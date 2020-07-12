4 рецепта, от которых "урчит" в животе: как я готовлю вина из чая, мяты, дубовых листьев и даже мать-и-мачехи

Вспоминаю минувшее лето. Жара, мы путешествуем по Молдавии. Друзья пригласили нас в дегустационный зал, расположенный в старинном здании, в полуподвальном помещении.
Стены, сложенные из натурального камня, источают прохладу. На столах перед каждым посетителем стоял поднос с 10 высокими бокалами. На донышке каждого из них было налито немного вина.
Мы – простые парни из России, хлещем вино полными стаканами. А тут нам предлагают сначала понюхать. Потом, отхлебнув маленький глоток, покатать его по языку и лишь затем проглотить. Прямо издеваются, что ли?
Собрав всю силу воли, мы послушно терпели эту экзекуцию. И что бы вы думали? Нам так понравились молдавские вина! Особенно с запахом трав.
Вы пробовали вино с волшебным ароматом и завораживающим названием «Букет Молдавии»? Оно отличается незабываемым запахом лесных лугов.
Наливая в бокал немного этого изысканного вина, добавляю пару кубиков льда. Подаю с фруктами и шоколадными конфетами. Гости всегда в восторге. Решил самостоятельно приготовить похожее вино из знакомых растений.
Историей поделился мой подписчик Виктор.
Как сделать вино из чаяНа прилавках супермаркетов встречается вино с изысканным вкусом, из листьев с чайного куста, без использования винограда.
Чайные вина изготавливают из различных сортов чая. Он бывает:
- красным (из гибискуса);
- зеленым;
- белым;
- черным;
- сорт мате (парагвайский).
Чтобы в домашнем погребе приготовить вино из каркаде, пригодится:
- родниковая вода 2 л;
- высушенные цветы гибискуса 90 г;
- 610 сахарного песка;
- Изюм – 210 г;
- свежий сок из пары плодов лайма;
- винные дрожжи 1г.
Этапы приготовления:
- До того, как заваривать крепкий чай, дрожжи развожу в отдельной посуде с небольшим количеством сладкой, теплой воды. Примерно пол часа необходимо для их активизации.
- Чистые цветы помещаю на дно стеклянной бутыли достаточного объема, с широким горлом, залив кипятком почти на четверть часа.
- Цветы удаляю из раствора, в сосуд добавляю остальные компоненты и забродившие дрожжи, осторожно перемешиваю.
- Бутыль закрываю гидрозатвором, оставляю в тепле почти на 6-8 суток.
Если газ уже не выделяется, на дне образуется слой осадка, напиток стал прозрачным, считаю его почти готовым.
Чистоту винца повышаю, отфильтровав, аккуратно сливая с осадка 1-3 раза. Напиток выдерживаю в чистой промытой продезинфицированной емкости около 60 дней, с плотно закупоренной пробкой.
По истечении обозначенного срока настоящий нектар с освежающим запахом и легким содержанием алкоголя готов!
В алкогольный напиток из черного чая входят следующие компоненты:
- питьевая вода – 3, 45 л;
- сахар-песок – 900 г;
- отжатые ягоды винограда – 345 г;
- листовой черный чай – 45 г;
- лимонный сок 1 цитруса;
- винные дрожжи – 1, 4 г.
Приготовление пошагово:
- Дрожжи заранее выдерживаю в сладкой воде полчаса.
- Кипяченой водой заливаю чай с сахаром, в банке большого объема. Жду пока раствор остынет. Добавляю все остальные ингредиенты.
- Полученное сусло оставляю в сосуде с герметичным затвором на 7-9 суток там, где температура воздуха 27-30 градусов Цельсия выше нуля.
Когда выпадет осадок, исчезнут пузыри, напиток аккуратно сливаю. Перелив в стеклянные бутылки, герметически закупориваю. Оставляю в холодильном шкафу на 45-60 дней и жду гостей.
Вино с необычным оттенком чудесно утолит жажду в жару, если «в хрустальный мрак бокала плеснуть» немного этого «колдовства» и кинуть сверху кубики льда.
Вино из мяты: интересно и необычноЗимой на основе зеленоватого, с золотистым отливом, ароматного вина делаю горячий пунш. Летом пью охладив, со льдом и веточкой свежей мяты для украшения.
Ингредиенты:
- листочки свежей мяты 220 г (часть перечной и немного сорта «холодок»);
- отфильтрованной воды – 3 л;
- натертая корка лимона – 30 г;
- сахар 1-3 кг (на вкус);
- сок из двух крупных лимонов;
- промытые ягоды изюма 250-500 г (по желанию);
- пакетик дрожжей.
Количество сахара и сладкого изюма беру в зависимости от желаемого результата. Одним моим друзьям нравится кислинка в вине, другим полусладкий напиток.
Кислые вина лучше подходят к шашлыкам, горячим блюдам, полусладкие к холодным закускам: сыру, мясному ассорти.Готовлю мятное вино на своей кухне следующим образом.
- Хорошо промытые веточки мяты заливаю крутым кипятком на час.
- В глубокий сосуд добавляю сахар, цедру, изюм и лимонный сок, хорошо перемешивая. Некоторые хозяйки в это время кладут таблетку средства Campden, чтобы напиток не испортился от воздействия вредных микроорганизмов. Если добавить танин, напиток приобретает терпкий привкус.
- Через сутки состав процеживаю и добавляю подготовленные заранее дрожжи. По вкусу добавляю сахар. Убираю закрытую герметическим замком с трубкой для вывода углекислоты емкость в темный теплый уголок на неделю, до образования осадка.
- Через неделю раствор сливаю в чистый сосуд, еще на неделю.
- Через 7 дней профильтрованный напиток разливаю в стерильные бутылки. Убираю в прохладный подвал на 60-90 дней.
- Выдерживаю мятное вино не больше года.
Как получить алкоголь из дубовых листьев и сделать классное вино в домашних условияхМогучий дуб широко распространен на просторах России. Этот долгожитель живет по 3-4 сотни лет. Все его части применяют в народной медицине.
В состав входят:
- дубовые листья – 500 г;
- апельсин с коркой – 2 шт.;
- лимон с цедрой – 2 шт.;
- сахар-песок – 1,5 кг;
- дрожжи винные – 5 г;
- родниковая вода – 4,5 л.
Готовлю пошагово.
- Листья хорошо промываю от пыли, мелких насекомых, сухих веточек, помещаю в емкость с гидрозатвором.
- Добавляю натертую цедру лимонов и апельсин.
- Заливаю водой на 4 суток. В течение каждого дня взбалтываю дважды.
- Раствор отфильтровываю, доливаю в него соки апельсинов и лимонов.
- Засыпаю сахар, размешиваю до полного растворения.
- Винные дрожжи, выдержанные заранее полчаса в сладкой воде, соединяю с дубовым раствором.
- Бутыль с суслом плотно закрываю гидрозатвором и прячу туда, где температура 27-32 градуса тепла, на несколько дней.
- По окончании брожения напиток фильтрую и разливаю в красивые бутылки или дубовые бочонки.
Любителям экспериментов: вино из мать-и-мачехиДля создания оригинального напитка из лечебной травы собираю цветы.
Ингредиенты:
- литровая банка цветов, без стебельков;
- родниковая вода – 3,5 л;
- лимон – 1-2 шт.;
- изюм – 50 г;
- сахар песок – 1 кг;
- дрожжи 1 г.
Готовлю вино аналогично мятному. Обязательно добавляю ароматизаторы в виде цедры лимона или апельсина.
Мои вина получаются не хуже молдавских, признанных одними из лучших в мире.
Английская королева любит молдавские вина.
- Важно во время сбраживания сусла избегать контакта с атмосферой, попадания пылинок и микрофлоры в посуду.
- Если в доме нет специального затвора для рабочей емкости, на горлышко надеваю чистую резиновую перчатку, проткнув ее пальцы тонкой иглой.
- Чтобы избежать лишнего брожения и для остановки развития патогенных микроорганизмов иногда в емкость добавляю порошок или таблетку препарата, останавливающего лишнее брожение (Campden).
- Любители терпкого вина добавляют в состав танин. Количество рассчитываю на конкретный объем жидкости по инструкции препарата.
- Бутыль для брожения выбираю с небольшим запасом по объему, чтобы пена и раствор не выливались на пол. Иногда устанавливаю сосуды на поддон.
- Для повышения прозрачности напитка сливаю с осадка раствор несколько раз.
- Советую: всегда дожидайтесь окончания брожения и храните вино в погребе.
Однажды я, не дождавшись полного созревания напитка, открыл бочонок. В потолок ударила струя розового фонтана. За секунду вылилась добрая половина молодого вина. У вас такое бывало?
Сколько я трачу денег на производство всего этогоДомашнее вино обходится дешевле магазинного, особенно, если травы собраны на собственном дачном участке. Концентрацию алкоголя в нем легко регулировать.
Лично я предпочитаю делать дома оригинальное вино, что позволяет сэкономить деньги и получить незабываемое удовольствие от самостоятельного приготовления.
В цену входит лишь стоимость сахара и дрожжей, одного лимона, горсти изюма.
У кого в подвале припасено вино собственного приготовления? Из чего вы его сделали? Расскажете?