До этого года я никогда не делал вино самостоятельно. Так сложились обстоятельства, что я невольно был вовлечен в этот процесс. Что именно стало причиной моего решения стать виноделом, и какой получился результат, подробнее опишу дальше.

История от постоянного подписчика блога Александра Л.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Несколько лет назад я поселился в поселке, купил домик в тихом месте. С соседями очень повезло, по всем житейским вопросам помогали советом и делом. Я тоже старался не оставаться в долгу.

У моих соседей в этом году был хороший урожай винограда сорта Лидия. Ягоды у этого сорта сладкие и вкусные, очень сахаристые.

Моя соседка, баба Алла, бодрая старушка 80 лет, долго собиралась собрать урожай, но потом вдруг решила, что он ей не нужен. Почти перед самым наступлением холодов, она попросила меня снять с лозы и забрать виноград себе.

В результате мне пришлось решать проблему, куда девать неожиданно доставшихся 100 кг ягод.

Проконсультировался с бабой Аллой и решил приготовить домашнее вино. Дело это для меня незнакомое, но я люблю экспериментировать и учиться новому. Впереди был Новый год и другие зимние праздники, почему бы не удивить гостей собственным домашним вином.

Какие ингредиенты потребуются

Чтобы приготовить вино, мне пришлось закупить сахар и найти бочку. Такое количество сахара я никогда не хранил дома. К слову сказать, тарой меня снабдила баба Алла, которая затем приняла активное участие в процессе приготовления в качестве консультанта.

Для белого вина на каждые 8 кг винограда требуется 2 кг сахара. Если взять меньше сахара, то получится сухое вино, а не полусладкое.

Из оборудования нужно иметь:

бочку;

стеклянные бутыли;

дуршлаг.

Еще из подручных средств потребуются марля (для процеживания) и резиновые перчатки. Есть много рецептов, но вот этот деревенский метод, как оказалось, самый простой и проверенный несколькими поколениями виноделов.

Процесс приготовления

Как мне пояснила баба Алла, ягоды можно было обобрать с гребней. В этом случае вино получается утонченным, нежным. Если давить виноград вместе с палочками, то конечный продукт будет немного терпким на вкус.

Если честно, мне просто было лень удалять гребни у такого количества ягод, поэтому я передавил их толкушкой для пюре в том виде, в каком сорвал с лозы. В получившуюся массу добавил немного сахара, чтобы запустить процесс брожения. Нельзя забывать, что емкость должна стоять в теплом месте.

Обычно эту массу оставляют настаиваться на 5 дней. С Лидией так нельзя, сок нужно отделить от кожуры уже через 2-3 дня. Если этого не сделать, продукт получит горьковатый привкус. К слову сказать, некоторые опытные виноделы вообще советуют отцедить сок уже через сутки.

Если мезга поднялась наверх и появились признаки брожения, это значит, что сусло пора процедить. Если этого не сделать, продукт будет испорчен.

Я доверился своему советам своего консультанта и отделил жидкость только на третьи сутки. Сок у этого сорта винограда очень сладкий и я не совсем понимаю, зачем в него добавлять сахар.

На следующем этапе приготовления вина отцеженный сок я перелил в стеклянные десятилитровые баллоны. В сети рекомендуют устанавливать гидрозатвор. Я сделал проще, на каждую банку надел резиновую перчатку.

Емкость с суслом оставил там же, где до этого у меня стояла бочка. Для качественного брожения виноградному соку нужно тепло. Когда перчатка перестала надуваться и «упала» на банке, это значит, что жидкость пора процедить и разлить по таре меньшего размера.

После процеживания массы у меня осталось большое количество мезги. Я ее собирался выбросить на компостную кучу. Соседка рассказала мне, что местное население для увеличения количества готового продукта повторно используют эти отходы.

Для этого мезгу заливают водой, добавляют в нее сахар, снова выстаивают 2-3 дня, затем процеживают и ставят этот «компот» бродить. В конце процесса приготовления первое и второе вино перемешивают.

Я не стал экспериментировать и портить качественное вино, сделанное только на чистом соке таким водяным раствором. Мне больше понравилась другая идея, которая предполагает использование отходов для приготовления самогона.

В вино, которое у меня стояло в бутылях, через каждые 5 дней трижды досыпал сахар в расчете по 500 гр. на 4 л сока. Потом, когда на дне появился осадок (примерно через 21 день после процеживания) осторожно слил вино в чистую стеклянную тару.

Важный момент, который многие не учитывают, продукт не прекращает бродить после того, как его разлили по бутылям. Он должен доходить до полной готовности в темном прохладном месте еще 2-3 месяца.

Какой результат я получил

Готовое вино, которое получилось у меня в результате под руководством мудрой женщины, на вкус оказалось сладким. Если сравнивать с магазинными образцами, они уступают по насыщенности и аромату настоящему домашнему вину.

Единственный недостаток в том, что у вина не очень красивый желтоватый цвет. На будущее буду знать, что для того, чтобы вино выглядело красиво, нужно добавить небольшое количество винограда темных сортов.

В целом процесс приготовления мне понравился, я много узнал интересного о белом винограде, о том, как из него делается домашнее вино.

Уважаемые читатели, а вы как считаете, нужно ли смешивать несколько сортов винограда, или же оставить рецепт таким, какой он есть?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!