегами минимально.

Какой алкоголь предпочитают наши звёзды эстрады

виски – к нему неровно дышит Сергей Шнуров, не очень часто позволяет его себе также Дима Билан;

водка – этот традиционный национальный напиток другим заморским изыскам предпочитают Николай Носков и Владимир Кузьмин. В своё время её выбирала и Алла Пугачёва, однако со временем предпочла более лёгкие напитки;

коньяк – особенно дорогой и фирменный – уважает Леонид Агутин;

вино – этот благородный напиток предпочитает Сати Казанова.

Среди пьющих звёзд отечественной эстрады предпочтения при выборе алкоголя самые разнообразные, у каждого есть свой любимый горячительный напиток:

Какой алкоголь предпочитают иностранные певцы

виски – то, без чего не представляет своей жизни Боно, лидер группы U2;

коктейли на основе водки – любимый напиток Холли Берри;

текила пришлась настолько по душе Джастину Тимберлейку, что вдохновила его на создание собственной марки этого напитка, который, кстати, пользуется большой популярностью в Америке;

вино, которое производит Стинг в своих владениях в Тоскане, очень ценят истинные почитатели качественного алкоголя.

Не очень отличаются и пристрастия заокеанских коллег наших звёздных певцов:

Топ 5 самых пьющих звёзд российской эстрады

Среди выпивающих периодически и по случаю звёзд отечественной эстрады особо выделяются некоторые почитатели Бахуса, без горячительных напитков просто не представляющих своей жизни.

При этом многие из них открыто говорят о своём пагубном пристрастии, а некоторые даже обращались за профессиональной помощью к специалистам в надежде побороть недуг.

Григорий Лепс. Многим приходилось видеть записи с выступлений артиста под градусом, во время которых он даже падал со сцены. Однако это не мешает знаменитому певцу заявлять, что бросать пить в обозримом будущем он не собирается. Владимир Кузьмин. Певец давно пристрастился к горячительным напиткам, предпочитая среди всех водку. Довольно часто он выходит на сцену, изрядно приняв на грудь. Сергей Шнуров. Эпатажный певец никогда не скрывал своего пристрастия к крепким напиткам и частенько выступает на сцене после их приёма. Филипп Киркоров. О нездоровом увлечении «короля эстрады» спиртным известно многим, не скрывала это в своё время и сама Алла Пугачёва. Елена Перова. Бывшая солистка группы «Лицей» не только часто употребляет крепкие напитки, но и позволяет себе после этого садиться за руль.

5 российских певцов (певиц), не употребляющих алкоголь

Валерия. Певица уже давно заботится о правильном питании и категорически отказывается от крепких напитков. Валерий Леонтьев. Позволявший себе в молодости некоторые вольности в отношении алкоголя, певец давно стал приверженцем здорового образа жизни. Вячеслав Бутусов. Пережив в молодые годы зависимость, певец сумел преодолеть её благодаря вере в Бога и, боясь потерять семью. Ирина Аллегрова. Длительный период певица не решалась признаться самой себе в существующей зависимости, однако с помощью близких людей смогла это сделать и побороть её. Михаил Боярский. Кумир миллионов стал вести трезвый образ жизни из опасений за состояние своего здоровья.

А вот среди тех звёзд, кто абсолютно не приемлет спиртных напитков, есть те, кто ведёт трезвый образ жизни изначально, и те, кто сумел побороть болезненную зависимость и вернуться к нормальной жизни без алкоголя:

Пить или не пить, каждый, будь то звезда или обычный человек, решает для себя сам. Однако все, пережившие алкогольную зависимость, подтвердят – алкоголь – не панацея от всех бед и отнюдь не способ решения проблем.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А как считаете вы, знаменитые певцы и певицы пьют из-за свалившейся на них славы? Или они просто слабые люди? А может быть это залог их успеха?