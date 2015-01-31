Страшная правда о пользе алкоголя

Начнем с простого. Охлажденный графинчик, тягучая «Aqua Vita», как масло льющаяся в высокую рюмочку только из морозилки… Большая слабость автора. А может, наоборот - сила? Что поможет вылечить «оковита»?

«Виски – самое популярное из всех средств, которые не помогают от простуды.» Джерри Вейл

Оказывается, очень многое! Чистую водку, в количестве 25-30 граммов в день пьют, например, люди, вынужденные дышать загрязненным воздухом – она выводит токсины из легких. Небольшая «обеденная» стопочка сдерживает уровень холестерина, поэтому, теоретически, может препятствовать развитию болезней сердца и сосудов, инфаркта и инсультов. Водка снижает уровень сахара в крови – риск заболевания диабетом, соответственно, тоже.

Многие классические народные лекарства делаются из водочных смесей. При расстройстве желудка знающие люди советуют выпить водки с солью и/или перцем – пару щепоток на рюмку. Чесночная настойка повысит тонус, вычистит сосуды и снизит риск простудиться в зимнее время.

А перцовка традиционно рекомендуется как средство от гриппа и ОРЗ – для этого можно использовать покупную, домашнюю спиртовую или по-быстрому смешать обычную водку со смесью черного, красного перца и паприки. Лично я при первых признаках простуды выпиваю стакан такого коктейля перед сном и в 70% случаев просыпаюсь почти здоровым.

«А у кого сердце больное – тому коньяк и не надо. Водку с перцем! Но только нужно все это помешать поровну, туда чуть-чуть крепленого – две рюмки, не больше! Лучше три. Но можно и четыре. Все это перемешать. Как дашь! Очнулся – и не найдешь где сердце!» «А у кого сердце больное – тому коньяк и не надо. Водку с перцем! Но только нужно все это помешать поровну, туда чуть-чуть крепленого – две рюмки, не больше! Лучше три. Но можно и четыре. Все это перемешать. Как дашь! Очнулся – и не найдешь где сердце!» Киножурнал Фитиль “Трезвый подход”

Только не забывайте – наркологи утверждают, что именно водка, точнее все напитки на основе спирта-ректификата, быстрее всего вызывает зависимость. Чем чище напиток – тем тяжелее будет с ним расставаться. Факт!

«Первый коньяк расширяет сосуды, второй – самомнение»

Если одной рюмочки вам показалось мало – продолжаем лечиться дальше! Извлекаем из закромов дедушкин коньяк. Причем чем больше звезд – тем больше полезных свойств.

Итак, 20-30 граммов: помогут унять мигрень и стенокардию, головную боль, успокоят разгулявшиеся нервишки, снимут стресс, в смеси с взбитым яичным белком – помогут от кашля, и даже усилят потенцию! Дубильные вещества немного ослабляют зубную боль – если болят зубы, то и «Наполеоном» не жалко прополоскать рот.

В мою бытность вокалистом я использовал коньяк так: 100-150 граммов наливал в чашку с горячим чаем и выпивал за 30-40 минут до концерта. Это расслабляет связки, улучшает координацию голоса, память и, конечно, начисто убивает боязнь сцены!

Текилу рекомендуют при заболеваниях кишечника и желудка, ей даже приписывают лечение язвы и профилактику рака ЖКТ.

Ром полезен для дыхания, помогает снять спазм при кашле, очищает трахеи и бронхи. А в составе грога ром – отличное профилактическое средство от простуды.

Виски, как и коньяк, противодействует инфарктам и содержит много витамина В.

Бальзамировали, бальзамировали, да не забальзамировались…

«С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе. Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту»

В юности я нашел идеальное как по мне средство от похмелья. Берется бальзам: аптечный «Вигор» или магазинный «9 сил», «Давнi рецепти», мешается в пивном стакане пополам с колой и выпивается залпом. Не проходит и 10 минут, как это чудодейственное снадобье вызывает прилив сил, улучшение самочувствия, прекрасное настроение и здоровый блеск в глазах. А то, что при этом сердце начинает колотиться так, что вот-вот выпрыгнет – кого это волновало в 17-то лет? Но, как говорится, suum cuique.

Самое известное обывателю целебное алкогольное средство – джин, а точнее джин-тоник. Тоник был разработан английскими врачами для профилактики малярии, он содержал очень большое количество хинина – горького и противного на вкус вещества. Британские легионеры придумали разводить микстуру джином – так, естественно, вкуснее. Получившийся коктейль стал чрезвычайно популярным – он обладает не только изысканным вкусом, но и отличными антипохмельными свойствами. Так что если боитесь малярии или бодуна, знайте: два добрых духа – джин и тоник – уберегут вас от этих напастей.

Рижский – как средство от почечных колик.

Бехеровка – для лечения проблем с кишечником и желудком.

Егермейстер – для улучшения пищеварения, такой себе немецкий «фестал».

Ангостура – как средство от морской болезни и тропической лихорадки.

Гольдвассер – Данцигский ликер на анисе и кусочках настоящего золота. В XVII веке настойка считалась чуть ли не панацеей. От чего лечит драгметалл – непонятно. Не от жадности же?

Кампари – в охлажденном виде является антипохмельным средством за счет большого содержания витамина С.

Шартрез – очень помогал французским монахам бухать, не нарушая поста.

В общем, действие бальзама зависит от того, какой «веник» трав входит в его состав. Но почти все они способствуют укреплению иммунитета, восстановлению сил, снимают умственную усталость. И пить их нужно совсем мало – 1-2 чайных ложки в день. Хотя ваш покорный слуга как-то приговорил целую бутылочку бабушкиного «Биттнера» - и живёхонек.

По 7 батлов лучших крымских вин!

Красненькое.

О полезности вина знает, наверно, каждый. Ученые не раз замечали, что «винные» страны не только живут дольше, но и меньше страдают от сердечных болезней, туберкулеза, а при различных эпидемиях смертность в таких регионах меньше.

Традиционно считается самым полезным. Нормализует работу сердца и желудочно-кишечной системы, замедляет старение, назначается при лечении анемии. Глинтвейн – известный антипростудный напиток. Итальянское вино Кьянти не дает развиваться атеросклерозу и снижает уровень холестерина.

Беленькое.

Хороший порт или кагор поможет от бессонницы – им нужно залить семена укропа (5 ст. л.), нагреть до 70 ° и настоять 10-12 часов. Употреблять по 50-60 граммов перед сном.

Не хуже красного влияет на сердце и сосуды: нормализует усвоение сердцем глюкозы, противодействует атеросклерозу, устаканивает давление, обмен веществ и не дает солям откладываться в суставах. «Крепеньким» белым портом лечат некоторые нервные расстройства.

Шампусик.

Есть необычный рецепт винной «перцовки» от сухого кашля: 6 ст. л. перца, стакан вина, все смешать, подогреть и процедить, выпить за три раза. Мерзость, наверно, но говорят – помогает.

Шампанское – конечно, не газированный шмурдяк, а нормальное игристое вино – отлично выводит жидкость из организма, стимулируя почки, благодаря чему прописывается при отеках. От бокальчика «пенного напитка №2» улучшится аппетит, уйдет раздражительность, кровь обогатится кислородом. Этим веселым вином лечат даже депрессии!

И напоследок…

Если чувствуете приближение простуды, воспользуйтесь старинным французским рецептом: в стакан шампанского бросить 2 ч. л. сахара, нагреть почти до кипения (хотя как определить, что шампанское кипит?), выпить перед сном. Танины, содержащиеся в напитке, под действием сахара за ночь выработают антитела, селен снизит болезненность симптомов, сера не даст инфекции расползтись по организму, а магний снимет усталость с мышц.Чем же догнаться, как не кружкой пивка? Холодненькое, в запотевшем бокале, со стекающими по пузатеньким бокам капельками конденсата… придется забыть. Свойства этого напитка – во всяком случае бактерицидные – лучше всего проявляются в подогретом виде.

Но теплое пиво – знатная мерзость. Чтобы улучшить вкус, в него добавляют мед, корицу или другие специи. Пьют, как и другие алкогольные «лекарства» в самом начале простуды. Некоторые советуют употреблять подобный напиток и при ангине, а я бы не стал: пиво содержит дрожжевые культуры, благодаря чему подпитывает очаги инфекции, обосновавшиеся в горле.

Лекарство сначала выписывают, а потом пьют. Пиво сначала пьют, а потом выписывают. Неизвестный автор.

Но и это еще не все! Пиво, особенно темное, снижает риск появления катаракты, улучшает зрение в общем и противодействует развитию мочекаменной болезни, различных отеков из-за сильных мочегонных свойств, а витамин В6, в избытке содержащийся в этом напитке, укрепляет сосуды.

Резюмируя, можно вспомнить известный афоризм: «алкоголь помогает от всех болезней! Кроме алкоголизма. Но и его течение значительно облегчает!»