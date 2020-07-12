4 рецепта, от которых "урчит" в животе: как я готовлю вина из чая, мяты, дубовых листьев и даже мать-и-мачехи

Вспоминаю минувшее лето. Жара, мы путешествуем по Молдавии. Друзья пригласили нас в дегустационный зал, расположенный в старинном здании, в полуподвальном помещении.

Стены, сложенные из натурального камня, источают прохладу. На столах перед каждым посетителем стоял поднос с 10 высокими бокалами. На донышке каждого из них было налито немного вина.

Мы – простые парни из России, хлещем вино полными стаканами. А тут нам предлагают сначала понюхать. Потом, отхлебнув маленький глоток, покатать его по языку и лишь затем проглотить. Прямо издеваются, что ли?

Собрав всю силу воли, мы послушно терпели эту экзекуцию. И что бы вы думали? Нам так понравились молдавские вина! Особенно с запахом трав.

Вы пробовали вино с волшебным ароматом и завораживающим названием «Букет Молдавии»? Оно отличается незабываемым запахом лесных лугов.

Наливая в бокал немного этого изысканного вина, добавляю пару кубиков льда. Подаю с фруктами и шоколадными конфетами. Гости всегда в восторге. Решил самостоятельно приготовить похожее вино из знакомых растений.

Историей поделился мой подписчик Виктор.

Как сделать вино из чая

На прилавках супермаркетов встречается вино с изысканным вкусом, из листьев с чайного куста, без использования винограда.

Чайные вина изготавливают из различных сортов чая. Он бывает:

красным (из гибискуса);

зеленым;

белым;

черным;

сорт мате (парагвайский).

Чтобы в домашнем погребе приготовить вино из каркаде, пригодится:

родниковая вода 2 л;

высушенные цветы гибискуса 90 г;

610 сахарного песка;

Изюм – 210 г;

свежий сок из пары плодов лайма;

винные дрожжи 1г.

Этапы приготовления:

До того, как заваривать крепкий чай, дрожжи развожу в отдельной посуде с небольшим количеством сладкой, теплой воды. Примерно пол часа необходимо для их активизации. Чистые цветы помещаю на дно стеклянной бутыли достаточного объема, с широким горлом, залив кипятком почти на четверть часа. Цветы удаляю из раствора, в сосуд добавляю остальные компоненты и забродившие дрожжи, осторожно перемешиваю. Бутыль закрываю гидрозатвором, оставляю в тепле почти на 6-8 суток.

Если газ уже не выделяется, на дне образуется слой осадка, напиток стал прозрачным, считаю его почти готовым.

Чистоту винца повышаю, отфильтровав, аккуратно сливая с осадка 1-3 раза. Напиток выдерживаю в чистой промытой продезинфицированной емкости около 60 дней, с плотно закупоренной пробкой.

По истечении обозначенного срока настоящий нектар с освежающим запахом и легким содержанием алкоголя готов!

В алкогольный напиток из черного чая входят следующие компоненты:

питьевая вода – 3, 45 л;

сахар-песок – 900 г;

отжатые ягоды винограда – 345 г;

листовой черный чай – 45 г;

лимонный сок 1 цитруса;

винные дрожжи – 1, 4 г.

Приготовление пошагово:

Дрожжи заранее выдерживаю в сладкой воде полчаса. Кипяченой водой заливаю чай с сахаром, в банке большого объема. Жду пока раствор остынет. Добавляю все остальные ингредиенты. Полученное сусло оставляю в сосуде с герметичным затвором на 7-9 суток там, где температура воздуха 27-30 градусов Цельсия выше нуля.

Когда выпадет осадок, исчезнут пузыри, напиток аккуратно сливаю. Перелив в стеклянные бутылки, герметически закупориваю. Оставляю в холодильном шкафу на 45-60 дней и жду гостей.

Вино с необычным оттенком чудесно утолит жажду в жару, если «в хрустальный мрак бокала плеснуть» немного этого «колдовства» и кинуть сверху кубики льда.

Вино из мяты: интересно и необычно

Зимой на основе зеленоватого, с золотистым отливом, ароматного вина делаю горячий пунш. Летом пью охладив, со льдом и веточкой свежей мяты для украшения.

Ингредиенты:

листочки свежей мяты 220 г (часть перечной и немного сорта «холодок»);

отфильтрованной воды – 3 л;

натертая корка лимона – 30 г;

сахар 1-3 кг (на вкус);

сок из двух крупных лимонов;

промытые ягоды изюма 250-500 г (по желанию);

пакетик дрожжей.

Количество сахара и сладкого изюма беру в зависимости от желаемого результата. Одним моим друзьям нравится кислинка в вине, другим полусладкий напиток.

Кислые вина лучше подходят к шашлыкам, горячим блюдам, полусладкие к холодным закускам: сыру, мясному ассорти.

Хорошо промытые веточки мяты заливаю крутым кипятком на час. В глубокий сосуд добавляю сахар, цедру, изюм и лимонный сок, хорошо перемешивая. Некоторые хозяйки в это время кладут таблетку средства Campden, чтобы напиток не испортился от воздействия вредных микроорганизмов. Если добавить танин, напиток приобретает терпкий привкус. Через сутки состав процеживаю и добавляю подготовленные заранее дрожжи. По вкусу добавляю сахар. Убираю закрытую герметическим замком с трубкой для вывода углекислоты емкость в темный теплый уголок на неделю, до образования осадка. Через неделю раствор сливаю в чистый сосуд, еще на неделю. Через 7 дней профильтрованный напиток разливаю в стерильные бутылки. Убираю в прохладный подвал на 60-90 дней. Выдерживаю мятное вино не больше года.

Готовлю мятное вино на своей кухне следующим образом.

Как получить алкоголь из дубовых листьев и сделать классное вино в домашних условиях

Могучий дуб широко распространен на просторах России. Этот долгожитель живет по 3-4 сотни лет. Все его части применяют в народной медицине.

В состав входят:

дубовые листья – 500 г;

апельсин с коркой – 2 шт.;

лимон с цедрой – 2 шт.;

сахар-песок – 1,5 кг;

дрожжи винные – 5 г;

родниковая вода – 4,5 л.

Готовлю пошагово.

Листья хорошо промываю от пыли, мелких насекомых, сухих веточек, помещаю в емкость с гидрозатвором. Добавляю натертую цедру лимонов и апельсин. Заливаю водой на 4 суток. В течение каждого дня взбалтываю дважды. Раствор отфильтровываю, доливаю в него соки апельсинов и лимонов. Засыпаю сахар, размешиваю до полного растворения. Винные дрожжи, выдержанные заранее полчаса в сладкой воде, соединяю с дубовым раствором. Бутыль с суслом плотно закрываю гидрозатвором и прячу туда, где температура 27-32 градуса тепла, на несколько дней. По окончании брожения напиток фильтрую и разливаю в красивые бутылки или дубовые бочонки.

Любителям экспериментов: вино из мать-и-мачехи

Для создания оригинального напитка из лечебной травы собираю цветы.

Ингредиенты:

литровая банка цветов, без стебельков;

родниковая вода – 3,5 л;

лимон – 1-2 шт.;

изюм – 50 г;

сахар песок – 1 кг;

дрожжи 1 г.

Готовлю вино аналогично мятному. Обязательно добавляю ароматизаторы в виде цедры лимона или апельсина.

Мои вина получаются не хуже молдавских, признанных одними из лучших в мире.

Английская королева любит молдавские вина.

Важно во время сбраживания сусла избегать контакта с атмосферой, попадания пылинок и микрофлоры в посуду. Если в доме нет специального затвора для рабочей емкости, на горлышко надеваю чистую резиновую перчатку, проткнув ее пальцы тонкой иглой. Чтобы избежать лишнего брожения и для остановки развития патогенных микроорганизмов иногда в емкость добавляю порошок или таблетку препарата, останавливающего лишнее брожение (Campden). Любители терпкого вина добавляют в состав танин. Количество рассчитываю на конкретный объем жидкости по инструкции препарата. Бутыль для брожения выбираю с небольшим запасом по объему, чтобы пена и раствор не выливались на пол. Иногда устанавливаю сосуды на поддон. Для повышения прозрачности напитка сливаю с осадка раствор несколько раз. Советую: всегда дожидайтесь окончания брожения и храните вино в погребе.

Однажды я, не дождавшись полного созревания напитка, открыл бочонок. В потолок ударила струя розового фонтана. За секунду вылилась добрая половина молодого вина. У вас такое бывало?

Сколько я трачу денег на производство всего этого

Домашнее вино обходится дешевле магазинного, особенно, если травы собраны на собственном дачном участке. Концентрацию алкоголя в нем легко регулировать.

Лично я предпочитаю делать дома оригинальное вино, что позволяет сэкономить деньги и получить незабываемое удовольствие от самостоятельного приготовления.

В цену входит лишь стоимость сахара и дрожжей, одного лимона, горсти изюма.

У кого в подвале припасено вино собственного приготовления? Из чего вы его сделали? Расскажете?