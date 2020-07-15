1 литр выйдет в 60 рублей: делюсь бюджетным рецептом вина из варенья

Пенсия - это целая маленькая жизнь. И вот, выйдя на пенсию, мы с супругой решили перебраться поближе к природе и купили домик в деревне. С участком, баней и… с вареньем.

Да, полный погреб варенья. Есть чужие запасы боязно, а выбрасывать жалко. Сосед говорит: «Сделай вино!». И я решил попробовать. Попытка не пытка, да и опыт домашнего виноделия какой-никакой у меня есть.

Этой историей поделился мой подписчик Георгий.

Что вам понадобится из ингредиентов

Все сладкие запасы сразу использовать не стал, в ход пошла небольшая пробная партия. Под рукой оказалась красная смородина. Взял варенье, сахар, горсть изюма, сложил все в банку, залил водой на 2/3.

Итак, по ингредиентам вышло:

варенье - 1 литр;

вода кипяченая охлажденная - 1 литр;

изюм - 100 граммов;

сахар - 100 граммов.

Дрожжи брать не стал, запах от них бывает. Все сложил в чистую банку, закрыл капроновой крышкой. Изюм мыть не надо.

Переживать за судьбу напитка особо не стал. Помешаю, сахарку добавлю, закрою. И так несколько раз.

Через 10 дней процедил, ягоды к тому времени поднялись кверху. Отжал их и выбросил без сожаления. Жидкость перелил в чистую банку, надел перчатку (обязательно с дырочкой) и в темное место. Дело, кажется, было в апреле.

Процесс приготовления

Заливаю варенье водой, добавляю изюм, сахар и под пластмассовую крышку. Через три дня перемешал, опять оставил бродить. И так 2-3 раза. Через 10 дней процедил, жмых выбросил, надел на банку перчатку и в темное, теплое место на дозревание.

Если расписать пошагово для педантичных людей, то все происходило следующим образом:

Вино должно постоять около 2 месяцев. Перчатка упадет, жидкость станет прозрачной и более светлой, чем изначально было варенье.

Работы в своем доме полно, а с огородом еще больше. Копали, сажали, с утра до вечера работали: то старые деревья подрезать, побелить, то прошлогоднюю листву убрать. А уж посадки начались, так каждый день с утра до вечера одним местом кверху.

И вот как-то раз после трудового дня сидим на лавочке под рябиной. Отдыхаем, красота! Любуемся на первый летний закат. «Сейчас бы бокальчик вина», - говорит жена.

А я-то и забыл, что у меня эксперимент идет. Побежал в свое тайное темное место, достал банку, а там! Прозрачная, приятного темно-розового цвета жидкость, а запах!

Что в итоге

Свежий фруктовый вкус. Приятный цвет. Крепость 8-10 градусов.

Итак, что имею на выходе, так сказать, в сухом остатке:

Ягод-то свежих на огороде еще нет, а у меня лето в банке! Принес своей супруге на пробу. Высший класс!

Вкус ягодный, свежий, думал, будет чувствоваться специфический привкус варенья. Нет! Отличный аперитив получился.

Потом мы все старое варенье в дело пустили. Угощали друзей, родственников, соседей. Те удивлялись: и как раньше ваши предшественники не додумались такую вкуснятину делать. Это оказалось совсем нетрудно.

Что можно изменить в рецепте

вместо изюма можно взять рис;

к варенью можно добавить специи, например, корицу.

Поскольку основной рецепт скоро приелся, да и экспериментов захотелось (сырье же бесплатное!), стали мы думать, как улучшить продукт:

И еще несколько советов тем, кто желает попробовать вино из варенья:

Лучше брать один вид варенья, не смешивая его с другими. Варенье с косточками не подойдет. Чтобы микробы не попали в брагу и не испортили брожение, посуду надо простерилизовать. Посуду лучше использовать стеклянную, а не пластмассовую. Воду лучше прокипятить, но горячей ее заливать нельзя. Изюм лучше брать на развес, а не в упаковке. Сахар можно и нужно добавлять в процессе брожения. Чем больше сахара, тем крепче будет напиток. Упавшая перчатка – признак готовности, но лучше, чтобы вино еще постояло несколько недель.

Какова себестоимость этого продукта

100 гр. изюма - 35 руб.;

100 гр. сахара - 3 руб.;

перчатка – 20 рублей.

1 литр ароматного натурального вина нам обойдется в 60 рублей, если не брать в расчет стоимость старого варенья:

Хорошо в деревне, воздух, речка, продукты со своего огорода. Экологически чистые и дешевые. Вино из варенья – бюджетный вариант, который нам, пенсионерам очень подходит.

Может, кто-то скептически относится к переработке продуктов, а я уверен – лучше натуральное вино, пусть даже и из старого варенья, чем магазинная химия. Кто со мной согласен?