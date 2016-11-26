Яблочный уксус наравне с винным остается одной из самых популярных кулинарных приправ. Рецептов, как приготовить яблочный уксус в домашних условиях, существует уйма – и, как водится, большинство из них никуда не годятся. Чего только не рекомендуют сетевые «знатоки»: и спиртовые дрожжи в сусло суют, и кипятят его, и из магазинного химозного сидра пытаются что-то соорудить – страх! Мы же не будем плодить сущности, а попытаемся разобраться для начала с теорией, а уже затем – узнаем простой, но единственно верный способ приготовления яблочного уксуса дома.

Кстати, об уксусе для похудения. Дамские сайты плодят информацию о пользе уксуса килотоннами, аж страшно становится! Дескать, выпиваешь в день стаканчик-другой целебной жижи – и талия просто тает, а аппетит пропадает невесть куда. Конечно, пропадает! Ты же только что уксусной кислоты навернула, куда уж тут есть?!

Уксус поможет сбросить килограммы только в одном виде – в зеленом салате без масла под куриную грудку, после добротной тренировки. А уж настоящий, приготовленный дома яблочный уксус постарается, чтобы такие салатики были не только полезными, но и очень вкусными! И пожалуйста, не пейте уксус натощак, как советуют «эксперты»! Это вреднее всего, особенно людям с повышенной кислотностью, коих среди нас большинство! Гастрит и язва, конечно, способствуют похудению, но оно вам надо?

Как приготовить яблочный уксус в домашних условиях – рецепты и проблемы

Хотите сделать натуральный уксус из яблок? Тогда сразу отказывайтесь от магазинных сидров и яблочных вин – в них, с большой долей вероятности, понапихано консервантов. Лучше всего для приготовления уксуса подходит «живое», недавно сделанное яблочное вино, сгодится даже то, которое только-только окончило бурное брожение. Поэтому если хотите уксуса – придется заморочиться с производством яблочного вина или сидра , читайте о них в соответствующих статьях. Впрочем, технология приготовления основы для домашнего уксуса допускает некоторые вольности по сравнению с вином.

Еще раз подчеркну – чтобы сделать уксус, нам обязательно нужен алкоголь! Все дело в том, что Acetobacteraceae – уксуснокислые бактерии – «кушают» этиловый спирт, превращая его в уксусную и другие кислоты, так же, как спиртовые дрожжи лопают сахар, образуя спирт. Только процесс производства вина анаэробный – без доступа кислорода, а вот ацетобактериям этот кислород нужен – ха-ха – как воздух, иначе никакого уксуса не выйдет.

Изготовление уксуса может быть сопряжено с рядом трудностей – впрочем, все они устранимы. Постараемся определить, как сделать яблочный уксус дома, если вы столкнулись с одной из таких проблем.

Уксусное скисание не начинается . Прошла уже не одна неделя, а ожидаемый кислый запах и мутная пленка на поверхности все не появляются? Вариантов решения несколько: а) подождать еще; б) внести в сусло дрожжевую матку (о ней читайте в соответствующем разделе статьи); в) повысить температуру – оптимальная температура для образования уксуса – 26-35°С; г) принудительно заразить сусло уксуснокислыми бактериями.

Заражение ацетобактериями производится при помощи мушек-дрозофил, которые переносят данные микроорганизмы на своих лапках. Расплодить мушек можно, порезав яблоко и просто оставив его на столе. Способ радикальный и не для всех приемлемый, но действенный.

Уксус получается мутным . Это случается, и довольно часто. Варианты устранения проблемы: фильтрация через ватку, выдержка, фильтрация, опять и опять фильтрация. Если лень возиться с фильтром – берите только прозрачное, хорошо осветленное вино. Впрочем, мутный уксус ничем, кроме эстетики, не уступает светлому.

И немного о дрожжах. В большинстве случаев набродить эти самые 7° можно и без дрожжей – то есть, на диких дрожжах, содержащихся на самих яблоках и в воздухе. Если по каким-то причинам «дикари» работать отказываются – сусло придется заражать искусственно. Только я вас прошу, не берите хлебопекарские дрожжи – они годятся только на сахарный самогон! Купите в винодельческом магазине специальные винные или сидровые – 1.5 граммов ЧКД на литра сока будет достаточно.

Как сделать домашний уксус из яблок – рецепт, проверенный временем!

Привожу полный рецепт, включающий и изготовление молодого яблочного вина, и его последующее превращение в уксус. Если у вас уже есть яблочное вино – просто пропустите первые пять пунктов.

Итак, берем обыкновенные сладкие яблоки, для начала постараемся обойтись без сахара и ЧКД. Из килограмма таких яблок должно выйти порядка 600 мл уксуса – остальное уйдет на «усушку и утруску».

Из яблок добываем сок любым удобным способом. Можно отжать через соковыжималку, марлю, дуршлаг, можно измельчить, например, мясорубкой и оставить на пару дней, пока сусло не забродит, а уж затем отжать – как вам будет удобнее. Пробуем получившийся сок. Он должен быть достаточно сладким и не очень кислым. Если кислоты много – добавьте немного чистой некипяченой воды, до полулитра на литр сока. Если мало сладости – смело вносите сахар, граммов 50 на литр для начала будет достаточно. Сусло накрываем марлей и оставляем в теплом месте. Через 1-3 дня должны появиться признаки брожения – пена, шипение, квасной запах. Если этого не произошло – придется покупать винные дрожжи или, на худой конец, делать изюмную закваску – всё о ней вы можете узнать в данной статье. Забродившее сусло накрываем гидрозатвором, в крайнем случае – резиновой перчаткой с дырочкой в пальце. Оставляем в теплом (18-23°) темном месте до окончания брожения, этот процесс может занять от недели до четырех. Когда затвор перестал пускать пузыри или перчатка сдулась – жидкость следует декантировать – снять с осадка при помощи трубочки.

Вы получили молодое яблочное вино. Если оно светлое – можно сразу же приступать к изготовлению уксуса. Если наблюдается муть – перед тем, как приготовить яблочный уксус дома, лучше выдержать напиток под гидрозатвором в прохладном месте еще месяцок, периодически повторяя декантирование, до полного осветления вина.

Готовое сырье для уксуса ставим в открытую емкость с широким горлом, прикрыв марлей, в теплое (26-35°) место. Через 3-7 и даже больше дней уксусное скисание должно начаться само собой – сусло начнет выделять характерный кислый запах, а на его поверхности появится пленка, напоминающая пленку на остывшем чае, с грязноватыми «керосиновыми» разводами – так и надо! Дальше все просто – за нас будет работать время. Через 2-4 недели запах жидкости должен усилиться, стать совсем неприятным – значит, все идет по плану, нам остается только ждать. Через 3-5 недель процесс скисания должен закончиться. Это можно определить по выпадению плотного темного осадка, осветлению жидкости и изменению запаха – теперь он уже будет напоминать уксус. Время профильтровать почти готовый продукт и разлить в закупоренную тару – нечего ему даром выветриваться! Перед употреблением уксус рекомендуется выдержать в прохладном месте месяц-два.

Как хранить яблочный уксус домашнего приготовления? Так же, как и любой другой – просто в кладовке или кухонном шкафчике. Если продукт вышел недостаточно кислотным (это можно проверить на вкус) – от греха подальше лучше переставить его в холодильник.

Немного об уксусной матке

Иногда при приготовлении яблочного уксуса в ёмкости появляется так называемая «матка» или «уксусный гриб». Он образуется из той самой «чайной» плёнки на поверхности, постепенно разрастается и превращается в некую плотную желеобразную субстанцию. Хоть на вид этот «гриб» – дрянь дрянью, выкидывать его ни в коем случае не стоит – ценители уксуса за уксусную матку, простите за каламбур, мать родную продадут – вещь ценная.

Если вам повезло, и матка разрослась – ее нужно аккуратно собрать с поверхности, поместить в баночку, залить небольшим количеством уксуса (исключительно яблочного) и хранить аки зеницу ока при комнатной температуре. В дальнейшем из этого желе можно будет готовить уксус по упрощенной технологии – просто добавлять немного массы в вино, которое предполагается скислить, тогда процесс скисания начнется и пройдет гораздо быстрее, а сам уксус будет более качественным и вкусным, чем обычный.

Использовать матку можно многократно, но при определенных обстоятельствах она может умереть – «летальный исход» диагностируется по потемнению массы и по ее положению в банке с уксусом – мертвый «гриб» падает на дно. Уксус при этом не теряет своих вкусовых и других качеств.

Вот мы и узнали, как сделать яблочный уксус в домашних условиях – рецепт, как мы видим, совсем не сложный, доступный даже для новичков, главное – иметь качественное сырье и солидный запас терпения. Помните – чтобы быть уверенным, что вы потребляете исключительно качественный продукт, лучше всего делать его своими собственными руками!