Если мой дед начинал что-нибудь готовить, то все опасливо переглядывались. Пару раз пробовал делать плов — чуть не спалил кухню бабуле, сколько было шума! В общем, готовка была не лучшим его навыком, зато настойки…
После баньки по праздникам собирались взрослые, а я тихонько сидел где-нибудь поблизости, боясь, что спать уложат, подслушивал разговоры, а потом засыпал и сам.
Всегда знал, когда будет вечернее застолье, потому что задолго до него дед всегда посылал меня за ягодами-яблоками, а потом что-то долго, как это говорила бабуля, «химичил».
Его настойки хвалила вся родня, а рецепты я, как подрос, сохранил. Пользуюсь ими сам, но когда угощаю деда, тот всегда говорит, что я то передержал, то недостаточно чего-нибудь добавил. Мастер, что сказать!
Эту историю прислал мой подписчик Сергей Д.
Настойки из калины, брусники, смородиныНастойка из калины получается ярко-красной, будто лимонад из магазина. Для ее приготовления понадобятся:
- 500 гр калины;
- 200 мл спирта;
- ложка меда.
Ягоды нужно перемыть (бабуля всегда мыла в трех водах), перетереть с медом в кашицу, добавить спирта. Дальше я процеживаю все через марлю, чтобы убрать случайно попавшие веточки и мякоть.
Настаиваю три недели в темном месте, затем снова фильтрую, стараясь не слить осадок.
Калину беру за 120 рублей, мед с пасеки деда, спирт обходится в 100 рублей, в общем итоге получается 200 мл настойки обойдутся в 220 рублей, а два литра — 2200 рублей.
Для брусничной настойки нам понадобятся:
- 2 ложки брусники;
- 500 мл спирта.
Брусника на вкус более сладкая, чем калина, так что мед я в этот рецепт не добавляю. Ягоды у меня всегда сочные, поэтому хватает всего двух ложек, чтобы спирт приобрел яркий оттенок и насыщенный запах.
Рецепт схож: перетираю ягоды, добавляю спирт, настаиваю месяц, затем процеживаю.
Совет: если добавить в брусничную настойку веточку мяты, то получится освежающий напиток для летней жары.Брусника выходит по 50 рублей, спирт — 250 рублей. Итог: 300 рублей за 500 мл настойки или 600 рублей за литр.
Настойка из смородины мной особенно любима, так как я обожаю эти ягоды. С сахаром их можно есть ложками, да и без сахара тоже. Вот что беру для приготовления ароматного напитка:
- 1 кг смородины;
- 500 мл спирта;
- несколько листьев смородины;
Совет: черной можно взять поменьше, она имеет более терпкий вкус и запах.Банку заполняю ягодами и листьями до половины, перед этим тщательно их мою. Вливаю спирт, взбалтываю, на два месяца оставляю в темном помещении.
Настойка получается чуть кисловатой, по вкусу можно добавить сахар и перетереть с ним ягоды как в предыдущих рецептах.
Смородина своя, спирт за 250 р, листья бесплатно. Литр напитка обойдется в 500 рублей.
Кедровая настойкаДед зовет ее кедровкой. Для приготовления беру:
- 4 ложки кедровых орехов (неочищенных);
- 500 мл спирта;
- 3 гр апельсиновой цедры;
- ванилин (на кончике ножа);
- 1 ложка сахара;
Орехи мою тщательно. Заливаю кипятком и три раза даю постоять в нем по 10 минут. Это помогает избавиться от смолы, которая может придать неприятный и горький привкус.
Затем к орехам добавляю ванилин, цедру и сахар.
Совет: сюда же можно положить лист смородины или мяты, чтобы добавить оттенков ко вкусу.Заливаю спиртом, мешаю, закрываю все крышкой и оставляю на 10 дней. Регулярно встряхиваю. Затем процеживаю и оставляю еще на 4-5 дней на балконе, прохладная кедровка получается в разы вкуснее.
Кедровые орехи собираю сам, спирт 250 р, апельсин за 20 р, ванилин 10 р, сахар около 5 рублей. 570 рублей за литр, 1140 за два литра.
Лимонная настойкаОдна из любимых. Цвет выходит невероятный, а вкус, особенно с мятой, отлично освежает летним днем.
Для приготовления беру:
- Цедру от пяти лимонов;
- 150 гр мяты;
- 1 л спирта.
С лимонов снимаю цедру, затем добавляю к ней листья мяты и все это заливаю спиртом. Оставляю на 10 дней, постоянно встряхивая, процеживаю и разливаю по бутылкам.
Лимоны за 50 рублей, мята со своего огорода, спирт за 600 рублей. Выходит 1300 рублей за два литра.
Яблочная настойкаНеобыкновенный янтарный напиток, вобравший в себя сок яблок, всегда получается очень ароматным. Никогда не кладу в него ванилин или что-либо еще, что может перебить этот потрясающий запах фруктов.
Для приготовления беру:
- 1 кг яблок;
- 1 л спирта;
Яблоки мою, нарезаю дольками, сердцевину выбрасываю. Добавляю спирт и оставляю на 10 дней в темном месте. Процеживаю и настойка готова!
Яблоки свои, спирт 600 рублей. Три литра обойдутся в 1800 рублей.
Всегда дожидаетесь полученного срока настаивания перед дегустацией? Делитесь секретами!