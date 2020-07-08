2 года вынашивал идею сделать аппарат для варки пива: купил кастрюлю на 50 литров, тэн и фильтры - что вышло в итоге

Два года назад мне пришла идея самому варить пиво. Мысль не дает мне покоя по сей день. Мечтаю об открытии личной пивоварни. Опыта в варке пива пока не имею, но есть представление, как можно сделать полуавтоматическую пивоварню.

Готовую покупать категорически не хочу. Хочется создать этот проект своими руками.

Вчера я приобрел кастрюлю из пищевой нержавейки на 50 литров и тэн мощностью 4500 Вт за 6 000 рублей. Если узнает жена, на что я потратил последние деньги, то мне до первой варки пива точно не дожить.

Осталось сделать фальшдно, фильтр систему, чиллер, и бюджетную автоматику. Единственный минус полуавтоматического управления пивоварней в том, что каждую паузу придется выставлять вручную.

Эту историю прислал мой знакомый Николай.

Комплектующие для сборки управления пивоварней

Терморегулятор W 3002 на 12 Вольт - 250 рублей. Понижающий трансформатор 12 вольт - 200 рублей. Насос 12 Вольт – 1 000 рублей. Твердотельное реле 50 А для управления тэном - 350 рублей. Реле для управления насосом - 300 рублей. Трехжильный провод сечением не меньше четырех квадратов (цену уточняйте в магазинах своего города) Радиатор охлаждения твердотельного реле - 350 рублей. Вентилятор от компьютера 12 Вольт - 100 рублей.

Итак, вся эта «музыка» влетела мне в копеечку:

Всего же на проект я планирую потратить 15 тысяч рублей. В магазинах точно такую же пивоварню вы купите за 30-40 тысяч рублей.

Важно! Для того чтобы высчитать нагрузку, которую выдержит твердотельное реле, нужно мощность тэна разделить на напряжение в сети.

В моем случае: 4500/220=20,5 А. Значит, мне понадобиться реле 20 А, к которому я прикреплю радиатор охлаждения и вентилятор. Но я подстраховался и заказал реле на 50 Ампер.

Терморегулятор будет работать от понижающего трансформатора. К твердотельному реле я подключу реле насоса. Насос будет включаться и отключаться вместе с тэном. Главное при сборке собрать все правильно, не перепутав подсоединение проводов к узлам автоматики.

В планах - сделать автоматику на базе «Ардуино уно», но тогда мне придется научиться программированию. Без этих навыков автоматика работать не будет. Со сборкой же проблем не возникнет. Некоторые детали подойдут от полуавтоматического блока управления.

Пивоварня будет универсальной. На ней я буду варить не только пиво, но и перегонять брагу на крепкие алкогольные напитки.

Важно! Если будете заказывать твердотельное реле в Китае, то лучше покупать на 50-100 ампер. Обязательно устанавливайте радиатор охлаждения и куллер.

Со сборкой полуавтоматической системы управления справится даже новичок. Сложного ничего нет. К тэну и насосу можно подключить светодиоды и вывести их на панель управления. Они будут сигнализировать о нагреве и перекачке сусла.

На китайских сайтах можно поискать терморегуляторы с другой маркировкой. Я заказал W3002. Он прост в использовании и настройках. Я думаю, что он мне прослужит очень долго и не сгорит при первой же варке.

Немного об «Ардуино»

С автоматикой «Ардуино» варка пива упрощается. Когда прозвучал звуковой сигнал, то вам нужно засыпать солод.

Все паузы автоматика выдержит сама. Для сборки понадобится сенсорный экран 3,5 дюйма, плата «Ардуино», шилд, релюшки и провода.

Стоимость деталей - около 4-5 тысяч рублей. Когда автоматика будет собрана, то нужно установить прошивку. Вот здесь и понадобятся навыки программиста.

Важно! Блок автоматики лучше установить на стену. В большинстве заводских пивоварен, автоматика установлена снизу. Если, не дай бог по каким-либо причинам блок зальет суслом или водой, то техника выйдет из строя.

Стерилизация пивоварни

При варке нужно соблюдать стерильность, что бы пиво не «заразилось» и в дальнейшем не прокисло. В качестве стерилизатора я хочу применить кварцевую лампу. Ее длина 30 см. Нужно поискать в электро-магазинах корпус от светильника G 5.

С помощью ультрафиолетовой лампы я буду обрабатывать бродильную емкость на 40 литров и саму пивоварню. Что бы лампа заработала, ее нужно запитать от сети 220 вольт через конденсатор. Хорошо, что на моей лампе он припаян.

Саму посуду можно обрабатывать слабыми растворами йода или спирта. Последний антисептик универсален, но достаточно дорог.

Дешевая фильтр система

Сварить пиво – это полбеды. Немаловажный процесс – фильтрование сусла. При изготовлении фильтр системы понадобится тройник ¾ с внутренней резьбой, два фильтра от насоса для скважины, силиконовый шланг и заглушка.

В заглушке сверлится сквозное отверстие, в которое впаивается медная трубка.

Такой фильтр справиться со своими обязанностями на 100%. Он подойдет и тем, кто варит пиво на плите, и выдерживает температурные паузы в ручном режиме. При этом не нужно врезать кран в кастрюлю и использовать фальш дно.

Вроде выразил все свои мысли и поделился с вами своими идеями. Варите вкусное пиво! А какой фильтр системой пользуетесь вы?