Запретить нельзя разрешить! Самое интересное о сухих законах по всему миру

Полный или частичный запрет спиртного – тема, которая, так или иначе, волнует любого ценителя алкогольных напитков. Вот и интернет-журнал «Ромовый Дневник» решил не отставать от тренда. Информации на этот счет в интернете чрезвычайно много, поэтому мы не будем тиражировать очередные «10 фактов» или глубоко вдаваться в историю, предпосылки и последствия. Сегодня мы возьмем все самое интересное о сухих законах, надавим из этого ароматного жмыха, дадим перебродить, перегоним и подадим вам порционно, в аппетитных запотевших стопочках.

Тост первый. Аперитив.

«Давным-давно, в далекой-далекой стране жил один князь – уважаемый, отважный, но недалекий человек. И видел он, как молодые джигиты, вместо того, чтобы впахивать на княжеских землях и ходить походом на богатых соседей, веселятся весь день напролет, пьют вино, знакомятся с красавицами, дерутся да песни поют. А надо сказать, что этого правителя с детства мучала язва, подагра, глупость и комплексы. И решил он, что все остальные должны жить так же плохо, как и он сам – запретил вино, приказал вырубить виноградники, а заодно – велел каждый день петь хором национальный гимн. На похоронах князя этот гимн пели особенно красиво, а на его могиле сама собой выросла лоза, которая дала спелые, налитые соком гроздья. Из них сделали прекрасное вино, но пить не стали – берегут на случай если к власти придет еще один такой идиот.»

Эта старинная легенда один-в-один похожа на все истории с вводом сухих законов в мировой практике. Почти все из них были экспериментами, направленными на увеличение производительности труда и улучшение «морального облика» граждан. Все без исключения эксперименты оказались неудачными, некоторые из них окончились крахом государственной экономики, а кое-где – и самих государств.

Антиалкогольные законы начали вводиться в начале ХХ века. Первый был принят в 1907-м году в Канаде, и пошло-поехало: 1907-1992 – Фарерские острова, 1910-1927 – Австралия, 1915-1935 – Исландия, 1916-1926 – Норвегия, а в 1919 был введен сухой закон в Финляндии.

«5-4-3-2-1-0» – код, знакомый каждому горячему финскому парню 30-х. Он означает дату и время открытия магазинов с алкоголем после отмены закона – 5-го 04 32-го года в 10 часов.

В 1920 в США вступила в силу Восемнадцатая поправка – знаменитый сухой закон в Америке. В 1932 году эту поправку отменили – в первый и последний раз за всю историю Штатов.

Первый сухой закон в России 1914 года «ниспослал» царь-батюшка Николай II – что интересно, сам не дурак выпить. Чем закончилось это мероприятие, все мы знаем – крахом Империи и приходом большевиков, которые, кстати, в 1917 году тоже запретили пьянство, но в 1923-м – снова разрешили. По декрету наркома Рыкова на рынке появилась дешевая водка, которую тут же прозвали «рыковкой».

В дальнейшем борьба за трезвость продолжалась с переменным успехом. Антиводочные кампании проводились в 1929, 1958, 1972 годах. Именно в это время был изобретен жуткий выкидыш совковой «карательной психиатрии» – Лечебно-трудовой профилакторий.

Но самым известным является сухой закон в СССР 1985-87 года. Спиртное в это время производилось и отпускалось, но его количество уменьшилось, а стоимость – увеличилась в несколько раз. Во время борьбы с ветряными мельницами под раздачу попали крымские, молдавские, кубанские виноградники, массово закрывались алкогольные магазины.

В результате люди вместо качественного алкоголя стали пить сомнительный шмурдяк, а некоторые – и вовсе одеколоны да клей БФ. Считается, что именно в это время зародились будущие «братки» 90-х – на нелегальном импорте и изготовлении алкоголя вырос «первоначальный частный капитал», ставший приговором для СССР.

Тост второй. За здоровье!

Алкогольные отравления всегда были оборотной стороной сухих законов. Далеко не у всех бутлегеров есть хоть что-то похожее на совесть. В контрафактное спиртное лили что придется – вплоть до отравных и токсичных веществ. Массовые отравления метанолом отмечались во время сухого закона в Финляндии, СССР, а в Штатах метиловый спирт специально добавляли в технический – чтобы не пили. Итог – 10 000 мертвых и 15 000 инвалидов (для сравнения, в Ираке США потеряли в два раза меньше людей, 4 423).

Аптеки всегда были в авангарде продажи «особых» веществ страждущим. Сегодняшний трамадол и безобидные атусинчики – мелочь по сравнению с тем, что творилось во времена сухих законов. В Штатах, например, был популярен напиток «джейк» – ямайская имбирная настойка. Власти, пронюхав о том, что ее употребляют любители выпить, приказали фармацевтам изменить формулу лекарства, чтобы оно стало противным на вкус. В дело пошел промышленный пластификатор – тогда считалось, что он безвредный. Результат – сотни парализованных дегустаторов и несколько жутких смертей.

Такой “лекарственный” виски продавался в аптеках во время сухого закона в Америке

Прогибиционистские меры правительства США не коснулись одного интересного лекарства, богатого эллаголовой кислотой – оно прописывалось людям с сердечными болезнями и злокачественными опухолями. Чудная панацея хорошо нам известна – это солодовый виски. Он продавался в аптеках и стоил кучу денег, но это был единственный почти легальный алкоголь, который можно было достать в то время.

В дореволюционной России спирт не запрещали – он отпускался по рецепту в аптеке. Появилась целая плеяда эскулапов-дельцов, которые за деньги раздавали рецепты на снадобье. Аптекари тоже имели свою долю в «бизнесе». Традиция продолжилась и в СССР эпохи застоя – в аптеках можно было купить как медицинский спирт (по рецепту), так и всякие боярышники-календулы-эвкалипты.

Тост третий. За прекрасных дам!

«Спасибо партии родной и Горбачёву лично! Мой трезвый муж пришёл домой и вы….л отлично!» – такая частушка ходила у нас во времена антиалкогольной компании конца 80-х. Да и вообще, считается, что основная масса сторонников сухого закона в России и во всем мире относится к прекрасному полу.

Вглядитесь в эти доброжелательные и открытые лица. Как можно не запить, если у тебя такая жена?

Начало активной борьбы с алкоголизмом связывают с развитием эмансипации. В конце XIX – начале XX века в Старом и Новом свете действовали сотни благочестивых организаций – преимущественно, религиозных и преимущественно женских. В Штатах еще после гражданской Войны появился так называемый «Женский Христианский Союз Воздержания», а в 1893 «Анти-Салунная Лига» – организации, которые впоследствии оказали решающее влияние на принятие 18 поправки. Схожие «общественные объединения» создавались и в СССР – как раз под кампании 1929, 1958, 1972, 1985 годов.

Известная, например, такая «борчиха» с алкоголизмом, как Кэлли Нэйшн. Она ездила по Штатам, держа в одной руке топор, а в другой – библию. В каждом городе она врывалась в салуны и крушила своим топориком все, что видела, приговаривая, что торговцы спиртным «заманивают мужчин прямиком в ад». Позднее старушка сменила имя на Carry A. Nation (поддержи нацию), стала выпускать газету и «трезвеннические» сувениры, на которых, говорят, поимела неплохой доход. Чем не американская мечта?

Но эмансипация – вещь обоюдоострая. Среди женщин находилось немало тех, кто любили выпить и не поддерживали неконструктивное «запретить и точка!». Например, известным противником Сухого закона в США была Грейс Кулидж – между прочим, жена президента Калвина Кулижда. Она любила хорошее спиртное, критиковала антиалкогольную политику республиканцев и даже назвала свою собаку «Роб Рой» – в честь известного коктейля на основе скотча и вермута . Говорят, после этого любовь американцев к своей Первой Леди выросла до небес.

А эти девушки – живое доказательство того, что не все дамы поддерживали сухой закон

Сухой закон в Америке сопровождался всплеском женского алкоголизма. Причина проста – дамы, которые до запрета пили, в основном, вино и легкие коктейли, стали вместе с мужьями потреблять низкосортный крепкий виски. То же наблюдалось и в нашей стране – всем известны одеколоны «Жасмин» и «Розовая Вода», которые считались «женскими» напитками.

Тост четвертый. Незаменимых нет!

Запретили алкоголь? Ну что ж, народ найдет способ «убиться» и без ваших вин и коньяков! В дело шло всё – косметические средства, шампуни, зубные эликсиры, «незамерзайки» и другая гадость. Особенно прославились своей смекалкой советские алкоголики, да и не только алкоголики.

Вот небольшой «ТОП» их любимых «коктейлей»:

Огуречный лосьон. 68% + относительно вменяемый вкус. Все, что нужно было сделать перед употреблением – опустить в жидкость раскаленную железяку, которая, якобы, очищала напиток от токсичных примесей.

Политура. Незабвенный Венечка Ерофеев утверждал, что каждый младенец знает, как очистить политуру. Для этого в литр жидкости всыпается 100 граммов соли, смесь взбалтывается, после чего – удаляется пена и осадок. У людей, которые часто употребляли сей дивный напиток, лицо становилось буро-фиолетовым, за что их называли «баклажанами».

Клей БФ, он же – «Борис Фёдорыч». Перед употреблением клей пускали «на сверло» – засовывали в банку работающую дрель, которая постепенно накручивала клеящий состав. Его выбрасывали, а оставшийся спирт с жутким химозным ароматом – с удовольствием пили.

Денатурат. Это пойло перед употреблением проходило самое настоящие «очищение огнем» – его поджигали и ждали. Когда пламя становилось голубым – метанол выгорал, жидкость можно было пить. Из-за того, что на бутылках с денатуратом рисовали череп с костями, его часто называли Коньяк «Мастросский», две косточки.

Дихлофос. Дезинсекталь имел двойное действие – и алкогольное, и токсическое. Чаще всего его пшикали в кружку с пивом. Только не больше двух пшиков – иначе можно помереть!

И, наконец, гвоздь программы – гуталин! Способ его очистки прост и гениален – гуталин мазали на кусок хлеба, который со временем впитывал спирт, после чего хлеб ели. Правда, гуталин приберегали на самый крайний случай, когда ничего другого просто не оставалось – слишком велик шанс «склеить валенки».

Тост пятый. Хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Главная панацея от Сухого Закона в России известна под названием: «самогон», «сэм», «косорыловка», «самодур» и так далее. В Америке ее название было более поэтичным «Ликер Лунного Сияния» или просто «Moonshine». Но суть от этого не менялась – то же домашнее пойло из самых простых и доступных ингредиентов – злаков, сахара, фруктов и т.д.

В СССР самогон гнали независимо от того, борется ли государство в данный момент с алкоголизмом или нет. Но во времена сухого закона в России изобретательный ум нашего человека выдумывал все новые ингредиенты. Например, именно в это время брагу стали делать из конфет-подушечек. Когда в магазинах заканчивался сахар и сахаросодержащие продукты, в ход шла картошка, свекольная ботва, патока. Кто пробовал паточный самогон, знает, какая это гадость – головная боль после него может не прекращаться 2-3 дня, а покраснение глаз не сходит неделями! Как говорил Остап Бендер: «Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку».

Отец рассказывал забавную историю об одной самогонной «точке». «Маман» тётя Клава была недовольна тем, что клиенты постоянно уносят с собой выданные стаканы. В итоге, в ставне ее дома было проделано две дыры. В одну надо было всовывать голову, а во вторую, маленькую – руку. Когда жаждущий добровольно помещал себя в этот импровизированный «позорный столб», ему наливали стакан, который можно было выпить только внутри – в отверстие он не пролазил.

В Штатах в 30-е годы производство «Лунного Ликера» достигло совершенно немыслимого размаха. Несмотря на все усилия полиции, бутлегеры промышляли где только можно – в собственных домах, в лесах, на заброшенных фермах. Их ловили, но они возвращались снова, несмотря на нечеловечески жестокие наказания. Известен случай, когда суд приговорил 85-летнего старика к пяти годам каторги и штрафу в 500 долларов за то, что он выгнал несколько бутылок виски на праздник для себя и друзей.

Пс, парень! Лунного ликера не желаешь?

В 1926 в Оклахома-Сити был обнаружен самый большой подпольный спиртзавод за всю историю США. Общий объем его производственных мощностей превышал 100 000 литров, цех находился под землей, на глубине в 250 метров, к нему был проложен нелегальный водопровод, электричество и проведен лифт.

К концу 20-х годов в некоторых штатах нарушения восемнадцатой поправки составляли 95% от всех преступлений. На борьбу с самогонщиками государство тратило около миллиарда долларов ежегодно, каждый год аресту подвергалось более 75 000 человек. За соблюдением сухого закона следило четверть миллиона копов, а еще 20 000 боролись с коррупцией в рядах этой четверти.

Тост последний. Немного пивка вдогонку.

Во время антиалкогольных кампаний гонениям подвергалось не только крепкое спиртное, но и невинное пиво. Например, в Исландии сухой закон отменили в 1935 году, но организации трезвенников выклянчили поблажку – пиво оставалось под запретом еще 50 лет. 1 марта 1985 года правительство отменило нелогичный запрет. С тех пор каждый год в начале марта у исландцев принято пить пиво целую ночь напролет, а сам пенный напиток стал любимейшим в этой стране и даже получил статус национального. Вот что называется «дорвались»!

Чуть лучше дело обстояло в Австралии. Во время Первой Мировой австралийцы работали на «оборонку» с 6 утра до 5 вечера. После этого рабочим полагалось спать, поэтому бары закрывались ровно в 17.00. Любители спиртного были вынуждены сбегать с работы пораньше, чтобы успеть выпить пива. Бокал, между прочим, был только один на каждого посетителя, новую порцию наливали только тогда, когда окончена предыдущая.

А во время сухого закона в США даже бытовал лозунг «No beer – no work!». К началу 30-х среди рабочих было распространено мнение, что правительство сознательно не отменяет убыточную поправку, чтобы получать взятки от мафии и бутлегеров. До принятия сухого закона пиво было очень популярным, но в 20-е годы большая часть крупных заводов разорилось, они стали производить дрожжи, сладости и другие товары. На плаву остался только «Budweiser», который первым освоил производство «почти пива» – слабенького солодового напитка с 0.5% спирта. Американцы плевались, но пили, а известный бренд оставался на слуху. Это позволило «Будвайзеру» стать самым популярным пивом после отмены сухого закона в Америке.

В общем, во времена сухих законов творилось много интересного – странного, необычного, даже дикого. Дай бог, чтобы нам с вами приходилось только читать об этом, но никак не чувствовать на своей шкуре. Я за то, чтобы каждый мог вводить для себя свои собственные «сухие законы» и отменять их когда, где и с кем захочется.

А закончить статью (и этот пятничный вечер) хотелось бы знаменитыми словами Франклина Рузвельта, сказанными сразу после того, как восемнадцатая поправка потерпела свой головокружительный крах: «а теперь самое время выпить пивка!»