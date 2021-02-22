Мы с друзьями часто любим устраивать мужские посиделки за шашлыком в гараже. Зачастую собираемся небольшой компанией, примерно из пяти человек. Так мы хоть ненадолго сбегаем от жен обсудить свои дела.

В один из таких моментов мой друг принес попробовать самогон и сразу не признался, на чем тот настаивался. Вкус понравился всем, но никто так и не угадал секретный ингредиент. Как оказалось, это бадьян. Я тут же попросил у него рецепт и стал готовить такую же самогонку у себя дома.

Историю прислал подписчик блога Олег.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

На самом деле эта разновидность самогонки не потребует особых затрат. Естественно, нужно найти саму самогонку. Её можно либо выменять на что-то в деревне у соседки, либо сделать самому. У меня есть все необходимое оборудование, включая прямые руки, поэтому я без проблем выгнал нужное количество. Бадьян из магазина.

Второй по важности ингредиент - это сам бадьян. Купить его можно в любом супермаркете. Он продается двух видов: молотый или цельный. Насколько я понимаю, делать можно из обоих, но что касается молотого, я не знаю дозировок. Покупал обычный бадьян в виде сушеных плодов в форме звездочек, в лепестках которых находятся нужные семена.

Вот в принципе и все, если говорить о классическом рецепте. Можно еще использовать немного сахара или меда. Ну и, естественно, я нашел подходящую стеклянную посуду, в которой собирался настаивать самогон. Этого набора вполне хватит.

Важно! Бадьян можно найти в отделе со специями.

Процесс приготовления

Тут справится, наверное, каждый. Сложного ничего нет. Первое, что я сделал, это достал семена бадьяна из этих звездочек. Рассчитывал я использовать одну звездочку на 0,5 л самогона. Эти семена затем растолок в ступке.

Как известно, специи лучше отдают свои запахи и ароматы, когда они только что были размолоты. Это еще один плюс выбора сухих плодов, а не сразу молотого бадьяна.

Растолок бадьян в ступке.

Полученный порошок ссыпал в стеклянную емкость. Следом залил туда самогон и крепко закрыл крышкой. Вот в принципе и все, осталось только поставить самогон в темное место (не холодное).

Стоять он так должен как минимум 15 дней. Я подождал 20. Еще следуя советам друга, я периодически встряхивал всю эту смесь, примерно каждые три дня.

По окончании 20 дней процедил самогон через кусок ваты, вставленный в воронку. Просто туда залил полученную жидкость, которая сама понемногу, маленькой струйкой стекает через самодельный фильтр.

На данном этапе можно добавить чайную ложку сахара или меда в расчете на 0,5 л. После этого подождать еще неделю.

Что получится в итоге

Так как я использовал рецепт друга без изменений, у меня получилась практически та же настойка, которой он угощал нас в гараже. Забегая вперед, хочу сказать, что результатом я остался полностью доволен. Если говорить про аромат, то его ощущаешь сразу, как только открывается бутылка. Конечный результат.

И неудивительно, ведь бадьян - это пряность, а они все имеют резкий запах. Я использовал по 1 звездочке на бутылку, поэтому вкус не был сильно приторным или маслянистым. Кому этого недостаточно, можно по 1,5-2 звездочки класть. Добавленный сахар немного подчеркивал природную сладость используемых специй.

Сказать конкретнее сложно, так как аромат и вкус бадьяна являются чем-то особенным и неповторимым. Многие его сравнивают с анисом. Цвет похож на чайный, только немного светлее. Но можете быть уверены, что оно стоит того.

Как вы понимаете, экспериментировать на этом я не закончил. Полазив в интернете, я узнал и о других ингредиентах, которые также можно добавлять в настойку с бадьяном. В первую очередь это касается тмина. Эти две специи даже чем-то похожи между собой и друг друга дополняют.

Еще есть вариант с добавлением ореховых перегородок (грецкий орех). Они привнесут приятную горечь. В данном случае можно отказаться от использования сахара и меда. Чтобы сделать вкус более пикантным, кто-то добавляет немного корицы.

Читал, что добавляют семена аниса (молотые). Не совсем понимаю, зачем это делать. Ведь бадьян, практически, тоже самое. Я не пробовал такой рецепт, возможно, я ошибаюсь в своих рассуждениях. Но вы себе можете взять это на заметку.

Как подавать и с чем употреблять

Не думаю, что у самогонки на бадьяне есть какие-то особые ритуалы употребления. Она на самом деле достаточно универсальна в этом плане. Естественно, пить её нужно, как и обычный самогон. Имеется в виду маленьким количеством из рюмок.

Это не коктейль или вино, поэтому пить маленькими глотками не получится, хоть на вкус он и приятен. Это отличный алкоголь для праздничного стола. Закусывать его можно, чем хочешь. Я предпочитаю маленькую дольку сочного яблока, особенно если добавлял в самогонку корицу.

Теперь у меня возник вопрос. Что будет, если добавить бадьян в домашний коньяк? Одновременно хочу попробовать и боюсь испортить коньяк. Ведь последний настаивается несколько месяцев, а потому особо ценен. Может, кто из читателей пробовал и готов поделиться наблюдениями?

*Злоупотребление алкоголем вредно для вашего здоровья!