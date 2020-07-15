1 литр выйдет в 60 рублей: делюсь бюджетным рецептом вина из варенья

Пенсия - это целая маленькая жизнь. И вот, выйдя на пенсию, мы с супругой решили перебраться поближе к природе и купили домик в деревне. С участком, баней и… с вареньем.
Да, полный погреб варенья. Есть чужие запасы боязно, а выбрасывать жалко. Сосед говорит: «Сделай вино!». И я решил попробовать. Попытка не пытка, да и опыт домашнего виноделия какой-никакой у меня есть.
Этой историей поделился мой подписчик Георгий.
Что вам понадобится из ингредиентовВсе сладкие запасы сразу использовать не стал, в ход пошла небольшая пробная партия. Под рукой оказалась красная смородина. Взял варенье, сахар, горсть изюма, сложил все в банку, залил водой на 2/3.
Итак, по ингредиентам вышло:
- варенье - 1 литр;
- вода кипяченая охлажденная - 1 литр;
- изюм - 100 граммов;
- сахар - 100 граммов.
Дрожжи брать не стал, запах от них бывает. Все сложил в чистую банку, закрыл капроновой крышкой. Изюм мыть не надо.
Переживать за судьбу напитка особо не стал. Помешаю, сахарку добавлю, закрою. И так несколько раз.
Через 10 дней процедил, ягоды к тому времени поднялись кверху. Отжал их и выбросил без сожаления. Жидкость перелил в чистую банку, надел перчатку (обязательно с дырочкой) и в темное место. Дело, кажется, было в апреле.
Процесс приготовленияЕсли расписать пошагово для педантичных людей, то все происходило следующим образом:
- Заливаю варенье водой, добавляю изюм, сахар и под пластмассовую крышку.
- Через три дня перемешал, опять оставил бродить. И так 2-3 раза.
- Через 10 дней процедил, жмых выбросил, надел на банку перчатку и в темное, теплое место на дозревание.
Вино должно постоять около 2 месяцев. Перчатка упадет, жидкость станет прозрачной и более светлой, чем изначально было варенье.
Работы в своем доме полно, а с огородом еще больше. Копали, сажали, с утра до вечера работали: то старые деревья подрезать, побелить, то прошлогоднюю листву убрать. А уж посадки начались, так каждый день с утра до вечера одним местом кверху.
И вот как-то раз после трудового дня сидим на лавочке под рябиной. Отдыхаем, красота! Любуемся на первый летний закат. «Сейчас бы бокальчик вина», - говорит жена.
А я-то и забыл, что у меня эксперимент идет. Побежал в свое тайное темное место, достал банку, а там! Прозрачная, приятного темно-розового цвета жидкость, а запах!
Что в итогеИтак, что имею на выходе, так сказать, в сухом остатке:
- Свежий фруктовый вкус.
- Приятный цвет.
- Крепость 8-10 градусов.
Ягод-то свежих на огороде еще нет, а у меня лето в банке! Принес своей супруге на пробу. Высший класс!
Вкус ягодный, свежий, думал, будет чувствоваться специфический привкус варенья. Нет! Отличный аперитив получился.
Потом мы все старое варенье в дело пустили. Угощали друзей, родственников, соседей. Те удивлялись: и как раньше ваши предшественники не додумались такую вкуснятину делать. Это оказалось совсем нетрудно.
Что можно изменить в рецептеПоскольку основной рецепт скоро приелся, да и экспериментов захотелось (сырье же бесплатное!), стали мы думать, как улучшить продукт:
- вместо изюма можно взять рис;
- к варенью можно добавить специи, например, корицу.
И еще несколько советов тем, кто желает попробовать вино из варенья:
- Лучше брать один вид варенья, не смешивая его с другими.
- Варенье с косточками не подойдет.
- Чтобы микробы не попали в брагу и не испортили брожение, посуду надо простерилизовать.
- Посуду лучше использовать стеклянную, а не пластмассовую.
- Воду лучше прокипятить, но горячей ее заливать нельзя.
- Изюм лучше брать на развес, а не в упаковке.
- Сахар можно и нужно добавлять в процессе брожения. Чем больше сахара, тем крепче будет напиток.
- Упавшая перчатка – признак готовности, но лучше, чтобы вино еще постояло несколько недель.
Какова себестоимость этого продукта1 литр ароматного натурального вина нам обойдется в 60 рублей, если не брать в расчет стоимость старого варенья:
- 100 гр. изюма - 35 руб.;
- 100 гр. сахара - 3 руб.;
- перчатка – 20 рублей.
Хорошо в деревне, воздух, речка, продукты со своего огорода. Экологически чистые и дешевые. Вино из варенья – бюджетный вариант, который нам, пенсионерам очень подходит.
Может, кто-то скептически относится к переработке продуктов, а я уверен – лучше натуральное вино, пусть даже и из старого варенья, чем магазинная химия. Кто со мной согласен?