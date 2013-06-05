Культура пития: коктейль «Идиот»

Собственно, что подразумевается под этим словосочетанием? Хм, культура пития… Правильно пить, употреблять алкогольные напитки с умом и красиво, с вашего позволения, эпатажно забухать – по сути, и есть основа культуры пития. Водку – залпом, вискарь – потягивая, текилу – с лаймом и солью, самбуку – горящую. В принципе, не все так сложно. Но!

Существует много «НО». Суть даже не в том, чтобы правильно пить определенные напитки – в этом нет ни чего сложного. Дело обстоит как раз в самом подходе к этим алкогольным напиткам. Здесь следует, в первую очередь, определиться, что нам дает водка, виски, джин или их сочетание.

Для кого-то алкоголь – это средство – средство убежать от проблем, средство расслабиться, средство поиска себя. Для кого-то рюмка водки – единственное, что у него осталось в жизни. Всеми любимый C2H5OH за всю историю человечества натворила делов – она свергала правительства, калечила жизни, дарила жизнь. Но, как я уже где-то писал, алкогольная продукция оказала большое влияние на общество, ведь это не только продукт потребления, это еще и целая культурная стезя человечества.

Так вот, вернемся к культуре пития. Есть такой товарищ – Эркин Тузмухамедов, один из ведущих экспертов в области алкогольной продукции в России, блогер и писатель. Товарищ Эркин посвятил свою жизнь изучению алкогольных напитков и культуре их пития. В его статьях много сарказма, издевок и колкого юмора, но за этим всем, можно даже сказать, пафосом, кроется та самая истина. Именно он первый (или один из первых) начал растолковывать и анализировать общественные наклонности к тому или иному виду алкоголя. Именно в одной из его статей я впервые услышал о так называемом коктейле «Идиот», а уже затем прочувствовал его суть на себе.

Коктейль «Идиот»

Об этом коктейле ходят легенды, пусть даже и в узких барменских кругах. Доподлинно не известно, но вроде бы эта история случилась еще на закате прошлого тысячелетия. Ну, знаете, ходили тогда такие серьезные дяди, лысенькие, с барсеткой под мышкой и золотой цепью толщиной с мою руку. Так вот, в легенде идет речь об одном из московских ресторанов, который и по сей день пользуется немалой популярностью. Именно в этот ресторан завалил такой дядечка, ведущий на поводке классическую блондинку.

И, значится, выдрессированный сомелье начинает услужливо демонстрировать сему господину всю барную карту. Естественно, дядечка выбрал самое дорогое пойло, а именно вискарик The Macallan Lalique 50 years old, рыночная цена которого переваливает за 10 тыс. у.е.. Дальше все было до неприличного глупо. Блондинка возжелала того же, но когда сомелье принес ей напиток (как полагается, в роксе без льда), она возмутилась и потребовала дополнить это все льдом и колой. Вот так и появился нашумевший коктейль «Идиот», который, уж извините, по праву можно называть «Идиоткой».

Смешно? А мне вот не очень. Работая за баром я повидал таких дядечек не мало. Но об этом чуть ниже. Давайте сначала разберемся, какое издевательство над благородными напитками можно назвать коктейлем «Идиот». В принципе, коктейль этот можно отнести к достаточно гибким (это вам не Сухой мартини или Негрони, где каждый ингредиент строго обговорен МБА). В его состав может входить любой дорогостоящий напиток, подкрашенный ортофосфорной кислотой, олицетворяющей бренд «Кока-Кола». Будь то Маккалан 50-тилетней выдержки или Hennessy Private Reserve 1865 года. Да даже Чивас 12-летней выдержки может соперничать за право быть главным ингредиентом этого коктейля, или «Ходячий Джонни» нацатилетней выдержки (это я, к примеру, о Johnnie Walker Blue Label). В общем, берем любой напиток, цена которого переваливает за все мыслимые и немыслимые границы, и мешаем их с колой. Вуаля, коктейль «Идиот» готов.

Мои размышления на сей счет

В погоне за модой и за чьими-то предпочтениями люди выставляют себя идиотами. Так уж сложилось в нашем современном обществе. Покрасоваться перед друзьями и заказать в ресторане бутылочку Хеннесси, а затем хлебать его с лимончиком. Или выпендриться перед девушкой и попросить у бармена намешать что-нибудь этакое-разэтакое. Подобные вещи уже стали привычным делом. Культура пития в нашей стране ниже плинтуса (я бы даже сказал на всем постсоветском пространстве). И в принципе, данный упадок можно легко оправдать – «Железный занавес», умопомрачительные цены на «элитку», нравственные застои и т.д. Но на дворе уже 2013 год и времена сухого закона прошли. Вам не кажется, что пора бы понемногу выбираться из этой темной ямы?

Хватит. Хватит мешать достойный виски с колой, хватит закусывать Hennessy Х.О. лимончиком, хватит думать, что Кровавая Мэри – это только водка с томатным соком, а Черный Русский – мутная жижа из жестяной банки. Мы же, вроде как, цивилизованное общество. Работая за баром, ты смотришь на все это с той, другой стороны и понимаешь, что твоя работа сродни профессии буфетчицы в совковой столовой. Если вы понимаете, о чем я хочу сказать, прошу, поделитесь на сей счет своими мыслями, иначе все вышесказанное не имеет смысла. Пейте правильно, пейте красиво, пейте, как пьют в цивилизованных странах! Пока (в смысле, до свидания, а не пока пьют)!