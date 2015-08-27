Чего только не пьют люди! Казалось бы нас, не понаслышке знающих о том, как очищают политуру и «сверлят» клей БФ, не удивить всяческими алкогольными гадостями. Но не тут-то было! Сфера спиртных напитков все еще способна поразить не только обычного любителя подбухнуть, но и настоящего алкогольного гурмана! Сегодня мы сделаем своеобразный обзор самых диких и невообразимых алкогольных напитков.

Губит людей не пиво…

Губит людей бурная фантазия и несоблюдение санитарных норм.

Казалось бы, что может быть более обычным и традиционным, чем пиво? Однако в разных частях света к приготовлению этого напитка подходят абсолютно по-разному! Мы уже говорили о диабетическом пиве из кактуса Опунции. Но, оказывается, это – далеко не предел экзотики!

Bilk – японское пиво с молоком

Японцы – вообще слегка извращенная нация, и в напитках их странности проявляются сполна. Тут, например, встречаются такие «прелести», как шоколадное пиво, пиво, настоянное на мальке сардины, огуречная газировка, напиток, готовящийся из свиной плаценты и молочный коктейль со вкусом женского молока. Что уж говорить: восток – дело тонкое!

Самое крепкое пиво в мире

История появления напитка весьма прозаична. На Хоккайдо во время оно молоко производилось в избытке и продавать его было некуда. Один предприимчивый фермер договорился с местной пивоваренной компанией, специалисты которой и изобрели сложный рецепт Билка. Из-за низкой температуры кипения молока и высокой крахмалистости просто заменить им воду не получалось. Но технологи справились с задачей, а японцы хорошо приняли новое необычное бухлишко. Правда, англоязычные туристы не спешат его покупать. Дело в том, что слово «bilk», полученное из «beer» и «milk» в переводе означает «обманывать». За это «почетное» звание борются американское 27-градусное «Utopia Beer», 41-градусное шотландское «Sink the Bismarck» и немецкое «Schorschbock», содержание спирта в котором достигает 43°!

Зачем делать настолько алкогольное пиво – непонятно. Но рынок – вещь упрямая, вот и пытаются пивовары переплюнуть другу друга и удивить покупателей. Кстати, бостонская «Утопия» признается весьма приятным напитком. Варится он из солода, собранного в Австрии, Моравии и Баварии, в состав входит кленовый сироп. После варки пиво проходит годичную выдержку в коньячных бочках. Да и пьют его как бренди – маленькими глотками, в качестве диджестива. Оно и понятно – цена 0.75-бутылочки достигает 150 баксов.

Pizzabeer. Пиво, сваренное на основе пиццы

Еловое пиво

Пиво с пиццей любят многие. Но пиво-пицца от крафтовой американской пивоварни «Mamma Mia» удивляет даже знатоков! Том и Афена Сифурт, молодая семья из Иллинойса, делают не просто пиво со вкусом пиццы. В рецепт входит самая настоящая «Маргарита» – перед приготовлением ее размалывают в пыль и настаивают в кипятке, из которого потом варят стандартный эль. Напиток приобретает сильнейший и узнаваемый аромат томатов, орегано, чеснока и сыра. Его родиной попеременно называют Штаты, Шотландию, Канаду и Скандинавские страны, а примерной датой изобретения – XVII-XVIII век. Сейчас «Spruce Beer» во всем мире производит только маленький заводик Wigram Brewing, что в Новой Зеландии.

Этот напиток с давних пор варили из свежих еловых веток, в которые добавляли сахар или патоку. Изначально цель изготовления была не гастрономической, а медицинской – еловый напиток помогал от цинги. Говорят, им поил матросов сам капитан Кук. Такое пиво было весьма популярно в Канаде до середины прошлого века – его варили почти в каждом доме и употребляли весь год.

Fijjtu – африканское пиво, вызывающее галлюцинации

В мире животных

Змеиная настойка с ядом

Fijjtu – настоящий ужас эпидемиолога. «Фишка» этого напитка – вода, из которой он делается. Водичку черпают прямо из местных болот, вместе с тиной, водорослями, паразитами и прочей живностью. Воду не фильтруют и не очищают. Местные жители данным чудотворным снадобьем частенько доводили себя до глюков, за что называли его «божьей росой». К счастью, власти прикрыли завод Fijjtu и геноцид населения прекратился.Ну как не вспомнить о всяких экзотических гадостях типа водки со змеями или лягушачьих настоек! Пьют, и еще как пьют! Причем многие из подобных напитков являются не просто заманухой для туристов, а вполне традиционным продуктом, которому даже приписывают целебные свойства. Но обо всем по порядку.Рецепт и технология производства изначально вьетнамские, но позднее подобное бухло стало популярным по всему Индокитаю. Правда, потребляют его не для удовольствия… вернее, как раз для удовольствия, только другого – от настойки сильно повышается мужская сила. Особенность заключается в том, что в бутылку засовывают не только целую кобру, но и заливают ее яд. Алкоголь нейтрализует отраву, но оставляет ее целебные свойства. В Китае готовят свой вариант напитка на ящерицах-гекконах, причем живых.

Настойка на новорожденных крысятах

Коктейль с мумифицированным человеческим пальцем

Боги маркетинга

Malört – cамый мерзкий алкогольный напиток на Земле

Этот корейский напиток – прямо мечта живодёра! Для его изготовления применяется рисовая водка низкого качества – ею заливают крысят или мышат, естественно живых. По рецепту лучшим сырьем являются зверьки, которые еще не успели открыть глаза. Считается, что животные во время мучительной смерти отдают напитку животворную энергию «ци». Опять двадцать пять – настойка повышает потенцию. Стоит ли говорить, что покупают ее, в основном, туристы, страдающие половыми (и психическими) расстройствами?А это – вообще прелесть! Данный коктейль подают в канадском баре «Sourtoe Cocktail Club». Причем самое интересное – тут совершенно неважно, что именно вы пьете – виски, бренди, пиво – главное, чтобы в стакане лежал гнилой палец с человеческой ноги. Где они берут пальцы – загадка. К чести заведения нужно сказать, что оно закрыто для посторонних посетителей и являет собой, скорее, закрытый клуб, в который можно попасть исключительно по приглашению.Что делать, если ты открыл производство спиртного, а покупатель не спешит его приобретать? Спросите у этих ребят! Употребление ликёра Malört, признанного самым мерзким в мире, считается своего рода спортом

Мальорт (Мольорт) – это полынный шнапс, производящийся в Чикаго по скандинавскому рецепту. Американцам это действительно не самое аппетитное пойло с ярким горьким вкусом и целым спектром неприятных ароматов по душе не пришлось. Когда оказалось, что напиток не продается, производитель решил пойти от обратного – запустил оригинальную рекламную кампанию, в результате которой именитые бармены признали Malört самым отвратительным напитком, нормально выпить который могут только 2 человека из 100. Вот все и покупают – хотят оказаться в числе этих двоих.

Everclear – самый крепкий в мире ликер

Нет, ну действительно крепкий – в продаже есть варианты по 75.5 и 95°. Но почему не назвать такой напиток просто спиртом? Совершенно верно – тогда ведь продаваться не будет! Стоит ли говорить о том, что ликер этот особенно популярен именно в Штатах, падких на дешевые рекламные ходы! Впрочем, есть и плюсы – американские любители домашних настоек могут не ломать себе голову, где достать спирт – он продается в любом маркете.

Бухло «по-богатому»: настойка на золоте

Виски «Gilpin Family» с… человеческой мочой

Их как минимум 2 – польский «Goldwasser» и швейцарский «Goldschlager». Суть одна – напиток «настаивают» на золотых чешуйках. Этот ультрадорогой алкоголь пьют исключительно из дешевых понтов – мне почему-то так и видится несколько бутылочек в баре какого-нибудь Тимати или Зверева. Некоторые ради того же выпендрёжа употребляют золотую настойку чистой, не процеживая, и получают то, чего и заслуживают – жуткие рези и раны ЖКТ, вызываемые трудно растворимым металлом.

Мне кажется, этот напиток потребляет та же категория людей, что и предыдущий – те же любители, так сказать «золотого дождя». Конечно, моча перед приготовлением виски очищается и превращается в обычную воду – так же делают, например, на космических кораблях. Конечно, в процессе двойной перегонки от нее и следа не остается. Но все равно же мерзко! Тем более производитель – дизайнер Джеймс Гилпин – специально акцентирует внимание на том, что в виски добавляют мочу исключительно пенсионеров, причем обязательно – больных сахарным диабетом. Эстет!

В общем, помните – любая экзотика хороша, если только она призвана сделать вкус и аромат алкоголя более ярким, оригинальным и выразительным. «Ромовый Дневник» призывает употреблять только качественные напитки и не вестись на сомнительные провокации, цель которых – срубить деньжат с доверчивого покупателя. Знайте, что вы пьете – и обмануть вас будет нелегко!