10 лет делаю вино из винограда, а в этом году перешел на вишню по старому советскому рецепту: что в итоге получилось

На протяжении 10 лет я занимаюсь изготовлением домашнего виноградного вина. Оно всегда получается изумительным, ну, по крайней мере, я так думаю.

Но за годы такого виноделия моим родным оно порядком надоело. И волей случая я открыл для себя абсолютно новый рецепт домашнего вина, который не оставил равнодушным никого из моих родных и знакомых!

Готовьте карандаши и блокноты – вино из вишни! Правда, придется потрудиться – все косточки из ягоды нужно предварительно извлечь.

История от моего подписчика Ивана.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Однажды один из моих хороших друзей позвал в гости. В тот вечер он предложил попробовать вишневое вино, которое ему вручили, как презент. Я думал, что это будет приторный невкусный алкоголь, но отказать другу было неудобно.

Поэтому я стал пробовать и был до крайней степени удивлен. Оно оказалось очень вкусным и ароматным. Мне стало интересно, что же это за вино. Это было вишневое вино Velenosi, Imprime (Веленози, «Имприме»).

Я узнал, что стоимость такой бутылки - примерно 2 400 рублей. После этого вечера и я решил попробовать приготовить вишневое вино, так как покупать такую прелесть дороговато.

Я долго листал рецепты из интернета. Оказалось, что найти подходящий достаточно сложно. Ведь в сети множество вариантов, но не всегда понятно, который будет удачным. К счастью, у моего брата оказалась книга с рецептами вин еще времен СССР, и он мне ее позаимствовал.

Какие ингредиенты потребуются

Я выбрал классический рецепт приготовления вишневого вина. Ингредиентов много не понадобилось и, как оказалось, все достаточно просто.

Вам понадобятся:

вишни - 6 килограмм, только проследите, чтобы они были спелыми;

сахара нужно 3 или 4 килограмма, в зависимости от того, насколько сладкое вино вы хотите получить на выходе;

вода - 8 литров.

Лучше использовать кисло-сладкие сорта вишен, например, Лотовая или Шпанка.

Кроме ингредиентов, стоит подготовить необходимый инвентарь:

стеклянная тара на 10 литров;

марля;

полимерные трубки;

медицинские перчатки;

стеклянные бутылки для хранения вина.

Кроме стеклянной тары, можно использовать деревянные бочонки или эмалированные емкости.

Процесс приготовления

Вишню я не мыл, просто внимательно посмотрел, чтобы не попадались гнилые ягоды. Извлек косточки, при этом важно постараться сохранить весь сок.

Для приготовления легкого сиропа я смешал 1 килограмм сахара и 8 литров воды, нагретой до температуры 25 градусов. Все это я поместил в емкость, а ее горлышко накрыл марлей. Перенес в темное теплое место и оставил на 4 дня.

Все это время будущее вино должно хорошенечко бродить. Как только я заметил, что это начало происходить, я перемешивал сусло каждый день.

Важно! Перемешивать сусло не менее 3-х раз в день.

Важно! Заполнять емкость нужно не больше, чем на 75%.

Активное брожение закончилось через 30 дней. Я процедил все через марлю в стеклянный бутыль.Я натянул медицинскую перчатку на горлышко сосуда и перенес его в темное место с температурой 20-25 градусов.

Брожение продолжалось примерно 2 месяца. Как только оно начало угасать, я добавил полкилограмма сахара. Через 5 дней ввел еще столько же. Подождал 2 дня и начал сливать вино, чтобы осадок (сусло) оставалось в емкости. Для этого я использую капиллярные трубки.

Именно на этом этапе можно попробовать вино, и при необходимости добавить сахар.

Через месяц осадок перестал выпадать. Я разлил вино по стеклянным бутылкам. Желательно не использовать пластмассовую тару для хранения вина. Молодое вино можно пить уже через 2 месяца. Но я люблю продлить выдержку до 4-х месяцев, тогда оно становится более насыщенным.

Хранить вино нужно в холодном месте, но не более 5 лет. Я оставляю вино в кладовке, там, где живут мои заготовки на зиму.

Какой результат я получил

Вино вышло изумительным. Я добавил всего 3 килограмма сахара, поэтому оно не было приторным. Сохранилась природная ненавязчивая кислота вишни. Крепость напитка составила 11-13%.

Я бы советовал не пить молодое вино, а дать ему немного постоять. Так вкус становится богаче. Я не добавлял дополнительно спирт для крепости и получил очень мягкое вино, но можно поэкспериментировать и получить крепленое.

А как вы считаете, стоит ли добавлять спирт в домашнее вино?