Хрен в народе больше известен по крепким ругательствам и это обидно. На самом же деле он придаст отличный вкус не только холодцу, но и алкоголю.

Я - самогонщик со стажем - готов это доказать. Хрен редьки слаще, это я уже проверил на себе, поэтому предлагаю попробовать мой рецепт хреновухи.

Это несложный в приготовлении крепкий алкоголь, настоянный на корне хрена. Вкус у него получается редкий и очень необычный.

Этой историей поделился мой читатель Геннадий.

Самогон и только

Изготовлением алкоголя занимаюсь давно – больше 15 лет. Почему начал? Ответ банальный – коньяки, виски, да и водка стоят дорого, а качество порой оставляет желать лучшего.

Я вообще по натуре человек простой, изысков не люблю. Жена даже частенько жалуется: «С тобой ничего не попробуешь, ешь одну картошку с мясом и с соленым огурцом, мне уже надоело готовить одно и то же!»

Да, распыляться на разные идеи я тоже не люблю, но зато ко всему подхожу основательно. К самогоноварению тоже. Получить качественный продукт не так-то просто. Мне пришлось пройти длинный путь проб и ошибок. Изучал литературу, спрашивал у других, интересовался и вот научился.

Сейчас, спустя время, в своем самогоне я уже уверен. Ни сивушного запаха, ни мути, ни похмелья наутро, а на цвет и вкус приятен.

Все мои напитки начинаются так

Залог хорошего напитка - качественные продукты. Я беру 30 литров сырой воды (у меня емкость такая - кто желает сделать меньше или больше, пропорцию подберете), 10 кг сахара, 1 кг дрожжей и в теплое место на 2 недели.

Лучше использовать стеклянную посуду или нержавейку, как у меня. Водный затвор ставим обязательно. Затем первая перегонка.

Полученный продукт - это около 6 литров - имеет крепость 50 градусов. Я его разбавляю водой 50 на 50 и добавляю древесный уголь (примерно горсть на 3-литровую банку) и немного марганцовки, чтобы жидкость была слегка розового цвета.

Самогонщики должны знать, что при разбавлении самогон добавляется в воду, а не наоборот. После первой перегонки спирт еще не готов к употреблению. Так что, наберемся терпения. Уголь и марганцовка скоро сделают свое дело.

Через две недели процеживаю и перегоняю вновь. Полученная жидкость уже имеет крепость 60 градусов. Я разбавляю до 40. Вода у нас мягкая из артезианской скважины. Важно, чтобы она не была ледяной, температура самогона и воды должна быть одинаковой.

Вкус хреновухи кроется в деталях

За время моего виноделия я настаивал самогон и на кедровых орешках, и на яблоках, и на дубовой коре, на разных травах. Каждый напиток достоин уважения. «Самогонщики» знают, чем дольше настаивать, тем лучше будет вкус, цвет и аромат.

Но с хреновухой все не так. Добавляем к самогону очищенный и нарезанный корень хрена. У меня он растет в огороде (живу в частном доме), поэтому хрен всегда под рукой. На 3-литровую банку кладем примерно горсть.

Настаиваю сутки, напиток будет готов быстро и очень важно не передержать. Тонкий вкус и аромат хрена раскроет и дополнит столовая ложка меда. Все, можно пробовать.

Еще одна важная деталь – больше месяца готовый продукт не хранится. Хреновуха - единственная из всех моих настоек, у которой такой короткий срок хранения.

И если для вас важен внешний вид, то предупреждаю сразу – он, к сожалению, не из лучших. Настойка получается слегка мутноватой. Но вкус отменный. Все, кто хоть раз попробовал, просят еще.

Натуральный продукт - что может быть лучше

Хрен - пряность полезная, особенно для мужчин. Друзья мои и их жены это знают. Вот мне и приходится хреновуху делать. А раз хранить долго нельзя, то угощаю и часто дарю.

Все мои родственники и знакомые уже забыли вкус магазинных крепких напитков, а если приходится выбирать, то моя хреновуха неизменно выигрывает.

Попробуйте! Уверен, этот напиток займет первую строчку домашних алкогольных хит-парадов. А на чем настаиваете самогон вы?