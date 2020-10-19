Три месяца назад я получил свой первый коньяк Hand Made (сделанный своими руками), выдержанный в собственной дубовой бочке объемом 10 литров. Так как в бочку я заливал спирт, разбавленный до 65 градусов алкоголя, то получилось 14 литров коньяка крепостью 45 градусов. Завидуете?

Даже возникла проблема – нехватка стеклянной посуды для розлива коньяка, ведь в пластике его хранить нельзя.

Историей поделился подписчик блога Кирилл.

Как пришла идея разных купажей

Я попробовал свой коньяк и понял, что он точно получился не хуже Courvoisier (Курвуазье) VSOP. У меня в баре всегда есть Курвуазье всех выдержек, Реми Мартин и Хеннеси.

Собственный коньяк получился лучше всех этих марок, кроме Курвуазье ХО (цена от 12 000 рублей). То же самое мне сказали приглашенные специалисты.

Но специалисты сделали и замечания, которые касались букета. По их словам, французы добавляют в свои коньяки вкусы карамели, чернослива и даже гвоздики.

Поэтому я решил сделать несколько сортов коньяка:

из разных дистиллятов;

разного купажа.

Для начала в свой первый коньяк я добавил вкус чернослива, настоянного на чистом спирту, чтобы в коньяк попал только привкус ягоды.

Еще одно замечание специалистов касалось неполноты букета самого коньяка. Я добавил в коньяк несколько капель «хвостов» - жидкости, которая остается после перегонки основной массы дистиллята и обычно выливается.

Дело в том, что в хвостах содержатся ароматические масла, которых в коньяке, сделанном из чистого спирта, и не хватает.

Начались эксперименты, и сейчас я уже точно могу сказать, что разным людям нравятся разные купажи коньяка.

Ингредиенты для купажа

настойку спирта на черносливе;

настойку на гвоздике;

карамель, сваренную из сахара. Карамель используется в основном для придания более темного цвета коньяку. В бочках он и так получается достаточно темным, но при купаже происходит разбавление спиртов до 40 градусов и цвет коньяка становится слишком светлым.

Во французские коньяки добавляются и чернослив, и карамель. Поэтому и в свои коньяки при купаже я начал вносить различные добавки:

«Переборщить» с такими добавками нельзя. Ведь основной вкус коньяку должен придавать дуб. Поэтому все настойки добавляются исключительно до 10 мл на бутылку 0,7 л. Помимо характерного аромата, карамель придаст коньяку еще и чрезмерно сладкий привкус, если бухнуть ее слишком много.

Ингредиенты для самого коньяка, который будем настаивать

Если вы планируете получить нужный букет только после настаивания в бочке, то это слишком просто. Вы получите простой и даже плоский привкус: что добавили, то и получили. Добавили чернослив и гвоздику, в продукте будет чернослив и гвоздика.

Однако ж настоящий коньяк имеет очень богатый букет вкусов. Ведь он производится из виноградного дистиллята, а не из сахарной браги. И еще из дубовой бочки берет десятки еле заметных нюансов. А обычная настойка чернослива приведет к тому, что вкус коньяка останется слишком простым.

Поэтому я уже на этапе дистилляции начал пробовать гнать не только из сахара, но и из вина. Закупил 4 бочки различной емкости от 5 до 10 литров и начал заливать в них разные дистилляты:

5-литровый: дистиллят 65 градусов – смесь из 30% сухого белого вина Совиньон, 30% сухого красного вина Мерло и 40% спирта; 10-литровый: смесь дистиллятов из сухого красного и белого вина пополам; 10-литровый: смесь дистиллятов сухого красного и белого вина и 10% самого красного вина; 10-литровый: полный бочонок дистиллята сухого белого вина Саперави.

Результат

6 месяцев выдержки второй заливки в 5-литровый бочонок: дистилляты сухих вин плюс спирт; 3 месяца выдержки в новом бочонке смесь дистиллятов белого и красного вина.

В сентябре я провел дегустацию коньяков. Часть из них, которые были в старых бочках, еще не готовы, но по вкусу, в том числе и промежуточных дистиллятов, места распределились следующим образом:

Остальные дистилляты еще не готовы ни по срокам, ни по вкусовым качествам.

Далее я сделал 3 различных купажа:

Разбавление первого бочонка до 45 градусов, добавление 10 мл настойки чернослива и 5 капель «хвостов» на бутылку 0,7 л. Разбавление первого бочонка до 40 градусов с добавлением чернослива и карамели; Разбавление второго бочонка до 45 градусов с добавлением хвостов и чернослива.

Специалисты оценили первый купаж, как лучший и даже заказали несколько бутылок. Мне больше понравился третий купаж, а жене – второй, который я сделал специально «женским», то есть поменьше градусов и чуть слаще.

Через 1-2 месяца будут готовы еще два бочонка, а в слитую тару я снова нагоню дистиллят. Только, похоже, буду делать его теперь исключительно на белом сухом вине.

Пробовали ли вы коньяк Hand Made и какое у вас сложилось отношение к нему? Пишите.