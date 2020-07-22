Если мой дед начинал что-нибудь готовить, то все опасливо переглядывались. Пару раз пробовал делать плов — чуть не спалил кухню бабуле, сколько было шума! В общем, готовка была не лучшим его навыком, зато настойки…

После баньки по праздникам собирались взрослые, а я тихонько сидел где-нибудь поблизости, боясь, что спать уложат, подслушивал разговоры, а потом засыпал и сам.

Всегда знал, когда будет вечернее застолье, потому что задолго до него дед всегда посылал меня за ягодами-яблоками, а потом что-то долго, как это говорила бабуля, «химичил».

Его настойки хвалила вся родня, а рецепты я, как подрос, сохранил. Пользуюсь ими сам, но когда угощаю деда, тот всегда говорит, что я то передержал, то недостаточно чего-нибудь добавил. Мастер, что сказать!

Эту историю прислал мой подписчик Сергей Д.

Настойки из калины, брусники, смородины

500 гр калины; 200 мл спирта; ложка меда.

Настойка из калины получается ярко-красной, будто лимонад из магазина. Для ее приготовления понадобятся:

Ягоды нужно перемыть (бабуля всегда мыла в трех водах), перетереть с медом в кашицу, добавить спирта. Дальше я процеживаю все через марлю, чтобы убрать случайно попавшие веточки и мякоть.

Настаиваю три недели в темном месте, затем снова фильтрую, стараясь не слить осадок.

Калину беру за 120 рублей, мед с пасеки деда, спирт обходится в 100 рублей, в общем итоге получается 200 мл настойки обойдутся в 220 рублей, а два литра — 2200 рублей.

Для брусничной настойки нам понадобятся:

2 ложки брусники; 500 мл спирта.

Брусника на вкус более сладкая, чем калина, так что мед я в этот рецепт не добавляю. Ягоды у меня всегда сочные, поэтому хватает всего двух ложек, чтобы спирт приобрел яркий оттенок и насыщенный запах.

Рецепт схож: перетираю ягоды, добавляю спирт, настаиваю месяц, затем процеживаю.

Совет: если добавить в брусничную настойку веточку мяты, то получится освежающий напиток для летней жары.

Брусника выходит по 50 рублей, спирт — 250 рублей. Итог: 300 рублей за 500 мл настойки или 600 рублей за литр.

Настойка из смородины мной особенно любима, так как я обожаю эти ягоды. С сахаром их можно есть ложками, да и без сахара тоже. Вот что беру для приготовления ароматного напитка:

1 кг смородины; 500 мл спирта; несколько листьев смородины;

Совет: черной можно взять поменьше, она имеет более терпкий вкус и запах.

Банку заполняю ягодами и листьями до половины, перед этим тщательно их мою. Вливаю спирт, взбалтываю, на два месяца оставляю в темном помещении.

Настойка получается чуть кисловатой, по вкусу можно добавить сахар и перетереть с ним ягоды как в предыдущих рецептах.

Смородина своя, спирт за 250 р, листья бесплатно. Литр напитка обойдется в 500 рублей.

Кедровая настойка

4 ложки кедровых орехов (неочищенных); 500 мл спирта; 3 гр апельсиновой цедры; ванилин (на кончике ножа); 1 ложка сахара;

Дед зовет ее кедровкой. Для приготовления беру:

Орехи мою тщательно. Заливаю кипятком и три раза даю постоять в нем по 10 минут. Это помогает избавиться от смолы, которая может придать неприятный и горький привкус.

Затем к орехам добавляю ванилин, цедру и сахар.

Совет: сюда же можно положить лист смородины или мяты, чтобы добавить оттенков ко вкусу.

Заливаю спиртом, мешаю, закрываю все крышкой и оставляю на 10 дней. Регулярно встряхиваю. Затем процеживаю и оставляю еще на 4-5 дней на балконе, прохладная кедровка получается в разы вкуснее.

Кедровые орехи собираю сам, спирт 250 р, апельсин за 20 р, ванилин 10 р, сахар около 5 рублей. 570 рублей за литр, 1140 за два литра.

Лимонная настойка

Одна из любимых. Цвет выходит невероятный, а вкус, особенно с мятой, отлично освежает летним днем.

Для приготовления беру:

Цедру от пяти лимонов; 150 гр мяты; 1 л спирта.

С лимонов снимаю цедру, затем добавляю к ней листья мяты и все это заливаю спиртом. Оставляю на 10 дней, постоянно встряхивая, процеживаю и разливаю по бутылкам.

Лимоны за 50 рублей, мята со своего огорода, спирт за 600 рублей. Выходит 1300 рублей за два литра.

Яблочная настойка

Необыкновенный янтарный напиток, вобравший в себя сок яблок, всегда получается очень ароматным. Никогда не кладу в него ванилин или что-либо еще, что может перебить этот потрясающий запах фруктов.

Для приготовления беру:

1 кг яблок; 1 л спирта;

Яблоки мою, нарезаю дольками, сердцевину выбрасываю. Добавляю спирт и оставляю на 10 дней в темном месте. Процеживаю и настойка готова!

Яблоки свои, спирт 600 рублей. Три литра обойдутся в 1800 рублей.

Всегда дожидаетесь полученного срока настаивания перед дегустацией? Делитесь секретами!