Бояться экспериментировать – вкусных напитков не пить: на каких ягодах получаются лучшие настойки

Сезон ягод у меня всегда ассоциировался с процессом приготовления настоек или наливок.

Я экспериментировал практически со всеми ягодами, фруктами, корешками и веточками и могу сказать, что далеко не все растения пригодны для этого дела.

Настоять, конечно, можно, но вот порадует ли вас результат - это достаточно спорный вопрос.

К тому же каждая ягода имеет еще и свои особенности, которые по-разному могут воздействовать на организм, об этом ни в коем случае нельзя забывать. Я хочу поделиться несколькими рецептами своих наливок и рассказать особенностях каждой из них.

Этой историей поделился мой подписчик Илья Д.

Настойка на клубнике - дело муторное и тонкое

Многие считают, что чем красивее клубничка, тем лучше будет наливка. Крупные, спелые красивые ягодки якобы должны придать напитку аромат и приятный вкус, но это не так.

Клубника – ягодка капризная, а спелая клубника – вдвойне капризнее. Ягода под воздействием спирта просто разрыхляется, наполняя наливку хлопьями, а вся загрузка превращается в красную, растекшуюся субстанцию, напоминающую сопли.

Вкус же у напитка будет весьма неприятный, а запах будет напоминать перегной. Чтобы этого избежать, необходимо срывать еще зеленую клубнику, отдавая предпочтение мелким ягодкам.

Но их понадобиться много. Отсюда и сложность качественной клубничной наливки, она доступна только тем, у кого есть свой огород, ведь вы нигде не купите 3 кг зеленой клубники.

2 кг зеленой клубники заливается 3 литрами спирта (ректификата 90-95⁰), через неделю добавляется еще 1 кг. Настаиваем 21 день, при этом ежедневно все тщательно перемешивая. После настаивания разбавляем продукт до нужной крепости, здесь кому как захочется, я оставляю 40-43⁰.

Черная смородина – лучшее, что я пробовал

2 кг свежесобранных (немытых!) ягод;

10 листиков;

300 г мелко нарезанных веточек;

сахара 400 г;

спирт 3 л.

Черная смородина обладает не только благородным ароматом, но и придает напитку неповторимый вкус. Нельзя четко классифицировать этот продукт, ведь для приготовления используются не только ягоды. Я использую:

Все это дело засыпается в бутылек и заливается спиртом. В отличие от клубничной наливки, размешивать нельзя.

Сахара бояться не нужно, за 21 один день он прекрасно растворяется. Напиток получается интересного цвета, приятного аромата (запах спирта практически полностью отсутствует).

Черноплодная рябина – вещь вкусная, но по-немногу

Мне очень нравится наливка из черноплодной рябины. Она имеет очень приятный, слегка терпкий вкус. Рецепт классический: 2 кг ягод, 3 л спирта и грамм 200-300 сахара. Настаивается 21 день.

Пить такую настойку нужно умеренно, ведь и в обычной жизни мы не едим черноплодку пригоршнями. Это не клубника и даже и вишня.

С подобной осторожностью нужно относится к бузине, шелковице и даже обыкновенной хреновухе. Перед любым настаиванием следует почитать про свойства каждого ингредиента и не злоупотреблять наливкой на них.

Бояться экспериментировать – вкусных напитков не пить

Я никогда не боялся экспериментов. Я пробовал делать настойки даже на непредсказуемых, на первый взгляд, несуразных ингредиентах.

Например, крыжовник, малина, абрикос, персик – это привычно, но у меня получалось сделать вкусные напитки на бананах, киви и личи.

Клюковка - излюбленный напиток гурманов и популярный рецепт наших предков. Клюква содержит ударную дозу витамина С, который позволяет забыть о похмелье. Напиток пьется легко, не имеет запаха спирта и оставляет приятное, слегка кислое послевкусие.

По моему убеждению, нет такого фрукта или ягоды, на которых нельзя было бы сделать настойку, к тому же всегда есть еще листочки, веточки и корешки. Травянистые настойки не менее приятны по вкусу, однако никогда не пытайтесь сделать мятный напиток. Это ужасно, проверено.

Я пробовал даже настаивать на авокадо. Правда, потом этой настойкой я пользовался в качестве розжига для углей на шашлык, но о полученном опыте не жалею.

Я считаю, что приготовление домашних напитков – процесс творческий, который зависит только от решительности и полета фантазии винокура.

А на каких ягодах или фруктах настаивали вы и что из этого вышло?