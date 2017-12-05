Готовые аппараты, аля наши «домовёнки-стожары-магарычи» с мильонтысчяпятьсот сухопарников мы рекомендовать точно не будем. Даже китайцы научились собирать готовые аппараты достойного уровня и таковые мы даже предложим к рассмотрению, но эта подборка товаров с AliExpress совсем не об этом. Она о том, как без сварки-пайки, быстро и легко собрать качественный самогонный аппарат, используя только (ну почти «только») комплектующие из Китая. Такой дистиллятор, который без проблем можно в любой момент модернизировать, дополнить любыми модулями и всё равно получать самогон высокого качества. Заинтриговали? Что ж, давайте для начала начнём с готовых решений.

Обязательно загляните в предыдущие подборки товаров с AliExpress. В них вы найдете много различной мелочевки, которая пригодится для сборки своего первого дистиллятора (к примеру, в подборке «до 500 рублей» есть качественные термометры, а в октябрьской – ссылка на медную РПН для царги).

Самогонные аппараты Destiny

Это уже китайский производитель, ассортимент которого не так велик, как у Distillarus’a, но со своими особенностями и чуть-чуть заниженными ценами, даже несмотря на платную доставку (полагаю, что доставка у Distillarus’a уже включена в цену). Почти к каждому товару есть положительные отзывы. В составлении нашего самогонного аппарата мы будем использовать некоторые комплектующие из этого магазина.

Цена: от 8 653 рублей за колонну с доставкой

Кастрюля из нержавеющей стали на 20 литров, переделанная под перегонный куб. Ручка на крышке срезана. Кламповый патрубок вварен - по нашим замыслам заменяется фитингом на гайках с прокладками. Приваренные зажими заменяются канцелярскими зажимами.

Коронка для нержавеющей стали 50 мм

Итак, с готовыми решениями разобрались, их не много, пора проявить фантазию и собрать свой собственный самогонный аппарат, а точнее бражную колонну, используя только (ну почти только) железяки из Китая. Начнём мы, пожалуй, с доработки обычной кастрюли из нержавейки, которая станет нам перегонным кубом. Конечно, если в кармане хрустят купюры, то можно сразу заказать перегонный куб в российском магазине или с того же AliExpress (бак от того же Destiny на 23 литра будет стоить около 10500 рублей). Но предположим, что у нас в карманах звенит, а не хрустит, поэтому будем экономить – купим обычную кастрюлю из нержавейки (можно и тут пофантазировать, к примеру, взять вместо кастрюли пивную кегу и модернизировать её) нужного нам объема и сделаем всё, чтобы она подошла на роль перегонного куба. И для начала нужно в ней наделать отверстий под крепление для царги, под гильзы для термометра и, конечно же, сливного крана. А для этого нам понадобятся свёрла.

Посадка большинства фитингов под соединение Tri-Clamp имеет диаметр 50,5 мм (к сожалению, под 2-дюймовый фитинг нужно сверлить отверстие 64 мм), поэтому в крышке нашей кастрюли нужно будет просверлить отверстие именно такого размера. Для этого подойдет данная коронка по нержавейке с карбид-вольфрамовой крошкой. Отзывы исключительно положительные.

Цена: 577 рублей

Многоступенчатое сверло по нержавейке

Для сверления более мелких отверстий подойдет это многоступенчатое сверло. Можно заказать комплект из 3-х сверл, а можно по отдельности: 4-12 мм, 4-20 мм и 4-32 мм.

Цена: от 226 рублей

ТЭН на 3 кВт

Брагу нужно чем-то подогревать. Так как наш бак изначально задумывался из нержавеющей стали, то индукция отпадает сразу. У кого есть газ – радуйтесь. У кого нет – врезайте в свою кастрюлю мощный ТЭН.

Мощный ТЭН от Distillarus’a на 3 кВт. Есть возможность крепления с помощью соединения Tri-Clamp. Больше сказать о данном товаре нечего, так как не требуется.

Цена: 1065 рублей

Фитинг «папа» под Tri-Clamp 1,5 дюйма

Итак, наша кастрюля почти готова. Крышку будем крепить по классике – при помощи больших канцелярских зажимов. Самое главное на данном этапе – монтировать в крышку фитинг для крепления царги. Для этого нам понадобятся сами фитинги. С этого момента все товары будут разделены на две группы под разную производительность нашей колонный: 38 мм (под Tri-Clamp 1,5 дюйма) и 51 мм (под Tri-Clamp 2 дюйма). Гайки из нержавейки под этим фитинги придётся поискать самостоятельно – большинство находок на Ali оказались или слишком дорогими или не из нержавейки.

Фитинг с внешней резьбой диаметром 50,5 мм и посадкой под Tri-Clamp 1,5 дюйма. Выполнен из нержавеющей стали 316. Посадка на крышку бака элементарная: по обе стороны крышки две гайки, под каждую гайку силиконовую прокладку.

Цена: 438 рублей

Фитинг «папа» под Tri-Clamp 2 дюйма

Фитинг с внешней резьбой диаметром 64 мм (коронку придется поискать) и посадкой под Tri-Clamp 2 дюйма. Выполнен из нержавеющей стали 316. Посадка элементарная: по обе стороны крышки две гайки, под каждую гайку силиконовую прокладку.

Цена: 425 рублей

Силиконовые прокладки для куба

Крышку куба нужно герметизировать с помощью силиконовой прокладки. В ассортименте прокладки диаметром 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм и 32 мм – выбирайте под свои нужды.

Цена: от 122 рублей

Силиконовые прокладки 38 мм

Все соединения Tri-Clamp также нуждаются в герметизации. Для этого будем использовать прокладки меньшего диаметра. Для начала 1,5 дюйма. В комплекте 5 штук (примерно столько нам и понадобится).

Цена: 169 рублей с доставкой

Силиконовые прокладки 51 мм

Аналогично предыдущему товару, только диаметром 2 дюйма. В комплекте 5 штук.

Цена: 172 рубля с доставкой

Царга из нержавейки 38 мм и 51 мм

Итак, перегонный куб условно готов. Краник для слива браги, надеюсь, прикрутите сами. Пора собирать саму колонну, которая, как заведено, начинается царгой.

Качественная царга из 316-й нержавеющей стали под Tri-Clamp. Вариативность большая: диаметр – 19 мм, 25 мм, 38 мм и 51 мм, длина – от 102 до 610 мм. Для наших нужд подойдет царга длиной не менее 450 мм (то есть 18 или 24 дюйма).

Цена: от 1204 рублей (царга 38 мм длиной 18 дюймов)

Царга из нержавейки 38 мм

Царга 38 мм из нержавейки длиной от 102 до 610 мм. В комплекте соединение Tri-Clamp 1,5 дюйма и силиконовая прокладка.

Цена: 1120 рублей (длина 18 дюймов)

Царга из нержавейки 51 мм

Царга 51 мм из нержавейки длиной от 102 до 610 мм. В комплекте соединение Tri-Clamp 2 дюйма и силиконовая прокладка.

Цена: 1566 рублей (длина 18 дюймов)

Tri-Clamp соединение 1,5 дюйма

Надёжное соединение Tri-Clamp под 1,5 дюйма из нержавеющей стали.

Цена: 273 рубля

Tri-Clamp соединение 2 дюйма

Надёжное соединение Tri-Clamp под 2 дюйма из нержавеющей стали.

Цена: 338 рублей с доставкой

Диоптр 38 мм

Наша колонна может начинаться не только царгой, но и диоптром – смотровым стеклом, благодаря которому удобней следить за процессом. Да и просто, наблюдение за стекающей флегмой ну очень завораживает.

Корпус диоптра выполнен из нержавеющей стали. Посадка под Tri-Clamp 1,5 дюйма. Каленое стекло диаметром 38 мм выдерживает температуру до 150оС.

Цена: 1606 рублей

Диоптр 51 мм (2 дюйма)

Корпус диоптра выполнен из нержавеющей стали. Посадка под Tri-Clamp 2 дюйма. Каленое стекло диаметром 51 мм выдерживает температуру до 150С.

Цена: 1 500 - 2000 рублей

Дефлегматор трубчатый 38 мм

Итак, основа нашей колонны готова: или царга длиной 45-55 мм или диоптр + царга. Пора дополнить её охлаждением, а именно дефлегматором, который будет возвращать часть флегмы обратно в куб, обеспечивая более качественное разделение самогона на фракции. С дефлегматорами в Китае всё не так радужно, возможно будет выгоднее собрать его самостоятельно из той же царги и трубок, но это уже предполагает сварку – не концепт. Поэтому придётся потратиться. После дефлегматора сразу подключаем поворот на 180, в который нужно врезать ниппель под термометр.

Трубчатый дефлегматор из нержавеющей стали 304 длиной 110 мм. Внутри 4 трубки диаметром 8 мм. Посадка под Tri-Clamp 1,5 дюйма. Выход для подключения воды: «мама» диаметром ¼ дюйма.

Цена: 1879 рублей с доставкой

Дефлегматор трубчатый 51 мм

Трубчатый дефлегматор из нержавеющей стали 304 длиной 190 мм. Внутри 6 трубки диаметром 8 мм. Посадка под Tri-Clamp 2 дюйма. Выход для подключения воды: «мама» диаметром ¼ дюйма. Можно заказать сразу с переходниками типа «ёлочка» для подключения воды без дополнительных фитингов.

Цена: 3300 рублей с доставкой

Поворот 90о 38 мм

Поворот на 90о из нержавейки под соединение Tri-Clamp 1,5 дюйма.

Цена: 602 рубля

Поворот 90о 51 мм

Поворот на 90из нержавейки под соединение Tri-Clamp 2 дюйма.

Цена: 681 рубль

Поворот 90о 38 мм и 51 мм с ниппелем

Поворот на 90о из нержавейки под соединение Tri-Clamp 1,5 и 2 дюйма с врезанным ниппелем для термометра. Ниппель идёт с заглушкой.

Цена: 861 рубль и 1105 рублей с доставкой

Ниппель для термометра

Качественный ниппель из нержавеющей стали под термометр. Можно такой же врезать в крышку перегонного куба. В ассортименте ниппели с отверстием диаметром 3 мм, 4 мм и 6 мм, а также под резьбу 1/4 и 1/8 дюйма.

Цена: от 157 рублей

Гильза для термометра

Для перегонного куба всё же лучше использовать гильзу. Изготовлена из нержавеющей стали 306. В ассортименте гильзы длиной 3,8 см и 15,5 см, с отверстием под 3-5 мм. В комплекте ФУМ-лента.

Цена: от 376 рублей с доставкой

Трубчатый холодильник на 3 трубки 38 мм

Итак, движемся к финалу. Пора подключить основное охлаждение и адаптер для удобного сбора готового продукта. Ситуация такая же, как и с дефлегматорами – изготовить самому дешевле, но муторно. Решайте сами.

Трубчатый холодильник длиной 260 мм под 1,5 дюйма. Внутри 3 трубки диаметром 8 мм. Выход для подключения воды: «мама» диаметром ¼ дюйма.

Цена: 2527 рублей с доставкой

Трубчатый холодильник на 6 трубок 51 мм

Трубчатый холодильник длиной 450 мм под 2 дюйма. Внутри 6 трубок диаметром 8 мм. Выход для подключения воды: «мама» диаметром ¼ дюйма. Можно заказать сразу с переходниками типа «ёлочка» для подключения воды без дополнительных фитингов.

Цена: 4234 рубля с доставкой

Адаптер «Ёлочка» с переходом на 10 мм

Нужен для сбора готового продукта и вывода его в приёмную тару через силиконовый шланг. Изготовлен из нержавейки. В ассортименте адаптеры под 1,5 и 2 дюйма. Можно поискать подешевле.

Цена: 634 рубля и 817 рублей с доставкой

Попугай под Tri-Clamp

Дополнительное оборудование для более комфортабельного процесса дистилляции. Попугай позволяет в режиме реального времени проводить замеры крепости самогона и, тем самым, более точно контролировать разделение дистиллята на фракции. Этот попугай можно сразу подключать к холодильнику вместо адаптера через обычное соединение Tri-Clamp под 1,5 или 2 дюйма.

Цена: от 3671 рубля с доставкой

Комплект для подвода-отвода воды

Что ж, колонна готова. Дорого это или нет, решать исключительно вам. Я лишь задал вектор и предложил несколько вариантов, которые мне показались оптимальными в категории «цена-качество». Но дело ещё не закончено, ведь для функционирования нашей бражной колонны понадобится подвод-отвод воды. На Ali можно заказать уже готовый комплект трубок-фитингов-краников, а можно собрать такую систему самостоятельно. Как всегда, не известно, что получится дешевле.

Готовый комплект для подключения охлаждения к дистиллятору. В комплект входит: 1,8 м красного полиуретанового шланга, 2 прозрачных шланга по 30 см, 1,8 м синего полиуретанового шланга, 2 синих шланга по 30 см, 0,5 м силиконового шланга, 2 тройника-рогатки быстросъемных, 4 фитинга «папа» под 1/4 дюйма, фитинг для подключения к крану.

Цена: 1376 рублей с доставкой

Кран тонкой настройки быстросъемный

Быстросъемный игольчатый кран для тонкой регулировки подачи воды. Важнейший инструмент регулировки всей колонны. В ассортименте краны под диаметр шланга от 4 мм до 12 мм.

Цена: от 111 рублей с доставкой

Фитинг «папа» 1/4” быстросъемный

Быстросъемный фитинг «папа» с резьбой на 1/4 дюйма для подключения подачи-отвода воды к дефлегматору и холодильнику. Под шланг диаметром 10 мм (PC10-02). В комплекте 10 штук.

Цена: 304 рубля

Тройник-рогатка быстросъемный

Быстросъемный тройник для разводки одного шланга сразу на два подключения. Под шланг диаметром 10 мм. В комплекте 5 штук.

Цена: 287 рублей

Тройник Т-образный быстросъемный

Быстросъемный Т-образный тройник для решения тех же задач. Под шланг диаметром 10 мм. В комплекте 5 штук.

Цена: 340 рублей

Фитинги быстросъемные

Быстросъемные фитинги для соединения двух шлангов диаметром 10 мм. В ассортименте продавца есть фитинги под разные размеры, в том числе асинхронно (к примеру, переходники с 10 мм на 8 мм). В комплекте 5 штук.

Цена: 298 рублей

Разноцветные полиуретановые шланги

Шланг из полиуретана в четырех цветах: черный, прозрачный, синий и красный. Более удобное и понятное подключение системы охлаждения: синий шланг идёт для подвода холодной воды, красный – на отвод горячей. Внешний диаметр – 10 мм. Цена указана за 5 метров шланга.

Цена: 594 рубля

Удачных вам покупок и крепких, вкусных дистиллятов!

P.S. Цены актуальны на момент публикации статьи. По возможности будем актуализировать и менять не работающие ссылки.